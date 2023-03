Governo Lula

Sociedade estatelada

É difícil e constrangedor viver hoje no Brasil. Temos um presidente populista, escolhido por margem apertada, que só se manifesta por bravatas em ambientes restritos, emitindo conceitos primários sobre os mais diversos assuntos, gerando, assim, pontos de inquietação e falsas expectativas. Temos um ex-mandatário que se afasta das suas obrigações de líder político no País e passa a viver uma vida de turista no exterior, frustrando os milhões que nele acreditavam para promover o reerguimento a partir da última derrota eleitoral. Possuímos uma Suprema Corte que não desfruta da confiança da população, e assistimos, no momento, a um show aberto de toma lá dá cá que embute compensações em troca de votos favoráveis ao governo e a uma exibição sem precedentes de nepotismo. E a sociedade, estatelada, não encontra forças para reagir.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

Descrença na política

Ao ler o editorial O desencanto com a ‘frente ampla’ (11/3, A3), tive a impressão de que o otimismo e a esperança que se seguiram à derrota do “mal maior” nas eleições de 2022 estão dando lugar a uma onda de descrença na política. Ainda à procura de eixo – compreensível quando se considera que faz pouco mais de dois meses que tomou posse –, o novo governo “está forçado a escalar uma montanha”, segundo Marco Aurélio Nogueira, em seu artigo Uma montanha a escalar (25/2, A6), o que ajuda a explicar os Encontros e desencontros governamentais (7/3, A4), conforme Paulo Hartung. Considerando essas análises, parece-me que o governo recém-empossado precisa concentrar foco e determinação nos desafios que têm pela frente e evitar perder tempo e energia com ressentimentos. A nós, cidadãos, cabe controlar a ansiedade e, com crítica, sem arrependimento por ter feito o “L” no segundo turno, manter o voto de confiança e cobrar esforços governamentais que resultem na retirada das aspas da frente ampla.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

Judiciário

Base legal de prisões

Não é possível que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, vá continuar com suas decisões monocráticas infinitamente. Agora, ele mandou soltar 149 mulheres, presas quando dos acontecimentos de 8/1, por conta do Dia Internacional da Mulher, ou seja, ele fez a sua homenagem às mulheres com uma soltura que não se sustenta aos olhos da lei. Ou elas estavam presas com base legal ou deveriam estar soltas. Simples assim. É aí que entra ou deveria entrar o VAR do Supremo, para que decisões monocráticas e inconstitucionais fossem rapidamente revistas. Onde estão os outros dez juízes do colegiado que não se manifestam?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Suposta bondade

O editorial Prisão não é ato discricionário do juiz (11/3, A3) apresenta a fundamentação jurídica detalhada do erro cometido por Alexandre de Moraes. Salta à vista de qualquer ser pensante que ou essas mulheres não deveriam estar presas ou a verificação do erro de suas prisões se deu coincidentemente na data mencionada, o que, aliás, jamais justificaria a suposta bondade do ministro.

Ademir Valezi

São Paulo

São Paulo

Escoamento de Moema

Moro no bairro de Moema Pássaros há mais de 40 anos. Conheci todos os córregos quando ainda não eram canalizados. No último sábado, 11/3, tivemos a visita do prefeito Ricardo Nunes por causa das enchentes que levaram ao falecimento de uma moradora. Miraram apenas no muro de um condomínio que barra o escoamento das águas, mas não no principal. Todas as ruas ficam inundadas e não apenas uma. O erro aconteceu na “canalização”. Bastava alguns engenheiros acompanhando o prefeito para dar uma olhada nos bueiros minúsculos que desaguam nos riachos. Numa tempestade torrencial, jamais teriam condições de escoamento. Todas as garagens dos prédios têm barragem para resguardar os automóveis estacionados em dia de tempestade. Já que um prefeito resolveu dar uma olhada para esse bairro “dito nobre”, cujo IPTU é altíssimo, que tal reverem todo o escoamento, aumentando os bueiros? Fora as ruas esburacadas, que mais parecem rua de terra. Moema Pássaros, tão negligenciada, agradeceria a atenção.

