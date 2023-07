Reforma tributária

Aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reformula o sistema tributário do Brasil, exceto aquele sobre a renda, segue para análise dos senadores. O desafio, agora, será vencer os obstáculos que já começam a surgir na casa revisora. O senador Renan Calheiros (AL) manifestou interesse em dar tratamento especial aos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ainda que do ponto de vista demográfico eles tenham menos habitantes. A divisão do Fundo de Desenvolvimento e o modelo de partilha dos recursos são o maior entrave para o avanço da proposta, que, como dito, já enfrenta resistência. O fato de determinados pontos, muitos deles importantes, terem ficado para regulamentação via lei complementar trará mais embates, mais confusão e menos segurança jurídica. Os pontos mais controversos, se não todos, deveriam constar na redação da Emenda Constitucional. A reforma é indispensável, mas todos os seus detalhes devem ser ampla e minuciosamente discutidos. Não há espaço para privilégios.

Otan

Efeito bumerangue

Ao invadir a Ucrânia, o principal argumento de Putin era de que estava cercado e ameaçado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), inobstante as expressões de Emmanuel Macron, presidente da França, de que a organização sofria de “morte cerebral”, e do presidente americano Donald Trump, de que era “obsoleta” (Estadão, 11/7, A3). Em verdade, a justificativa não passava de um pretexto. E a invasão da Ucrânia produziu um efeito bumerangue para Putin, ante a concordância da Turquia com o ingresso da Suécia na Otan, a preparação do terreno para a inclusão da Ucrânia na reunião de cúpula na Lituânia e a aproximação da Otan com países asiáticos, especialmente com a China. O falso repúdio de Putin e sua agressão a elementares princípios de Direito Internacional concretizaram seu propalado imaginário.

Violência no futebol

Prisão

Fui à inauguração do Maracanã (1950), do Morumbi (1960) e do Mineirão (1965). Época maravilhosa, de futebol de primeira, e não havia torcida única nem torcidas separadas, sem brigas. Há anos não vou aos estádios, já que o programa se transformou de diversão a perigo à vida. É um absurdo uma jovem de 23 anos morrer vendo o seu time do coração jogar. É preciso banir dos estádios e prender o criminoso. Cadeia para selvagens como este.

Punição esportiva

Além das devidas punições criminais que devem ser aplicadas ao criminoso que matou a torcedora do Palmeiras, deve-se punir exemplarmente o time. Num país de valores invertidos, só assim as torcidas deixarão de pôr em risco a vida dos torcedores opostos. Perda de pontos e de mando ao clube do agressor, aí quem sabe estes torcedores violentos e criminosos vão se conformar em apenas assistir aos jogos, em apenas torcer – o que deveria ser o óbvio? E que essa punição seja divulgada nos estádios, nas transmissões dos jogos, para que fique clara qual é a consequência da violência. Mas parece que nada vai ocorrer, a impunidade segue forte na CBF e no Ministério do Esporte. Infelizmente, logo mais estaremos assistindo a casos semelhantes, por omissão e desinteresse dos mandatários do esporte.

Eduardo Bolsonaro

Professores e traficantes

A vida do professor no Brasil não é fácil. Dependendo do lugar, a infraestrutura da escola é precária, os alunos são desmotivados, desnutridos e alguns precisam abandonar os estudos para ajudar a família. O professor precisa estar sempre atualizado e ser criativo na sala de aula, para que os alunos não percam o interesse na matéria. Por fim, os salários são baixos, o que obriga o professor a trabalhar em várias escolas. Pois num evento pró-armas em Brasília (leia-se pró-violência), o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou que os professores “doutrinadores” são piores que os traficantes de drogas. Com políticos assim, o Brasil não precisa de mais inimigos!

MARCO HISTÓRICO

A aprovação da reforma tributária, em dois turnos, pela Câmara dos Deputados marca um avanço importante e histórico. Afinal, há mais de 30 anos não se avançava sobre essa matéria que, sem dúvida, representa um passo importante rumo ao desenvolvimento e correção de distorções – pelo menos em tese. O texto, agora, segue para o Senado, que, sem dúvida, tende a fazer mudanças e ajustes. Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dessa envergadura deve ser analisada com minúcia. Estados e municípios, atores que serão duramente afetados pela mudança, ainda que dentro de um período de transição, devem ser ouvidos. Não é uma questão meramente política ou ideológica, mas orçamentária. A simplificação do sistema conferirá maior competitividade às empresas brasileiras e acabará com esse manicômio tributário. Mas, ao mesmo tempo, é importante garantir que não haverá qualquer chance de aumento da carga tributária. É igualmente urgente avançarmos na reforma administrativa, reduzindo o peso do Estado nas contas públicas. Avanços são importantes e devem ser contínuos.

CATEGORIAS ESPECIAIS

É uma história conhecida: como quase todo mundo tem direito à meia-entrada, os cinemas jogaram o preço dos ingressos para o alto para poder faturar o que acham adequado. Como quase todos os setores de atividade terão desconto no IVA, a alíquota vai ser jogada para o alto também para garantir a arrecadação. E nesse caso também a existência de categorias especiais dará margem a várias formas de fraude. Um já vigente exemplo do que se estabelecerá são as empresas religiosas que cresceram enormemente por conta da execrável isenção constitucional de impostos. Ainda existe a possibilidade de que o Senado corrija essa reforma, mas o realismo manda desconsiderar a esperança.

COMBATE À GUERRA FISCAL

A reforma tributária tem o potencial de combater a guerra fiscal por meio de diversas medidas estratégicas. Ao simplificar o sistema tributário, reduzindo a carga de burocracia e a complexidade dos impostos, cria-se um ambiente mais equilibrado para as empresas. Além disso, ao estabelecer critérios claros e uniformes para a arrecadação de impostos em todo o País, evita-se a competição desleal entre os Estados, diminuindo os incentivos para a concessão de benefícios fiscais excessivos. Essa abordagem promove uma maior justiça fiscal e contribui para a redução da guerra fiscal, fortalecendo a economia nacional.

UNIFICAÇÃO DE IMPOSTOS

A unificação de impostos simplifica a vida das empresas e as fiscalizações, o que é bom; porém, o que realmente importa é saber se o preço nas prateleiras dos supermercados, da gasolina, dos remédios, dos serviços, etc. serão afetados. O povo precisa saber o quanto vai custar no seu bolso a modificação dos impostos. Quem vai explicar?

FORÇA DOS ESTADOS

A estimativa do IVA no Brasil é de 25%. Nos Estados Unidos, o imposto sobre o produto adquirido varia de 5% a 11%, em que cada Estado tem autonomia para estabelecer a alíquota, faz a cobrança e fiscaliza. Prevalece a força dos Estados da Federação, não concentrando poder ao governo federal.

CARGA TRIBUTÁRIA

Estudo realizado com os 30 países com maior carga tributária no mundo apontou o país com pior desempenho em retorno de serviços públicos à população. Este país, ao invés de reduzir sua carga tributária e melhorar a qualidade de seus gastos, está aumentando sua carga tributária e incrementando seus gastos. Começando com prioridade máxima para liberação de verbas para emendas parlamentares inúteis. O setor mais penalizado com aumento de carga tributária será o de serviços, que é o seu maior gerador de empregos. Os tributos desse setor devem crescer múltiplos de 100%. E algumas lideranças e certos economistas estão achando ótimo. Adivinhem que país é este?

MIGRAÇÃO PARA O SUS

Os governos não sentiram ainda que os aumentos anuais aplicados pelos planos de saúde, bem acima da inflação, acarretam a migração dos beneficiários para o SUS, onerando os cofres públicos.

DIREITA CIVILIZADA

O editorial que trata da direita civilizada (Estado, 10/7, A3) aborda também, mais uma vez, o comportamento incivilizado do ex-presidente e seus adeptos, quando o governador Tarcísio de Freitas compareceu à reunião do PL para defender a reforma tributária. Foi o que bastou para ser destratado por Bolsonaro e seus adeptos, que têm como lema serem contra tudo o que é racional, como ocorreu durante o governo do ex-presidente. Não por acaso, o seu governo é considerado o pior da nossa República. Por defender um projeto que é bom para o País e para a população, o governador de São Paulo foi hostilizado por Bolsonaro, sempre na contramão do que é racional e bom. Nunca será demais lembrar as suas decisões durante a pandemia da covid-19, ressaltando a sua campanha contra as vacinas e as vítimas fatais, que foram muito acima do esperado, em função da competência da nossa medicina.

