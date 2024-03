Governo e empresas

Mais tempo na Vale

O Conselho de Administração da Vale S.A. decidiu que Eduardo Bartolomeu vai continuar como CEO da empresa até dezembro deste ano. Dessa maneira, o presidente da República, que foi afoito ao indicar Guido Mantega para o cargo, terá mais tempo para trabalhar nos bastidores, sem atropelos, um nome que lhe agrade e que poderá passar batido pelo conselho e pelos acionistas. Porém não se deve esquecer que a imprensa, que não dorme de touca, estará atenta às movimentações para a escolha do novo presidente. Então, até dezembro, na terceira mineradora do mundo, tudo continuará como dantes, tempo suficiente para reflexões e ponderações para não pôr em risco uma empresa que tem apresentado bons resultados desde que foi privatizada.

Sergio Dafré

Jundiaí

Dividendos retidos

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, justificou a decisão do conselho da empresa de não pagar dividendos extraordinários dizendo que “o dividendo é para distribuição de qualquer forma. Não pode pagar dívida ou investir (...) Isso é lucro, portanto dividendo. Clarificando isso, todo esse susto desaparece porque sabe-se que essa reserva é dividendo e uma hora volta”. Bem, a explicação pode ter sido qualquer coisa, menos clara. Pois, se dividendos não podem ser usados para nenhum outro fim que não a distribuição, por que não distribuí-los agora? É evidente que o governo, principal acionista e que manipulou o conselho a seu favor, tem motivos próprios bem claros para isso. Claros para ele, mas nebulosos para os demais acionistas e a opinião pública. Não foram só as ações da Petrobras que despencaram. A confiança no governo também.

Luciano Harary

São Paulo

‘Ilegítimos acionistas’

No retorno de Lula ao poder, novamente o insucesso na pretensão de subjugar a mineradora Vale e a petroleira que foi tungada na Operação Lava Jato. Periga vermos o retorno dos generosos dividendos aos ilegítimos acionistas. Já vimos esse filme.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Diplomacia

A despeito do Itamaraty

O editorial A imoralidade de Lula (Estadão, 8/3, A3) retratou bem o papel que Lula da Silva desempenha na política externa hoje, fugindo às tradições de neutralidade do Itamaraty, alinhando-se a ditaduras de esquerda e fustigando gratuitamente os EUA, mesmo sendo este o segundo país nas relações comerciais do Brasil. O espaço, obviamente, não foi suficiente para elencar outros despropósitos de falas e decisões do presidente. Se Lula está pensando que assim será reconhecido e candidato a algum prêmio de relevância internacional, está completamente equivocado.

José Carlos Lyrio Rocha

Vitória

Reforma tributária

Ficou pela metade

O artigo Caldeirão fervente (Estadão, 8/3, A8), de Eliane Cantanhêde, sobre a não regulamentação da reforma tributária, mostra com clareza o quanto a política brasileira dá de ombros para as urgências do Brasil. A reforma tributária, embora seja um avanço, nasceu repleta de vícios. Vários setores econômicos, com influência política, foram incluídos nas exceções à regra, tornando o efeito arrecadatório bem inferior ao projetado inicialmente. Outro equívoco foi permitir que temas relacionados ao texto principal fossem definidos por meio de lei complementar, a serem discutidos posteriormente no Congresso Nacional, levando em conta os humores (e interesses) de deputados e senadores. E eles estão se lixando para o desenvolvimento nacional – o que querem é dinheiro fácil e voto garantido.

Willian Martins

Guararema

Comércio

Respeito na calçada

Comércio de ‘portinha’ ganha impulso em São Paulo depois da pandemia (Estadão, 10/3, B1). Tudo a favor do comércio “de portinha”, desde que não tenha a calçada como principal ou único local de consumação dos produtos vendidos, esbulhando o espaço dos pedestres com mesas e cadeiras irregularmente colocadas ali, promovendo a desordem urbana e concorrendo deslealmente com estabelecimentos que investem em imóveis maiores com espaço para mesas e balcões internos, pagam mais impostos, arcam com custos maiores e geram mais empregos.

Jaques Mendel Rechter

São Paulo

ESTADO À DERIVA

Para todos os brasileiros, a leitura do artigo A corrupção avança na América Latina, da revista The Economist (Estado, 10/3, A12), é vergonhosa e desconcertante. Nele, é demonstrado que o Estado brasileiro iguala-se a outros da América Latina, com igual esfacelamento do Estado, em prejuízo à normatização da vida nacional. Demonstra também que a maioria carrega um Executivo disputado por presidentes que chegam ao poder através de um populismo vazio e desprovido de propostas, trazendo na bagagem pessoal ilicitudes e desvios funcionais praticados antes e durante suas respectivas gestões. No Legislativo, os congressistas, com parcela considerável deles pendurados em processos judiciais, imoralmente mergulham no dinheiro público. No Judiciário, coincide o comportamento de cooptação convencional para a preservação do statuo quo, influenciando decisões que buscam a limpeza de ilicitudes e perdão dos autores, em afronta ao conhecimento público dos atos praticados. Em síntese, o alarmante artigo confirma que, assim como as outras nações citadas, a forma de governança vigente nos coloca à deriva como nação.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

VALE E PETROBRAS - ACREDITAR NO BRASIL AINDA É POSSÍVEL?

