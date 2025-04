País dos privilégios

Até quando o Brasil será refém de uma cultura jurídico-bacharelesca inepta que provoca inércia e concentração de renda, além de mau uso de recursos públicos? A imprensa deveria ser ainda mais incisiva na cobrança da moralidade e da legalidade, denunciando a impropriedade de iniciativas como o tal projeto para conter supersalários, que não conteria de fato, mas ampliaria as despesas à custa do erário (Estadão, 9/4). A Constituição é clara ao definir um teto salarial para o servidor público, portanto, em vez de mais um projeto para burlar o que está expresso na norma constitucional, deveriam ser tornadas nulas normas inconstitucionais e decisões administrativas que tentem tergiversar a norma constitucional, sujeitando os signatários dessas normas inconstitucionais à improbidade administrativa. Para além de ilegal, é imoral a aprovação de penduricalhos e vantagens que superem o teto salarial do funcionalismo público. É um enriquecimento ilícito perpetrado por quem deveria defender os mais vulneráveis, que compõem a maioria do povo brasileiro. É dinheiro público que deveria ser destinado à educação, à assistência social, à saúde e à segurança pública. Ao mesmo tempo, a Constituição mais parece uma colcha de retalhos, pela facilidade de aprovação de emendas e normas infraconstitucionais que alteram dispositivos constitucionais claros, postuladas por parlamentares cujo ímpeto é defender o corporativismo e os privilégios.

Aparecido Silva

Guarulhos

Congresso Nacional

O destino de Juscelino

Alguns parlamentares do União Brasil defendem que o ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho assuma a liderança da bancada do partido na Câmara dos Deputados. Denunciado à Justiça por desvios de dinheiro das afamadas emendas parlamentares, o nobre deputado continua a merecer o franco e irrestrito apoio dos seus pares. Alguma dúvida sobre o que norteia e motiva os parlamentares brasileiros? Alguma surpresa na atitude dos parlamentares que preferem cerrar fileiras com um provável corrupto a perfilarem-se com quem preza mais a higidez de caráter, a lucidez da probidade e a retidão dos próprios atos?

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

Cotas na universidade

Justiça e sustentabilidade

As ações afirmativas para o ingresso no ensino superior são instrumentos fundamentais para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, o modelo de cotas baseado exclusivamente em critérios raciais apresenta distorções relevantes, resultando em situações polêmicas e questionáveis, como vem sendo frequentemente noticiado. Segundo editorial publicado no Estadão (11/4, A3), a Unicamp anunciou a criação de um sistema de cotas voltado a pessoas que se autodeclaram transgênero, travestis ou não binárias, para ingresso em seus cursos de graduação. Essa medida, embora pretenda ampliar a inclusão, introduz ainda mais complexidade e fragilidade ao sistema de base identitária já existente, contribuindo para a insegurança jurídica e social sobre os critérios adotados. Para que as ações afirmativas de fato promovam justiça social no acesso ao ensino superior, é fundamental que se baseiem em dois pilares objetivos e estruturantes: critérios socioeconômicos, com base em dados do CadÚnico, garantindo que o benefício alcance aqueles em real situação de vulnerabilidade social, independentemente de raça, identidade de gênero ou outras características; e melhoria contínua da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, assegurando que todos os estudantes tenham acesso a uma formação de qualidade e oportunidades equitativas ao longo da vida escolar. Somente com medidas fundamentadas em dados concretos e políticas estruturais será possível construir um sistema de acesso ao ensino superior verdadeiramente justo, eficaz e sustentável.

João Cyro André, professor titular da Escola Politécnica da USP (aposentado)

Barueri

Marcha de Selma

60 anos

Antológico o artigo 60 anos da Marcha de Selma, de Clarita Costa Maia (Estadão, 9/4, A6). Todos deveriam se pautar no exemplo de pessoas como Martin Luther King, os proeminentes rabinos, pastores, seminaristas e bispos que se uniram em prol de direitos civis, justiça e fraternidade entre todos os seres humanos. Abaixo a polarização, a perseguição, o racismo e o antissemitismo.

