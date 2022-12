Governo Lula 3

À medida que se aproxima a posse de Lula, a velha guarda petista e seus mesmos velhos aliados mostram cada vez mais a mesma velha cara. Movimentos de sem terra já anunciam a pretensão de retomar invasões de terras desocupadas e sindicalistas advogam a revisão de pontos da reforma trabalhista, sobretudo a reativação do imposto sindical. O País sobreviveu ao governo incompetente de Bolsonaro e à pandemia, mas parou no tempo quanto a reformas necessárias e desenvolvimento econômico. Não há, pois, tempo a perder com retrocessos dessa natureza, e Lula sabe disso. É preciso controlar o velho petismo e modernizar o pensamento e as ações. Afinal, ele só se elegeu pelo voto dos que acreditaram na promessa de que o PT não é mais “aquele”.

Luciano Harary

O terceiro mandato de Lula dá sinais de que repetirá os mesmos vícios que há tempos imperam no País. Ao se ajoelhar a corporações e sindicatos vilipendiadores do erário, elevar despesas sem o devido comprometimento com reformas estruturantes que façam do Brasil uma economia em crescimento e uma sociedade mais justa e, por conseguinte, relegar o interesse público a segundo plano, o governo recém-eleito não sinaliza qualquer mudança de rota em relação ao tortuoso caminho trilhado pelo País nos últimos anos. Crescimento e redução da pobreza demandam coragem para combater privilégios e contrariar grupos organizados, inovação nas práticas administrativas com foco em resultados e compromisso com o interesse público. Parece-me que, infelizmente, a partir de 1.º de janeiro de 2023, assistiremos a mais do mesmo.

Elias Menezes

Sobre o artigo Jovens querem deixar o País (Estado, 12/12, A4), é fácil criticar os jovens cientistas que saem do Brasil. Difícil parece ser criar condições para a permanência deles. Como viver recebendo bolsas irrisórias, sem garantias e sem condições de trabalho? A ciência no País foi abandonada nos últimos anos. Em vez de pedir mais sacrifícios aos jovens cientistas, vamos trabalhar para que o novo governo consiga dar a eles boas condições para desenvolver seu trabalho.

Antonio Carlos Botta de Assis

Alegra saber que o mais famoso cruzamento de São Paulo foi finalmente revitalizado pela Prefeitura (Estado, 11/12, A17). Dos anos 50 até meados dos anos 70 do século passado, era ali a passarela preferida da elite paulistana, com seus cinemas, restaurantes, hotéis, boates e, no entorno, grandes magazines. Muitos talvez não saibam que a famosa esquina, imortalizada por Caetano Veloso na canção Sampa, era à noite o ponto de grandes músicos – com quem tive a honra de conviver como recém-formado músico profissional –, onde fechávamos contratos para participar de eventos por todo o País. A história é para ser preservada!

Paulo Panossian

Futuro promissor

O centro de São Paulo tem sido maltratado há décadas, por isso me é de grande ânimo ver as recentes ações da Prefeitura em relação à sua revitalização, como a reforma da esquina mais famosa de Sampa. Essas ações reaproveitam conceitos passados, como o projeto de revitalização do Parque Dom Pedro II elaborado na gestão de Gilberto Kassab, junto com o aprimoramento de incentivos fiscais e jurídicos presentes em ações como o projeto Requalifica Centro (que incentiva o retrofit de prédios no triângulo histórico) e o PIU Central (plano que tem como meta incentivar o adensamento e revitalização central por meio de incentivos e benefícios). É aí que está, na minha opinião, a prova do aprendizado da Prefeitura, pois essas ações de nada valeriam se fossem aplicadas sozinhas, afinal, do que adianta um prédio com uma pintura perfeita, mas sem encanamento? Isso prova a verdadeira vontade de revitalizar essa região de forma profissional, e não eleitoreira. E a confirmação disso pode ser observada no fórum Todos pelo Centro, em que o prefeito anunciou o investimento de R$ 1 bilhão não em uma obra faraônica, mas em subsídios para a revitalização e ocupação de imóveis ociosos. Pela primeira vez, o futuro do centro parece promissor.

Renato Curi Rodrigues

DIPLOMAÇÃO DE LULA

A solenidade de diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e Geraldo Alckmin foi realizada no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cerimônia oficial, um verdadeiro rito democrático, sintetizou a vontade do povo brasileiro e o apoio de 14 partidos. Os aliados do presidente eleito estavam em clima de festividade, comemorando a terceira diplomação do petista. O opositor, Jair Bolsonaro, perdeu a disputa, mesmo tendo toda a máquina estatal ao seu lado. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi aplaudido de pé, bem como as outras autoridades presentes. O discurso emocionado de Lula mencionou os mais necessitados, a democracia e a verdade. Bolsonaro já pode começar a arrumar as malas para uma nova jornada, sem o foro privilegiado.

