O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que foi alçado ao cargo após o falecimento do prefeito eleito, acha que o melhor que ele faz para ser reconduzido ao cargo é fazer uso de uma medida populista e pobre de criatividade: ônibus gratuito aos domingos. Esqueçam a zeladoria da cidade! O negócio é ônibus de graça uma vez por semana. Na cabeça do atual prefeito, passeio de graça é muito mais importante que arrumar ruas esburacadas, que a poda das árvores (lembram-se do apagão?) e que a limpeza das ruas. Nem vou entrar no estado lastimável da nossa saúde, educação e segurança pública. Procura-se um prefeito com P.

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

Véspera de eleições

Nada contra tarifa zero no ônibus aos domingos e feriados, mas o que me causa indignação é o momento em que essa medida está sendo aplicada: próximo das eleições municipais. Por que não foi feito antes? Da mesma maneira, ninguém parece se importar com a concentração das obras de zeladoria na cidade neste fim de ano, causando enormes transtornos no trânsito aos cidadãos paulistanos. Por que não foram realizadas no devido tempo? Essas atitudes mostram bem o perfil e o caráter de determinados políticos que em véspera de eleições tentam passar uma imagem de bons gestores só para angariar o voto dos eleitores. Só ingênuos não percebem essa velha tática.

Valdir Ferraz de Oliveira

valdirferraz@uol.com.br

Santana de Parnaíba

Contas públicas

Haddad isolado

O PT isolou Fernando Haddad. Que bom, ele deve estar certo. Afinal, já vimos tantos erros do PT no passado e, pior, o partido continua pensando errado. “Gasto é vida”, lema de Dilma Rousseff, levou-nos à maior recessão da história do País. Vamos torcer para que a seriedade e o bom senso de Haddad prevaleçam e nos levem ao bom caminho de que não há soluções mágicas. O caminho em direção ao fim do túnel é longo e pedregoso.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

Combate a ilícitos

Afrouxamento

Repetindo práticas que o governo Temer tentou abolir, lamentavelmente ocorre no Brasil o inverso do que a maioria dos países desenvolvidos que integram a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) busca ao tornar efetivo e claro para o investidor internacional o seu obstinado combate à corrupção, e que suas Cortes e instituições estatais têm independência a ponto de o interesse do Estado sempre prevalecer e se sobrepor ao do governante. O afrouxamento da Lei das Estatais, que pretendia impor “obstáculo moral e cultural” em favor da meritocracia e da boa governança, como salientou o leitor sr. José Carlos de Carvalho Carneiro (Fórum dos Leitores, 11/12, A4), é um bom exemplo do que está a ocorrer no Brasil. Afrouxar a fiscalização dos fundos de pensão por ilícitos, como destaca a reportagem de Gustavo Côrtes (Estadão, 11/12, A8), confirma a afirmação do leitor de Rio Claro.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

Violência urbana

Ações no Centro de SP

Excelente o editorial Sobrevivendo no centro de São Paulo (Estadão, 11/12, A3). Às necessárias ações da Prefeitura e do governo listadas falta incluir sustar a nefasta dispersão de viciados em drogas realizada pelo Executivo sabe-se lá para quê. Falta assinalar o subtipo de ladrões viciados em drogas que requer incluir o procedimento mais adequado no campo da saúde, a internação médica compulsória, previamente a quaisquer outras medidas. E falta assinalar a necessária revisão da posição do Judiciário e do Ministério Público (MP) e de seus procedimentos e filosofias para estes crimes que acontecem no centro de São Paulo. De fato, todos sabem onde estão os ladrões, assim como na prática todos os ladrões sabem que os procedimentos do Judiciário e do MP os protegem e os deixam livres e impunes nos crimes de pequeno agravo ofensivo – em detrimento de todos os moradores, trabalhadores, empreendedores e frequentadores do centro, cujos direitos devem ser preservados. Se necessário, que o Poder Legislativo em todos os níveis seja incluído com a máxima urgência nestas inadiáveis ações pela sobrevivência da cidade no curto, médio e longo prazos.

