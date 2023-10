Guerra Hamas-Israel

Etapa difícil

Lula da Silva condenou o Hamas por ter feito crianças de reféns, embora não tenha até agora atribuído nenhuma responsabilidade aos terroristas pela repentina ofensiva que chocou o mundo. Condenou, também, os ataques lançados por Israel contra a Faixa de Gaza, em represália. Formulou, então, um apelo a Israel no sentido de cessar o bombardeio, a fim de permitir que as crianças e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. Para que tal iniciativa humanitária se concretize, no entanto, é necessário combinar com os combatentes do Hamas, para que interrompam também momentaneamente as suas ações, com o objetivo de materializar a liberação. Será que Lula poderá ajudar nesta etapa?

Paulo Roberto Gotaç

Terrorismo relativo

Depois da criação da “democracia relativa”, que consiste em: se a ditadura for de esquerda, é uma democracia relativa; se for de direita, é ditadura, agora, diante da ação do Hamas contra Israel, o governo Lula cria o terrorismo relativo: se for simpático à causa, é terrorismo relativo; se for contrário à causa, é barbárie.

Vital Romaneli Penha

Vamos aprender a lição

Na condição de cidadão israelense, Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, brindou-nos com o artigo O horror do Hamas é lição para o populismo (Estadão, 12/9, A13). Didaticamente, relata as razões que levaram os povos de Israel e dos palestinos da Faixa de Gaza a se submeterem aos horrores de uma guerra que poderia ter sido evitada. No lado israelense, a atuação populista e extremada dos atuais dirigentes nacionais, exercendo a liderança com soberba e absolutismo, terminou por dividir o próprio povo deste país. No lado palestino, os tiranos extremistas do Hamas, percebendo a fragilidade temporal, encetaram uma cruel invasão de fanáticos que, sob o falso manto messiânico, praticaram atos dignos da barbárie do homem na era pré-histórica. Voltando os olhos à situação brasileira, essa tragédia nos traz lições basilares. Bravatas populistas, extremismo de fanfarrice, soberba arrogante e absolutismo enviesado prestam-se unicamente a eleger falsos líderes e seus tenebrosos projetos de dominação, jamais à construção de uma nação soberana e democrática. Da trágica guerra, evidenciam-se as consequências da escolha equivocada de falsos líderes. Vamos aprender a lição.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

O perigo populista

Somente o conhecimento, a inteligência e a integridade do jovem (47 anos) intelectual Yuval Noah Harari poderiam ter produzido com tanta propriedade e sabedoria o artigo O horror do Hamas é lição para o populismo, publicado no The Washington Post e transcrito pelo Estadão ontem. O autor dos best-sellers Sapiens e Homo Deus e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém com doutorado pela Jesus College, da Universidade de Oxford, além de dar a sua explicação sobre o que precedeu as atrocidades cometidas pelo Hamas, deixa registrado um fundamental alerta ao mundo sobre os perigos de estúpidos populistas radicais que se julgam ungidos por Deus, como Netanyahu.

Nilson Otávio de Oliveira

Alerta pertinente

Yuval Harari faz uma síntese concreta das consequências da gestão israelense a partir de um governo populista, cuja liderança descartou deficiências evidentes em prol de seu achismo político. Hoje, temos uma guerra cruel, mortífera, que afeta negativamente o mundo todo. Harari faz, pois, um alerta pertinente para que os cidadãos não se deixem iludir por políticos bons de boca e deficientes de gestão.

Sergio Holl Lara

Crimes de guerra

Os palestinos estão pagando um preço alto pelo ataque surpresa da facção armada do Hamas a Israel. Os crimes terríveis cometidos pelo Hamas devem ser condenados, assim como os ataques militares indiscriminados de Israel contra o exaurido povo palestino. A morte indiscriminada de civis em Israel é um crime abominável, e os repetidos ataques contra Gaza caracterizam uma punição coletiva. O Hamas e as forças israelenses um dia responderão por crimes de guerra praticados contra civis inocentes.

Marcos Abrão

HISTÓRICO DE CONDESCENDÊNCIA

Não causou nenhum espanto a posição equivocada do governo Lula da Silva sobre o ataque a Israel pelo grupo Hamas: condenou os ataques mas não condenou os terroristas. Sequer os identificou. O fato de o líder do Hamas, Basim Naim, ter cumprimentado Lula pela vitória na eleição e o ter chamado de “lutador pela liberdade” certamente o deixou muito honrado. Lula tem um histórico de condescendência com países violentos. Foi assim o seu posicionamento na guerra da Ucrânia, em que claramente houve um agressor e um Estado agredido, mas Lula tratou ambos de forma equânime. Ao silenciar agora sobre o grupo Hamas, passa para o mundo a mensagem de que o Brasil considera os palestinos um povo oprimido e Israel, corresponsável pelos ataques terroristas. Tenho absoluta convicção de que o povo brasileiro não compactua com essa posição absurda.

