Eletrobras

Gol contra

Lula pode deixar de viajar pelo mundo e focar na articulação de meio de campo no Congresso Nacional. Entretanto, mesmo se ele se considerar uma mistura dos saudosos Zito, do meu Santos F.C., e Zico, do Flamengo, ele não vai avançar e fazer seus gols. A pauta de Lula em pleno 2023 é retrógrada e leva o Estado brasileiro a mais ineficiência (voltando ao futebol, como um jogador gordo e fora de forma). Voltar à discussão da privatização da Eletrobras é um desrespeito às regras já estabelecidas e faz um gol contra a modernidade. Qual a sua agenda, apenas retrocesso?

José Eduardo Vaz Guimarães

fvazguimaraes@uol.com.br

São Paulo

*

Socialização da Eletrobras

Vamos colocar a privatização da Eletrobras nos devidos termos: a empresa não foi totalmente vendida, o Estado ainda é seu maior acionista. As ações não pertencentes ao Estado serão, nesse arranjo, sempre pulverizadas, tendo por compradores os empregados ou pequenos investidores. Essa condição foi determinante para evitar que uma empresa estratégica e da importância da Eletrobras fosse controlada por interesses de outro país ou de um grande grupo econômico. Enfim, a Eletrobras continua sendo estatal. Com uma grande novidade na gestão: apesar de ter 40% da empresa, fazendo jus integralmente aos seus dividendos, o Estado é detentor de apenas 10% dos votos em temas que não digam respeito ao objeto social da empresa. Essa foi a grande sacada que possibilitou à empresa ser movida por princípios privados na gestão tendo por objetivo o fim social definido em lei, imutáveis em assembleias de acionistas. Neste arranjo perfeito – inclusive juridicamente –, preservou-se o patrimônio nacional com a concomitante valorização do bem público decorrente das novas perspectivas de ampliação da distribuição de dividendos aos acionistas: Estado e pequenos investidores. É o casamento entre capitalismo e socialismo, jamais imaginado por Marx, Engels ou Adam Smith. Mérito de Michel Temer, que em 2016, quando foi buscar o que havia de melhor em gestão no setor elétrico, trouxe também a criatividade de Wilson Ferreira Júnior. Louve-se o Congresso Nacional, que soube logo estar diante de um modelo exemplar possível de ser estendido às demais estatais do País. Se o governo Lula se debruçasse um pouco no exame da questão, poderia introduzir melhorias, claro, e caracterizar a socialização das estatais como marca ou legado para a posteridade do seu terceiro governo.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

PL 2.630/2020

O manifesto do Telegram

Sobre o editorial Noção infame de democracia (Estado, 11/5, A3), que trata do manifesto do Telegram contra o Projeto de Lei (PL) 2.630/2020, é isto mesmo: sem leis não há liberdades. Todo PL precisa ser debatido, inclusive nas comissões do Congresso e com máxima participação popular, especialmente quando se trata de tão importante e cotidiano assunto. Precisamos combater a desinformação com informação de qualidade. Eis a imprensa!

Carlos Augusto Ferrari

ferraricarlos@hotmail.com

Barra do Garças (MT)

*

Ópera

‘O Guarani’

Fiquei radiante ao saber que o filósofo e líder indígena Ailton Krenak é responsável pela concepção da produção da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, no Theatro Municipal de São Paulo (Estado, 11/5, C1). O seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo é uma inspiração constante.

Alejandro Fabian

alefabian@proton.me

Porto Alegre

*

Trânsito

Formação de condutores

O Jornal do Carro, seção Mobilidade, no Estadão de 3/5, diz que País necessita de transformação cultural que priorize segurança viária. Grande verdade. Os centros de formação de condutores (CFCs) hoje têm como único enfoque ensinar a passar no exame para condutor, sem preocupação com a boa formação deste nas questões de segurança, cidadania e, principalmente, como não ser imprudente. Prova disso é o número de mortes diárias em colisões frontais, aquaplanagens, ultrapassagens irregulares e imprudentes. Mas isso tudo parece secundário; o que importa ao poder público é aumentar a arrecadação de impostos que se seguirá, cedo ou tarde, à formatura do novo condutor. É evidente a péssima formação. Lamentável situação, sem perspectiva de mudança.