José Carlos Saraiva da Costa

ATITUDES FIRMES

Sempre é hora de ser honesto e de ser agradecido. Falo do meu senso de justiça e de reconhecer o trabalho e o valor de quem fez por merecer. Reconheço o excelente desempenho do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral para que prevalecesse a democracia em nosso país. Não fosse a firmeza de suas atitudes, com base na legalidade, hoje eu poderia estar chorando por não querer viver sob um coturno. Eu sei que as “muié de sordado” não concordam comigo.

Sérgio Barbosa

CONTANDO OS TOSTÕES

Muitas dúvidas afligem os que se interessam pelo destino da Nação, os quais, aliás, são muito poucos. A maior delas: será que Lula mudou? Entendeu que o Brasil precisa urgentemente de um projeto de governo virtuoso, onde o “saber” indique os caminhos a seguir, e não simplesmente de um projeto de poder? Lembro que, quando presidente, Lula declarou com todas as letras que só sabia governar com “muito dinheiro”. Será que ele agora sabe governar “contando os tostões”? Infelizmente, as suas declarações após as últimas eleições emitem um forte cheiro de Vila Euclides e não permitem otimismos.

Affonso Maria Lima Morel

OS ‘PALPITES’ DE LULA

O presidente Lula quis no cargo de ministro da Fazenda seu pupilo Fernando Haddad, em detrimento do já testado e aprovado Persio Arida, um dos pais do Plano Real. A única explicação que existe é que, sendo Haddad, “os palpites” de Lula na economia serão sempre acatados. Lula também prepara sua sucessão para 2027 e o futuro de Haddad já está definido. Acho uma falta de consideração aos apoiadores dos outros partidos, que também ajudaram na sua eleição e querem ser candidatos. Deveria dar seu apoio a um deles, Alckmin, Simone Tebet, Marcio França, etc.

Tania Tavares

MINISTÉRIO DO SÍTIO

O presidente eleito pode estar confundindo Ministério da Fazenda com Ministério do Sítio. A escolha por mais um poste – é assim que parte da imprensa se refere ao sr. Fernando Haddad – deixa parecer que Lula não aprendeu a lição deixada pelo seu outro poste, a senhora Dilma Rousseff, que todos sabem no que deu. Além do mais, o sr. Haddad, no seu último cargo público, deixou a Prefeitura de São Paulo com apenas 14% de aprovação e só não é considerado pela história como o pior prefeito que já passou pela capital paulista porque teve um pior, Celso Pitta. Definitivamente, não são os postes do sr. Lula que vão tirar o País das trevas e do apagão que já nos perseguem por cerca de 20 anos. Ou até mais.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

CARGA TRIBUTÁRIA

De acordo com os dados do Observatório de Política Fiscal da Fundação Getulio Vargas (FGV), a carga tributária brasileira atingiu, no ano de 2021, 33,9% do Produto Interno Bruto (PIB). Um completo absurdo. E, o que é pior, nossos “políticos” defendem que é insuficiente, aprovando muitos bilhões adicionais para a transição.

Marcos Lefevre

DEVER DE FICAR

Desnecessário enfatizar o protagonismo jurídico do dr. Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, um dos mais prestigiados e bem-sucedidos advogados deste país. Publicada sua Oração aos Moços (Estado, 12/12, A4), sobre os jovens que querem deixar o País, alguns pontos devem ser questionados. O cenário de empregabilidade do País penaliza mais profundamente justamente os jovens sem experiência de trabalho, entre os milhares de desempregados. Simplesmente não conseguem emprego. Missão ou dever de ficar, como recomenda, não combinam com dificuldade de se empregar. Imigração ou migração fazem parte da realidade brasileira, portanto, na dificuldade a saída será emigrar. É natural. Apelar para o que devem ao País por terem recebido auxílio para ascensão social foi extremamente infeliz. Soa como obrigação que o pobre tem com alguém de classe superior que lhe prestou algum favorecimento. É dando que se recebe, que se perpetua. O dr. Mariz está habituado a uma argumentação sadia e há de entender esta. Se o objetivo foi fazer um libelo favorável ao futuro governo petista, fez o seu papel. Estará bem na foto.

Sergio Holl Lara

PERTENCIMENTO

Muito oportuno e feliz o artigo de Antonio Cláudio Mariz de Oliveira. É de se criticar, sim, a ideia de que deixar o País é a solução para o progresso individual de nós, brasileiros, particularmente daqueles que tiveram oportunidade de ter acesso a bons estudos dentro e fora do Brasil, a pretexto de que enfrentamos situações adversas nos planos econômico, social e político. Ainda que seja inegável o grande desenvolvimento de certas nações, é também inegável que não há uma só dessas mesmas nações vivendo em quadro de tranquilidade e prosperidade constantes. Os que dizem ter sentimento de amor e pertencimento ao Brasil devem fazer uma reflexão mais aprofundada sobre essa intenção, pois a construção e desenvolvimento de uma nação não depende exclusivamente do governo, por mais importante que este seja, mas sim de um compromisso de todos nós nessa direção. É evidente que viver algum tempo no exterior seria recomendável e desejável a todos os brasileiros, especialmente aos jovens em formação, devido ao intercâmbio de experiências, de ideias e de conhecimento de outras culturas. Todavia, é bem diferente e triste assistir àqueles que deixam o País em definitivo com os argumentos rotineiramente empregados. Para finalizar, não deixa de ser irônico assistir à quantidade de brasileiros dessa parcela que decidiu viver no exterior, particularmente em países ricos como os EUA, que mantém seus planos de saúde no Brasil.

