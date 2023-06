Saúde suplementar

Planos sem controle

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou ontem (12/6) o reajuste máximo de 9,63% no preço dos planos de saúde individual e familiar. E quanto aos planos empresariais? Estes não são alcançados pela decisão da agência, o que leva a crer que as empresas pequenas podem não suportar os reajustes que virão e que devem superar, em muito, a inflação. Dois pesos e duas medidas. Essa injustiça se faz presente e trará prejuízos. Salve-se quem puder.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Poder Judiciário

Venda de férias

Tribunais gastam R$ 3,5 bilhões com a compra de parte dos 60 dias de férias dos magistrados (Estadão, 11/6, A6). Sessenta dias de férias! E essa compra – ou, melhor, essa venda – é incorporada ao contracheque dos magistrados, fora do teto constitucional. Que maravilha! Depois não sabem por que não há dinheiro para isto, para aquilo, os impostos são insuficientes e acaba sendo necessário rodar a maquininha para fabricar dinheiro e desequilibrar a economia gerando inflação. Mas quem se importaria com isso? Os cães ladram e a carruagem passa.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

No contracheque

O Judiciário alega que 60 dias de férias são necessários porque o trabalho é muito cansativo e de responsabilidade. Então, trocam-se os dias de descanso por dinheiro. Não entendi...

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Aumento

Uma alternativa para encerrar as críticas e celeumas sobre as férias de 60 dias do Poder Judiciário, e considerando que se trata de um direito adquirido, seria aumentar os salários em 1/12 avos do salário nominal.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

Férias de magistrados

E para os professores, que corrigem provas em casa nos fins de semana, nada? Nada, é claro.

Albino Bonomi

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

Marco temporal

Por menos conflitos

A opinião do Estadão na edição de domingo sobre o marco temporal (A legitimidade do marco temporal, 11/6, A3) deveria parecer óbvia e de bom senso para todos os brasileiros. Mas, diante de muitos comentários na publicação no Instagram deste jornal, percebe-se que existe uma ignorância generalizada sobre o assunto e também um espírito robespierriano que quer causar divisão na sociedade, terror generalizado. Quem quer criar o próprio redemoinho inevitavelmente cairá nele, pois, se considerarmos que os indígenas têm direito de demarcação sobre terras ocupadas desde 1500, então nenhum cidadão escapa. Isso dificultaria ainda mais a aproximação da sociedade civil com os indígenas, que também são cidadãos brasileiros, resultando em conflitos desnecessários que só serviriam a favor de agendas populistas e ditatoriais. Lembrem-se, o próprio Robespierre também morreu na guilhotina, um instrumento usado em favor de seu terror.

Luiz Claudio Varela Valença

luizvarel@gmail.com

Recife

*

Inteligência artificial

Sociedade mais humana

Uma superinteligência, não exógena, mas produto do próprio homem, poderá implicar o fim de nossa civilização tal como a criamos e dela participamos. Somos capazes de desenvolver mentes não humanas, destruidoras de nossos costumes e de nossas atividades criativas, que levarão à extinção paulatina da espécie. Seu fim não virá de uma brusca explosão atômica, mas de um suicídio coletivo confinado numa UTI agônica. Imersos num ócio improfícuo e insignificante, a cada dia caminharemos para a entropia. O mundo será dominado por quem controlar a inteligência artificial (IA), diz Vladimir Putin. Felizmente, como sublinhou o Estadão em seu editorial de 11/6 (A3), temos precedentes de controles do homem sobre as emanações de sua infinita inteligência, como os controles de armas nucleares ou de engenharia genética. Mas, para tanto, necessitamos de Estados democráticos e eficazes, que elaborem leis, façam cumpri-las e direcionem a IA para uma sociedade solidária mais, não menos, humana.

Amadeu R. Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

‘DESCONDENAÇÃO’

Fala-se muito, e com razão, que Lula da Silva e seu partido querem reescrever a história, mas já faz algum tempo que o Supremo Tribunal Federal (STF) vem rezando pela mesma cartilha, “descondenando” vários políticos acusados de corrupção, como bem colocado no artigo do jornalista J. R. Guzzo (Estado, 11/6, A9). À “descondenação” eu acrescento o “desorgulho” por um órgão que, não muito distante, era tido como respeitado e admirado.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

JUSTIÇA BRASILEIRA

Depois de ler o artigo de J. R. Guzzo no Estadão deste domingo, 11/6, eu senti vergonha da Justiça brasileira e aproveito para perguntar aos ministros do STF se também não se sentem envergonhados.