Elisabeth Ingberman

Curitiba

FOI TARDE

Inacreditável a demora em demitir o ex-ministro Juscelino Filho após mais de 30 reportagens do Estadão revelando a malversação de dinheiro público. Só pode ser rabo preso desse presidente medíocre. Mas não se iludam. Ladrão deposto, ladrão posto. Com certeza virá outro da mesma linhagem. Pobre Brasil

Luiz Antonio Amaro da Silva

Guarulhos

PLANO DE AÇÃO

O governador Tarcísio de Freitas definitivamente não é um bom ator. Por mais que jure fidelidade a Jair Bolsonaro e profira discursos contundentes fortemente de direita, não é difícil adivinhar seu plano de ação. Confirmada a inelegibilidade de Bolsonaro e sua eventual condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Tarcísio vai assumir publicamente sua candidatura à presidência nas próximas eleições, acenando não só aos bolsonaristas de carteirinha, mas também, e principalmente, tentará atrair o centro com um discurso bem mais moderado. Nada de mal nisso, faz parte da política. Só um detalhe: antes de entrar para a política, o governador foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no governo petista de Dilma Rousseff, embora nunca tenha sido do PT. Tarcísio é um exemplo bem ilustrativo da expressão atribuída a Nicolau Maquiavel: “os fins justificam os meios.”

Luciano Harary

São Paulo

IMPUNIDADE

Senhores congressistas, suponham que um grupo de baderneiros queira pressioná-los a desistir de seus mandatos de forma violenta, invadindo suas propriedades, destruindo móveis e depredando suas obras de arte. Pelo que entendi, diriam que “estavam descontentes com injustiças” e os perdoariam? Duvido. Iriam, com certeza, pedir indiciamento e colocá-los na cadeia ou pediriam pena alternativa. Por que então essa decisão de anistiá-los? Só pode ser decisão política. Não tem congruência (aliás, tem sido a tônica ultimamente). Parem com isso, pois está clara a intenção de impunidade ancorada em segundas intenções. Jamais terão o voto de pessoas centradas se insistirem nessa aberração.

Guillermo Antonio Romera

São Paulo

CRISE INSTITUCIONAL

Gleisi fala em ‘crise institucional’ se Câmara pautar anistia e chama deputados de ‘desavisados’ (Estadão, 11/4). A ministra de Relações Institucionais está totalmente equivocada. Quando os “desavisados” ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) anistiaram Lula da Silva, dono de uma respeitável ficha corrida de contravenções e crimes praticados contra o País, nenhuma crise institucional foi instalada, muito pelo contrário. Lula hoje preside o Brasil, blindado pelos que se dizem guardiões da democracia, rechaçando qualquer possibilidade de crise institucional.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

DUAS OPÇÕES

Ainda faltam quase dois anos de mandato para encerrar o desgoverno Lula. São tantas trapalhadas. Principalmente econômicas. Não sei se o Brasil consegue sobreviver durante tanto tempo. O certo seria, para o bem do Brasil, o Legislativo pressionar Lula a decidir se prefere continuar em Brasília ou em Garanhuns, sua terra natal. Se escolher Brasília, além do impeachment, será hospedado na Papuda. Acho que ele, como um nordestino bem-sucedido, vai preferir desfrutar de um autêntico reinado em Garanhuns.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

CASSAÇÃO DE PARLAMENTAR

E o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) que, depois de seu pedido de cassação ser aceito pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, resolveu fazer uma greve de fome. Gesto de protesto heroico, mas corriqueiro nos dias que se seguem sob o governo Lula. Tá assim de gente que, depois de ter cassada sua cidadania, anda por aí passando fome. Como estamos no Brasil, que fique esperançoso o deputado. Quem sabe a dona Janja não vá em sua ajuda com aquele espetacular programa contra a fome mundial?

A.Fernandes

São Paulo

CONSELHO DE ÉTICA

É um absurdo o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados brasileiros querer cassar o mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), por ter expulsado um arruaceiro do interior da Câmara, em 2024. Estão usando esse fato para calar esse combativo, imparcial e honesto deputado e assim servir de exemplo a quem mais agir igual a ele. Temos visto deputado desejando morte do presidente Lula em plena sessão da Câmara, entre inúmeros outros abusos públicos, sem nenhuma punição pelo Conselho de Ética. Infelizmente, a Câmara sabe que a maioria que os elege não sabe o que é ética.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)

FARRA PRIVILEGIADA

A farra com dinheiro público para um grupo de privilegiados no Brasil é algo aviltante. A liberação de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) é a mais nova regalia para uma elite do judiciário. Apesar de circularem em veículos blindados e terem seguranças armados, os ministros da Suprema Corte podem viajar livremente com seus familiares, sem dar satisfação a quem quer que seja. De fato, como disse George Orwell, “alguns são mais iguais do que outros.”

