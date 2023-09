Aerolula

Desejo do presidente

Pelas ruas de São Paulo, nas praças, calçadas, jardins e viadutos, não há como não ver pobres vivendo sob barracas de lona e plástico, quando não jogados mesmo ao relento. Enquanto isso, o presidente da República que se diz do povo e a primeira-dama exigem um novo avião presidencial, com o conforto de cama de casal, sala de reuniões e escritório privativo. A opção mais barata custa US$ 80 milhões. É o que nos revelou Marcelo Godoy (Estadão, 11/9, A8). A pobre e brava gente brasileira vai vivendo como pode.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

R$ 400 milhões

O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Todo brasileiro se pergunta onde vai parar tanto dinheiro arrecadado. A resposta é simples: muitas despesas, como avião com escritório, sala de reuniões e suíte para casal. Uma pechincha de mais ou menos R$ 400 milhões.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

Megalomania

Ao “exigir”, sem justificativa técnica, por mero capricho, um novo avião ao custo de R$ 400 milhões para substituir o Aerolula original para seus périplos internacionais, o presidente Lula escancara sua megalomania e seu desprezo pela liturgia do cargo, que demanda sobriedade.

Luiz Mario V. S. Leitão da Cunha

São Paulo

Esgotou-se a paciência

Com o desejo de comprar um avião maior para uso presidencial, ao custo de R$ 400 milhões, acabou a paciência do brasileiro com Lula da Silva. Eleito para governar o Brasil, até agora ele se limitou à retórica, vazia e pretensiosa, enquanto continuamos aguardando reformas fundamentais que nos tirem deste marasmo de décadas. Nem sequer existe um plano de governo viável para que possamos cobrar do Legislativo sua aprovação e realização. A pretensão de aumentar impostos para zerar o déficit público, ao invés de atacar o alto custo da máquina pública, distante de ser um plano, revela-se um lesa-bolso, porque, ao fim, nós é que pagamos a conta. Tampouco somos obrigados a conviver com seu posicionamento antiocidental, que, embora fruto de sua convicção pessoal, não representa o pensamento nacional consolidado e predominante sobre o tema. Na mesma trilha colocam-se também suas opiniões sobre a guerra na Ucrânia e bobagens como afirmar que Vladimir Putin pode vir ao Brasil que não será preso. Precisamos de governança séria e lastreada no interesse coletivo, e não destes arremedos vazios de aplicabilidade e afetados pela pretensão de alcançar um reconhecimento de liderança mundial. Menos palanque, menos viagens e mais trabalho objetivo, projetos viáveis e gestão. Para isso foi eleito. E não custa lembrar: de promessas o inferno está cheio.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

Diplomacia

Desmoralização

Quando Lula defende a visita de Putin ao Brasil e diz que o russo não seria preso, apesar de haver um mandado de prisão contra ele emitido pelo Tribunal Penal Internacional, pergunto: é para isso que Lula quer o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, para desmoralizar as instituições, como faz no Brasil?

Ely Weinstein

São Paulo

Operação Lava Jato

Respeito ao cidadão

Agradeço ao editorial do Estadão O dever do STF de respeitar o cidadão (10/9, A3), que representou grande parte da população brasileira que se vê absolutamente indignada com as decisões políticas tomadas atualmente no Supremo Tribunal Federal (STF). Desde a anulação do processo contra o então ex-presidente até a agora estupefaciente decisão de Dias Toffoli de anular as provas colhidas no acordo de leniência da Odebrecht. Pedimos que o STF tenha respeito pelo cidadão e que não abuse mais do direito de errar, porque paciência tem limite.

Marcia Penteriche Menucelli

São Bernardo do Campo

Devolução

A pergunta que não quer calar: o que será devolvido primeiro, os bilhões recuperados pela Operação Lava Jato ou a correção dos valores confiscados das poupanças dos brasileiros nos planos econômicos?

