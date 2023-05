Dinheiro público

Salários na PGR

São muito bem pagos os funcionários da Procuradoria-Geral da República (PGR) que têm a indispensável e nobre missão de apertar os botões do elevador e de lavar 80 carros oficiais! No Dia do Enfermeiro, 12 de maio, não consigo deixar de me lembrar destes meus colegas de trabalho, que fazem jornadas exaustivas em troca de salários menores do que os informados na reportagem do Estadão de ontem (PGR gasta R$ 878 mil para ter ‘lavador de carro oficial’ e ‘carregador de móveis’) e que ora lutam por mais reconhecimento.

Márcio Peixoto Lauretti, médico

m.lauretti@icloud.com

Socorro

*

Nosso suado dinheiro

1) Mulheres de cinco ministros do governo Lula são nomeadas para cargos públicos com salários que variam de R$ 18 mil a R$ 37,5 mil. 2) Conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco, Carlos Porto antecipou a aposentadoria e deve ser substituído pelo filho, Eduardo Porto. Eduardo Porto é sobrinho de Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, responsável pela indicação e pela sabatina. E por aí vai o suado dinheiro que pagamos em impostos.

Cleo Aidar

cleoaidar@hotmail.com

São Paulo

*

Petróleo no Amazonas

Na contramão

Busca por petróleo no Amazonas vira cabo de guerra entre Marina e ministro (Estado, 12/5, A6). O presidente Lula precisa decidir se optou realmente por uma agenda ambiental, como alegou em sua campanha eleitoral. A foz do Rio Amazonas possui uma riqueza natural em suas águas inexistente em outras partes. Comprar a proposta de exploração de petróleo naquela região vai contra a agenda ambientalista e contra a tendência de diminuição do uso de combustíveis fósseis. Presidente Lula, enquadre o seu ministro de Minas e Energia!

Shirley Schreier

schreier@iq.usp.br

São Paulo

*

Governo Lula

Retrocessos

Excelente e verdadeiro o artigo da colunista Elena Landau (Estado, 12/5, B3). Votei para tirar da Presidência Jair Bolsonaro – que, além das destruições que promoveu, tinha tudo para nos levar de volta a uma ditadura –, mas a opção obrigatória para isso foi muito além do que eu imaginava, principalmente no quesito retrocessos. Pode estar no título do artigo a explicação: Eu não vim para explicar.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

Resistências

Gostaria de cumprimentar o sr. William Waack pelo artigo A resistência (Estado, 11/5, A8). Nos dias de hoje, sempre é muito bom ler algo bem escrito, sensato e apropriado.

Paulo Z. Troncoso

pzt@terra.com.br

São Paulo

*

STF

Normalidade

Finalmente, pelas páginas deste jornal, algumas verdades devem ser ditas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF): ele não pode ser censor (Estado, 12/5, A3). Também não pode ser vítima, investigador e juiz num mesmo processo. As investigações que conduz têm de acabar em prazo razoável. Se depois de quatro anos não encontrou nada suficiente para que o Ministério Público Federal possa formalizar a denúncia, ou determina o arquivamento ou mande baixar para a primeira instância, onde estão mais acostumados com investigações criminais. E mais: não pode impor a autoincriminação a nenhuma pessoa física ou jurídica sob pena de multa, tudo sem previsão legal. Alguém no STF precisa esclarecer que, apesar de sermos esta república de bananas, ao menos as aparências de normalidade deveriam ser resguardadas.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

‘Jogo duro’

No livro Como as Democracias Morrem, que já se consagrou um clássico, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt alertam para o perigo do “jogo duro constitucional”, em que os players políticos utilizam o poder que têm na letra da lei, sem respeitar seu espírito. O Judiciário não está fora dessa regra, como os autores reconhecem (p. 126). No editorial Alexandre de Moraes, o censor, fica claro como o ministro tem usado suas prerrogativas legais para calar o debate público.

João Henrique de Souza

joao.hpereira471@gmail.com

São Vicente

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

A FARSA DO CARRO POPULAR

Lula, achando que o povo é bobo, agora apresenta mais uma farsa, a do carro popular. Ora, fica evidente que esse embrulhão Lula, mesmo sem acertar nada com as montadoras se existe ou não viabilidade de fabricar novamente um veículo popular, já calculou até seu preço de mercado que pode ficar entre R$ 45 mil e R$ 50 mil, quando hoje os carros mais baratos estão na faixa de R$ 69 mil. Por esse valor sugerido pelo Planalto, o veículo será produzido sem tecnologia básica avançada e segurança necessária para os usuários. Ou seja, está mais para nova carroça. Aliás, tal e qual essa carroça sem freio a tolices têm sido as ideias retrógradas de Lula. Se o presidente fosse a favor de um desenvolvimento sustentável, primeiro teria de se preocupar em convencer o mercado que será parceiro do equilíbrio das contas públicas, e se esforçar para aprovar o arcabouço fiscal e digna reforma tributária. Somente assim que o Brasil vai caminhar para PIBs robustos, distribuir renda, diminuir a pobreza e permitir que com bom nível de empregos de qualidade o povo adquira com juros compatíveis casa, carros, etc.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

CARRO VIÁVEL

Segue minha sugestão para o “carro popular” que acho econômico e viável para a classe média atual: câmbio normal; sem sinalização de ré; rodas de aço; motor 1.0 aspirado; sem tela multimídia; sem farol de milha; sem rádio; painel mais simples; cores mais baratas; tamanho pouco menor; sem ar condicionado; um só airbag; vidros e travas manuais; só duas portas; limpador de para-brisa sem automatismo.

