Finalmente, a Floresta Amazônica será salva! Os países participantes da Cúpula da Amazônia formalizaram o pedido singelo de US$ 200 bilhões por ano aos países ricos – uma bagatela para salvar o planeta. Terá Lula definido quem fará a gestão financeira desses recursos? Mantega, Delúbio ou Dilma, que abandonará o cargo no banco do Brics?

José Roberto Iglesias

O dinheiro da floresta

O presidente Lula tem de entender que a Amazônia precisa de um projeto, um plano de ação claro indicando como será usado cada centavo do dinheiro que os países desenvolvidos vão aportar. Ninguém vai dar dinheiro a fundo perdido para o Brasil salvar a Amazônia apenas para ver o dinheiro desaparecer nas catacumbas da corrupção. O Brasil tem um longo e tenebroso histórico de desvio de dinheiro público, o dinheiro some nas obras contra a seca no Nordeste, na despoluição da Baía da Guanabara, nas obras de saneamento básico, e tudo indica que o dinheiro vai sumir na preservação das florestas. O primeiro passo para o Brasil receber dinheiro para a preservação da Amazônia é acabar com a corrupção generalizada no governo.

Mário Barilá Filho

Petróleo no Amazonas

Inaceitável que países ricos, que exploram até o limite cada milímetro de suas riquezas naturais, venham criticar o desejo do Brasil de explorar novas reservas de petróleo no seu litoral norte. Pior ainda é o presidente da Colômbia fazer demagogia ecológica neste caso, numa afronta não ao presidente Lula, mas ao Brasil, pois o pior cenário para a Amazônia não é um eventual vazamento de petróleo a 500 km de distância da foz do Rio Amazonas, mas sim a miséria da maioria dos 30 milhões de habitantes na Amazônia brasileira. O que deveria estar sendo exigido é que haja rigor na segurança e na fiscalização da operação, ao mesmo tempo que se criem condições para que as riquezas oriundas desse petróleo cheguem aos habitantes da Amazônia e que uma quantia relevante dos lucros não sirva só a pagar dividendos, mas sim para grandes investimentos em energia limpa.

Sandro Ferreira

Petrobras

‘A mão pesada do governo’

Sobre o editorial Governo amarra a Petrobras (Estado, 11/8, A3), pelo andar da carruagem, a Petrobras de Lula 3 muito em breve precisará de um Pedro Parente 2.

Ely Weinstein

Operação da PF

Joias vendidas

Bolsonaro atuou para vender joias e recebeu valores em dinheiro vivo, diz PF (Estadão, 11/8). Qual teria sido a reação do príncipe da Arábia Saudita ao saber que os presentes doados ao governo brasileiro teriam sido vendidos em brechó de Miami?

Frederico Fontoura Leinz

CPI do 8 de Janeiro

A PRF e o segundo turno

Argumento usado com frequência por Anderson Torres, Silvinei Vasques e outros que defendem a ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no dia 30 de outubro de 2022 (segundo turno da eleição presidencial) é de que nenhum eleitor das regiões afetadas pelas operações deixou de votar, mas esquecem de mencionar que houve uma determinação do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, para que o diretor da PRF parasse imediatamente as operações sobre transporte de eleitores, sujeitando Silvinei Vasques a multa de R$ 100 mil e afastamento da função.

Luiz Carlos Renzi

Saúde

Populismo e ciência

Ozonioterapia é a cloroquina do presidente Lula, só falta aplicar nas emas que sobraram no Planalto. Tanto direita como esquerda sempre colocaram o populismo e o negacionismo à frente da ciência. Lembremos que a ex-presidenta (como gostava de ser chamada) Dilma Rousseff sancionou a lei que liberava o uso da “pílula do câncer”, um placebo que, depois, foi suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Vital Romaneli Penha

DESEQUILÍBRIO NO ESTADO DE DIREITO E NA DEMOCRACIA

Há que haver política e Estado, um vai definir diretrizes e o outro, os tipos de ação. Vivemos, nos grandes centros, a falta dos dois; um cenário antigo que hoje traz o desequilíbrio no Estado de Direito e na democracia. De que adianta eleger um político se ele não fomenta ideias construtivas para combater o crime organizado? Se esse político não faz o Estado agir de forma contundente para eliminar o crescimento desordenado das cidades e do poder paralelo (milícias, traficantes, etc.), para que serve a democracia? Estamos vendo no Equador o poder paralelo matando políticos e galgando espaço no poder. O povo hoje é refém da desordem implantada há anos no País. Só os moradores do “asfalto” têm acesso às benesses do Estado, o outro lado da sociedade é totalmente desassistida e vive a lei do comando local. As comunidades, favelas e bairros afastados estão nas mãos do poder paralelo, e essas populações só crescem, como um tumor social maligno. Hoje o Brasil abandonado é maior que o Brasil dito assistido pelo governo. Algum político com ideias e vontade para atacar esse problema? Não conheço. Só impera o populismo barato que ganha votos para se perpetuar no poder. O Brasil caminha para um triste fim. Rezemos.

Roberto Solano

EXTREMA VIOLÊNCIA

Estamos acostumados a presenciar cenas de extrema violência em nosso dia a dia. Afinal, moramos num dos lugares mais violentos do mundo, não temos guerra, nunca tivemos movimentos separatistas ou grupos terroristas. Mesmo assim temos a violência do crime organizado, em que ele impõe suas leis e, quem desobedecer, paga com a vida. Mesmo estando diante de tanta violação aos direitos humanos, na quarta-feira, 9/8, recebemos uma notícia avassaladora. O presidenciável equatoriano Fernando Villavencio foi mais uma vítima da violência. Em plena luz do dia, Villavencio sofreu um atentado ao adentrar em seu veículo. Essa morte nos mostra que esse tipo de violência não é algo exclusivamente brasileiro, ela está distribuída pelo mundo. Principalmente nos países mais pobres. Talvez seja o momento de criarmos blocos humanitários em que o direito à vida esteja no foco da discussão. Da forma como a criminalidade aumenta, não sobrará muitos consumidores nos mercados.

Josué Ferreira

PUNIÇÃO DENTRO DA LEI

Estamos acompanhando as investigações da Polícia Federal a respeito de todas as irregularidades cometidas pelos asseclas de Jair Bolsonaro para ajudar na sua reeleição. Bloqueio de estradas nos Estados que votaram em Lula da Silva no primeiro turno, muito dinheiro inexplicado circulando no Planalto, joias trazidas escondidas em comitivas ministeriais para serem vendidas de contrabando. Todos fatos gravíssimos que devem ser investigados e punidos dentro da lei. Porém, por que motivo o atual presidente dedica muito tempo para falar desses fatos? Ele parece ter esquecido que a campanha já terminou há quase um ano e não parece perceber que o Brasil tem muitos problemas a serem resolvidos por um presidente, e que o trabalho da polícia está sendo feito dentro da lei. Como disse o rei da Espanha, “por que não te calas?”.

Aldo Bertolucci

RESPONSABILIDADE DAS FORÇAS ARMADAS

O Brasil espera que as Forças Armadas acabem imediatamente com a palhaçada envolvendo generais e coronéis que se tornaram muambeiros supostamente a mando do ex-presidente Bolsonaro. O Exército não enquadrou o mau militar quando ele quis explodir bombas nos quartéis, então Bolsonaro acabou causando um estrago muito maior para o País. Está na hora de o Exército brasileiro punir exemplarmente essa tigrada toda.

Mário Barilá Filho

TV 1313

O PT lançou finalmente seu tão sonhado canal de televisão: TV 1313. Segundo o partido, o canal vai permitir o aprofundamento do debate político. Vamos saber, por exemplo, que democracia é algo relativo. A sua democracia não é a minha, que não é a do seu vizinho, que não é a mesma deste mundo e a praticada no resto do universo. Será interessante também sabermos que, quando um país invade o outro, o outro é tão responsável pelo conflito quanto o país invasor. Essa definição você não vai encontrar nos livros de História, só no 1313. Outro ponto importante que será levado ao conhecimento dos telespectadores é que, ao assumir o governo de um país, é fundamental destruir tudo o que foi feito por governos anteriores, mesmo aquilo que está dando certo. Cachorros adotam esse procedimento ao mijar para demarcar o terreno. Não vejo a hora de comprar uma moderna antena parabólica e passar a me instruir sobre compra de votos, governabilidade, ataque às instituições, corrupção, desculpe, eu quis dizer aceleração do meu conhecimento do debate político.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

PLANO PETROS

Sou aposentado do sistema Petrobras, e tenho o desgosto de ver todos os meses descontos em meus contracheques, que atualmente somam cerca de 20% do meu benefício. Eles são provenientes de déficits ocorridos nos anos de 2015, 2018 e 2021, e a situação deve piorar porque 2022 também não foi um bom ano para a Petros. Essa crise vem de longe, causada principalmente por se tratar de uma instituição sujeita à influência política, onde competência e profissionalismo nem sempre são prioritários. Todavia, se houvesse um Crime Scene Investigation (CSI) igual aos dos filmes, mas no campo dos investimentos, e fôssemos investigar o DNA dessa cena de crimes, veríamos, entre outros, vestígios dos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, bem como de empresários que se aproveitaram desses governos. Teve o caso da Sete Brasil, criada no entusiasmo da descoberta do pré-sal, onde a Petros e outros fundos semelhantes investiram mais de R$ 8 bilhões sem retorno. A “Eldorado Celulose” foi outro fiasco, fruto da ligação da Petros com o grupo J&F, dos empresários Joesley e Wesley Batista. A Petros tinha também participação na JBS, do ramo dos frigoríficos e pertencente também à J&F. Por conta de escândalos de corrupção, essa participação foi vendida com prejuízo. Esses são alguns dos fatos. Outros fundos como a Previ também tiveram prejuízos mas se recuperaram. Só a Petros permanece empacada. Nem podemos sonhar, como os torcedores de times de futebol, que trocam de técnicos quando estão em má situação. No nosso caso, um novo técnico, como contam os boatos, deve vir do sindicalismo.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

ELEIÇÃO DIRETA NO MP

A imprensa tem noticiado que o excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se nega em aceitar a lista tríplice dos procuradores da República para a escolha do próximo procurador-geral da República. Em verdade a Constituição da República Federativa do Brasil lhe outorga essa atribuição (Artigo 128, § 1.º). Nada de lista tríplice, que ainda é prevista, lamentavelmente, para os Ministérios Públicos (MPs) dos Estados e do Distrito Federal (Artigo 128, § 3.º). A democracia no Ministério Público brasileiro será praticada soberanamente por seus dedicados membros quando a Carta Magna pátria prescrever a eleição direta, secreta e uninominal pelos integrantes de cada carreira. Excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por favor, encaminhe para o Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição estabelecendo essa forma de eleição, e passe para a História por defender a democracia ampla, geral e irrestrita para todo o Ministério Público brasileiro. Os moradores da Casa de Manuel Ferraz de Campos Sales, seu imortal patrono, ficarão eternamente agradecidos por essa maravilhosa iniciativa.

Carlos Bobadilla Garcia

POLÍTICA AGRÍCOLA

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira Ferreira, classificou os membros de movimentos do tipo MST, um ente sem CNPJ, que invadem, ou que seja como ele quer, que ocupam terras não produtivas, como gente que não pode ser criminalizada. Não se conhece qual é a política agrícola formulada pelo ministério, mas se percebe que o ministro, que disse ter mais de cem bonés do MST, já assumiu a posição de advogado do MST, ignorando que os diversos movimentos não desejam apenas o terreno, mas capital para a produção de alimentos, insumos e defensivos agrícolas, equipamentos e máquinas necessários para viabilizar o plantio e a colheita do cultivado. Será mesmo possível que o Estado consiga disponibilizar e subsidiar a produção de alimentos pelos movimentos invasores ou que ocupam terras privadas? Garantirá a segurança alimentar do País, a agricultura familiar ou o agronegócio concordando com o crime de invasão de propriedades privadas? O agronegócio será desenvolvido apenas para a exportação e o consumo interno ficará a cargo desses movimentos? Como será a logística de armazenamento e distribuição do produzido?

Paulo Marcos Gomes Lustoza

FIM DO CRÉDITO ROTATIVO

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu uma boa notícia nesta quinta-feira, 10/8, de que se estuda uma proposta a ser apresentada dentro de 90 dias, em conformidade com os bancos e o governo, com o objetivo de dar um fim ao impagável crédito rotativo no cartão. Pela pseudofacilidade que tem, hoje o cidadão que não paga no prazo de 30 dias automaticamente cai na rolagem de sua dívida no rotativo, mais para uma praga que faz perder o sono de milhões de brasileiros, já que os juros são estratosféricos 437% ao ano, que podem chegar a 1.000%. E a inadimplência no último mês de maio chegou a 53%. O governo quer resolver logo esse problema. Várias são as propostas estudadas, mas uma como a de deputados de tabelar juros é de um tremendo retrocesso.

Paulo Panossian

AMONTOADO DE IDEIAS

Após ler vários especialistas sobre a reforma tributária e as primeiras impressões do Senado, chegamos à conclusão de que a Câmara na verdade enviou uma proposta que na verdade é um amontoado de ideias e nada de concreto após longa discussão no Plenário. Agora cabe ao Senado limitar os novos tributos e diminuir o tempo de transição e as isenções, só assim teremos algo real e concreto. É hora dos noves fora zero.

Manuel Pires Monteiro

REAL DIGITAL

Nada como moedas digitais controladas por governos! Ao invés de donos do nosso dinheiro, passamos a ser usuários autorizados, sendo monitorados constantemente pelos nossos governantes sempre tão respeitosos com os direitos de seus cidadãos. Congelamentos, cancelamentos e retiradas de recursos pelas autoridades poderão ser feitos na velocidade de um Pix. Para ditadores também não há nada melhor.

Jorge Alberto Nurkin

CONSUMO CONSCIENTE

Compras em sites chineses pode impactar negativamente a indústria nacional, resultando em perda de empregos e desaceleração econômica. A competição com produtos chineses muitas vezes é caracterizada por preços mais baixos, devido a custos de produção menores. Isso pode levar a uma redução na produção local, causando desemprego e desequilíbrio no mercado. A economia brasileira pode sofrer devido ao déficit comercial crescente causado pelas importações chinesas. Embora as compras em sites chineses possam oferecer produtos acessíveis, é importante que cada consumidor considere seu impacto em empregos locais e na economia nacional. Buscar um equilíbrio entre o consumo consciente e o apoio à indústria nacional pode ser uma abordagem patriota para mitigar essas preocupações.

Luciano de Oliveira e Silva

POLÍTICA DE COTAS

Experimentos sociais são difíceis de realizar dado o grande número de variáveis envolvidas. Mas a política de cotas, implementada há uma década, pode, agora, mostrar resultados positivos robustos em várias universidades públicas. Um desses aspectos é, ainda que relutantemente, sua aceitação por grande parte da população. Há que se considerar que a oportunidade dada a negros, por exemplo, não tirou o espaço de não negros, como apregoam algumas remanescentes vozes contrárias à política. Mas não limitemos reparações históricas à lei das cotas, pois séculos de escravidão não se resolvem com apenas uma ou duas décadas de políticas de inclusão.

Adilson Roberto Gonçalves

AEROPORTO DO GALEÃO

O governo federal continua tentando salvar mais uma empresa mal privatizada, o Aeroporto do Galeão. A mágica proposta será cortar na mão grande o número de voos para o Santos Dumont. O Santos Dumont recebe mais voos do que o Galeão simplesmente porque os cariocas não querem usar o Galeão. Limitar o número de voos no Santos Dumont só vai causar um efeito certo. Haverá um substancial aumento das passagens nesse aeroporto que já tem o trecho mais caro do País.

Oscar Thompson

POLO TURÍSTICO

A atual decisão do governo de reduzir os voos no Santos Dumont, para viabilização do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, é uma medida salutar para haja um equilíbrio de uso dos dois terminais. Assim os dois pontos poderão cumprir suas missões a que foram destinados adequadamente, gerando os devidos serviços à Cidade Maravilhosa, às concessionárias e à necessidade da população que vem para para esta grande metrópole, que tem tudo para se transformar no polo turístico mais importante da América do Sul.

José de Anchieta Nobre de Almeida