Nelson D. Gasparini

São Paulo

TERREMOTO NO MARROCOS

Lula da Silva associa terremoto no Marrocos a mudança climática. Só posso admitir que o presidente é um gênio! Entende de tudo sem ter estudado nada.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

DESCOMPROMISSO AMBIENTAL

O boquirroto Lula, em sua viajem à Índia, para se livrar da omissão ao desastre que assolou o Rio Grande do Sul, colocou a culpa das intempéries e das mortes ao “descompromisso” com o meio ambiente. Na verdade, essa narrativa só poderia partir de um presidente omisso que, ao invés de enfrentar os problemas do País, opta por viajar pelo mundo, tentando reescrever sua trajetória, fazendo palanque político sobre as vítimas. Após nove meses, Lula ainda não assumiu seu cargo de presidente da República.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

AÇÕES DO PRESIDENTE

O presidente Lula tem todos os elementos para acabar com o descompromisso ambiental, fato citado por ele como o culpado pela tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul. O presidente pode criar novas áreas de preservação ambiental, novos parques nacionais, e aumentar muito a área a ser preservada nas propriedades rurais, fazer programas de recuperação de áreas degradadas. O País deveria ter metas de plantio de árvores, deveria reflorestar milhões de hectares por ano. O presidente Lula poderia facilmente liberar verbas para recuperação das encostas expostas da Serra do Mar na região de São Sebastião e em tantas outras áreas afetadas pelo descompromisso ambiental. O Brasil e o mundo esperam que o governo Lula fale menos e faça muito mais para acabar com o descompromisso ambiental.

Mário Barilá Filho

São Paulo

SOLIDARIEDADE ÀS VÍTIMAS DO RS

A viagem à cúpula do G-20 é importante para o Brasil, sem dúvida. Entretanto, desde o dia 3 de agosto o Sul do País é castigado por tempestades e um ciclone trágico devastador. Mínimo seria o presidente da República estar por algumas horas na região, se solidarizando com os flagelados. Lembremos: Jair Bolsonaro, em 2021, foi criticado por manter as férias em Santa Catarina enquanto a Bahia sofria com as enchentes. Na Índia, o casal presidencial foi recebido com pompa e circunstância. O presidente discursou (o que ele adora), citou as mortes no Estado e culpou o descompromisso ambiental das potências pela tragédia. Afirmou ter determinado auxílio aos flagelados, e o vice-presidente foi para a região no domingo, 10/9. Como não poderia deixar de ser, a primeira-dama se manifestou nas redes sociais com incrível mau gosto (depois apagou). Vejam: “Olá, Índia! Boa noite! Me segura que eu já vou sair dançando!”. Inacreditável! Ninguém merece.

Jose Perin Garcia

Santo André

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Lamentável o senhor presidente viajar à Índia, dando de ombros ao desastre provocados pelas enchentes do Sul do País. Alheio à toda calamidade, o mandatário brasileiro, depois de “comer algumas jabuticabas” do pomar seguro e inundável do Palácio, bateu asas e voou para o país asiático. Geraldo Alckmin assumiu a Presidência interinamente, e justificou que tem conversado com Lula sobre o tema, que o que aconteceu é resultado de mudanças climáticas e que na reunião do G-20 um dos temas seria a questão do aquecimento global. Em reunião extraordinária com ministros ligados à área de sinistros e afins, anunciou que cada pessoa desabrigada dos municípios atingidos receberá, através de sua prefeitura, R$ 800 de auxílio. Pronto, acabou o problema, tudo resolvido e estamos conversados? Infelizmente, acredito que sim, pois aqui na “terrinha”, a exemplo de outras catástrofes, essa será também mais uma que vai virar apenas história que o povo conta.

Sergio Dafré

Jundiaí

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NACIONAL

O Lula da Silva atual brada sandices via satélite e constrange o País. Mostra que custa caro ao contribuinte quando enfileira viagens e se hospeda com sua dama nos hotéis mais luxuosos, em perene lua de mel. Evita, talvez por temer reação adversa do público, a presença física em situações de emergência nacional. Faz exigências absurdas como a de passar a dispor de avião oficial maior, com direito a sala de reuniões e suíte. Continua a instigar divisão e ressentimento na sociedade ao turbinar, quando conveniente, o “nós e eles”. Enfim, mostra-se como uma antítese do que prometeu em campanha e como o negativo da imagem vendida, quando eleito, lá nos idos de 2002, de paladino da esperança. Político habituado à estrada, sabe porém que evidentes deformidades nada significam, pois conhece como poucos o eleitorado brasileiro, desmemoriado além de mal educado, e, assim, sempre que precisar e com discurso de porta de fábrica, certamente poderá de novo contar com ele. E o Brasil, à deriva...