Lauro Becker

bybecker@gmail.com

Indaiatuba

*

A VOLTA DO CARRO POPULAR

O carro popular, que embalou a indústria automobilística brasileira nas décadas 1990 e 2000, volta à pauta de discussões (Estado, 10/5, B1-B2). O governo acha caro um veículo popular custar R$ 70 mil, e quer fechar um produto que chegue ao consumidor por R$ 50 mil. O assunto é controverso. Não dá para esquecer que recentemente a Ford deixou o Brasil e abriu uma moderna fábrica na Argentina, com toda a insegurança econômica reinante no país vizinho. Devemos ter algum problema insolúvel na visão do setor. Um dos fatores que levam o preço dos automóveis às alturas em nosso país é a carga tributária. Os impostos representam em média 42% do preço de um veículo zero quilômetro. Se a voracidade fiscal diminuir, o preço também pode baixar. Ao lado de perseguir o objetivo de apresentar o carro zero quilômetro por R$ 50 mil, os técnicos governamentais não devem se esquecer da atenção ao elétrico, que deverá ser o futuro do transporte no País. Façam também esforços para que ele possa chegar a preços mais módicos ao grande público consumidor. É preciso abrir mão de sofisticações, providenciar crédito ao consumidor e, principalmente, reduzir os impostos, ou, então, nada feito. O novo carro popular – à explosão ou elétrico – não passará do sonho.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

PROPAGAÇÃO DE INVERDADES

É claro que a multidão nada percebe, limitando-se a repetir os pronunciamentos de seus líderes, por isso a maioria das pessoas não percebeu o grave atentado cometido pelo Telegram contra a nação brasileira e a democracia. De acordo com a Constituição, qualquer pessoa tem o direito de se manifestar contra ou a favor de um Projeto de Lei (PL), podendo inclusive convencer os demais sobre seu ponto de vista. Sendo assim, o PL das Fake News pode ser analisado, criticado, receber sugestões de alterações ou até mesmo de rejeição. Contudo, o que o Telegram fez não foi a exposição de seu ponto de vista, e sim a propagação de inverdades, de distorções sobre seu conteúdo, objetivando não o legítimo convencimento da população, mas a indução a erro grosseiro, e com isso não se pode concordar.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

TIROTEIO VERBAL

O tiroteio verbal entre o serviço de mensagens Telegram e os que apoiam o PL 2.630 está na temperatura máxima. Se caso o projeto de lei tivesse sido proposto por um senador ou deputado de direita, ou liberal econômico, muito provavelmente os ânimos estariam menos acirrados. A intenção de regulamentar a atuação das big techs é válida e absolutamente normal, como ocorre no ambiente jornalístico. Contudo, o texto do PL 2.630 relembra o que dizia o escritor e jornalista russo Yuri Besmenov. Ele explicava que o processo de subversão de uma sociedade era necessário para manipular cultural e psicologicamente as massas de forma a facilitar a implantação de regimes revolucionários. Besmenov utilizava os termos “idiotas úteis” e “massa de manobra” para definir os vários segmentos da intelectualidade local que se engajavam nas ideias que sempre resultavam em autocracia e despotismo. É preciso melhorar muito o texto do PL para aprová-lo sem maiores consequências. Como diz uma frase de autoria entre pensadores liberais: “A liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame”.

Lincoln S. Pessoa

lsp.austria@sapo.pt

São Paulo

*

IMUNIDADE OU IMPUNIDADE?

Ainda que considere pertinente a defesa que o editorial A preservação da imunidade parlamentar (10/5, A3) faz, há que se considerar que tal justa prerrogativa constitucional tem sido usada, não raramente, como impunidade parlamentar em crimes dos mais variados. O exemplo de Daniel Silveira é uma exceção recente, e os que acompanham o trâmite do Projeto de Lei 2.630/2020 temem que possa ser imposta ali uma brecha que legalize o uso das redes sociais para a disseminação de fake news e eleição de muitos que, sem essa artimanha, jamais conseguiriam votos, haja vista o que aconteceu em 2018.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

DESCULPAS A CURITIBA

Em razão da maciça reprovação dos brasileiros de bem pelas redes sociais, o controverso e pueril influenciador Gilmar Mendes, que também ocupa um assento no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), se retratou com os irmãos curitibanos pelas raivosas agressões destiladas a Curitiba, a cidade mais inteligente do Brasil, em um programa de TV. Pode isso, ministro Alexandre de Moraes, um influenciador divulgar fake news pelas plataformas digitais e pregar o ódio em entrevistas outras? E se for ministro do STF? É preciso pensar os quês e os porquês dessa postura do ministro Gilmar Mendes.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ÓRGÃO REGULADOR DA MÍDIA

Criar órgão regulador da mídia sempre foi um objetivo do PT como forma de camuflar seus malfeitos. O PL 2.630 vem bem a calhar e, caso seja aprovado, só existirá a verdade que interessa ao governo. Essa é mais uma demonstração da democracia dos petistas.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

DEMOCRACIA DOMINADA POR POUCOS

Em 1959, Iris Resende Machado assumiu a vereança na Câmara Municipal de Goiânia. Anos depois, elegeu-se deputado estadual como o mais votado para o Legislativo goiano. Em paralelo, elegeu-se governador Mauro Borges Teixeira. Em atitude democrática, Iris apoiou a posição independente do governador, e elegeu-se prefeito da capital de Goiás, após enfrentar um adversário apoiado pelos militares. A gestão de ambos foi marcada por governanças inovadoras e modernizadoras. Iris, pelos inovadores mutirões participativos, e Mauro Borges, pela modernização de um Estado até então gerido de forma arcaica. Por essas posturas ganharam a popularidade e o respeito da população, como nunca se havia visto no Brasil. Cassados de seus direitos durante a ditadura, retornaram posteriormente à vida pública, porém com o brilho de antes abafado pelo cipoal venenoso que se tornou o ambiente político no Brasil. Conto essas resumidas lembranças para demonstrar como nosso processo político-eleitoral é um verdadeiro devorador de lideranças. Elas emergem salutarmente, mas são absorvidas pelo status quo político há tempos predominantes, com nossas opções eleitorais afuniladas pelos caciques partidários, em um processo sufocante à verdadeira democracia. Os exemplos atuais testemunham essas afirmações: presidente nos levando ao passado, por mero capricho comportamental; senadores e deputados disputam uma inaceitável chantagem orçamentária ao invés de nos representarem, herança do desairoso e desastroso governo Bolsonaro; ministros da Corte Maior insistem na interpretação dicotômica da Constituição, nos conduzindo à uma situação jurisdicional onde até o passado é incerto. Ao contrário do aparente, a realidade é que vivemos uma democracia dominada por poucos.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

ORÇAMENTO SECRETO

No governo Jair Bolsonaro, todos, até o Supremo Tribunal Federal, se metiam no dito orçamento secreto, e o presidente era dia sim, dia não criticado por essa medida. Agora Lula, o santo do pau oco, o ser mais honesto do Brasil, vai dar (doar) R$ 10 bilhões para esse mesmo orçamento – pelo jeito agora o secreto é legal. Esse é o Brasil legal e dos sonhos. Na verdade esse é o Brasil onde todos são e trabalham como ativistas políticos, e claro que quem vai ganhar esse dinheiro são os políticos. O Brasil que se vire nos 30 ou com os R$ 18 do aumento do salário mínimo, que é o meu caso e de outros milhões de aposentados.

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

*

REDUÇÃO DA TAXA BÁSICA

Uma queda nos juros é necessária, pois a inflação precisa ceder. Haja vista o número de endividados no País, a economia que não decola, o ceticismo em geral, a insegurança jurídica e dos setores produtivos. Reduzir a taxa básica é iminente, mas com responsabilidade e visão de longo prazo.

Maria Lucia Ruhnke Jorge

mlucia.rjorge@gmail.com

Piracicaba

*

RÚSSIA OU URSS?

Em Política externa ideologizada (8/5 A5), Denis Lerrer Rosenfield declara que o atual sistema político da Rússia é de extrema direita. Será que Lula da Silva e Celso Amorim vão aprender essa óbvia verdade – já que eles ainda pensam que existe a URSS, que então fazia de conta ser comunista?

Suely Mandelbaum

suely.m@terra.com.br

São Paulo

*

PÊNDULO IDEOLÓGICO

Como interpretar a vitória da extrema direita nas recentes eleições constituintes ocorridas no Chile, destinadas a selecionar os parlamentares que redigirão, a partir de junho, a nova carta magna daquele país, ainda orientado pela elaborada na ditadura Pinochet? É evidente que a derrota do grupo liderado pelo atual presidente, Gabriel Boric, reflete o seu fracasso em levar adiante projetos destinados a materializar as reformas prometidas. Tudo indica que, naquele país, a inspiração socialista ainda não logrou êxito em instilar confiança na população. Outras tentativas frustradas de promover crescimento em unidades do continente que partiram para a opção da esquerda – Venezuela, Peru, México e, mais recentemente, Argentina, entre outros – parecem indicar que o pêndulo ideológico atingiu a amplitude máxima da tonalidade pink e começa a voltar para a extremidade azul. Enquanto isso, o sofrido povo deste pobre hemisfério não vê sua vida melhorar.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CHILE

Sugiro que as pessoas visitem Santiago para ver o que está acontecendo lá e como a extrema direita cresce: graças a uma associação entre descaso de Gabriel Boric e comunicação de massa que fomenta o ódio dos chilenos por imigrantes e sobra até para os turistas. Economicamente o Chile está bem, com empresas sendo inauguradas, e estão construindo até um bairro novo, o Club de Campo Qualimalí, que pertence à Força Aérea do Chile. Creio que há capital norte-americano envolvido. Mas, se os imigrantes forem expulsos do Chile, o país vai parar. Não há robôs para limpar as ruas, recolher lixo, limpar quartos de hotéis, fazer comida, abastecer gôndolas de supermercados. Essa situação de escassez de mão de obra é comum em inúmeros países. Ou há um exército de robôs guardados em algum lugar, esperando o extermínio de parte da humanidade, para transformar o Chile e a Argentina naqueles paraísos terrestres que vemos em publicações cristãs? Além disso, o Chile sob extrema direita seria esmagado pela comunidade internacional e até os turistas vão se afastar. Logo, seria interessante jogar o Chile na mão da extrema direita para ver o país se enforcar na própria corda. A Argentina segue pelo mesmo caminho.

Rynaldo Papoy

papoy3@gmail.com

Guarulhos

*

SALÁRIO DOS PROFESSORES

A mídia tem noticiado que os fiscais do trabalho têm encontrado em todo o País muita gente trabalhando em condições análogas à escravidão. Uma pergunta que me ocorre é se alguém está se preocupando com os salários dos professores. Tenho a sensação de que as pessoas que têm que formar as próximas gerações para que o Brasil se torne um país desenvolvido sem os níveis de pobreza atuais são pobres escravos esquecidos pelas autoridades.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

VISITA DO GOVERNADOR

Considerando que o Hospital do Servidor Estadual em São Paulo está em péssimas condições para oferecer o minimo de atendimento médico decente, solicito ao governador Tarcísio de Freitas que faça uma visita in loco. Acredito que, com sua visão de administrador, irá solucionar esse grave problema e oferecer dignidade a todos que utilizam e trabalham nesse hospital.

José Carlos Costa

policaio@gmail.com

São Paulo

*

LITORAL NORTE DE SÃO PAULO

Quando a Catedral de Notre-Dame, em Paris, sofreu um incêndio, as grandes empresas francesas organizaram uma vaquinha para custear a reforma, tudo muito rápido, fácil e sem burocracia. O litoral norte de São Paulo sofreu uma tragédia devastadora com a chuva sem precedentes do carnaval e existe um projeto de recuperação ambiental da região com custo estimado em cerca de R$ 3 milhões, à espera de financiamento para ser posto em prática. O Brasil deveria estimular a iniciativa privada a realizar ações sociais e ambientais, quem sabe oferecer isenção fiscal, algo parecido com as leis de incentivo ao esporte e à cultura. A iniciativa privada deveria se organizar e rapidamente financiar a recuperação ambiental das encostas do litoral norte, em parceria com a Prefeitura de São Sebastião, que é uma das cidades mais ricas do País, graças aos royalties do petróleo que ela recebe.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo