Matéria do Estadão de 8/3 (A7) tratou da afirmação do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, de que um segundo pacote de joias dado pelo regime da Arábia Saudita, foi trazido irregularmente para o Brasil e ficou no “acervo privado” do então presidente Bolsonaro. Junta-se a essa informação a tentativa, às vésperas do término do mandato de Bolsonaro, de liberar o outro pacote de joias, de R$ 16,5 milhões, apreendido pela Receita Federal, deslocando um sargento em avião da FAB até o Aeroporto de Guarulhos. Assim, Bolsonaro manteve até o fim o caráter nada ilibado de seu governo – demonstrado no torpedeamento das vacinas contra a covid-19, permitindo a morte de milhares de brasileiros vítimas da doença, e na liberação da Amazônia para quadrilhas nacionais e internacionais. O caso das joias será mais um a que o ex-presidente terá de responder.

Gilberto Pacini

Público e privado

Bolsonaro em público: “Brasil acima de tudo”. Bolsonaro em privado: “Que se lasque o Brasil! Essas joias milionárias são minhas! Eu quero que o Brasil se dane! É tudo meu!”.

Túllio Marco Soares Carvalho

As joias da Coroa

O caso das joias apreendidas nos lembra que há quase dois séculos d. Pedro II dizia: “Se não há mais dinheiro, vamos vender as joias da Coroa, não quero que um só cearense morra de fome”. No Brasil de hoje, infelizmente, não só no Ceará, mas em todo o País milhões de brasileiros ainda passam fome.

João Henrique Rieder

Aí tem!

Como se sabe há tempos, sobretudo na esfera política, não existe almoço grátis nem presente de milhões de euros a troco de nada. Aí tem!

J. S. Decol

Relações exteriores

Dubiedade evidente

Sobre a conduta do governo brasileiro em recente reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU que condenou as violações cometidas pela ditadura nicaraguense, há que registrar quão pouco convincentes foram as explicações do chanceler Mauro Vieira, reproduzidas no Estadão (10/3, A8). Segundo ele, o Brasil não assinou o documento coletivo para não inviabilizar o “diálogo”, pois havia “diferenças de linguagem e enfoque”, e que não cabe, “neste momento, a ênfase em sanções”. Ora, quando, então, seria o momento para medidas duras contra um regime que jamais procurou dialogar, mas persegue todos que lhe fazem oposição – e, diga-se, oposição pacífica? É possível, sim, abrir canais de conversação, se Daniel Ortega efetivamente desejar, mas emitindo sinal claro de inaceitabilidade e alinhando-se às nações que subscreveram o documento. É evidente a dubiedade do governo de Lula, e principalmente do PT, em relação às ditaduras de esquerda como Nicarágua e Venezuela.

Rui Tavares Maluf

Visita à Venezuela

Celso Amorim, chefe da Assessoria Especial da Presidência, manteve encontro com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e disse que presenciou um cenário inédito de incentivo à democracia naquele país. Disse também que Maduro está disposto a pagar dívida de US$ 682 milhões com o Brasil. Essa é mais uma vitória, ou melhor, uma piada do governo Lula 3.

J. A. Muller

Amigos, amigos

Amigos, amigos, ditadura à parte. Lula insiste em colocar suas amizades em primeiro lugar, e ao mesmo tempo levanta a bandeira da democracia. Não dá para entender. É triste e desmoralizante saber que o chefe da nação brasileira não sabe que qualquer ditadura (de esquerda ou direita) é maléfica e não deve ser aceita por regimes democráticos. Lula faltou à aula de Direitos Humanos.

Roberto Solano

ÁGUAS DE MARÇO

Tristeza e desolação ao ver a tragédia provocada nas cidades de todo o País pelas anuais águas de março fechando o verão, obra de São Pedro: enchentes, alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores e obras, entre outros graves danos. Um forte contraste com a beleza de Águas de Março, obra-prima de Tom Jobim. Como se vê há anos, o aquecimento global, obra do homem sem consciência de seus atos, provoca a forte vingança da natureza, contra a qual não se pode ganhar. É hora de mudar, antes que seja tarde demais.

J. S. Decol

DESABAMENTO

O desabamento no Osasco Plaza Shopping, como um biscoito cream cracker, é bem incomum para estrutura de concreto armado (é normal haver um aviso prévio, ou seja, o aparecimento de trincas e deformações excessivas). Há que se investigar o motivo para essa ruptura brusca e buscar outros pontos na estrutura que possam estar em risco. O coeficiente de segurança das estruturas é alto e, no Brasil, não temos terremotos e furacões, que são agentes de forte impacto nas estruturas.

