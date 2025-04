Guerra comercial

Oportunidade chinesa

Em relação à entrevista ‘Política de Trump talvez tenha efeito colateral positivo’ – Tarifas podem forçar China a investir mais em bem-estar social e liberar recursos para consumo (Estadão, 11/4, B4), infelizmente não vejo um cenário tão róseo assim para o Brasil, tendo em vista que a tendência, com esta nova realidade de guerra comercial, é acabarmos recebendo um gigantesco volume adicional de exportações dos outros países, com óbvios reflexos negativos sobre a nossa balança comercial, já que em geral somos pouco competitivos internacionalmente além do setor primário da economia. Como já temos um enorme e crônico déficit nas nossas transações de serviços com o resto do mundo, continuará a haver esse efeito deletério, que tende a contribuir seriamente para a erosão das nossas reservas internacionais. Some-se a isso um governo federal que vive no passado e que só pensa em gastar, na vã esperança de uma cada vez mais improvável reeleição, e a tragédia que provavelmente se abaterá sobre os brasileiros já fica mais que anunciada.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

*

Piada de mau gosto

Quando Donald Trump recuou da implementação das tarifas recíprocas a 185 países e blocos econômicos, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que a suspensão temporária por 90 dias era uma “estratégia desde o início”. Pura mentira. Balela. Trump recuou porque os megaempresários que sustentaram sua campanha, entre eles Elon Musk, perceberam que o caldo iria entornar feio para o lado deles, e fizeram o presidente mudar de ideia. Isso, além da venda massiva de títulos do Tesouro americano que, se até hoje eram considerados porto seguro, passaram à condição de insegurança total. O governo chinês elevou sua tarifa e muito sabiamente afirmou que não fará novos aumentos, que a guerra econômica se tornou “um jogo de números que não tem nenhum significado econômico prático” e que a disputa se tornará “piada” histórica. Com certeza. E de muito mau gosto.

Luciano Harary

São Paulo

*

Trump versus Musk

Tarifas de Trump colocam Elon Musk em rota de colisão com a Casa Branca (Estadão, 8/4). Quando Musk afirmou que muito em breve o homem pisaria em Marte, agora parece que não há mais nenhuma dúvida disso. Basta que Trump continue com seu plano agressivo de tarifas que, certamente, Musk será o primeiro.

Mario Miguel

Jundiaí

*

Crise

Falta pouco para o divórcio de Donald Trump e Elon Musk. Até que durou muito.

Robert Haller

São Paulo

*

O século 21 acabou?

Muitos intelectuais assinalam que os séculos de fato não se comportam como séculos cronológicos. O século 20, por exemplo, teria iniciado com as grandes guerras e terminado com a queda do Muro de Berlim. E há quem defenda que o século 21 teria começado em setembro de 2001, no ataque às Torres Gêmeas, ou em 2008, com a crise dos subprimes. Para mim, as datas específicas em si não são tão relevantes, mas sim os conceitos, ou seja, em qual século posicionaremos as mudanças na ordem geopolítica que estão ocorrendo em 2025? Afinal, está havendo uma ruptura brusca nas coisas como eram. Por exemplo, a invasão da Ucrânia, tão próxima geograficamente das potências europeias, com potencial para gerar uma nova guerra mundial, não estremeceu tanto as colunas e vigas do status quo como o que o mundo experimentou desde a posse de Donald Trump em 2025. O que vem pela frente parece ser uma mudança tão impressionante como a causada pela queda do império romano, pelas revoluções do século 18 e pelas guerras mundiais. No campo dos que desejam uma ordem autoritária e isolacionista, há um projeto bem elaborado em execução e com alguns sucessos. Mas, para o campo que deseja uma realidade democrática, que respeite os direitos e as liberdades conquistadas e que trate a crise climática com a gravidade necessária, a situação parece pouquíssimo favorável. Há três desafios muito complexos: 1) defender as instituições para impedir que o autoritarismo se imponha; 2) reconhecer que as instituições atuais parecem não mais responder às exigências do mundo real; e 3) propor novas instituições que preencham os requisitos da realidade que se impõe. Parece incoerente, mas como atender as demandas de um mundo que “mudou de século” com instituições ultrapassadas sem abrir espaço para que soluções autoritárias predominem?

Marco Machado

Itaperuna (RJ)

*

TUMULTO E CASSAÇÃO

Na reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que tratou da cassação do mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), a compostura dos participantes revelou o nível ético em que se encontra a nossa “representação” popular. Pelo oportunismo de uns, a covardia de alguns, a conveniência de muitos e a omissão da maioria, nas cenas a que assistimos, aquilo é o alçapão do porão do subsolo do fundo do poço em que estamos metidos com esta atual legislatura.

A.Fernandes

São Paulo

*

GREVE DE FOME

Sugiro ao futuro ex-deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) que, ao invés de fazer greve de fome (que não acredito estar fazendo), vá morar numa comunidade no Estado do Rio de Janeiro. Talvez, se não for cassado, mude seu comportamento ao verificar as agruras pela qual passam as pessoas que lá residem e passe, efetivamente, a apresentar projetos no sentido de melhorar as condições de vida dos locais. Seria mais útil, pois sua fama é de apenas ficar batendo boca no plenário e mamando as mordomias que o atual cargo lhe proporciona.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

Rio de Janeiro

*

TERRÍVEL DECLARAÇÃO

O deputado Gilvan da Federal (PL-ES) disse em sessão na Câmara desejar a morte do presidente Lula. A fala desse cidadão me causa náuseas – não só ao nobre deputado, como a todos que tiveram a coragem de votar em um deputado desse naipe.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

*

AGENDA DESPREZADA

O economista e especialista em contas públicas, Felipe Salto, em seu artigo no Estadão (10/4, A6) com título A agenda inescapável, com muita clareza diz que o próximo presidente, em 2027, vai precisar de um duro ajuste fiscal, com contenção de gastos, menor índice de renúncias tributárias e flexibilização do hoje rígido grau orçamentário. Como sugere, o tamanho deste ajuste seria de R$ 350 bilhões. Ou seja, tarefa inadiável para Lula. Infelizmente, ele continua desprezando com seu puro mote de demagogia compulsiva: “gasto é vida”. Sua pífia liderança não lhe permite dialogar de forma republicana com a Nação. Lula segue sendo refém do Congresso. E o País, com quase 20 anos de Lula e PT no poder, infelizmente, colhe só retrocessos.

Paulo Panossian

São Carlos

*

VISTO OBRIGATÓRIO

Numa medida acertada e justa, o governo federal, com base na reciprocidade, revogou a medida de 2019, voltando a exigir visto para turistas dos EUA, Canadá e Austrália. Afinal, se o carimbo no passaporte é obrigatório para brasileiros viajarem para esses países, nada mais justo que seja também para os gringos entrarem no Brasil. Como diz a expressão popular: “pau que dá em Chico dá em Francisco.”

J. S. Vogel Decol

São Paulo

*

RECEITA DE BOLO

Donald Trump está mudando, de forma desastrosa, a receita do bolo mundial: agora não tem mais a farinha (EUA) pra fazer a massa. Eu me lembro que minha avó fazia um bolo sem farinha que era um sucesso. Vamos ter que reinventar a economia mundial sem contar com os EUA. Vai ser duro, porém é necessário. Não se pode viver com as inseguranças das decisões do presidente Trump, ele pensa que está jogando em um cassino (ele sendo o dono) e que pode virar a mesa quando quiser – isto não funciona. A China já disse que não vai aceitar as imposições pacificamente e ela tem o ovo e o fermento do bolo. Além de dar sabor, faz crescer o mundo. Uma coisa é certa: o bolo da vovó era bom demais.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

TRUPE DE TRUMP

O mais estranho de tudo que vem acontecendo no comércio internacional é que todos parecem enxergar o precipício, menos Donald Trump e sua trupe. Por outro lado, esse grupo de cegos foi eleito para comandar a maior economia mundial com apoio de um eleitorado provavelmente de cegos também. Aí a bolsa caiu, o preço saltou, a recessão surgiu. “E agora, José? José, para onde?”

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

*

VANTAGEM CHINESA

A China tem uma grande vantagem na guerra comercial contra os Estados Unidos. Por ser uma ditadura, a China de Xi Jinping não tem de se preocupar com eleições ou protestos populares. A posição de Donald Trump é muito mais vulnerável aos protestos populares. Além disso, se Trump perder a maioria no Congresso, pode sofrer um impeachment fulminante. Trump polarizou a disputa com a China, aliviando o tarifaço para todos os outros países. Tudo que a China tem de fazer é esperar até as eleições legislativas na América em novembro. Se os republicanos perderem a maioria no Congresso, Trump pode cair no dia seguinte.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

DITADOS

Ao longo da vida, você saberá a diferença em negociar com um homem ou com um menino. Bom mesmo é dormir com sono, comer com fome e negociar com um homem. Donald Trump não se enquadra no homem. Não é?

Sérgio Barbosa

Batatais

*

SLOGANS POLÍTICOS

Já foi “Brasil, pátria educadora”, “Brasil, país rico é país sem pobreza”, “Brasil, país de todos”, “Governo Federal: Ordem e Progresso”, “União e Reconstrução” e, para 2026, “Brasil, país de todos os brasileiros”. Na verdade, tudo continua como sempre. Brasil da corrupção descontrolada, políticos e juízes milionários, bandidagem e narcotráfico em alta e saúde na fila de milagres. Concluindo: Brasil, atualmente, País da picanha imaginária, do Pé-de-Meia sobretaxado e do salve-se quem puder. O último que sair, apague a luz.

Carlos Gaspar

São Paulo

*

CADÊ A CORAGEM?

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido de Bolsonaro, prometeu divulgar o carômetro dos deputados que não assinaram o PL da Anistia. Cadê o carômetro, deputado?

Flávio Rodrigues

São Paulo

*

CONVENIÊNCIA

A armadilha das cotas identitárias (Estadão, 11/4, A3). Se a Constituição não prevê distinções assim, penso que para muitos a Constituição é bradada quando é conveniente.

Ricardo Machado da Silva

São Paulo

*

SERVIÇO REMUNERADO

Preso em Santa Catarina trabalha para ajudar com gasto de estadia na cadeia (Estadão, 11/4, A5). Excelente ideia. Os detentos recebem um salário mínimo (R$ 1,5 mil) e metade do valor é enviada para a família. Da outra metade, 25% ajudam a custear a estadia no sistema, e 25% vão para a poupança que o preso só saca quando ganha a liberdade. Parabéns, governador Jorginho Mello.

Cleo Aidar

São Paulo

*

SÓ R$ 6 BILHÕES

A mídia nos informa que o crime organizado teria movimentado R$ 6 bilhões no ano passado e agora a polícia descobriu o esquema. Pergunto o que aconteceu em anos anteriores. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) existe há muitos anos, mas ninguém sabe como está sendo controlado. Onde estão o Ministério Público, a Polícia Federal, Civil, Militar e Municipal? Tudo o que temos e os recursos que gastamos, para que servem?

Aldo Bertolucci

São Paulo

*

FORA, EDNALDO

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) virou um antro da pior espécie e está acabando com a seleção brasileira, a única pentacampeã do planeta. É preciso boicotar os jogos da Seleção e exigir a saída do lamentável Ednaldo, figura grotesca e verdadeiro inimigo da seleção e do futebol brasileiro. A seleção era uma verdadeira paixão nacional. Hoje, ninguém mais está nem aí para ela. Conseguiram matar a paixão de todo um povo pela sua seleção. Um crime de lesa-pátria. Até quando o povo brasileiro irá aguentar calado tantas humilhações, vexames e o total desrespeito praticado pelos cartolas da CBF contra a gloriosa seleção brasileira? Tudo tem limites. Fora, Ednaldo!

Renato Khair

São Paulo