Deri Lemos Maia

LADO ERRADO DA HISTÓRIA

Que pena que a diplomacia brasileira adota uma política frouxa de “morde e assopra”, já que Lula adora afagar o lado errado da História.

Sérgio Eckermann Passos

REPATRIAÇÃO DE BRASILEIROS

A rapidez e segurança como o Brasil está repatriando seus cidadãos que estão no cenário da guerra em Israel demonstra como o governo Lula trata sem distinção e com respeito os brasileiros. Isso serve como resposta às absurdas fake news divulgadas por irresponsáveis da oposição.

Sylvio Belém

FALTA DE DIÁLOGO

É inacreditável as pessoas confundirem a causa palestina, o Estado de Israel e os terroristas do Hamas. Tudo virou motivo de divisão. O fato é que civis inocentes estão pagando com suas vidas a conta do desatino, da falta de diálogo, da intransigência, da falta de diplomacia dos governantes envolvidos nesse verdadeiro barril de pólvora que de vez em quando estoura, destrói, mutila, aterroriza, e não resolve a questão.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

CÍRCULO DE FOGO DAS GUERRAS

A ofensiva por foguetes lançada a partir da Faixa de Gaza contra Israel pelo grupo terrorista Hamas, seguida por imediata reação das forças oponentes, abre um largo espectro de especulações que vai desde avaliações erradas dos serviços de inteligência do país atacado até repercussões na economia mundial, via aumento do preço do petróleo e recargas inflacionárias, com ameaça sombria de envolvimento de outros países. Assim, começa a se formar uma espécie de círculo de fogo das guerras no mundo. Ele pode ser definido como um trajeto que une pontos com conflitos armados em andamento ou com alta probabilidade de eclosão, em analogia com o círculo de fogo formado pelo encontro das placas tectônicas do Pacífico. Um paralelismo entre os dois é que em nenhum deles se observa propriamente uma linha circular, mas o formato mais próximo de uma ferradura. A grande diferença, porém, é que o do planeta sofre interferência humana quase nula no seu desenho. O outro, no entanto, é totalmente moldado pelas insensatezes do Homo sapiens.

Paulo Roberto Gotaç

CONFLITO PERPÉTUO

Um lado joga bombas e sequestra inocentes, o outro lado também joga bombas e ainda corta o acesso à água, comida e energia de 2 milhões de pessoas que não têm nada a ver com o conflito. Israel e Palestina jamais chegarão a qualquer acordo, é preciso mudar de atitude. Existem muitas maneiras de negociar, a retaliação, olho por olho, dente por dente, é a pior de todas, só serve para perpetuar o conflito. A guerra em Israel vai causar centenas de bilhões de dólares em prejuízos no mundo inteiro, seria mais produtivo distribuir dinheiro para os palestinos que vivem miseravelmente, sem empregos, sem oportunidades, sem qualquer perspectiva de melhoria, uma solução nova que poderia trazer resultados novos e positivos. O mundo precisa aprender a negociar de forma produtiva, e não usando os métodos que nunca deram certo desde mil anos atrás.

Mário Barilá Filho

COMPROMISSO COM A DEMOCRACIA

Ao silenciar sobre o Hamas, parte da esquerda esquece o compromisso com a democracia (Estado, 10/10). Marcelo Godoy “ignora” que a esquerda não tem, em nenhum lugar do mundo, compromisso com a democracia, e não seria diferente no Brasil.

Maurílio Polizello Junior

AÇÕES TERRORISTAS

Caso integrantes da Justiça brasileira tenham visto reportagens da TV mostrando ataques efetuados pelo Hamas, poderão agora diferenciar essas ações terroristas dos atos de 8 de janeiro. A barbárie em Israel, além das mortes, trouxe medo a uma população que se sentia segura; isso é o terror, diferentemente do vandalismo e depredação, porque após esses atos a vida seguiu normal, ninguém passou a viver sob terror.

Paulo Tarso J. Santos

VIOLÊNCIA URBANA

Enquanto o Oriente Médio e a Ucrânia vivem as terríveis consequências da guerra em seus territórios, nós, no Brasil, vivenciamos também nossas tragédias de violência urbana em nossas grandes cidades, fruto de uma desigualdade social e econômica que vivenciamos há décadas. No Rio de Janeiro, a patologia da falta de uma razoável segurança pública tem atingido níveis cada vez mais assustadores, inclusive em bairros de classe média, o que causa um temor que já está afetando a psique de toda a população e até a economia interna da Cidade Maravilhosa. As autoridades de segurança estão, nestes últimos dias, fazendo uma grande operação numa comunidade da zona norte da cidade, onde drogas, armas e carros roubados estão sendo apreendidos. Mas sabemos que esse tipo de operação pontual, em tais ambientes periféricos, não terá efeito duradouro, posto que o combate aos vários tipos de criminosos que integram tais quadrilhas precisa buscar os verdadeiros líderes das facções, que, como todos sabemos, não estão nessas comunidades.