Suely Mandelbaum, urbanista

suely.m@terra.com.br

São Paulo

TOGA DESACREDITADA

Ninguém tem dúvida de que Flávio Dino será aprovado na sabatina do Senado. É público e notório que essa avaliação é para inglês ver. É um jogo já jogado, que só servirá mesmo para cumprir tabela. Lula e os notáveis senadores já acertaram tudo nos bastidores, na base do toma lá, da cá. Ao referendar essa indicação, o Senado ignora as regras constitucionais que o cargo exige, bem como anuirá com a escolha de um político para a Suprema Corte. Isso porque Flavio Dino está afastado do mundo jurídico desde 2006, quando foi eleito deputado federal pelo Maranhão, quando então mudou de lado e passou a integrar o mundo da política. Mesmo dizendo que ao virar ministro vai mudar a roupa que veste, é ingênuo acreditar que ele será imparcial no caso de vir a julgar seus desafetos políticos com foro privilegiado. Não é à toa que a máxima toga anda tão desacreditada.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Duas notas da Coluna do Estadão (10/12) me chamaram a atenção. O convite de Lula para Ricardo Lewandowski assumir o Ministério da Justiça me preocupa, pois ele já deu decisão monocrática sobre a Lei das Estatais, o que favoreceu o PT, quando há um colegiado. Imagina o que pode fazer no Ministério da Justiça? A segunda é do advogado Pierpaolo Bottini, que acha que há funcionalidade nas decisões pelas duas turmas do Supremo Tribunal Federal (STF). Será? Se a maioria é pró-governo no STF, sempre entre os cinco ministros haverá três a favor do governo. Isso não é injustiça? A conferir!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

CONFIANÇA NOS PODERES

As últimas pesquisas divulgadas pelo Datafolha mostram que a população não confia em Lula (40% não confiam, 24% confiam), desaprova a atuação do Congresso (33% desaprovam, 16% aprovam) e desaprova também a atuação do Supremo Tribunal Federal (38% a 27%). Essa combinação talvez seja inédita e mostra que algo de muito errado está acontecendo no País. O alerta está dado.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

APROVAÇÃO DE LULA

Lula não pode sair na rua, tem que andar escondido, mas tem 38% de aprovação. De quem? Quando viaja para o exterior, tem que levar torcida própria, que fica dentro do hotel, e se esconder dos brasileiros no exterior nos locais públicos.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

HABILIDADE DE PERSUASÃO

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, Irfaan Ali, convidaram o comunista Lula da Silva para resolver, no bar mais próximo, o imbróglio em que se meteram quando Maduro resolveu anexar as terras de Essequibo à Venezuela. A reunião está marcada para a próxima quinta-feira em uma ilha do Caribe. Afinal, Lula, nesse evento, poderá mostrar todos os seus conhecimentos persuasivos, pois na guerra da Rússia e Ucrânia e até entre Israel e Hamas pouco importância deram ao demiurgo para ele mostrar suas aptidões, deixando-o mais “emburrado” que o normal. Na verdade, o interesse de Lula é reescrever sua trajetória de ilícitos para mostrar ao mundo que ele é confiável.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

GOVERNO DAS VIAGENS

Li que os ministros de Lula reclamam por uma “marca” do atual governo (no de FHC foi a estabilização econômica; no passado de Lula, o Bolsa Família). O atual governo já tem essa marca, mas eles não querem ver: o governo das viagens. O pacificador de meia-tigela só faz viajar, e para o exterior! As marcas estão no passaporte.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

AUSTERIDADE E RESPONSABILIDADE

Não é sonho, é realidade: Se tiver que fazer déficit, vamos fazer, ou a gente não ganha a eleição, diz líder do governo Lula (9/12). A obscena declaração foi dada por José Guimarães, o envolvido no escândalo do dinheiro na cueca, vergonhosa e convenientemente anistiado pela Justiça. A austeridade e responsabilidade, definitivamente, não fazem parte da gestão Lula da Silva.

Maurilio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

VÍTIMAS DE ASSALTO

A informação de que mais da metade de nossa imensa população diz já ter sido vítima de assalto é tristemente emblemática. Essa violência urbana que vivenciamos em grande parte de nossas médias e grandes cidades pode e deve ser combatida para que não tenhamos no futuro uma hecatombe social. Para tal, nossas lideranças terão de combater as profundas diferenças socioeconômicas que temos atualmente, como ainda, e principalmente, fazer uma melhoria em nossa educação escolar que uniformize em padrões de qualidade de nível alto.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

TABATA AMARAL

“Essa não é a minha São Paulo. Essa não é a cidade em que eu trabalho para criar os meus filhos.” Eu até que aprecio as ideias da deputada federal Tabata Amaral, mas essa fala após ter sofrido um assalto dentro de seu carro é tão alienada que me surpreendeu. Precisou ser assaltada para descobrir o que acontece diuturnamente na cidade? Urge se preparar melhor se almeja, algum dia, ser nossa prefeita: leia jornais, escute rádio, veja TV e estude as estatísticas sobre assaltos em São Paulo. Precisamos de políticos “pé no chão”.

Sandra Maria Gonçalves

sandgon46@gmail.com

São Paulo

LEIS MAIS DURAS

Com todo o respeito, falar de assalto sem pedir leis mais duras e esquecer que quem rouba um celular é bandido e tem que ser punido (porque além de querer um dinheirinho de brinde ainda pode matar alguém)? É o que a deputada que fez o L deveria pedir. Fora isso, é hipocrisia.

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

NAÇÃO REFÉM

O Brasil cordial ficou só no imaginário idealizado por Sérgio Buarque de Holanda. O que ninguém poderia imaginar, nem em pesadelos pessimistas, é que nos tornaríamos uma nação refém da mais perversa violência bandida. Um país dominado por criminosos de chinelos nas ruas e por criminosos de black tie no andar de cima, e corrupção generalizada em todos os níveis da vida pública e privada. A banalidade do mal em todos os estamentos de uma sociedade amoral. Ou atacamos o mal já ou morreremos abraçados às nossas vãs esperanças de viver num país civilizado.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

INSEGURANÇA PÚBLICA

Acerca da insegurança pública, venho realçar que: 1) a presença de policiais nas ruas nem sempre significa a existência de policiamento de fato; 2) uma parte dos casos letais noticiados como assalto derivam de outras causas não devidamente apuradas; 3) não adianta matar ou prender todos os criminosos do mundo, que outros virão ocupar o “vazio”; 4) o crime é estimulado, em muito, pelo materialismo e consumismo de nossa sociedade; 5) o potencial de violência existe em estado latente, podendo se materializar ou não segundo motivações do momento, a exemplo da formação de grupos justiceiros entre moradores de Copacabana. Nada diminui a gravidade da questão, a requerer no entanto abordagem que considere os vários fatores possíveis, em que se destaca o apelo a situações de ódio, violência e crime de boa parte das produções audiovisuais, como forma de atrair público, ao lado do sensacionalismo com que o tema é focalizado em programas de televisão.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

DIREITOS HUMANOS

De repente a extrema direita, que gerou o bolsonarismo e nunca teve a menor preocupação com os direitos humanos ofendidos desde a ditadura militar, defende a sua existência e os evoca em favor dos terroristas do 8 de Janeiro. Parece que o ditado popular “pimenta nos olhos dos outros é refresco” se aplica no caso.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

SABESP RUMO À PRIVATIZAÇÃO

Mesmo há décadas sendo administrada com eficiência, em boa hora a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprova o projeto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) para privatizar a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Com 11.606 funcionários e entre as maiores empresas de saneamento do mundo, a Sabesp presta serviço a 375 municípios. Na área de abastecimento de água atende a 28,4 milhões de pessoas, ou 65% da população do Estado, e na coleta de esgoto, 25,2 milhões de pessoas. Lógico que durante a votação dos deputados na Alesp não faltou o circo deprimente da tradição retrógrada de petistas e de gente do PSOL, que protestavam contra a privatização e quase destruíram parte da Casa, não permitida pela pronta ação dos policiais. Devemos comemorar mais esse avanço na transferência de estatais para a iniciativa privada. E certamente o governador Tarcísio, com o que arrecadar no leilão da Sabesp, irá aplicar esses recursos em áreas como melhoria de estradas, saúde, educação, ciência, etc. E na contramão dos bons serviços que devem ser prestados à população, é bom lembrar que os retrógrados do PT, assumindo neste ano o Planalto, tentaram revogar o ótimo Novo Marco do Saneamento, aprovado pelo Congresso, que determina que até 2033 99% da população seja abastecida com a água potável tratada e 90% com coleta de esgoto. Isso se Lula não atrapalhar.

Paulo Panossian

Paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

NOVO ENSINO MÉDIO

O Novo Ensino Médio marca um avanço significativo ao flexibilizar currículos e permitir maior personalização. No entanto, apesar desses passos positivos, ainda enfrenta desafios para combater eficazmente o analfabetismo funcional e cultural. A ênfase em áreas específicas pode negligenciar a formação integral, necessária para uma compreensão crítica da sociedade. Além disso, o ensino médio deveria abordar as disparidades regionais e socioeconômicas que persistem, impactando o acesso a uma educação de qualidade. Para superar o analfabetismo funcional, é preciso investir em metodologias inovadoras, incentivar a leitura crítica e promover uma abordagem interdisciplinar. O caminho para um ensino médio verdadeiramente eficaz requer um compromisso contínuo com melhorias estruturais e pedagógicas.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo