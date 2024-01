Oriente Médio

Efeito colateral da guerra

A decisão do governo Lula de apoiar a acusação de genocídio contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ) da Organização das Nações Unidas (ONU) é equivocada. Genocídio tem por definição o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade ou grupo étnico, racial ou religioso. Israel não tem intenção de matar os povos árabes. Diferentemente do Hamas, que prega em sua carta de fundação o extermínio dos judeus. As mortes de inocentes em Gaza decorrem do efeito colateral da guerra, que é inevitável. Benjamin Netanyahu vem tomando medidas para evitar a morte de inocentes, como a distribuição de folhetos com aviso para evacuação dos locais de bombardeio. É óbvio que a adesão do governo Lula a essa acusação não se dá por sentimento humanitário. Lula da Silva só está apoiando a África do Sul nessa acusação de genocídio porque não se alinha política e ideologicamente ao governo de Tel-Aviv.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

Sinais trocados

Ao apoiar acusação contra Israel, Lula sinaliza que a morte de 1.200 pessoas indiscriminadamente pelo Hamas não foi um genocídio. Assim age o governo brasileiro: estende tapete vermelho para o ditador da Venezuela, chamando aquele governo de democracia relativa e dizendo que a ditadura venezuelana é uma narrativa. Usa sinais trocados quando apoia ditaduras e condena Israel, que foi duramente atacado. Narrativa é tudo o que o governo Lula tenta enfiar goela abaixo dos brasileiros quando quer imprimir sua marca, mesmo sabendo que a realidade é outra. São os governos populistas que se valem de subterfúgios para se manter no poder, pois sabem que têm à disposição uma massa de cidadãos facilmente manipuláveis. Esperar o quê?

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

Crime de guerra

O debate sobre genocídio em Gaza perpassa a questão da intencionalidade de matar deliberadamente civis, o que foi negado pela Embaixada de Israel em Brasília (Israel diz que Lula ignora definição de genocídio ao apoiar acusação em tribunal da ONU, 11/1). Deve-se ressalvar, entretanto, que poderia ocorrer a análise de alguma eventual possibilidade de crime de guerra pela Corte Internacional de Justiça, pois se deve comprovar, havendo o ônus da prova, a existência de um claro objetivo militar tanto no caso do bombardeio do campo de refugiados de Jabalia como no ocorrido com Al-Shifa, o maior hospital em Gaza.

Luiz Roberto da Costa Jr.

da_costa_junior@hotmail.com

Campinas

*

Ministério da Justiça

Juiz parcial

Sergio Moro foi execrado e chamado de parcial por ter atuado na Operação Lava Jato e se tornado ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro. E Ricardo Lewandowski?

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

Segurança pública

Raiz do problema

Todos conhecem a raiz do problema da segurança no Brasil. Começa com a falta de educação pública para os nossos jovens, depois a falta de qualificação e de oportunidade de emprego, gerando a frustração de não vencer socialmente em uma sociedade consumista e trazendo a tentação de seguir o caminho para a criminalidade, ainda com a falência do sistema penal e penitenciário brasileiro para ressocialização e a possibilidade de total impunidade. O sistema perdeu o prazo de validade.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Voo 375

Reconhecimento ao piloto

A justificativa de José Sarney, de não ter informações sobre o sequestro do voo 375 da Vasp, para nunca ter agradecido ao comandante Fernando Murilo de Lima e Silva seria engraçada, se não fosse triste (Sarney reconhece ‘um herói’ após 35 anos de sequestro, 11/1, A10). As intenções do sequestrador, Raimundo Nonato Alves da Conceição, foram amplamente divulgadas pela imprensa na época. Isso é uma amostra do desprezo que os políticos têm pelos cidadãos. Até mesmo por um herói do mundo real, que salvou a vida de dezenas de pessoas.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

MENTIRAS POLÍTICAS

Como podemos apoiar políticos que traem seus pares? Eles esquecem que temos internet e já começam a parecer o que Marta Suplicy disse ao se desfiliar do PT em 2015: que a sigla foi “protagonista do maior escândalo de corrupção”, que a reeleição de Dilma Rousseff foi “propaganda enganosa”, que votou a favor do “impeachment de Dilma”, que Haddad era o “pior prefeito” que São Paulo já teve, e que em 2023 “apoiaria a reeleição” de Ricardo Nunes. Mentirosos devem ser excluídos!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