Roberto Solano

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Infelizmente, na última sexta-feira, 10/3, ocorreu uma tragédia com ônibus que transportava crianças em Jandaia do Sul. Embora esse acidente tenha sido denominado como uma fatalidade, na verdade poderíamos denominá-lo como tragédia anunciada, porque, numa cidade onde a linha férrea passa pela cidade, as autoridades deveriam colocar uma cancela na passagem de nível para evitar acidentes, que, diga-se de passagem, não é a primeira vez que ocorre. Os custos da cancela somados ao salário de alguém para controlar o trânsito na passagem dos trens seriam muito menores que as despesas de hospitais e helicóptero para transportar os feridos, sem contar as duas vidas perdidas no último acidente.

Virgílio Melhado Passoni

CICLOVIAS DO RIO

As ciclovias implementadas pelo atual prefeito do Rio devem ser muito bem estudadas e ter efeito positivo para os ciclistas, haja vista que a Ciclovia Tim Maia ainda está com as feridas à mostra. A prefeitura deveria antes de mais nada deletar aquela obra infame da borda da Niemeyer. Ela está sujeita a todo tipo de degradação. A população vizinha depreda o que lhe resta e recebe a ajuda da maresia e do mau tempo que assola a orla. O risco de mais vidas serem perdidas por acidentes é iminente. Como se atreve o prefeito a se empinar todo e bradar ao povo que pretende fazer mais quilômetros de ciclovias no município se essa que aí está continua testemunhando sua incompetência e quiçá empanar as contas duvidosas da obra hedionda? Melhor seria se o prefeito arregaçasse as mangas, começasse a trabalhar e parasse com as festanças carnavalescas que são o seu carro-chefe.

Mário Negrão Borgonovi

FAZER BEM A SÃO PAULO

Governador Tarcísio de Freitas, sendo eu seu eleitor, e se o senhor me permite uma ingerência, não fique em trem-bala. Paute seu governo em benefício e economia do povo de Sampa, como trem até pelo menos Campinas, um outro trem até o litoral, término das obras do monotrilho, talvez entrega da linha Laranja do Metrô. Fazendo o bem a São Paulo, o Brasil inteiro ganha.

João Camargo

RECADO DO CENTRÃO

O recado de Arthur Lira a Lula da Silva foi claro e direto: “Hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional”. Em outras palavras, o que ele quis dizer foi que quem dá as cartas neste momento não é o governo, mas o Centrão. Prova disso é a desistência de Lula de defenestrar, pelo menos por agora, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, cedendo à pressão do União Brasil, parte importante do conglomerado que manda no Parlamento. Que negociações fazem parte da política não há dúvida alguma, desde que dentro das estritas regras republicanas, o que não inclui – ou melhor, não deveria incluir –, por óbvio, chantagens e barganhas corporativas. O Centrão ainda vai dar muito trabalho.

Luciano Harary

BAIANO INTELIGENTE

Baiano burro nasce morto, diz uma música de Gordurinha. E baiano inteligente ganha na Mega-Sena, sem nem precisar jogar. O ministro Rui Costa acaba de ver aprovada a nomeação da sua mulher, Aline Teixeira, para o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA). Aos 40 anos, diga-se de passagem sem nenhuma qualificação para o cargo, e assumindo um cargo vitalício com salário de R$ 41 mil, Aline irá receber ao longo do seu mandato mais de R$ 17 milhões. Baiano inteligente e esperto o ministro Rui Costa, do PT. Enfatizo o nome do partido porque é o mesmo do mensalão, do petrolão e, agora, do maridão. Ah, de Lula, ainda não se ouviu uma palavra sobre mais esse escândalo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

RUI COSTA

A teta do governo brasileiro tem que ser infinita, ante tantas nomeações e benesses.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

AMIGO DO REI

A imprensa denuncia o nepotismo dos ministros de Lula e ninguém diz nada. Como estão mudados aqueles que enxergavam no nepotismo uma coisa errada. Ah, se fosse no governo Jair Bolsonaro! E o jornal pergunta qual será o patamar ético dessa gente (Nepotismo à luz do dia, 8/3, A3). Fácil, gente sem escrúpulos, que avança nos tribunais onde o salário é um prêmio, além do cargo ser vitalício e não precisar comprovar nenhuma competência, basta ser amigo do rei. Vamos muito mal no quesito ética, pois antes faziam de forma a não chamar a atenção, mas hoje essa gente toma conta das melhores vagas, ou seja, garantem o bem-estar da família, sem o menor constrangimento. E não há limites, o próximo passo serão os filhos, depois os netos, os tataranetos e assim vamos construindo um país cada vez mais venal. Culpa do Congresso que é quem faz as leis, mas antes se beneficiam delas e, portanto, parece não ver a falta de caráter dessa gente que se apropria dos cargos que deveriam ser destinados aos concursados. O Brasil não tem mais jeito.

