O atual embate sobre a taxa de juros no Brasil entre Lula e as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) tem fundamento. A atual taxa de juros fixada pelo Copom em 13,75% ao ano é absurdamente alta em relação à inflação medida tanto pelo IPCA (IBGE) como pelo IGPM (FGV), cujos dados mais recentes indicam taxas acumuladas, nos últimos 12 meses (janeiro/2023), de 5,77% pelo IPCA e de 3,79% pelo IGPM. Temos no Brasil uma das maiores taxas de juros reais do mundo, em torno de 7,5% ao ano. Seria aceitável uma taxa real na faixa de 2% ou 3% ao ano acima da inflação, ou seja, em vez dos 13,75%, algo em torno de 9%. Essa taxa real muito elevada implica que o País cresça menos que seu potencial, que as famílias tenham o orçamento mais apertado e que o déficit público nominal seja mais elevado do que poderia ser. Cada ponto porcentual a mais de taxa de juros custa ao Tesouro em torno de R$ 59 bilhões/ano. Urge chegar a um entendimento para baixar rapidamente os juros no Brasil.

Harold Thau

O alvo do momento

O modelo de banco central autônomo foi criado em 1989 com a finalidade de estabelecer mecanismos para evitar influência política nas decisões da autoridade monetária. O Brasil adotou o modelo em 2021, e desde então o BC é presidido por Roberto Campos Neto, cujo mandato vai até o fim de 2024. Embora ele venha exercendo um excelente trabalho, Lula tem se incomodado com isso, mas não pode, ao bel-prazer, sacá-lo do cargo. As normas atuais do BC o impedem de praticar sua árdua vontade de ter a instituição novamente sob as rédeas do governo. Na terça-feira (7/2), Lula voltou a atacar a instituição e seu comandante, com o apoio da claque do PSOL. O partido vai protocolar Projeto de Lei (PL) para revogar a autonomia do BC e o deputado Guilherme Boulos vai convidar Campos Neto para explicar a política de juros adotada pelo banco. O PL não passará e Campos Neto ensinará o bê-á-bá dos juros a Suas Excelências. Na quarta-feira, a cúpula petista aumentou o cerco e intensificou a pressão sobre o BC. E não vão parar por aí. Continuarão a centrar fogo neste alvo do momento, até a capitulação final, com Lula acumulando a função de comandante supremo do BC.

Sérgio Dafré

Fogo no circo

Ao contrário da promessa eleitoral de que lideraria uma frente ampla pela democracia, na busca da paz e da concórdia, Lula não deveria induzir, muito menos colocar fogo no circo como está fazendo com o BC, agora independente pela primeira vez na história do País. Contradizendo Boulos, a independência do BC foi proposta e aprovada pelo Congresso Nacional, isto é, pela vontade do povo. Por curiosidade, votaram a favor a senadora Simone Tebet, atual ministra do Planejamento, e Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado. Se Campos Neto não é do gosto de Boulos, o problema é outro. Lula deve descer do palanque e encarar a verdade dos fatos. Deveria deixar de buscar culpados transferindo responsabilidades, como fez no início de seu primeiro mandato. A propósito, a tão criticada taxa de juros de 13,75% de agora era de 25% há 20 anos. A teoria monetária não mudou e continua dando certo em qualquer país que a aplique corretamente. Por que o negacionismo de Lula agora?

Renato de Rezende Pierri

Livraria Cultura

Um vazio cultural

Triste pela decretação de falência da Livraria Cultura pela Justiça. Aquele espaço e aquele tempo estão em minha vida. Um marco de afeto para todos os que amam a leitura e os livros. As amizades que fiz lá, achados, encomendas, o cantinho para ler antes de levar o livro para casa. Que as crianças também se habituaram a frequentar. Temos de lutar pela volta do que foi a Cultura, por aquele tempo que já há muito vinha deixando de ser, por aquele espaço que se descaracterizava. E, para dizer a verdade, há tantos outros espaços e tempos que se perderam em nome de absolutamente nada. Um vazio cultural que vai crescendo a ponto de querer destruir a convivência que acrescenta boas coisas e extrai as más. Parece que ontem mesmo eu estava lá, e algum amigo ou amiga, disfarçado de vendedor, dizia “olha, Attié, chegou uma coisa aqui que você vai gostar de ler”. O prazer do novo, nestes velhos tempos e lugares.