Beatriz Campos

São Paulo

POLITICAGEM

O sr. Lula da Silva não é de esquerda, direita, centro, frente nem fundos. É um camaleão. Um oportunista de várias caras. A camuflagem ou disfarce vai depender das circunstâncias de momento. Por exemplo, diante dos Estados Unidos, comporta-se como um ferrenho e intransigente defensor da democracia. E manifesta completa omissão e absoluto silêncio diante de ditaduras de esquerda cruéis, como as da Nicarágua e da Venezuela.

Marcelo de Lima Araújo

Rio de Janeiro

VONTADE DOS BRASILEIROS

Com relação à Nicarágua, Lula tem que se lembrar que o povo brasileiro é avesso a qualquer tipo de ditadura que desrespeite direitos humanos, principalmente a de Daniel Ortega. Não é seu desejo pessoal que vale sobre a aproximação de ditadores. Democracia é o que todos nós queremos.

Alvaro Salvi

Santo André

PAPA FRANCISCO

Desafio o presidente Lula a ter a coragem de dizer ao papa Francisco que este está errado e que a Nicarágua não é uma ditadura pois, se Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder, por que Daniel Ortega não pode? Afinal, quem tem mais autoridade moral, Lula ou o pontífice? A pergunta é apenas retórica.

Ely Weinstein

São Paulo

ESQUERDA AUTORITÁRIA

Caro Magno Karl (Coluna do Estadão, 10/3, A2), é evidente que o governo decidiu que quer cultuar uma esquerda autoritária, como a representada por Ortega, na Nicarágua. O foco para Lula, Gleisi Hoffmann e José Dirceu continua sendo o velho Foro São Paulo.

Sergio Victor Milred

São Paulo

BASE CONSISTENTE

O deputado Arthur Lira disse que Lula não tem base consistente para aprovar matérias no Congresso. Três dias após, participou de um jantar com Lula e membros de sua equipe na casa do ministro Paulo Pimenta (Secom). Segundo o ministro Alexandre Padilha, o jantar foi ótimo. Falou-se muito de futebol. Alô, orçamento secreto, será que Lira adotará na sua casa o cardápio oferecido no jantar? Na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras já reviu a sua antiga dieta. Só Jesus na causa!

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

FRENTE AMPLA

Realmente a frente ampla foi só mais um engodo do PT, que por sua vez é apenas a cabeça de Lula da Silva. O Brasil está numa situação crítica cada vez pior.

Ademir Valezi

São Paulo

CAPITANIAS PARTIDÁRIAS

Assim como o Brasil Colônia foi fatiado em capitanias hereditárias, o Congresso Nacional está sendo fatiado em capitanias partidárias, corroborando o que foi dito por Karl Marx: “Os fatos na História se repetem primeiro como tragédia e segundo como farsa”.

Pedro Luiz Bicudo

Piracicaba

VERBAS PARA PARTIDOS

Cada coisa que somos obrigados a ler: o PL quer eleger mil prefeitos. Não são 999 nem 1.001, puro chute. Assim caminha o Brasil e suas verbas para os partidos.

Paulo Tilelli de Almeida

Bebedouro

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

O sociólogo Simon Schwartzman foi, como sempre, brilhante ao discorrer sobre o demagógico orçamento participativo em seu artigo A volta do orçamento participativo (Estado, 10/3, A4), destacando tratar-se de algo já tentado e abandonado no governo do próprio PT em Porto Alegre; sem contar ser uma violência ao sistema democrático representativo prescrito na Constituição. O atrativo do orçamento participativo por parte da esquerda, como bem sabido, consiste no fato de que é facilmente controlado pelos seus militantes mais ativos e organizados, via de regra, não representando os interesses e valores da maioria da população.