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

MUDANÇA DE ENTENDIMENTO

O jornal Estadão, ao se posicionar sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), foi cirúrgico ao pedir que o Supremo respeite o cidadão. Felizmente não sou advogada, pois tenho pena dos advogados com quem converso. Todos ficam pasmos com as decisões tomadas pelo STF, porém nada dizem. Apenas sacodem a cabeça. Nesses últimos tempos vemos ministros mudando de ideia sobre votações em que eram contra e hoje são a favor. E ao justificar a mudança dizem “ter mudado o entendimento“. Para o cidadão fica parecendo que há duas constituições. Se uma não agrada, tem a outra. O cidadão também deveria ter o direito de mudar seu entendimento em relação a muitas coisas. A mais importante delas, deixar de pagar imposto quando vem sendo roubado por seus dirigentes.

Izabel Avallone

São Paulo

LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ

O editorial O dever do STF de respeitar o cidadão (10/9, A3) é certeiro ao escancarar a parcialidade e, por que não dizer, o cinismo de Dias Toffoli ao classificar a prisão de Lula como “um dos maiores erros judiciários da história do País”. Ao classificar o tal “erro”, a incompetência de foro, uma filigrana jurídica levantada pelo STF como um “erro” cometido por nada menos que nove juízes que o ministro, lá atrás, endossou ao negar a Lula a ida ao enterro de um familiar, alegado em sua “descondenação” do paciente, o magistrado parece querer se redimir perante o rancoroso agora ex-condenado, que jamais o perdoou por uma decisão que, afinal, foi tomada pelo livre convencimento do juiz, que é exatamente como tem de ser.

Luiz M. Vieira Souto Leitão da Cunha

São Paulo

‘DESCULPE, A ODEBRECHT ERROU’

Em dezembro de 2016, a Odebrecht veiculou um anúncio nos principais veículos de comunicação do País com o seguinte título: “Desculpe, a Odebrecht errou. Nele, a empresa reconheceu seus erros: “O que mais importa é que reconhecemos nosso envolvimento (com a corrupção), fomos coniventes com tais práticas e não as combatemos como deveríamos. Foi um grande erro, uma violação dos nossos próprios princípios, uma agressão a valores consagrados de honestidade e ética”. Portanto, a Odebrecht errou, assumiu o erro, pediu desculpas publicamente pelos desvios e prometeu “virar essa página”. Diante disso, espera-se o mais rápido possível a veiculação de um novo anúncio: “Desculpe, o STF errou”.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

ADVOGADO DE TRIBUNA

Ao proferir a decisão sobre o processo da Operação Lava Jato inocentando o atual presidente da República, o ministro Dias Toffoli deixou bem evidente a diferença que existe entre um advogado de tribuna e um juiz de tribunal.

Pedro Luiz Bicudo

Piracicaba

DIAS TOFFOLI

“Dias escuros” Toffoli revelou sua estrutura moral. Indicado por Lula para o STF, foi um fiel escudeiro até a prisão do chefe. Assustado, fingiu isenção e se aproximou até de Bolsonaro. Agora, com o chefe descondenado e eleito, vestiu de novo, por baixo da toga, a camisa vermelha e o caríssimo terno de advogado do PT, fez cara de filho pródigo arrependido e produziu, à guisa de sentença, para usar suas palavras, o que “poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do País”, uma narrativa enviesada e mentirosa que esbofeteia o povo e envergonha o Judiciário em geral e o STF em particular. Ainda por cima na emblemática véspera do primeiro Dia da Independência do autointitulado “governo da união e da reconstrução”. E Janja de vermelho no desfile... Quanta hipocrisia!