Alfredo Attié, presidente da Academia Paulista de Direito

DESOCUPAÇÃO DA TERRA YANOMAMI

A destruição dos acampamentos dos garimpeiros na região amazônica dos Yanomamis é benfazeja para a região como um todo. Após décadas de ocupação por tais figuras, potencializada no último quadriênio, tal limpeza é salutar. Os danos ambientais foram de tal monta que vão ser necessários anos para a região se recuperar, o que ocorrerá se mantida a vigilância contra o garimpo ilegal no bioma, fundamental para a qualidade de vida tanto aqui como no resto do mundo.

José de Anchieta Nobre de Almeida

EQUIPAMENTOS APREENDIDOS

Queimar tratores apreendidos nas terras indígenas é um absurdo. Se os garimpeiros, que não têm estrutura, conseguiram levar os equipamentos para lá, por que o Ibama não consegue retirar esses equipamentos? Poderiam ser leiloados, gerando recursos para fiscalizar as terras indígenas. Não, é melhor mendigar recursos com a Alemanha. Agora, queimar avião e helicóptero, aí, já é uma enorme burrice. Basta colocar um piloto e levantar voo.

Renato Maia

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Por que o governo não usa os garimpeiros agora desempregados para recuperar as áreas que degradaram sob a supervisão das Forças Armadas, que lá estarão para garantir a segurança aos indígenas até que eles possam voltar a ter uma vida digna e saudável? Ao invés de essa massa de 20 mil pessoas invadir cidades, levando mais problemas como desemprego, doenças e violência, eles poderiam ajudar a refazer o que destruíram.

Jane Araújo

TRABALHO PARA GARIMPEIROS

Os garimpeiros da Amazônia deveriam receber uma oferta de trabalho na recuperação das áreas que eles degradaram. A Justiça deve se ocupar dos grandes agentes que compravam o ouro sabidamente ilegal, esquentavam a mercadoria através de fraudes e vendiam a preço de ouro legítimo. Os garimpeiros são pessoas muito simples que devem receber uma oportunidade de redenção. Muitos deles poderão se tornar defensores da floresta e dos rios que eles destruíram.

Mário Barilá Filho

MÉDICOS PELO BRASIL

Qualquer comparação do Mais Médicos com o Médicos pelo Brasil é absurda. Como secretário de Atenção Primária, implantei o Médicos pelo Brasil com o apoio do ministro Marcelo Queiroga e servidores. Nosso programa dá todos os direitos trabalhistas com contratação em seleção pública e salário que chega a mais de R$ 30 mil. O outro é uma bolsa de R$ 10 mil, sem direito trabalhista, e qualquer um entra, até sem CRM. A lei do Médicos pelo Brasil prevê um tempo de três anos entre seu início e fim do Mais Médicos. Por isso não pudemos acabar com o programa que, ao chamar pessoas sem CRM para se passar por médicos, coloca em risco a população brasileira. Mesmo com a saída dos cubanos e eu não tendo assinado nenhum edital para pessoa sem CRM, nossa gestão bateu recorde de médicos pagos com recursos federais na atenção primária.

Raphael Câmara Medeiros Parente,

conselheiro federal do CFM, foi secretário nacional de Atenção Primária do Ministério da Saúde

LULA NOS EUA

Lula se encontra com Joe Biden. Antes de sua viagem, a imagem do Brasil no exterior ia muito bem em consequência da narrativa da grande imprensa americana fã incondicional da esquerda, que nos retrata como aliados aos seus ideais de democracia, preocupação com o social e o meio ambiente. Questões como parceria com ditaduras, prática da censura, desequilíbrio fiscal, corrupção, fisiologismo, oligarquias, aparelhamento do Estado, segurança jurídica e populismo virão à tona. Lembram-se do que disse o embaixador da União Europeia no Brasil sobre as ideias de Lula? Pode ser que, nos EUA, a percepção não seja diferente. E a reunião com Biden pode acabar sendo vista por alguns como o grande encontro entre os fósseis. Seja como for, tudo indica que, no final, sobrará uma sensação de que nem tudo que reluz é ouro.