José Elias Laier

São Carlos

SÉRGIO CABRAL

Um ou uma brasileira trabalha honestamente por 35/40 anos e se aposenta com um valor médio de R$ 4.500 ao mês. A aposentadoria muitas vezes não paga nem o seguro saúde e ela tem que se submeter ao SUS, que normalmente é vitima de corrupção e fraudes pelos políticos de sempre. Na outra ponta, um governador que confessou ser o líder, juntamente com a esposa, de uma corrupção gigantesca, é condenado a mais de 400 anos de cadeia, cumpre apenas 6, é liberado para a domiciliar mas semanas após já recebe a autorização e pode viajar oito dias para qualquer lugar do Brasil. Para escapar dos 400 anos, contou com a famosa Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e, para “sair de férias”, contou com a decisão do juiz Eduardo Appio, novo titular da 13.ª Vara Federal de Curitiba. A Segunda Turma dispensa comentários, famosa que é sempre libertando corruptos, e o juiz Appio é o anti-Moro e anti-Lava Jato. O governador se “aposenta” após seis anos com um “salário” de sheik árabe, e o brasileiro comum, bem, o brasileiro comum vai morrer logo, pois o SUS não marcou a cirurgia dele por falta de verbas. Viva a democracia e viva o Brasil.

João Paulo de O. Lepper

Cabo Frio (RJ)

CONFIANÇA DO JUDICIÁRIO

Até outro dia o ex-governador Sérgio Cabral estava condenado com uma pena de mais de 400 anos de reclusão, hoje já pode dormir fora de casa e viajar; até outro dia o ex-presidente Lula estava preso e condenado, hoje é o presidente da República. O difícil é explicar esses fatos, o resto é aceitar que até outro dia o Judiciário era confiável.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

HUMOR DE MORAES

Quer dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pode ser “bonzinho” e libertar mulheres presas que ele achava criminosas? Vale a lei ou o humor do magistrado?

Luiz Frid

São Paulo

JULGAMENTO PELA EMOÇÃO

Foi criada no País uma nova maneira de julgar: pela emoção, e não mais pela razão, e muito menos pela Constituição. Criou-se a Justiça na prática, do momento. Com os erros cometidos pela emoção, houve “julgamentos” absolutamente excepcionais.

Arcangelo Sforcin

São Paulo

O ROTO E O ESFARRAPADO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse mesmo que disse nada entender de economia e que colou numa prova, falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou “surrupiar” as joias. Certo. Mas e do caminhão de mudança que saiu do Palácio Alvorada, quando o ex-presidente Lula saiu do governo para a ex-presidente Dilma Rousseff assumir, cheio de pertences do palácio? Ele não tem nada a dizer? É o roto falando do esfarrapado. Ninguém vale nada. Pobre povo que se ilude. Fazem o que querem. Como agora, por exemplo, vários membros do PT nomeando esposas para conselheiras, cargo vitalício, nos Tribunais de Conta estaduais? Isso não é nem a pontinha do iceberg. Fazem um teatrinho, um apontando o dedo para o outro. E o povo acredita. Não sabe nem 1% do que acontece. Ninguém vale nada.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

AS JOIAS DAS ARÁBIAS

A história das joias recebidas da Arábia Saudita é cheia de episódios estranhos. Foi o ex-ministro Bento Albuquerque quem as recebeu e não Bolsonaro; foi um tenente da Marinha quem tentou esconder as joias, ao escolher a via “nada a declarar” na alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos; e um primeiro-sargento da Marinha quem tentou a retirada das joias dos cofres da alfândega do mesmo aeroporto. Os funcionários da Receita Federal não cederam à pressão, e a história escandalosa vazou. O que tem por trás dessa generosidade saudita para presentear Michelle Bolsonaro por joias que valiam R$ 16,5 milhões, ou seja, três vezes mais que as joias recebidas por Michelle Obama em 2014? Por que a entrada do referido presente não seguiu o caminho normal e legal? Se você acredita que Bolsonaro não tem nada a ver com isso, pode votar nele novamente ou, pior, vote em Michelle Bolsonaro.

Omar El Seoud

São Paulo