Rui Tavares Maluf

NECESSIDADE DE SOBREVIVÊNCIA

Não são os jovens que querem deixar o País e sim é o País que insiste em não dar aos jovens o que eles precisam. O que os jovens precisam é de política educacional de qualidade, e não de cinco ministros da Educação em quatro anos de governo. O êxodo de jovens não se dá apenas nas “elites”, esses são os visíveis, nas camadas mais desfavorecidas a saída de forma ilegal é muito maior. E o fazem por necessidade de sobrevivência, conseguindo apenas a “passagem” de ida e por certo jamais voltarão.

Pedro Luiz Bicudo

MIOPIA

O advogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira comenta que, se os jovens deixarem o Brasil, o País vai perder profissionais diversos e até possíveis lideranças politicas. Será que ele se perguntou qual a motivação de permanecer no Brasil um jovem interessado em estudos e compromissos sérios, Brasil esse que ele próprio, Antonio Cláudio, acredita que “se o crime já aconteceu, o que adianta punir?”? Quem vai permanecer no País é o jovem que comunga da ideia de o crime compensar e a impunidade ser garantida. Realmente, surreal a visão. Plena de miopia de algumas de nossas personalidades.

João Paulo de O. Lepper

SERGIO CABRAL

Para libertar Sergio Cabral, os ministros do Supremo Tribunal Federal acham que agora ele não oferece mais perigo, pois ficou preso desde 2016 e já não tem tanta influência. Será que seis anos foram suficientes para abandonar a corrupção? Ao se deparar com a nova configuração governamental aqui fora, certamente será abrigado pelos companheiros. No Brasil, o crime compensa.

Izabel Avallone

CEGUEIRA HISTÉRICA

O texto O mundo paralelo dos que não respeitam a própria bandeira que vestem (Estado, 11/12, C6), de Sérgio Augusto, qualifica o que são as manifestações de uma minoria descolada da realidade na frente de quartéis e tiros de guerra: “Seria cômico se não fosse tão patético. Mas nem patético mais é, só despudoradamente ridículo, grotesco; pior: sem graça nenhuma”. Sempre me esforço para compreender as motivações dos comportamentos humanos e os perfis dos agentes, mas, nesse caso, “não sei direito o que são, se apenas ingênuos e boçais (...) baderneiros com pulsão de morte (...) seres racionais a acreditar no irracional”. Concordo com Sérgio Augusto de que o assunto é complexo e estou convencido de que precisamos identificar e distinguir de um lado os demônios imaginários e fantasmas, de outro lado os reais riscos do culto a líderes populistas, a paranoia anticomunista, a ideia fixa no “perigo vermelho”, as teorias conspiratórias e a cegueira histérica de fanáticos e fundamentalistas.

João Pedro da Fonseca

TAPA-BURACO

O sr. José Joaquim Rosa, na crítica à Prefeitura de São Paulo (Fórum dos Leitores, 10/12, A4), erra, pois a cidade dispõe do aplicativo SP156 para vários serviços, e posso afirmar que todas as minhas solicitações tapa-buraco foram atendidas. O aplicativo é superssimples, basta tirar uma foto e informar o local, após isso a Prefeitura abre a ordem de serviço e você é informado até a conclusão do serviço.

Manuel Pires Monteiro

HERANÇA TRIBAL

É compreensível que brasileiros desabafem sua frustração com a derrota da seleção brasileira para a Croácia. Algumas críticas, no entanto, se afiguram exageradas ou despropositais. Como as referências maldosas ao modo dançante com que nossos jogadores festejam a alegria do gol – gesto criativo, que homenageia nossa herança tribal, nossa musicalidade intrínseca, nossa riqueza cultural. Que tal cancelar de vez o complexo de vira-lata e respeitar o que é nosso? Talvez uma atitude mais acolhedora e amorosa de nossa parte pudesse fazer deste país um lugar mais valorizado por seus jovens.

Patricia Porto da Silva

ACONTECIMENTOS DE 2022

Alguns acontecimentos e frases que vão ficar na memória dos brasileiros do ano de 2022. O “imbrochável” “brochou”, e como! A seleção brasileira treinou demasiadamente a dança do pombo, se esqueceu de jogar futebol e dançou. Ridícula apresentação. E, após a diplomação de Lula como presidente eleito, confirma-se a frase: “Ele quer voltar à cena do crime”. Esta é realmente uma República de bananas.

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