PRIMEIRA AÇÃO

Aplausos para a inauguração da primeira e relevante obra da gestão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco: a retirada das grades em volta do prédio da Câmara alta.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

JUNTOS E MISTURADOS

Flávio Dino, Ricardo Lewandowski, Marta Suplicy, entre outros, mostram que sob o governo Lula da Silva, para garantir o poder a qualquer custo, devem estar todos “juntos e misturados”.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

EX-TESOUREIRO DO PT

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, anulou a condenação de 24 anos de João Vaccari, ex-tesoureiro do PT. A alegação é a mesma que tirou Lula da Silva da prisão e devolveu ao petista os direitos políticos. O foro não poderia ter sido o de Curitiba, mas sim o do Distrito Federal. Em linguagem futebolística, Fachin anulou o jogo porque ele deveria ter sido realizado no Mané Garrincha e não no Couto Pereira. A plateia que lotou o Couto Pereira acabou assistindo a um jogo que não valeu e que foi decidido numa jogadaça de quem nem estava em campo. Fato não tão raro no Brasil de hoje. A decisão foi para o tapetão, o jogo pra valer não tem data para acontecer, e dificilmente será realizado no Mané Garrincha por falta de interesse entre as partes. Portanto, o Mané perdeu.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Bahia

*

JUSTIÇA TARDIA

Diante de tantos tipos de justiça, propriamente dita, trabalhista, eleitoral, militar, não seria mais prático e barato, quando do início, fazer uma lista de verificação e já determinar qual tipo de justiça é responsável pelo caso? Evitaria gastos e tempo perdido, como depois de 10 anos, determinar que o caso do tesoureiro do PT é caso da justiça eleitoral. Sou a favor de acabar com todas as justiças periféricas, ficando só uma.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

São Paulo

*

ATAQUE AOS TRÊS PODERES

8 de janeiro de 2023. Inesquecível dia. Gananciosos pelo poder, tentaram enforcar a nossa democracia. Não lograram êxito. Se deram mal. Devem ser todos condenados por essa atitude brutal. É necessário criminalizar a todos. Incitadores não podem ficar ilesos. Eles entregaram o fósforo para que o fogo fosse aceso. Que haja agilidade na apuração. Que não seja poupado ninguém. Que a lei alcance a todos, pequenos e grandes também. Dos que gritaram pelo golpe, tem muita gente sumida. Por favor, polícia federal, essas pessoas não podem ser esquecidas. Fiquemos atentos, sejamos sentinelas, liberdade é um dom de Deus, não podemos viver sem ela.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Distrito Federal

*

DISCURSO SOBRE O 8/1

A opinião de J. R. Guzzo em seu artigo no Estadão, Celebração do 8 de Janeiro acabou sendo uma cena de comédia com discursos de Lula e Moraes (10/1), é de uma insensatez tamanha, além de desnecessária.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

São Paulo

*

CRISE NA FAIXA DE GAZA

Quando criança, brincava de pegador. Um de nós corria para pegar os outros, mas havia um refúgio: o piques (alguns dizem pique). Quem encostava nos piques não podia ser pego. O Hamas efetuou seu ataque e se refugiou embaixo da população civil de Gaza. Vários observadores, incluindo o presidente Lula da Silva, trataram isso como piques - estando lá ficariam imunes ao revide. Israel não entrou nesse jogo. O assunto não é brinquedo de criança, é sobrevivência. Sua ação, em vez da metáfora do pegador, tem melhor analogia com uma quimioterapia agressiva. Só não se sabe quantos, dentre os 20 mil mortos, foram por bombas e quantos são mortos contábeis criados pelo Hamas. Mas aqueles que queriam que valessem os piques não se cansam e se apropriam da palavra “genocídio” para acusar quem se defende. Afinal de contas, para eles é um simples jogo. Muito triste o presidente arrastar o nome do Brasil para essa visão infantil de um conflito complexo e para a manipulação de organismos internacionais ditada pela propaganda.