Márcio da Cruz Leite

marcioleitte60@gmail.com

Itu

*

POLÍTICA MONETÁRIA

Com a indicação de Gabriel Galípolo para a diretoria de Política Monetária do Banco Central feita por Fernando Haddad, dá-se o início ao aparelhamento da instituição, que tem como principal função zelar pelo controle da inflação. Alinhado com Lula, Galípolo é adepto da doutrina heterodoxa, que prega emissão de moedas para cobrir o déficit público – medida que busca reverter a situação no curto prazo através da expansão da demanda, mas que gera efeitos inflacionários. Espera-se que Roberto Campos Neto mantenha-se fiel aos seus princípios, com responsabilidade fiscal, e não deixe que uma laranja podre estrague as outras.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

ARGENTINA À BEIRA DO COLAPSO

A crise que assola a Argentina é um problema que parece não ter solução. O país entrou em uma espiral caótica para a economia, com uma inflação que ultrapassa os 100% ao ano, pouquíssimas reservas em dólar e uma dívida astronômica com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Não por acaso, o Brasil, a maior economia da região, decidiu levar o problema para a reunião do G-7, seleto grupo das sete maiores economias do mundo, a fim de obter apoio de outras nações junto ao FMI. Uma Argentina quebrada e colapsada não é interessante para ninguém, especialmente para nós, brasileiros, que temos uma longa e importante parceria comercial. Nossos produtos são importados pelos argentinos e temos uma parcela relevante do mercado. E sem o apoio brasileiro, a Casa Rosada sabe que não será ouvida pelos credores. Isso, aliás, foi o que motivou Alberto Fernandez a vir ao País com o pires nas mãos.

Willian Martins

martins.willian@outlook.com

Guararema

*

REESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

Se fosse verdadeira a afirmação do ministro Rui Costa de que o governo não é contra a iniciativa privada na Eletrobras, o governo resolveria fácil o problema, dos 43% da União, venderia 34% de suas ações e ficaria com menos de 10% da empresa. O governo “busca ajustar um cheiro ruim de falta de moralidade”, traduzindo em português claro: o governo é a favor da reestatização da empresa.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

DOM LULA III

Dizem que se conhece o homem quando dispõe de poder. Ao menos no presente essa ideia se mostra verdadeira. Apesar de ter reconhecido que foi eleito por uma conjunção de forças e dizer que iria pacificar o País governando para todos, isso é o que menos faz. Ao contrário do primeiro mandato, quando tinha medo de errar e era cercado por experientes conselheiros, agora acha que domina tudo e a todos. Cada dia mais se vê como um predestinado ungido e absolutista que, refém de crescente soberba, pensa o mundo como seu espaço destino, podendo dizer aos demais países como agir, pois “não estamos mais em 1945″. No plano interno a mística de grande conciliador vai indo pelo ralo, por cria atritos com todos os que dele divergem, desmentindo a si próprio de que tudo se resolve com uma boa conversa, como o sugerido para por fim à guerra na Ucrânia, realidade desconhecida que entende como uma disputa sindical. A longa lista passa pelo Banco Central, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Petrobras, Eletrobras, equilíbrio fiscal. No plano internacional sobram ideias para mediar a guerra ucraniana, empréstimo dos Brics à Argentina, democratização da Venezuela, libertação de Julian Assange, mas esquecendo o correspondente do WSJ preso em Moscou por seu parça Vladimir Putin. E o máximo é que toda essa agenda se apoia em ideias simplistas e primárias de quem se vê como um deus rei.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

FENÔMENO CLIMÁTICO

“Prepare-se para o El Niño”, diz o título de novo relatório da Organização Meteorológica Mundial da ONU. O fenômeno climático, que não acontece há sete anos, deve ocorrer até setembro, segundo a ONU, podendo levar as temperaturas globais a novos recordes – entre outros diversos efeitos. No Brasil, o Norte e o Nordeste enfrentarão uma seca “impactante”. O governo deveria implantar, em regime de urgência, um debate com Estados e municípios do Nordeste para o combate à seca. O presidente Lula, de origem pobre e nordestina, precisa agir rápido para minimizar o sofrimento dessa população, descer do trono e trabalhar para os humildes.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

OPINIÃO DA PLATAFORMA

A plataforma de comunicação Telegram circulou pelos usuários críticas ao Projeto de Lei (PL) das Fake News. E a reação do Ministério Público e do Congresso foi contundente, mas ainda não concluí que a reação está à altura do ato. Se admitimos que editoriais de jornais possam ter suas opiniões – e as publicam para todos os leitores –, a diferença aqui é que as plataformas têm alcance muito maior que jornais tradicionais. Mas ninguém (MP e Congresso) reclama dos editoriais. E vejo que os reclamantes consideram que o impulsionamento em plataforma é diferente de editoriais. Por quê?

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

NOTA DO TELEGRAM

A nota do Telegram enviada aos usuários sobre a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é um primor de inteligência que só não percebe mentes obtusas. O Telegram não se desdiz, não volta atrás, apenas reproduz na íntegra e devidamente aspeado a decisão que lhe foi enviada. Perceberam?

Roberto Maciel

rovisa681@gmail.com

Salvador

*

ATITUDE DO GOVERNO

Quando o governo vai enquadrar o Telegram? Chega de fake news!

Robert Haller

São Paulo

*

STF ATIVAMENTE POLÍTICO

Basta o Congresso endurecer com o Planalto e já vem “ajuda” do STF. Muito preocupante esse Supremo ativamente político. Rodrigo Pacheco que se cuide.

Silvio Henrique

silvio.henrique@uol.com.br

São Paulo

*

CURITIBA ‘GERME DO FASCISMO’

Alguns políticos de Curitiba reagiram negativamente à fala do ministro do STF Gilmar Mendes ao se referir à nossa capital paranaense como “germe do fascismo”, por ter sido criada aqui a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a hipocrisia curitibana também é presente e dá razão ao que o ministro do Supremo diz, pois talvez Curitiba seja única cidade ou capital brasileira que homenageia o 31 de Março como nome de rua, isso mesmo, 31 de março, data do golpe militar, é nome de rua no bairro Pinheirinho, região sul, diga-se de passagem, de uma via que dá acesso ao quartel-general do Exército. Já na Câmara Municipal de Curitiba, nossos vereadores, de maioria pseudomoralista, rejeitaram numa votação em plenário homenagem à vereadora carioca Marielle Franco com nome de logradouro público em nossa capital. Creio que uma cidade que homenageia a ditadura militar, que sacrificou direitos e vidas, e nega homenagem a uma vereadora brasileira executada fria e covardemente, valoriza, sim, a ideologia do fascismo, da violência, da injustiça.

Célio Borba

borba.celio@bol.com.br

Curitiba

*

‘PANIS ET CIRCENSES’

Orando pela já saudosa Rita Lee, a rainha do rock, ao tomar conhecimento da ensaiada entrevista do egocêntrico ministro Gilmar Mendes a uma emissora de TV, de pronto me veio o sucesso Panis et Circenses, clássico do primeiro álbum Tropicália (1968) dos Mutantes. Usando a expressão “à sorrelfa”, com o amargor do fel em sua boca, desrespeitando os irmãos curitibanos, entre outras ilações, disse o ministro que Curitiba gerou o ex-presidente Bolsonaro, que Curitiba tem o gérmen do fascismo, expressão comum aos rebeldes deficientes intelectuais de seu partido. Larga esse ódio, Gilmar! Isso não consta de seu juramento de posse. E também o exagerado estrelismo e fissura midiática, posturas vedadas pela Lei Maior, pelos regulamentos e regimentos de sua Casa. Alguma inveja dos holofotes do colega Alexandre de Moraes? Ministro, na mesma linha de absurdos, pelo conjunto de sua tendenciosa obra de libertação de amigos em dívida com a Justiça, podemos chamar de fascista o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que o gerou politicamente e o nomeou para o STF e deu no que deu? Do sucesso da Rita Lee, a padroeira da liberdade, como gostava de ser chamada, o “pão” não lhe cabe, mas o “circo” é a sua praia, “ovelha negra” suprema. Se a Lava Jato atuou “à sorrelfa”, segundo o seu insurgente ego, o povo está a dizer, em sinonímia total, que Gilmar Mendes age “à socapa”, que, literalmente, significa “sob a capa”. Que capa? Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é, diria um anônimo cidadão.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

VULCÃO RITA LEE

Em 1998, a pedido de uma amiga estilista do São Paulo Fashion Week, trouxe do Havaí fotos dos vulcões para inspirá-la no lançamento de uma coleção em preto-vermelho. O desfile foi iniciado por Rita Lee em um vestido longo preto com a barra em fogo até quase a cintura – retrato fiel da doce, vibrante e incendiária Rita.

Etelvino José Henriques Bechara

ejhbechara@gmail.com

São Paulo

*

HOMENAGEM COMO MERECE

Em sua autobiografia, Rita Lee escreveu: “Talvez vão dar meu nome para uma rua sem saída”. Tenho um proposta para homenageá-la como merece: trocar o horrível e impessoal GRU de nosso aeroporto internacional para Aeroporto Internacional Rita Lee de São Paulo. Rio de Janeiro tem o Tom Jobim, vamos ter o nosso Rita Lee.

Nick Dagan

nick@vertiplanconstrutora.com.br

São Paulo