Jorge Alberto Nurkin

BRASIL E ESTADOS UNIDOS

Brasil e Estados Unidos, após passarem pelos governos golpistas de extrema direita fascista, de Jair Bolsonaro e Donald Trump, retornam à democracia, com Joe Biden, um democrata tradicional na maior potência econômica e militar do mundo, e Lula da Silva, um politico característico da esquerda “cor-de-rosa”, do século passado, no maior país latino das Américas. Se políticas pró-política ambiental são comuns a ambos, visões geopolíticas separam suas visões em política mundial, como na guerra da Ucrânia, em que o Brasil, tanto da direita quanto da esquerda, não condena o imperialismo e totalitarismo de Vladimir Putin. O Brasil ainda não conseguiu entrar no século 21.

Paulo Sergio Arisi

PORTA-VOZ DA PRESIDÊNCIA

Causa espécie que a condenável e descabida atitude antidemocrática do negacionista e fascistoide desgoverno Jair Bolsonaro, que eliminou em agosto de 2020 a histórica figura do porta-voz da Presidência, encontre guarida e seja continuada pelo governo Lula no início de seu terceiro mandato. O que teme e quer esconder da sociedade o presidente?

J. S. Decol

O SAPO E O ESCORPIÃO

Luiz Inácio não muda. Antes de ser reeleito, apesar de toda a roubalheira do governo petista, falou em coalizão, não se candidatar à reeleição, mudar a tabela do Imposto de Renda, etc. Uma vez eleito e empossado, voltou a ser o velho Luiz Inácio. O impeachment do poste foi gorpi. Meta fiscal é “bobagem”. Quer baixar juros por decreto. Colocou o glorioso Aloizio Mercadante no glorioso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Tem um “ministro” que usou dinheiro público para asfaltar o acesso à fazenda, que provavelmente é dos brasileiros. Enfim, como diz aquela fábula do sapo e o escorpião, na hora de pedir carona, ele se mostrou o Luizinho paz e amor, agora que estamos no meio do rio, resolveu ferroar o sapo que o transportava. Pior que não é o sapo barbudo. Ou seja, não podemos continuar nessa polarização estúpida entre direita, com o boçal e seus asseclas, nem com a esquerda e os petralhas de plantão. Precisamos de uma alternativa urgente. O Brasil e os brasileiros não merecem os (des)governos que temos tido. 2026 está logo ali.

Renato Amaral Camargo

PROVA ORAL SEM CONSULTA

O editorial do Estadão Inteligência artificial desafia a educação (9/2, A3) é primoroso e coloca um sinal de alerta importante. Já há, pelo uso da tela, miopia, diminuição da ação do hormônio do crescimento, perda da capacidade intelectual e sabe o que mais que será comprovado em seguida. Porém, acredito que para esse caso, de terceirização para aplicativos da confecção de trabalhos e pesquisas de suporte de aprendizado, há uma solução primitiva e muito eficiente: a velha e boa prova oral sem consultas. Se essa excelente modalidade avaliativa já deixava os baby boomers, que sabiam e estudavam muito, tremendo dias antes da prova, o que fará à geração mais nova?

Carlos Ritter

EXAGEROS DAS FOLIAS

Não se pode morar perto de bares na cidade do Rio de Janeiro. A falta de respeito ao próximo é a regra básica de quem frequenta os bares. As leis que poderiam frear um pouco os exageros das folias fora de cabimento como, por exemplo, a Lei do Silêncio, não funcionam. A estridência dos frequentadores de bares é o produto final do seu divertimento. A vida de quem está perto desta incivilidade é um inferno e uma tortura pela falta de sono.