OPORTUNIDADE PERDIDA

Jair Bolsonaro, novamente, perdeu o bonde da política. Ora, se tivesse comprado a “vachina do Dória” certamente seria reeleito. Agora, se tivesse apoiado a “reforma tributária do PT”, teria oportunidade de mostrar sua brasilidade. Mas, com sua mediocridade, é impossível dar crédito ao, agora, “ex-mito”, que retorna à sua insignificância política colecionada por décadas.

RECONDUÇÃO DE ARAS

O procurador-geral da República passou os seus mandatos defendendo as barbaridades cometidas por Jair Bolsonaro sem o menor pudor, ignorando tudo o que tinha que agir para cumprir suas responsabilidades. Agora descobrimos que o PT gosta da ideia de reelegê-lo para agir da mesma forma no governo Lula. Que dureza!

TURISMO INTERNACIONAL

O Brasil deveria aproveitar a realização da COP 30 em Belém para tornar essa cidade a porta de entrada do turismo internacional. Belém do Pará fica muito mais perto da Europa e dos Estados Unidos do que o Rio de Janeiro e São Paulo. O turista chegaria a Belém, voo direto, conheceria a Amazônia e seguiria viagem para os outros destinos turísticos brasileiros. A cidade de Belém teria que ser preparada para receber os turistas, aeroporto ampliado, centro histórico restaurado, novos hotéis, esgoto 100% coletado e tratado, roteiros de barco pelos rios amazônicos, etc. A iniciativa privada seria estimulada através de incentivos fiscais para investimentos em infraestrutura turística, novos hotéis, etc. O turista europeu ou americano que quer conhecer a Amazônia hoje enfrenta uma viagem infernal, tem que vir até São Paulo ou Rio e depois enfrentar mais várias horas de voo até a Amazônia. O Rio de Janeiro perdeu sua atratividade como destino turístico, todas as famosas praias estão poluídas e totalmente urbanizadas, não são páreo para as praias do Caribe, do México ou mesmo do Oceano Índico. O novo ministro do Turismo terá muito trabalho para reposicionar o Brasil no cenário do turismo internacional.

DEGRADAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Não se faz um país sem educação. Todos sabem o seu valor e entendem que a degradação da educação significa o aviltamento do futuro. A educação do povo é um dos mais valiosos recursos de uma nação, ela é a base de tudo, é o alicerce da formação intelectual. É preciso formar professores, de excelência, e atraí-los com ótima remuneração. A escola é o lugar mais importante de um país sério. Quanto melhor a educação, seremos muito mais humanistas.

DESABAMENTO NA GRANDE RECIFE

Quatorze mortos, entre eles crianças e jovens. Sete feridos. Esse é o saldo da mais recente tragédia brasileira ocorrida com o desabamento de um prédio interditado na Grande Recife, mas ocupado por pessoas sem condições de pagar aluguel em local seguro para morar. Enquanto os representantes do povo “representam” apenas a si mesmos e aos amigos, a miséria das vitimas dos desvios do orçamento brasileiro pelos que foram eleitos para garantir sua aplicação justa e imparcial se contabiliza aos milhares.ç

VIOLÊNCIA NO FUTEBOL

Mais uma vítima absurda no futebol. Palmeirense atingida por uma garrafa quando estava na fila para adentrar ao estádio não resistiu e faleceu. Uma hora é o racismo, outra hora é a violência dentro e fora dos estádios, a toda hora jogadores recebendo ameaças de morte, o certo é que o futebol está doente. Medidas urgentes e drásticas precisam ser tomadas e não irresponsavelmente adiadas. Meu time, o Santos, está sendo exemplarmente punido pelos recentes acontecimentos na Vila Belmiro, mas outros times e torcidas cometem barbaridades e nem sempre a punição é a que deveria ser. No passado, a Inglaterra sofreu com os “hooligans”, hoje, o campeonato inglês é tido como o mais competitivo e bem-organizado do planeta. O que eles fizeram para virar o jogo? Foram radicais contra as trangressões, punindo torcidas, banindo torcedores dos estádios e responsabilizando e punindo as próprias agremiações. Por aqui, um dos problemas é que o dinheiro fala mais alto, quando deveriam ser as leis e a valorização da vida. Nada é mais importante do que a vida de um ser hunano, muito menos o futebol.

REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA

Que o feriado estadual de 9 de Julho seja sempre lembrado em justa e merecida homenagem à bravura dos paulistas que lutaram e tombaram pela democracia, por uma nova Constituição e contra a ditadura Vargas. Por sua importância histórica, deveria ser uma data nacional. São Paulo: “Non ducor, duco”.