Nas últimas semanas assistimos a dois episódios alarmantes no meio empresarial brasileiro envolvendo o presidente Lula da Silva e seu governo. O primeiro foi a tentativa desastrosa de decidir quem deve assumir a presidência da Vale. O segundo foi a decisão do Conselho de Administração da Petrobras de não distribuir dividendos extraordinários referentes aos lucros da empresa em 2023. No caso da Vale, podemos começar analisando a fala do presidente no dia 25 de janeiro, dizendo que “a Vale nada fez para reparar a destruição causada”. É fato que não há reparação capaz de trazer de volta as 272 vidas perdidas na tragédia ocorrida em Brumadinho em 25 de janeiro de 2019. Porém, a fala do presidente é falsa, se não demagoga. É de conhecimento público as ações tomadas pela Vale para reparar os danos causados. Até o momento, são mais de 7 mil acordos de indenização e R$ 3,4 bilhões em pagamentos já realizados. Há também o Acordo Judicial de Reparação firmado entre a empresa e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em 2021, com valor superior a R$ 37 bilhões, que serão destinados a demandas das comunidades atingidas, à transferência para a população afetada, a projetos da Bacia do Paraopeba e de Brumadinho, além de projetos de recuperação socioambiental, dentre outros. Soma-se a isso os processos em que 16 pessoas da Vale e da Tüv Süd foram denunciadas por crimes ambientais e homicídio qualificado. Cabe, portanto, à Justiça (e não ao presidente) analisar a responsabilidade dos atos de cada um e aplicar-lhes as penas previstas. Certamente há um longo caminho até que as reparações possíveis sejam adotadas plenamente, mas isso já demonstra que a fala do presidente não é verdade. Aquele 25 de janeiro trouxe muita dor a Brumadinho e ainda hoje é cedo para dizer que as feridas já estão curadas. Por isso, ninguém tem o direito de usar a tragédia para tentar obter algum ganho político. Também partiu do presidente a declaração de que “a Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil”. Nisso certamente concordamos. Mas não há nada que me leve a acreditar que a Vale pense assim. Talvez o presidente tenha que se lembrar também que ele não é dono da Vale, e tampouco seu governo é. Por isso é ilegítimo qualquer tentativa do governo, ou do presidente, em dizer quem deve ocupar o cargo de presidente da Vale, ou de qualquer outra empresa privada. Portanto, o presidente da República deve se abster de qualquer declaração nesse sentido e se concentrar em suas atribuições legais. O presidente completou essa última declaração dizendo que “as empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro”. Falta entender o que seria esse pensamento de desenvolvimento. Lembro-me de que nas últimas semanas também temos visto a indústria siderúrgica brasileira anunciar cortes em investimentos, desligamentos de alto-forno e até possíveis demissões em razão da concorrência desleal que o aço nacional enfrenta com o produto chinês. Isso certamente é um ponto que merecia a atenção do governo. Não me lembro de nenhuma declaração do presidente da República sobre medidas para ajudar as empresas siderúrgicas brasileiras. Talvez dentro desse “pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro” o aço nacional deve ser substituído por um aço importado e as siderúrgicas brasileiras devem perder mercado interno. Devemos ficar atentos aos próximos sinais do governo. Analisando o caso da Petrobras, vemos que a situação é assustadora. Apesar do bom resultado obtido em 2023, a empresa anunciou que não pagaria dividendos extraordinários. A situação ficou ainda pior quando começou a correr pelo mercado a notícia de que a decisão de não pagar esses dividendos, tomada pelo Conselho de Administração da empresa (majoritariamente formado por nomes indicados pelo governo), teria partido do próprio presidente da República, que quer que a empresa use esse dinheiro para investimentos (talvez seguindo o nebuloso “pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro”). Esse episódio desastroso fez com que a empresa perdesse em um único dia mais de R$ 50 bilhões em valor de mercado. O governo não pode pensar que sozinho é capaz de fazer os investimentos necessários para sustentar a economia. Goste ou não, a iniciativa privada é necessária. Ao escolher penalizar os investidores da Petrobras com rendimentos menores para realizar investimentos duvidosos, o governo mostra aos investidores em geral, pequenos ou grandes, que investir no Brasil e nas empresas brasileiras é sinônimo de perder dinheiro. As consequências dessa decisão ainda estão longe do fim. Mas está claro que o governo prefere penalizar quem lucra no Brasil. O presidente da República encontra-se diante de um horizonte desfavorável, com sua aprovação caindo, um Congresso dominado por parlamentares não tão alinhados com o Executivo e uma visão de sua imagem se desfazendo por comentários infelizes no cenário internacional. Mas, ainda assim, parece disposto a seguir criando problemas onde poderia estar colhendo frutos. Se continuar apegado a esses pensamentos crassos, ele só vai fortalecer ainda mais a corrente antipetista que já é forte no Brasil e aguarda paciente pelos deslizes que poderão servir como triunfo em 2026.