Mário Negrão Borgonovi

VIA DUTRA INTERDITADA

A Via Dutra ficou interditada nos dois sentidos, Rio/São Paulo/Rio, no dia 10/2, em razão de queda de barreira na Serra das Araras (RJ). É uma das mais importantes vias do País. Já deveria ter, no mínimo, três faixas em cada sentido, há muito tempo. Já passou da hora. Sabemos que não é fácil esse aumento de faixas de rolamento. Há trechos onde o trabalho será mais demorado que em outros, envolve desapropriação, terraplanagem, etc. O movimento de veículos é grande. Não suporta mais apenas duas faixas em cada sentido. Qualquer acidente já interditada a rodovia. Não dar importância a isso numa rodovia com o fluxo diário de veículos que tem, é, no mínimo, um desrespeito. O poder concedente tem que interferir nessa questão, urgentemente.

Panayotis Poulis

‘MORTE’ ANUNCIADA DA CULTURA

Quanto à Livraria Cultura, de tão linda história como contada por Marcelo Rubens Paiva (Livraria Cultura viveu o sonho do livro para as massas, 10/2), posso dizer que eu adorava ir às grandes livrarias, mas essa foi uma “morte” anunciada. Os livros digitais não ocupam espaço, não emboloram, as letras se adaptam aos olhos do leitor, podem ser multimídia, não exigem gasto de combustível nem a morte de árvores. Aqui em casa não entra mais livro em papel, tão antigos como fotos em rolos de filmes.

Radoico Câmara Guimarães

LER NO METRÔ

Recentemente, eu estive em Santiago, Chile, e, ao entrar no gigantesco e vintage metrô deles, eu percebi que não há mais a cena tão comum na minha adolescência, dos anos 1980: as pessoas não andam mais de metrô lendo livros, revistas ou jornais. Santiago não é como São Paulo, em que todo mundo está viciado em redes sociais, mas havia algumas poucas pessoas mexendo no celular, geralmente imigrantes. Os chilenos mesmo ficam olhando para o vazio, aguardando a chegada à sua estação. No avião que me levou a Santiago, o único lendo um livro era eu. Os outros passageiros usavam os celulares para tirar fotos da cordilheira. Na última vez em que estive na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, fui ao café. Cheguei a atravessar a loja quase vazia, com livros esperando a passagem do tempo, sem um comprador sequer. Aquela loja era nostálgica para mim, porque eu frequentei o confortável Cine Astor durante muito tempo. Ainda existem leitores, mas a maioria das pessoas não frequentará livrarias. Perambulando por Santiago, eu não vi livrarias no centro da cidade, no bairro chique de Las Condes nem nos shopping centers. Não vi nem bibliotecas. Naturalmente, os chilenos e latino-americanos em geral ainda leem livros, mais do que o Brasil, mas agora é muito mais comum comprarem pela internet.

Júlio Zavack

CINEMA ALTERNATIVO

Eu cresci dentro do cinema, porque meu pai era gerente dos teatros. Ele trabalhou no Circuito CIC (Gemini, Metro e Comodoro), Havaí, Alvorada (Belas Artes, Astor, etc.) e depois foi trabalhar na Distribuidora Fox/Warner, que ficava em Alphaville. Eu testemunhei a perda de público sofrida pelo cinema, especialmente pelo cinema de rua. Ainda nos anos 1990, o Alvorada estava mudando os filmes do Belas Artes, passando dos filmes de arte para filmes populares. Enquanto isso, os cinemas de shopping priorizam o cinema comercial. Comédias, filmes de super-heróis, desenhos animados. O filme Um Pombo Pousou num Galho Refletindo sobre a Existência, do sueco Roy Andersson, rendeu apenas US$ 1,4 milhão no mundo todo quando lançado, em 2015, embora tenha custado US$ 3,8 milhões. E esse filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza. Creio ter sido um dos filmes mais interessantes da década passada. A distribuidora brasileira, no entanto, Mares Filmes, tem optado por filmes populares nos últimos tempos, afinal há fraldas para comprar às crianças e ninguém vai conseguir sobreviver de filme cabeça. Os filmes alternativos continuarão existindo, pois não vivemos sem eles. Resta saber como os governos federal, estaduais e municipais poderão criar mecanismos para que eles continuem sendo produzidos e exibidos, assim como ocorre na Europa. Porém, não bastam a produção e exibição. Distribuição e publicidade são importantes, porque ninguém consegue enfrentar as grandes distribuidoras norte-americanas, que são financiadas por banqueiros de Wall Street.

Rynaldo Papoy

