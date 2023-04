Política fiscal

Governo e oposição

Desta vez, o governo petista resolveu inovar: é governo e, ao mesmo tempo, é oposição. O ministro Fernando Haddad que o diga. Enquanto está às voltas para aprovar o novo arcabouço fiscal no Congresso, vai ter de se explicar primeiro com a oposição, não é mesmo, Gleisi Hoffmann?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

Otimismo

Pela conversa do ministro Fernando Haddad, creio que neste ano já teremos superávit fiscal, vários bilhões arrecadados com o e-commerce chinês, outros bilhões das empresas e dos bilionários que “mamam no orçamento do governo” e mais outros bilhões com a cobrança de impostos da jogatina eletrônica. É muito otimismo quanto ao aumento da arrecadação e muita, mas muita conversa.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

Governo Lula

Saneamento

Acho que foi uma infeliz criação o slogan dos 100 dias do governo Lula – ou, melhor, talvez tenha sido um ato falho. O Brasil voltou. De fato, o País está voltando no tempo e retrocedendo em questões importantes, como no saneamento. Afinal, se o Brasil tem hoje 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto e 35 milhões sem acesso à água tratada, a culpa é exatamente do poder público, pois esta área é dominada há muitos anos pela ineficiência de empresas estatais. Com os decretos retrógrados de Lula editados na semana passada, os pobres é que serão os mais prejudicados, pois continuarão vivendo em péssimas condições sanitárias. Espera-se que o Congresso possa impedir esse ato nefasto com a edição de um decreto legislativo, instrumento constitucional a seu alcance.

José Carlos Lyrio Rocha

lyriorochajclr@gmail.com

Vitória

Aeroportos

Combate ao tráfico

De nada adiantam as séries televisivas que mostram a atuação supostamente exemplar da Polícia Federal (PF) no combate à sonegação de impostos e ao tráfico de drogas nos aeroportos brasileiros. O que aconteceu com as brasileiras que passaram mais de um mês presas em Frankfurt, não fosse verdade, seria digno de um filme de ficção assustador. Poderia, e ainda pode, acontecer com qualquer um. A PF já identificou e prendeu a quadrilha que trocava etiquetas de malas em Guarulhos, mas a ação criminosa de funcionários aliciados ou implantados por traficantes nos aeroportos é antiga e conhecida, e não arrefece apesar das inúmeras prisões feitas ultimamente. O episódio das goianas é emblemático, pois é inadmissível que viajantes inocentes passem semanas a fio presos injustamente. Combate ao tráfico nos aeroportos exige muito investimento, inteligência e logística. É preciso chegar antes do crime.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

Internacional

Tensão em Taiwan

Enquanto a guerra da Rússia contra a Ucrânia segue seu curso um ano após o início da criminosa invasão russa, tudo indica que começou a contagem regressiva para o cerco definitivo da China a Taiwan. Como se já não bastasse a crise econômica causada pela guerra de Vladimir Putin, surge no horizonte asiático mais uma grave ameaça de perturbação no planeta. Oremos...

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

A consumação do século

O historiador Eric Hobsbawn caracterizou, em sua massiva obra A Era dos Extremos, o período que vai do início da 1ª Guerra Mundial, em 1914, até a queda da União Soviética, em 1991, como o “breve século 20″. É razoável a hipótese dando conta de que o século 21 se tenha iniciado em 2020, com a eclosão da pandemia de covid-19, ao introduzir na sua esteira transformações em termos de comportamento, de aplicação de novas políticas e de regras na Economia pelos governos, tudo seguido temporalmente de perto por ameaças de conflitos que podem atingir proporções globais, na Ucrânia e no Oriente (Taiwan). Como, porém, ainda não é possível aproveitar a vantagem da retrospectiva observada entre a época em que a famosa obra foi publicada, em 1994, e os dias de hoje, não há, é óbvio, como ter nem uma tênue ideia de como e quando o presente século terminará. Torçamos por um final feliz.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

EVIDÊNCIAS PARA BAIXAR OS JUROS

Os pátios das montadoras estão lotados de carros encalhados e a indústria toda entrou em férias forçadas. O comércio paralisou e está à beira do colapso com a seca do crédito promovida pelos bancos e os altos custos financeiros. O Banco Central (BC) precisa de mais evidências de que a economia não está com a demanda “relativamente forte” (sic) para baixar os juros?

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo

PERDER O ‘BONDE ELÉTRICO’

O mundo está mudando os veículos movidos à gasolina e diesel para os elétricos puros e os híbridos, movidos à bateria de íon de lítio. As reservas mundiais desse elemento aumentaram bastante, graças às recentes descobertas na Índia (em Salal-Haimana), Irã (em Hamadan) e Suécia (em Kiruna). A capacidade de tais baterias aumentará pela comercialização de baterias de estado sólido (membranas de cerâmica) ao invés das atuais, tipo gel. Por outro lado, estão sendo lançados carros de pequeno porte com bateria, bem mais barata, de íon de sódio. Diante deste cenário, o que o Brasil fez? Apesar de ter cientistas capazes de contribuir para esta verdadeira revolução, não há um plano nacional com metas definidas e que canalize os esforços dos pesquisadores. É como na famosa canção de Zé Geraldo: “Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos”. Acorde, Brasil.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

AUMENTO DOS COMBUSTÍVEIS

O imposto mais perverso se chama inflação. Ele atinge a todos, inclusive e especialmente os mais pobres. O que os desfavorecidos ganharam em março, eu não faço ideia, mas o que perderam está bem claro, afinal a inflação ficou em 0,71% em março. Esse avanço foi principalmente devido ao aumento do preço da gasolina. Eis a resposta àqueles que argumentaram que o aumento dos combustíveis iria atingir somente aos que têm carro, considerando os mesmos como ricos. Não demorou muito e a resposta começou a chegar. Não sei se não irá respingar também nos próximos meses.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

CONTROLE DA INFLAÇÃO

Que a proposta do novo arcabouço fiscal precisa ser aprimorada, não há dúvida alguma. Entretanto, quando o diretório do PT praticamente intima o ministro Fernando Haddad a debater o projeto dizendo primeiramente “saudamos o fim da nefasta Lei do Teto de Gastos”, para, em seguida, justificar que “o pacote do arcabouço, como está, tem potencial para provocar uma trava na economia, fazendo o desemprego aumentar”, sem mencionar uma linha sequer sobre o controle da inflação, tem-se a nítida impressão de que o partido não sabe do que está falando ou, se sabe, faz de conta que não. Pois é fato fundamental que os bancos centrais do mundo, inclusive o do Brasil, têm como objetivo primordial manter o poder de compra do dinheiro, ou seja, controlar a inflação. Se não houver limite fiscal sólido capaz de atrair investimentos, não haverá desemprego que não aumente, sobrando para os mais pobres. Não é Haddad quem deve ser convocado. É a linha dura nefasta do PT que precisa ser enquadrada.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

GOLPE DA TROCA DE MALAS

A insegurança do cidadão é constante. Como se não bastasse todo tipo de violência a que estamos sujeitos no dia a dia, agora essa troca de malas nos aeroportos. A senha está dada, o crime organizado chegou aos aeroportos e parece não ter fim. A partir do momento que se despacha as malas, a responsabilidade passa a ser da companhia. Se alguém tem de ser preso que sejam os responsáveis por quem manuseia as malas na área restrita e não o passageiro que sofreu o golpe. Algum tempo atrás uma quadrilha foi desbaratada em Cumbica. As malas eram abertas e os pertences eram roubados. Agora esse novo golpe. A empresa é responsável pelos funcionários que contrata, ou vão culpar as malas?

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

MEGALÓPOLE DESTRAMBELHADA

A propósito do editorial Terror no centro de São Paulo (12/4, A3), que trata do cenário tenebroso do centro da cidade, quero dar os parabéns pela síntese do comentário e em especial ao que chama de “equívoco” da gestão (para dizer o mínimo) nas tentativas erráticas, deficientes, dissociadas de ampla gama de políticas setoriais necessárias e, sobretudo, desumanas no trato das vÍtimas e doentes submetidos às drogas. É certo que esse cenário típico do “inferno de Dante”, ou do filme Blade Runner, não é de agora e não é obra de autoria única do “homúnculo” chamado de alcaide paulistano. Há digitais infinitas, incontáveis, quer seja na irresponsabilidade, passividade, leniência, covardia, quer seja na falta de humanismo para com as vítimas da chamada “Cracolândia”. Mas também, ampliando o leque de falta de políticas, o cenário se estende para os contingentes populacionais crescentes que se acumulam pelas praças, ruas, pontes e imediações do Metrô. E isso acontece porque as “autoridades” têm seus olhos voltados para outros agentes da cidade. Investidores, incorporadores, construtores, especuladores e destruidores do meio ambiente. E não há canto da cidade onde não se observe um novo “empreendimento” de utilidade duvidosa e de espantoso assinte urbanístico, desumano e em desfavor do meio ambiente. Eu mesmo tenho usado o telefone de reclamação da Prefeitura e até protocolado denúncias junto ao Ministério Público do Meio Ambiente e Urbanismo, pois, afinal, ser cidadão é ter olhos abertos e a indignação, mobilizada. Triste realidade que parece imutável em favor dos desvalidos, que aliás só se agrava, ainda mais quando a metrópole, a pauliceia desvairada se transforma em uma megalópole destrambelhada, descuidada, obscura, enlameada pela sujeira, desleixo e dor, sem que o “homúnculo” se dê ao trato de sair à rua, ali do lado de seu gabinete, e constatar que é um infeliz, incompetente e ineficaz gestor público. Mas, destaco mais uma vez, não é o único responsável. A sociedade e em especial os empoderados têm enorme contribuição e cumplicidade para a edificação da péssima cidade em que vivemos, em especial nos campos humano, social, urbanístico e ambiental.

Paulo Antunes

pauloantunes@uol.com.br

São Paulo

LOCAL SAGRADO

Alguém tem dúvida de que a “escola é local sagrado onde se constrói um futuro certo para todos e para tudo”? Neste Brasil que vivemos, essa afirmação tão repetida sem dúvida tem pouco valor. Faz muito vêm sendo relegados a um problema menor inúmeros atos de violência contra as escolas, principalmente as públicas, sem que a sociedade tenha uma reação imediata, inequívoca, forte e definitiva para freiá-las. Depredação, roubos, incêndios e por que não lembrar das abandonadas e precárias? Desrespeito, desacato, ameaças e agressões contra diretores, professores e funcionários por parte de alunos e pais, o que é pior (”Eu pago a escola!”). Desprestígio aos profissionais da educação e desinteresse pela diminuição do orçamento são situações simplesmente comuns e absolutamente inaceitáveis para qualquer grupo social que tenha um remoto interesse real no futuro, para não dizer na civilidade. A escola está sendo vítima da violência endêmica deste país, gravíssimo problema de longa data de responsabilidade que não se pode imputar exclusivamente ao poder público; todos temos nossa parte aí, isso é líquido e certo. Violência se freia com pequenos atos de respeito ao próximo, como jogar lixo no lixo e não acreditar que só você tem direitos, por exemplo. Violência se freia com educação, cultura, civilidade. O que não vai resolver mais esta crise é histeria generalizada. “O filho é meu” é fato, mas a criança vive e viverá numa sociedade, portanto, o filho, a criança de certa forma é de todos, fruto de todos, fruto do ambiente, sem exceção. Passamos e faz muito o momento de entender, de fato respeitar e fazer cumprir o “escola é local sagrado e tem que ser cuidado como tal”.

Arturo Alcorta

arturoalcorta@uol.com.br

São Paulo

OBSERVAÇÃO COMPORTAMENTAL NAS ESCOLAS

A prevenção de atentados nas escolas tem que ser sistemática e procurar ver o comportamento dos alunos (e, por razões mais complexas, da sua família). Para isso as escolas deviam ter um “observador”, que seria um ou mais funcionários que atuariam na observação comportamental dos alunos. Esse profissional, da área de psicologia ou assistência social, teria contato direto com os alunos e professores, podendo orientar e acompanhar os problemas de vivência e sociais na escola; promover encontros e discussões sobre boa convivência, educação, disciplina, etc; interagir na relação professor/aluno; se aproximar dos pais e identificar problemas familiares. Penso eu que a boa convivência começa com o entendimento das pessoas e boa orientação. Salvemos vidas com prevenção e atenção.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

CONTROLE DA TECNOLOGIA

Respeito a opinião do sociólogo Paulo Delgado (A tecnologia como descaminho, 12/4, A6), mas não há como concordar integralmente com seus argumentos. Primeiramente, atribuir mais uma conotação deletéria à Química pouco contribui para uma interlocução desprovida de preconceitos. No mais, a tecnologia per se é que propiciou desde a possibilidade de ler o artigo em meu celular até o algoritmo bem desenvolvido que permite fazer buscas em arquivos digitais à busca da informação complementar, tanto a pública quanto a publicada. Ter controle, conhecimento e alertas não implica simplesmente recusar ou desprezar a tecnologia. A História mostra que tal caminho foi sempre equivocado. Gutenberg teve seus desafetos quando inventou os tipos móveis e deu início ao que entendemos por impressão hoje, mas aquela tecnologia, ainda que questionada por muitos pelos malefícios que traria, passou a ser lugar-comum na chamada civilização moderna. Nossa resiliência de adaptação deverá ser maior do que nossa incapacidade de compreensão de tais fenômenos.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

ENCICLOPÉDIA MODERNA

A nova inteligência artificial não é um descaminho, é uma imensa enciclopédia moderna e didática, como uma Wikipédia, mais fácil, sempre atualizada, e mais um passo para libertar o ser humano dos vieses da mídia politizada, da TV, do politicamente correto e da ignorância, e vem para despertar os analfabetos, porque as invasões necessárias não são as das terras, mas das escolas.

Gilberto Dib

gilberto@dib.com.br

São Paulo

TERRORISMO DIGITAL

País falha no controle online de discursos e incitações a atentados (12/4, A14). O Twitter, ao permitir a publicação de notas de ódio sobre escolas em sua rede antissocial demonstrou arrogância, insensibilidade e irresponsabilidade intoleráveis. Os governos e os usuários das redes devem reagir a essa grave ameaça de terrorismo digital que está matando crianças, jovens e adultos nesta perversa onda neofascista. A imprensa responsável precisa atuar com firmeza contra a irresponsabilidade do Twitter e demais aplicativos da internet.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Antes eu conseguia fazer reclamações no site ou no aplicativo do Consumidor.gov.br com muita facilidade (Sistema de resolução de conflitos: uma nova realidade, 12/4, B2). Agora o acesso e login do Consumidor.gov.br está atrelado ao site do Gov.br e isso dificultou e impediu muitas pessoas de usar o serviço para registrar reclamações. Ficou extremamente difícil o acesso. A Secretaria Nacional do Consumidor precisa facilitar o acesso para a população em geral.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

ISENÇÃO DE IPTU

Estive no dia 8/3 no recém-criado Descomplica para pedir isenção de IPTU em São Paulo – foi-me adiantado que inicialmente eu me enquadrava nas premissas e que de imediato receberia resposta. Passados 38 dias, a Ouvidoria de São Paulo me passa um e-mail dizendo que análise será feita em até 350 dias, pasmem. Quem tem que dar anuência é o papa?

Antonio Carlos Rechelo

antorechelo@gmail.com

São Paulo

VITOR PEREIRA

Estão sendo injustos com o Vitor Pereira, dizendo que ele levou o Flamengo a ser derrotado em cinco disputas de títulos nesse curto período em que esteve à frente do time. Foram apenas quatro derrotas. O título do Mundial de Clubes o Flamengo não chegou a disputar, pois foi eliminado sem chegar à final.

Luiz Rapio

lrapio@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

DILEMA NO FLAMENGO

Fala-se no retorno de Jorge Jesus ao Flamengo. Em 2020, após conquista do Campeonato Carioca, subitamente, usando seu direito contratual de rescisão, assumiu o Benfica. Jesus não deu certo no seu retorno a Portugal e seu êxito no Flamengo não aconteceu em outros clubes. Está na Turquia e quer voltar ao Flamengo, que não funcionou com Vitor Pereira. Em 2020 Jesus esnobou o Flamengo, mas a torcida o exige de volta pressionando a diretoria a readmiti-lo. E agora, Landim?

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)