César F. M. Garcia

São Paulo

IMPLOSÃO DA LAVA JATO

O que o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli decidiu monocraticamente é o maior absurdo da história da Corte brasileira. Seria o mesmo que, por infiltrações em alguns andares, oriundas de problemas no projeto original, uma autoridade marotamente decidisse implodir um enorme e seguro prédio, construído com a aprovação de várias instâncias públicas, inclusive essa na qual o ministro Toffoli tem assento, graças a sua origem partidária.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

MANIFESTAÇÃO DE JUÍZES

Não é possível nem aceitável que todos os juízes e demais membros do Judiciário que participaram do processo de condenação e prisão do sr. Luiz Inácio Lula da Silva não se manifestem e permaneçam calados após a decisão vergonhosa, esdrúxula e abominável do ministro Dias Toffoli, que considerou tudo uma armação resultando no maior erro judiciário brasileiro. Jogando assim no lixo todas as provas colhidas, depoimentos, acordos, bilhões em dinheiro devolvidos e depoimentos dos próprios envolvidos afirmando terem pago propinas. Finalmente agora o ministro mostrou seu notável saber jurídico! Os senhores pretendem que o povo brasileiro os considerem coniventes e corruptos, como sinalizado pelo ministro?

Mario Miguel

Jundiaí

OPERAÇÃO LAVA JATO

A Operação Lava Jato é um balaio de gatos, em que ninguém sabe quem está dizendo a verdade, uma vez que, quando toda a operação estava praticamente concluída com os processos todos em andamento e as condenações efetuadas, a operação vem sendo demolida por ações de autoridades sem a devida justificativa das razões. A última decisão do STF, então, foi a derrocada total da Lava Jato. Todas as provas documentais, delações, confissões, julgamentos não poderiam ser anulados simplesmente sem que haja uma minuciosa investigação. Por que não se criar um novo consórcio de imprensa nos moldes do criado na pandemia, constituído por ministros aposentados do STF, ministros esses do nível de um Joaquim Barbosa, Ayres Brito, Celso de Mello, Ellen Gracie e outros que mereceram serem indicados ao STF, que coordenariam uma equipe de pessoal da imprensa para pesquisar toda a documentação disponível desde a criação da operação até hoje? Creio que esse grupo tem condição de ter acesso, checar e revelar a verdade.

Pedro Otavio de Oliveira Figueiredo

São Paulo

CANDIDATO X PRESIDENTE

Todo dia no mundo nasce um bobo e um esperto. Em determinado momento da vida o bobo vai cruzar o caminho do esperto. O Lula candidato enganou Ana Moser. O Lula presidente fez o que instintivamente todo político faz. Toda pessoa que acredita em político é aquele bobo que cruzou o caminho do esperto.

Paulo R. Marcucci

Campinas

ESPORTE NACIONAL

O esporte nacional sai derrotado de quadra com a descabida demissão da ministra do Esporte, a talentosa jogadora Ana Moser, medalhista olímpica de vôlei, substituída por um André Fufuca da vida no vergonhoso arranjo descarado do governo Lula 3 com o “Centrão”. Pobre Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

REFORMA MINISTERIAL

Infelizmente o suspeito de corrupção Juscelino Filho fica, enquanto a honesta Ana Moser é demitida. Coisas de Lula.

Robert Haller

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL

Eu vivo com um idoso de 86 anos há muito tempo. Chatíssimo, cheio de manias, rotinas e rituais. Não gosta de fazer visitas e nem de recebê-las. Parece Greta Garbo: “I want to be alone”. Esse velho sou eu e não é fácil conviver comigo mesmo. A manchete Cresce o número de brasileiros que vive com idoso em casa (11/9, primeira página) está correta, mas não analisa os velhos que moram sozinhos e gostam muito disso.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Meus maiores elogios à repórter Fabiana Cambricoli, juntamente ao dr. Fernado Bacal, pelos esclarecimentos na reportagem Para médico que participou da operação de Faustão, comoção fez bem ao debate sobre transplantes (10/9, A18). Espero que muitas famílias tenham lido e que não deixem de doar todos os órgãos que um ente querido falecido tenha e pode oferecer. Essas irresponsáveis seitas religiosas que imperam no nosso país contra a doação apenas contradizem o que a Bíblia, Jesus Cristo e Deus não queriam que ocorresse, a morte.

Werner Sönksen

São Paulo