Arnaldo Mandel

São Paulo

amandel@gmail.com

*

GOVERNO LULA

Além de sempre se posicionar contra o estado de Israel, sistematicamente, qualquer que seja o motivo, o que mais o governo Lula sabe fazer na diplomacia internacional? Será que o radicalismo fala mais alto?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

DIPLOMACIA BRASILEIRA

A Polícia Federal brasileira se colocou à disposição e ofereceu ajuda para a polícia do Equador, que passa por uma crise de violência. A preexistência de graves problemas em nosso país, que até hoje não tem solução para as barbaridades cometidas pelos traficantes de drogas, obriga as autoridades brasileiras a zelar pela preservação da segurança, essencialmente do nosso povo. O Exército Brasileiro já participou de operações na cidade do Rio de Janeiro em mais de dez oportunidades, auxiliando as polícias militar e federal. A situação no Equador é deplorável, assim como observamos nas últimas décadas no Brasil. Tanto lá quanto aqui é abominável a ferocidade das facções criminosas das drogas.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

O eminente ex-ministro e ex- presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, também foi advogado, tendo sido guindado ao Tribunal de Justiça de São Paulo pelo Quinto Constitucional. Sabe, pois, muito bem as dificuldades que os advogados têm encontrado nos últimos tempos para o exercício da nobre profissão, podendo ser citado, como exemplo atual, os julgamentos pelo STF dos processados em decorrência do 08 de janeiro de 2023, cujos advogados não puderam realizar a sustentação oral nos julgamentos, medida indispensável a uma boa defesa. Como ministro da justiça, certamente, irá prestigiar os advogados, facultando-lhes o que o estatuto da OAB já determina e deve ser cumprido para todas as demandas que postularem em nome de seus clientes. O tempo dirá.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

São Paulo

*

PASSAGENS POR R$ 200

É um governo popular mesmo. Em vez de usar estratégias para beneficiar toda a população, agora temos o “bolsa passagem aérea” para iludir a população por um tempo. Ser feliz com prazo de validade. Aumente o salário mínimo, valorize o trabalho e esforço pessoal para as conquistas. Ofereça saúde e educação de qualidade. Merecemos muito mais com o imposto que pagamos.

Regina Fioravanti

srfioravanti@uol.com.br

São Paulo

*

DESONERAÇÃO DA FOLHA

A queda da desoneração da folha é necessária para que cresça a arrecadação e, com isso, se consiga zerar o déficit, como é desejado. Todavia, parece contraditória a posição dos que postulam o equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, são favoráveis à continuidade da referida desoneração. Parece pura birra para dificultar a ação do governo e gritar pedindo o déficit zero.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

MEMÓRIAS DE 1964

Com o País vivendo uma polarização política indesejável há muito não vista, não é razoável ou provocativo, o PT estar preparando um grande evento para rememorar os anos obscuros e de chumbo da ditadura militar, como nos informa a jornalista do Estadão, Vera Rosa, em seu artigo, com sugestivo título: O crocodilo de Mucio (10/1, A11). Ora, não passa de tentativa de afronta às Forças Armadas. E se materializado esse evento sobre 1964, certamente será mais um palco de estupidez petista, assim como nesta segunda-feira, 8/1, em pleno evento de um ano da tentativa de golpe de Estado, protagonizados pela milícia de Bolsonaro, o Lula não teve a sobriedade de respeitar esse ato, e se lambuzou em fazer referência ao seu partido, elogiar sua carreira política e sem zelo algum para pacificar o País, fez críticas à oposição... E no excelente editorial do Estadão, Lula, o presidente Sol (10/1, A3), reflete bem essa falta de atitude republicana do atual comandante do Planalto. Como diz o texto, “o Brasil gira em torno do lulopetismo, aquele que, nas palavras de seu líder, é a ‘garantia’ da democracia nacional”. Ora, esse mesmo Lula, que fala em democracia nacional, em 2010, sem capacidade de enfrentar as críticas ao seu governo envolto também em perversa corrupção, tentou e, felizmente, não conseguiu aprovar um projeto de controle de conteúdo da mídia. Ou seja, seu objetivo era impor amarras ao trabalho da imprensa.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Paulo

*

TERRAS YANOMAMIS

Um ano depois, a situação dos Yanomamis continua a mesma. Terras invadidas por garimpeiros ilegais e indígenas doentes e subnutridos. Lula da Silva prometeu resolver essa questão e declarou que ninguém tem o direito de invadir as terras dos povos indígenas porque elas têm dono. Propriedades rurais invadidas pelo exército do Stédile também tem donos. E aí, Lula, essa regra vale também para o MST?

José Jamuller

josealcidesmuller@hotmail.com

São Paulo