Izabel Avallone

COMO ACABAR COM A UBER

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, parece não ainda entendido que a Uber é uma empresa que oferece um aplicativo que facilita o passageiro encontrar um táxi, cujo taxista, um autônomo, não dispõe de um ponto de táxi. Assim, para aproximar o taxista ao passageiro cobra pelo uso do aplicativo. Para acabar com a Uber basta eliminar a exigência de ponto de táxi para o autônomo trabalhar, sem necessitar que a Caixa substitua a Uber e tenha que “contratar” taxistas como seus empregados.

Paulo Tarso J. Santos

O RETROVISOR

Muito oportuno o editorial Revolução no mundo do trabalho é coisa séria (10/3, A3), nesse instante em que são questionados os novos arranjos disruptivos decorrentes dos avanços da tecnologia digital. Desde que o mundo é mundo, a humanidade desenvolve novos recursos e tecnologias em todos os setores de atividade, que impactam a produção e transformam o modo de vida das pessoas e, a cada novo passo, sempre ocorreram readequações ou o abandono de antigas práticas, sendo ocioso descrevê-los. Como corolário, as sociedades que mais rapidamente apropriam as novidades e/ou desenvolvem novas técnicas são mais eficazes, produtivas e melhor aproveitam os recursos disponíveis, estando à frente na liderança competitiva. Por outro lado, a variável que eventualmente pode assustar é a exiguidade do tempo de evolução, a velocidade crescente com que as coisas surgem e logo são superadas por novos inventos, a ampliação dos modelos virtuais não visíveis que demandam maiores habilidades e preparo na formação do conhecimento e novas exigências quanto à flexibilidade, adaptabilidade e comunicabilidade entre as características imprescindíveis ao agente moderno, além da inovação e desenvolvimento como atributos essenciais aos centros de pesquisas. Diante disso, é fundamental que as soluções para os vários e imensos problemas presentes sejam buscadas sob essa nova realidade, e não com visões retrógradas em modelos anacrônicos, insistência que apenas fará aumentar a distância da sonhada evolução social e com as nações mais desenvolvidas. Seria como dar um tiro no pé, o mesmo que tentar puxar o freio ou pôr cabresto na História.

Alberto Mac Dowell de Figueiredo

MOBILIZAPSP

Prefeitura de São Paulo lança app para concorrer com Uber e 99 (10/3, A16). Baixei o aplicativo da Prefeitura de São Paulo e, ao tentar me cadastrar, é solicitado um código que seria enviado por e-mail. Solicitei esse código várias vezes e nunca chega pelo e-mail, ou seja, se para cadastrar já é problemático, imagine então para usar no dia a dia.

Eliel Queiroz Barros

ANÁLISE CRÍTICA

Pergunto-me se os jornalistas leem as excelentes ponderações de Eugênio Bucci acerca de sua profissão, como feito no artigo O jornalismo além da objetividade (9/3, A5). Em tempos de notícia imediata na ponta dos dedos, é na análise crítica dos acontecimentos e na construção das matérias que se faz o bom jornalismo, que ainda possui público cativo e interessado em saber para além de uma manchete, um título ou uma fotografia. Não faltam boas histórias da contemporaneidade para serem devidamente contadas.

Adilson Roberto Gonçalves

PENSAR JORNALISMO

Parabéns, Eugênio Bucci, pelo artigo que atinge o âmago de qualquer texto jornalístico ou político e mesmo religioso. O “transpira pensamento” previne o leitor que o assunto deverá caminhar para um “refletir o real e refletir sobre o real”. Acrescento que o texto jornalístico tem sua mensagem objetiva, mas para ser decifrado deverá ter subjacente aquela mensagem que nos faz pensar sobre “n” fatos e coisas. Os mais importantes são aqueles questionamentos que não podem calar: “Será que votei certo?”, “Será que algum político me representa, mas qual é o nome dele, mesmo? Qual a sua representatividade?”.

Tibor Simcsik

NARRATIVAS

Educação consiste em transmitir conhecimentos, desenvolver habilidades e ensinar a pensar. Especialmente o pensamento crítico e o dedutivo. Dessa forma, os conceitos e os horizonte se ampliam. Contudo, não faltam professores que, assim como jornalistas, imaginam que sua função é a de impingir narrativas objetivando a doutrinação ideológica, restringindo e punindo qualquer liberdade de pensamento. O que vai na contramão do desenvolvimento mental dos alunos. Qual tendência irá prevalecer no Brasil?

Jorge Alberto Nurkin