José de Anchieta Nobre de Almeida

CARGA APREENDIDA

Cem quilos de pasta base de cocaína e mais de 500 quilos de maconha foram apreendidos em megaoperação que envolveu mil policiais e causou o fechamento de 69 escolas, deixando sem aulas 35 mil estudantes em bairros da periferia do Rio de Janeiro. Está na hora de o Ministério Público entrar em campo e exigir que seja divulgado o setor responsável pela guarda, e mostrado à população o destino dado ao material apreendido. Para que uma operação com elevado emprego de recursos resulte em efetiva melhoria da segurança pública, impende que a carga apreendida seja integralmente inutilizada, de modo a definitivamente impedir seu retorno ao mercado. Se não for realizado esse passo fundamental e óbvio, a ação policial continuará sendo um desperdício de recursos públicos, uma embromação, eterno enxugamento de gelo. Com a palavra, órgãos de Ministério Público e corregedorias.

Patricia Porto da Silva

CRIMINALIDADE NO RIO

Os brutais assassinatos no pátio do recreio da elite carioca, as vinculações divulgadas e outros assassinatos não parecem obra da estupidez sórdida inconsequente e ao acaso. Porém, recado passado às “autoridades” locais do Legislativo, Judiciário e Executivo coniventes, complacentes ou desatentas com a criminalidade no Estado e na cidade do Rio de Janeiro.

Fabio Gino Francescutti

A MÃE DAS REFORMAS

Ando muito incomodado com os embates, combates e debates a respeito das faíscas entre Judiciário, Legislativo e Executivo, que deveriam constituir Poderes independentes e harmônicos, se cumprido fosse o artigo 2 da nossa recém-aniversariante Constituição cidadã. Se conseguirmos superar o pensamento binário e dicotômico e exercitar uma visão alargada a respeito de quem efetivamente manda no País e detém as cartas no jogo do poder, poderemos sair do atoleiro em que nos encontramos. Parece-me recomendável começar pelo respeito ao parágrafo único do artigo 1: “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. O grande desafio que se apresenta seria criar instituições governamentais funcionais, com regras claras e de acordo com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. O problema é que isso implicaria em uma reforma político-partidária e eleitoral que, num passado não muito distante, foi chamada a mãe das reformas. Mas como fazer essa reforma e ao mesmo tempo impedir que as raposas tomem conta do galinheiro? Talvez possamos pelo menos começar pela mudança do calendário eleitoral, com a realização das eleições legislativas separadas das executivas. Acredito que isso possa ajudar a eleger genuínos representantes populares capazes de, como afirma o Papa Francisco no item 60 da Exortação Apostólica Laudate Deum, “pensar mais no bem comum e mostrar a nobreza da política, e não a sua vergonha”.

João Pedro da Fonseca

INCAPACIDADE PARLAMENTAR

A reforma administrativa precisa ser precedida por uma reforma da legislação dos partidos políticos – 37 partidos é uma jabuticaba brasileira que conduz à ineficácia da democracia –, e por uma reforma da Lei Eleitoral que impeça que indivíduos despreparados assumam cargos na função legislativa. O Parlamento é o poder que tem demonstrado um histórico de pior desempenho nas últimas décadas. Ocupado por deputados e senadores (servidores públicos, é bom lembrar), atuam predominantemente por interesses corporativos e econômicos privados. Eleitores culturalmente infantilizados e despreparados para o exercício da cidadania são os responsáveis pela alocação no Poder Legislativo desse tipo de servidor incapaz para atuar pelo interesse público. A maioria dos deputados federais e senadores atuais apresenta um currículo com nível cultural baixo e não passaria no Enem, é só conferir sua escolaridade. É um desastre que tais servidores parlamentares assumam o controle do destino dos impostos que pagamos todos os dias.

Nelson Frederico Seiffert

CAMINHO DAS PEDRAS

Os partidos nanicos que não têm vez na Câmara descobriram o caminho das pedras, que é mandar para o Supremo Tribunal Federal (STF) seus pleitos, e este, que deveria devolver esses pleitos para a Câmara, não o faz. Uma vergonha.

Gustavo Guimarães da Veiga

CRISTO REDENTOR

Na quinta-feira, 12/10, o Cristo Redentor, um dos cartões-postais mais famosos do mundo, o maior monumento do Estado do Rio de Janeiro e uma das sete maravilhas do mundo moderno, completa 92 anos. É um local de fé e peregrinação que atrai milhares de visitantes. Quero deixar aqui minhas felicitações ao povo da cidade do Rio de Janeiro e pedir que nosso Senhor, do alto do Corcovado, continue olhando (de braços abertos) por todos nós. O Cristo Redentor abraça a todos e embeleza a cidade maravilhosa.

José Ribamar Pinheiro Filho