Cassiano Alves

São Paulo

AÇÕES DE ISRAEL

A fala de Lula sobre o massacre de palestinos na Faixa de Gaza tem fundamento? Interessante mais uma vez constatar que uma moeda tem duas faces. Sergio Augusto, na sua coluna de domingo (Estado, 10/3, C5), traz as reflexões do ensaísta indiano Pankaj Mishra, conteúdo do texto O Holocausto Depois de Gaza (The Shoah After Gaza). Judeus eminentes condenam as ações de Israel sob a condução política de Benjamin Netanyahu, não só agora como em passado recente, sob outras lideranças. Infelizmente, constatamos que, em todos os tempos, nós, o povo, somos vítimas de políticos e terroristas inescrupulosos.

Henrique J. Boneti

São Paulo

ATAQUE DO HEZBOLLAH

Ataque massivo de foguetes do Hezbollah contra o norte de Israel. A resposta virá. Seria menos mal se os libaneses tomarem a iniciativa de evacuar ao menos as mulheres, crianças e outros civis do entorno das instalações militares do grupo. Isso costuma ser mais efetivo do que discursos em prol dos inocentes atrás dos quais os arsenais de foguetes e drones se escondem.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

APROVAÇÃO DO GOVERNO

Duvido que os eleitores de Lula aprovem sua declaração sobre o Holocausto, sua proximidade com o governo da Venezuela e otras cositas más. Haja vista sua queda nas pesquisas de aprovação do seu governo.

Robert Haller

São Paulo

REPRESENTANTE DO BRASIL

Já passa da hora de aquele Lula que eu e a maioria elegemos voltar seus olhos para os brasileiros que votaram nele e deixar de tentar ser representante de tantos países. Basta representar, e bem, nosso Brasil.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

Bauru

MENOS IMPERADORES, MAIS ESTADISTAS

Gratificante ler o espetacular e didático, para não dizer cientificamente correto, artigo Problemas complexos, soluções simples? (10/3, A4). Essa visão de Brasil, de estado das coisas e dos movimentos econômicos e políticos, de forma sensata, clara e precisa, faz toda a diferença. Sim, a polarização visa exatamente ao contrário e, de lado a lado, tanto um como outro, ex e atual presidente da República não avaliam quanto mal fazem às futuras gerações do nosso país. Uma pena. Dr. Pedro Malan, em seus artigos, sempre citando fatos do passado recente, nos remete a enxergar o Brasil pelo lado correto e do bom senso. Precisamos no Brasil de homens públicos que queiram entrar para a História, e não criar a sua própria história. Precisamos de homens públicos menos imperadores e mais estadistas.

Agostinho Turbian

São Paulo

LETALIDADE EM OPERAÇÕES POLICIAIS

O governador Tarcísio de Freitas explicitou o que outros governantes também pensam mas não dizem. A letalidade em operações policiais e a ausência de políticas de segurança que preservem direitos de cidadania são indicativos de governantes que não “estão nem aí”. O Ministério Público do Rio de Janeiro chegou a emitir ordem de restrição de operações em comunidades da periferia, ante denúncias de execução de “suspeitos” apesar de rendidos e sem qualquer possibilidade de reagir. As operações seguem diariamente, no entanto. Dizimam suspeitos e não suspeitos, crianças e idosos, obrigam escolas e postos de saúde a fechar. E sempre com a mesma estância de que “os policiais foram recebidos com balas e reagiram”. Quem poderá dizer que não? Houve até governador que comemorou saltitante a execução a sangue frio de um jovem em surto na Ponte Rio-Niterói. Segmentos vulneráveis vivem amedrontados e não se divisa perspectiva de melhora. Ainda mais porque nunca é dito o que se faz com as munições e drogas supostamente apreendidas nas comunidades “visitadas”, fazendo-nos até suspeitar de interesses financeiros envolvidos.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

SENSAÇÃO DE DESASSOSSEGO

Está prestes a completar um mês que dois perigosos criminosos conseguiram se evadir do presídio federal de segurança máxima de Mossoró (RN), sem terem sido até agora recapturados. O constrangedor acontecimento é uma inequívoca demonstração das falhas de funcionamento do Ministério da Justiça e de suas ramificações carcerárias, no sentido de assegurar a integridade das respectivas instalações. Por outro lado, é preocupante a incapacidade das forças de segurança empregadas, dotadas de equipamentos de detecção e de serviços de inteligência, para reconduzir os presos às celas após tanto tempo de fuga. É óbvio que já houve episódios semelhantes mundo afora, mas, levando em consideração o nível de poder financeiro e de sofisticação que o crime organizado – provavelmente monitorando e orientando os fugitivos neste exato momento – vem atingindo por aqui, o fracasso das operações difunde na sociedade uma sensação de intranquilidade e desassossego.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

HOSPITAIS DE CUSTÓDIA

“Holocaustos” brasileiros: o primeiro aconteceu na década de 1960, no Hospital Psiquiátrico de Barbacena (MG) – ler o livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex; o segundo está acontecendo em nossas praças públicas com as Cracolândias; e o possível terceiro se realizará pelo fechamento dos hospitais de custódias e tratamento psiquiátricos, cujos pacientes serão transferidos e internados em hospitais comuns. Uma decisão final ainda será decidida em agosto próximo. Portanto, a falta dos hospitais psiquiátricos está para ser contada, aguardando decisões judiciais e projetos de lei em andamento no Congresso.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

DEFESA CONTRA DELINQUENTES

Os cidadãos brasileiros são sempre premiados com exceções que os fazem ter como regras procedimentos difíceis ou até impossíveis de ter. Eis que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou a desativação dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, devendo ser os inimputáveis ali internados e ocupados deslocados para tratamento em meio aberto. São homicidas, estupradores, assaltantes e outros delinquentes considerados inimputáveis que vão poder encontrar-se mais facilmente com a sociedade civil (Estado, 11/3, A3). A providência põe em perigo a comunidade nacional, porque a opção do CNJ é pior que a manutenção da famosa saidinha: coloca, em período constante, os cidadãos em contato com o que há de pior no mundo criminoso. Conviver com a saidinha e mais essa agora não é um verdadeiro prêmio à paciência e à resignação dos brasileiros?

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

GASTOS COM A JUSTIÇA

São estarrecedores os numerários da Justiça dos Estados, especialmente dos Estados mais pobres, como bem exposto na matéria Estados gastam R$ 52 bi com órgãos de Justiça; maior parte é com salários (Estado, 10/3, A6). Pelo que se vê, o dinheiro que faz muita falta na educação, saúde, segurança, presídios, etc. está servindo para enriquecer com salários milionários os membros do Judiciário. O pior é que eles entendem que tudo é legal e tem o respaldo do Conselho Nacional de Justiça, órgão criado exatamente para frear esse desperdício de dinheiro público.

José Elias Laier

São Carlos

DESCALABRO SOCIAL

Algo absurdo no País é a quantidade imensa de pessoas desvalidas e abandonadas pelas ruas das grandes cidades brasileiras sem que os governos estaduais ou o Executivo federal tenham qualquer plano de ocupar essa gente em frentes de trabalho, dando o mínimo de dignidade. O negócio já virou calamidade pública. Um descalabro social, na verdade. No Rio de Janeiro, centenas, milhares de pessoas vivem de restos, revirando lixo e mendigando em todas as esquinas. A coisa não é melhor em São Paulo, Porto Alegre ou em Recife. O descaso total com o social deste governo atual, os chamados progressistas de araque que nada fazem para melhorar a pífia renda da população ou mesmo a precária empregabilidade do País. E nada fazem também pela péssima educação pública, outro descalabro, ainda pior e mais grave.

Paulo Alves

Rio de Janeiro

INTELIGÊNCIA BRASILEIRA

Este prestigioso jornal publicou duas notícias nesse domingo, 10/3, mostrando a inteligência nacional: o radiotelescópio que está sendo construído em Aguiar (PB) (Estado, A16), local único para o empreendimento, e a invenção do jogo manbol (Estado, A24). Portanto, o povo, quando quer, faz. E faz bem. Como não acreditar em nosso potencial?

José Ricardo Bueno Zappa

Bragança Paulista

BRASIL NO OSCAR

À parte dos problemas de divulgação e alavancagem das inscrições brasileiras ao Oscar (Por que o Brasil nunca levou um Oscar?, 10/3, C6), há que se considerar a baixa valorização daqueles que são os finalistas, pois estamos acostumados – no esporte, nas artes, na ciência – a desvalorizar todos que não sejam o primeiro ou o campeão. Porém, na lista de participações nossas faltou a menção a Orfeu Negro, filme falado em português, rodado no Brasil e que venceu em 1960 como filme estrangeiro, mas creditado à França, que foi o país de produção.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas