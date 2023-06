Banco Central

Longe do tormento de uma inflação galopante que, em maio de 2022, acumulava alta de 11,73%, passados 12 meses, nesse mesmo período de 2023, despencou para 3,94%. Conforme divulgou o IBGE, o índice do IPCA ficou em 0,23% ante 0,61% de abril. E para junho poderemos ter deflação. Esse bom comportamento da inflação, justiça seja feita, se deve muito à decisão do Banco Central (BC), que foi o primeiro no mundo a começar o ciclo de alta de juros. Se o PT e o presidente Lula da Silva tivessem um mínimo de ética pública, em vez de ficarem ofendendo o presidente do BC, Roberto Campos Neto, deveriam reverenciá-lo. Apesar de uma previsão de alta em julho, hoje a nossa inflação, graças à alta da Selic de 13,75%, é uma das mais baixas do mundo. E tudo leva a crer que, com a aprovação do arcabouço fiscal e o andamento das tratativas para a aprovação da reforma tributária, a taxa Selic poderá iniciar um ciclo de redução, assim como também os juros bancários.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

Consumidor

Acesso à plataforma

A respeito do artigo Quando o remédio pode virar veneno (10/6, A4), a plataforma Consumidor.gov era excelente, tanto que eu a uso há anos, até cadastrei meus pais idosos e, através dela, conseguia resolver inúmeros problemas de consumo sem precisar passar pela tortura de procurar as empresas. Quando o Consumidor.gov atrelou o acesso à plataforma federal Gov.br, ela ficou extremamente difícil de ser acessada, principalmente para pessoas idosas. Essa mudança só veio para piorar o acesso dos consumidores.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

STF

Compadrio

Houvesse o mínimo de decência, as partes não indicariam nem aceitariam submeter o nome de Cristiano Zanin para ocupar uma cadeira no STF. Mesmo porque o indicado não possui “notório saber jurídico”, tampouco possui experiência como magistrado, ficando muito distante da competência e dignidade de notórios juristas que atendem plenamente aos requisitos para o cargo. Tudo não passa de um compadrio exacerbado, que premia militantes em detrimento de interesses maiores da Nação. Deplorável espetáculo!

Orlando Maia

ormaia@uol.com.br

Avaré

*

Meio ambiente

Rio Pinheiros

Tenho preocupações sobre a construção de muros nas margens do Rio Pinheiros. Embora os muros possam ser vistos como uma medida de proteção ou contenção, é essencial considerar os impactos ambientais que eles podem ter. Os rios desempenham um papel fundamental nos ecossistemas urbanos, proporcionando hábitat para diversas espécies de plantas e animais. Os muros nas margens podem interromper a conectividade ecológica, o que pode levar à perda de biodiversidade. Além disso, podem alterar o fluxo natural do rio, causando problemas como a erosão das margens e a modificação dos hábitats aquáticos. Eles também podem afetar o ciclo hidrológico, restringindo a capacidade do solo de absorver a água da chuva e aumentando o risco de inundações em outras áreas. Uma abordagem mais sustentável seria adotar soluções de engenharia verde, como a construção de margens naturais ou a restauração de ecossistemas ripários. Essas práticas permitem a coexistência de áreas urbanas e ecossistemas saudáveis, proporcionando benefícios ambientais, como melhoria da qualidade da água, redução da erosão e aumento da biodiversidade. É importante que as autoridades, os planejadores urbanos e a comunidade local considerem cuidadosamente os impactos ambientais e a resiliência dos ecossistemas antes de decidir pela construção de muros nas margens de um rio.

Paulo Pellegrino

prmpelle@gmail.com

São Paulo

*

Incêndios no Canadá

Os incêndios no Canadá, que espalharam fumaça tóxica no território canadense e em grande parte dos Estados Unidos, foram um alerta para que a humanidade controle e principalmente impeça que tais fenômenos naturais continuem a acontecer em nosso planeta. As medidas preventivas devem contar com todos os países, que, unidos, poderão conter os avanços de fenômenos que possam afetar o futuro.

José de Anchieta N. de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

POBRE EM IDEIAS MODERNAS

Infelizmente, este é um governo pobre em ideias modernas e rico em pautas ultrapassadas. Por que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por exemplo, nestes novos tempos, ainda não adicionou a letra “A”, de “Ambiental”, colocando esse critério como princípio fundamental para a concessão de qualquer empréstimo? Também defendo a imediata mudança nos estatutos desse banco oficial para que a maior parte dos recursos concedidos (dinheiro que pertence a todos os brasileiros) nunca mais seja destinada a financiar setores escolhidos a dedo, de acordo com critérios pouco transparentes para a sociedade, ou destinados a supostos campeões nacionais, perpetuando assim séculos de atroz desigualdade e concentração de renda neste país. Desse modo, o BNDES poderia finalmente ser utilizado como importante ferramenta para auxiliar o Brasil a ser uma nação melhor e mais justa, onde as prioridades de concessão de recursos públicos a juros camaradas são as parcelas da população que hoje, infelizmente, estão praticamente esquecidas, a exemplo das mulheres, os afrodescendentes, os indígenas, bem como os jovens, os desempregados, os subempregados e os desalentados.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

DESAGRADÁVEIS CONSTATAÇÕES

A cada dia que passa os brasileiros estão se apercebendo que os motivos pelos quais Lula da Silva voltou à Presidência nada tem a ver com políticas com ideais de conduzir o País para o desenvolvimento e o bem-estar para o um povo livre; infelizmente caminhamos para as perdas das liberdades de expressão e das leis constitucionais e ainda para um desastre na economia. O governo está muito mais interessado em distribuir cargos do que em mostrar seus planos de governança. O Lula “paz e amor” prometido agora se apresenta vingativo, raivoso e desorientado no que faz e fala. Será que ainda podemos acreditar que haverá segurança do regime democrático após estes seis meses de desagradáveis constatações?

Leila Elston

leilaelston@uol.com.br

São Paulo

*

MARCO TEMPORAL

Duas vergonhas: o Congresso ter aprovado o marco temporal das terras indígenas e André Mendonça pedir vistas adiando o julgamento no Supremo. Ambas fazem parte do mesmo pacote chamado retrocesso do Brasil.

Maria Ísis M. M. Barros

misismb@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

*

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

O Conselho Nacional de Justiça aposentou mais um juiz (CNJ aposenta desembargador por venda de sentenças, 8/6, A11). É impressionante a quantidade de juizes que ganham na Mega-Sena. Receber uma bolada mensalmente sem precisar trabalhar é o sonho de 210 milhões de brasileiros.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

CANAL DO PT

Faz-me rir o que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, quer: concessão de um canal de TV e uma rádio só para o Partido dos Trabalhadores. E os outros 31 partidos não serão “premiados” também? Como não conseguem controlar a mídia, querem canal e rádio exclusivos para suas doutrinações. Menos, dona Gleisi, menos!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

INSERÇÕES DE ESTATAIS

Realmente um canal de TV para o PT é uma brilhante ideia. Ele teria inserções publicitárias pagas de estatais, ou seja, seria um modo de transferência de dinheiro público para o partido atendendo à legislação.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

EDUCAÇÃO PÚBLICA

O que esperar de um governante do PSDB? Em São Paulo, por mais de 20 anos o PSDB foi responsável pela educação e nem é preciso dizer o caos que se tornou a escola pública. Escolas inacabadas, escolas deterioradas, alunos que abandonam as salas de aula e, o pior, a falta de professores. Uma afronta e uma falta de respeito às crianças deste país. Com um salário aviltante, quem se interessa por ensinar? Não à toa que os melhores professores desistem da escola pública. Esses homens públicos que ocupam as melhores posições na vida passaram pelas mãos dos professores. No entanto, se esquecem de que é pela educação que um país melhora. A Coreia do Sul é um exemplo. São Paulo, a maior cidade da América Latina, nos envergonha quando o assunto é educação. É preciso remunerar bem o professor para que se possa exigir boas aulas. Nossas crianças não têm culpa quando os nossos governantes as ignoram. Hora/aula de um professor a R$ 16,50 é menos do que ganha um pedreiro, que nem estudar precisou. Quando o Brasil vai acordar? O prefeito de São Caetano trata professores e alunos como cidadãos de segunda linha. O resultado é o atraso que estamos vendo neste país.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

ELEIÇÕES TODOS OS ANOS

Na cidade de São Paulo, deveria haver eleições todos os anos. Só assim a Prefeitura entregaria aos paulistanos melhores condições de vida. Atualmente e a toque de caixa é que os serviços de tapa-buraco nas ruas, nas calçadas e nas sarjetas são executados, além da caiação de postes, entre outros serviços básicos em creches e escolas públicas que, sempre relegados, só voltam à baila às vésperas da escolha do novo prefeito.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

ATAQUE NOS ALPES FRANCESES

Nos alpes franceses, lugar dos mais esteticamente arrebatadores do planeta, na cidade histórica de Annecy, que rivaliza em beleza com Chamonix e outras, abençoadas por montanhas de neve deslumbrantes, como o Monte Branco, em nome de Deus um desvairado esfaqueia quatro crianças e um adulto, em estado grave. Vê-se que não é a feiura e a miséria circundantes que motivam e desencadeiam esses atos tresloucados. Alguns homens, seja onde estiverem, não se libertam de um instinto de agressividade e destruição, ainda por ser devidamente estudado pelos cientistas comportamentais. E invocam Deus em momentos em que se encontravam dominados por demônios incontrolados.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

FUTEBOL BRASILEIRO

Não é nada bom para o futebol nacional, e para um Brasil tão continental, ter apenas três ou quatro times que se sobressaem na América do Sul e em todo o Brasil. Ver apenas Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo fazendo valer o preço do ingresso e o tempo das pessoas sentadas no sofá, para assistir a apenas dois ou três times que vencem todos os outros. E pior é saber que esses times vencedores estão recheados de jogadores estrangeiros, e que o futebol nacional já não é tão nacional assim, pelo fato de que esses times dependem de jogadores estrangeiros para vencerem suas partidas. Isso deixa claro que o nosso futebol brasileiro na verdade está em queda, e se continuarmos assim nunca vamos ganhar mais uma Copa do Mundo. É preciso que coloquem mais dinheiro nos demais clubes do futebol brasileiro. E não pode continuar como está times como Corinthians, Santos, Coritiba, Goiás e Vasco. É preciso que esses dirigentes e presidentes de clubes, juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mudem a atual cara do futebol brasileiro.

Júlia Santos

juliasantosmissionaria@hotmail.com

São Paulo