José Muller

Avaré

ÓRGÃO POLÍTICO

O ministro Luís Roberto Barroso está injuriado, como se diz aqui no Nordeste, com o Estadão. Haja vista sua carta publicada aqui no Fórum dos Leitores, 7/4, A4. Já não é de hoje que o ministro se vê incomodado com qualquer crítica ao Supremo Tribunal Federal (STF). Mas nada como a gente puxar pela memória e lembrar que o ministro, em 2023, disse o seguinte: “O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição Federal de 1988, viveu e vive ainda um vertiginoso processo de ascensão institucional. Deixou de ser já há um tempo um departamento técnico especializado. Passou a ser um poder político na vida brasileira”. Ora, se o ministro admite que um órgão que deve ser apolítico por natureza tornou-se um órgão político, a política, ao contrário da Justiça, permite opiniões e questionamentos que vão além do que está nos livros. Política é como nuvem, cada vez que se olha está de um jeito. Infelizmente, o STF de hoje também.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

JUIZ CHARLATÃO

O que é pior? O charlatão Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield ou certos juízes e desembargadores ganhando R$ 600 mil por mês? Está mais do que na hora desta nossa Justiça, uma das mais caras do mundo e que não funciona, ser reformada do zero e de alto a baixo.

Paulo Sérgio Pecchio Gonçalves

São Paulo

EMENDAS PARLAMENTARES

Emenda para prefeitura do irmão colocou Elmar na mira da Polícia Federal (Estadão, 9/4, A10). E pensar que este senhor, Elmar Nascimento (União-BA), queria ser presidente da Câmara dos Deputados! Pobre Brasil.

Cleo Aidar

São Paulo

DEPORTAÇÃO DE ROBÔS

Na entrevista do economista Samuel Pessôa (Estadão, 11/4, B4), ele afirmou que, com a taxação de Donald Trump, os antigos empregos não retornarão, pois “viraram empregos de robô”. Não dá pra duvidar que esses robôs serão deportados pelo tresloucado presidente.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

ARREPENDIMENTO

Os eleitores de Donald Trump estão mortos de arrependimento. Principalmente os bilionários que tiveram perdas fantásticas. No Brasil, o povo que votou PT fica arrependido a cada vez que entra no supermercado, na farmácia e quando recebe boletos.

Ronaldo Rossi

São Paulo

ABRIL VERMELHO

Conforme noticiado, o famigerado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) acaba de deflagrar o “Abril Vermelho”, período do ano quando seus integrantes aterrorizam produtores, empresas e até centros de pesquisa com invasões, a pretexto de forçar o governo a fazer a ambicionada reforma agrária. Em pouco mais de uma semana, o MST já comandou invasões em pelo menos 11 propriedades produtivas em vários Estados, entre eles São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. O que causa espécie e indignação é o apoio explícito e declarado do (des)governo Lula 3 à companheirada baderneira, que invade, destrói e arrasa o que vê pela frente com fúria animalesca. Grosso modo, apresenta neste aspecto uma relação semelhante ao ataque às sedes dos Três Poderes em Brasília pelos baderneiros bolsonaristas da extrema direita. Pobre e triste Brasil.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

VOLTA POR CIMA

Em 7/4, Bolívar Lamounier expôs a sua análise sobre a atual situação do nosso País no que tange à política, à economia, ao social e por aí vai (Estadão, A10). A polarização e o populismo que vivenciamos não são males hodiernos, vêm de séculos atrás, quando imperava o coronelismo. De lá para cá, só houve mudanças na fachada para que as coisas continuassem na mesmice de sempre. Vejam a que ponto a política e o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) relegaram a Carta de 1988, promulgada justamente como instrumento urgente e necessário para fomentar as saídas propiciadoras ao nosso ombreamento junto ao mundo civilizado. Hoje, ela se encontra num leito de UTI por força, na maioria das vezes, de lambanceiras emendas e as más e marotas interpretações. Daí o meu ceticismo quanto à volta por cima desse Brasilzão. O Estado Democrático de Direito, tão proclamado pelas nossas elites, ainda não deu as caras no velho Pindorama. Triste, muito triste.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

Vitória da Conquista (BA)