Pedro Renato Chocair

pedrochocair@yahoo.com.br

São Paulo

*

DESTITUIÇÃO DE DELTAN

A destituição de Deltan Dallagnol tem um forte simbolismo: é um retrato claro de nossa desastrosa cultura política e escancara os vários absurdos com que convivemos. Temos uma Justiça que é dominada por um lado ideológico. Temos um Legislativo que não respeita a opinião do povo que representa. Temos um Executivo que não se envergonha de desperdiçar o dinheiro público e que se rebela contra quem quer mostrar os seus descaminhos. Temos um ambiente em que as narrativas bem divulgadas se sobrepõem aos fatos. E tem gente que consegue chamar isso de democracia.

Manoel Loyola e Silva

mloyolaesilva@gmail.com

Curitiba

*

‘ONDE ESTÁ A JUSTIÇA?’

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) destrava ação que multa Deltan em R$ 3 milhões e ele protesta: “Onde está a justiça?”. Os vários comentários no portal e nas redes sociais foram na maioria contra Deltan. Chego à conclusão de que os brasileiros gostam e são a favor da corrupção. Lula não foi absolvido das acusações de corrupção? Ou alguém acredita que ele é inocente? Realmente, onde está a justiça?

Károly J. Gombert

kjgombert@gmail.com

Vinhedo

*

SUBMISSÃO DA CÂMARA

A Câmara dos Deputados se apequenou ao acatar decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassando o deputado Deltan Dallagnol, exsurgindo sua submissão ao Poder Judiciário, por motivos inconfessáveis.

Walter Rosa de Oliveira

walterrosaoliveira@gmail.com

São Paulo

*

INDICAÇÃO POLÍTICA

A cassação do deputado eleito Dallagnol é absurda. Judiciário comprometido com a vergonhosa política existente e que colocou na Presidência um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A indicação política de pessoas para os tribunais supeiores se mostra imoral.

Edmar Augusto Monteiro

eamonteiroea@hotmail.com

São Paulo

*

INDICAÇÃO DE ZANIN

No artigo Indicação de Zanin contraria jurisprudência do STF (Estado, 11/6), Leonardo Quintiliano argumenta que essa indicação fere o interesse público e também a Constituição. Entretanto, no mesmo artigo mostra como ela segue a tradição política brasileira. Ela, que impera, sempre tratou o interesse público e a Constituição como figuras de retórica, a serem usadas conforme a conveniência. A tradição se mantém, independentemente dos protestos dos governados, vulgos cidadãos.

Arnaldo Mandel

amandel@gmail.com

São Paulo

*

VENDA DE FÉRIAS

O Judiciário mais caro do mundo, e também o mais lerdo, sempre nos brinda com nojentos artifícios para violar o teto constitucional de salários, como mostra a matéria Custo com venda de parte das férias de 60 dias de juízes chega a R$ 3,5 bi (Estado, 11/6, A6). O pior é que membros do poder sem voto argumentam que 30 dos 60 dias de férias, um privilégio inominável criado pela Lei Orgânica da Magistratura de 1979, no agonizante regime militar, faz sentido, pois os nossos abnegados juízes têm trabalho importante a fazer durante as férias. Para esse pessoal, o calendário gregoriano deveria contemplar 13 meses.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

TORTURA DE PRESOS

A tortura de presos, identificada nos Estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima, Amazonas e Pará, é uma violação grave dos direitos humanos e deve ser combatida em todas as suas formas. No Estado do Ceará, é crucial garantir o respeito à integridade física e psicológica dos detentos, assegurando um ambiente com segurança e humanizado nas instituições penitenciárias. A punição deve ser exercida dentro dos limites legais, respeitando a dignidade de cada indivíduo, promovendo a reabilitação e evitando práticas desumanas.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

CPMI DO 8 DE JANEIRO

Começa nesta terça-feira, 13/6, a investigação que poderá conduzir o País a um novo patamar político e até institucional. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os acontecimentos de 8 de janeiro tem o objetivo de esclarecer o que realmente ocorreu naquele fatídico dia em que a turba quebrou o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Deputados e senadores têm a missão de identificar os episódios, seus mandantes e executores, e, principalmente, conhecer quais os reais objetivos, as ações e as omissões que compuserem o quadro. Cada ator desse bestial episódio tem de ser responsabilizado pelo que fez ou deixou de fazer quando tinha obrigações a cumprir. Os parlamentares, para serem eficientes, devem fugir das versões segundo as quais tudo não passou de uma tentativa de golpe de bolsonaristas ou – ao contrário – da omissão propositada dos governistas encarregados da segurança dos prédios saqueados que, com isso, teriam tentado deixar os ataques seguirem para culpar os adversários seguidores do ex-presidente. É preciso rejeitar as narrativas interesseiras e apurar com toda a responsabilidade a materialidade dos fatos. Não há a menor verossimilhança nas afirmações de que o País esteve à beira de um golpe de Estado. Por mais vontade que alguns pudessem ter, os Poderes da República e as Forças Armadas em momento algum se mobilizaram em direção à ruptura. O discurso que fala de “atos antidemocráticos”, que acabou sustentando a discutível quiçá injusta prisão e os processos contra quase 2 mil manifestantes que protestaram diante dos quartéis, também deve ser pesquisado e cuidadosamente analisado. As apurações até hoje feitas, salvo melhor juízo, não têm valor porque ocorreram sem a devida isenção. Os 594 congressistas – tanto os integrantes da CPMI quanto os que votarão seu relatório final – terão a mais rara oportunidade de servir à Pátria. Se trabalharem bem e não cederem a interesses subalternos ou ideológicos, um novo Brasil poderá surgir dessa atividade. Que Deus os ilumine.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

CONSERVADORISMO

Brilhante o artigo de Carlos Alberto Di Franco (Conservadorismo, um fenômeno em ascensão, 12/6, A6). Como conservador inconformado com a brutal ditadura da esquerda ideológica e cheia de dogmas desconexos, quero deixar claro, com todas as letras, que Jair Bolsonaro não nos representa! Ele defende, pelo menos da boca para fora, diversos temas que também defendemos, mas de uma forma estridente e agressiva que nos faz perder a razão. E também defende, pretensamente em nosso nome, uma série de pautas que interessam apenas a ele e ao seu cercadinho de adoradores. Sem contar as inúmeras maracutaias típicas do baixo clero de anões da corrupção, a que ele sempre pertenceu. Nossas lideranças precisam ser outras, ainda a serem desenvolvidas. Cumpre a nós encontrá-las e apoiá-las.

César F. M. Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

*

PARADA LGBT+

Impressionante como a atual realidade de parte da nossa sociedade LGBT+ promoveu a maior parada do mundo na Avenida Paulista, inclusive levando parentes jovens em tal apresentação transformadora. As famílias e ONGs dedicadas a crianças trans e com duas mães formaram uma parte significativa da manifestação. Nossa sociedade terá obrigatoriamente de se adequar a tais realidades comportamentais, no sentido de vivermos uma harmonia, para termos uma vida tranquila e feliz.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ABUSO NÃO É BRINCADEIRA

No artigo A violência que sacrifica a infância e a sociedade (Estado, 12/6, A4), a autora trouxe à luz uma grave violação dos direitos humanos que destrói recursos e, principalmente, o potencial humano. Daí a importância de quebrar o pacto do silêncio e de defender a infância. E mais, para que esse ciclo intergeracional da violência não se perpetue entre as novas gerações, é essencial focar nas famílias reforçando medidas de combate e intensificando os vínculos familiares desses sujeitos. Como diz a autora, trata-se de investir em programas para desenvolver a “parentalidade positiva”. E é nesse sentido que a Legião da Boa Vontade (LBV) une esforços aos de inúmeras organizações do terceiro setor e aos de órgãos oficiais no combate a essa terrível violência, com iniciativas para fortalecer vínculos e promover o desenvolvimento infantil. É primordial articular ações para fortificar a autoconfiança, automotivação, autoconhecimento, autonomia e potencializar a autoestima infantil. Uma luta que é de todos, visto que as crianças são o futuro. Por isso, o grau de responsabilidade de cada pessoa e de cada órgão deve estar à altura dos que dependem diretamente de atitudes de amparo e de proteção.

Nadiele Rodrigues

nadirodrigues@hotmail.com

Porto Alegre

*

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

A máquina gera conhecimento? Ou apenas uma quantidade de bits e bytes que somente terão sentido após um tratamento humano sobre eles? O editorial Inteligência artificial, sabedoria humana (11/6, A3) tem razão em lembrar de dois eventos transformadores – as armas nucleares e a engenharia genética – como exemplos da forma pela qual o controle continuará com o bom senso, ainda que constantemente tensionado. De qualquer forma, o desenvolvimento tecnológico segue a premissa básica de que acontecerá, independente de tentativas de impedi-lo.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

CASO DO RODOANEL

O caso do Rodoanel de São Paulo é o exemplo perfeito de como a corrupção tomou conta do País: uma obra importante, gigantesca, paralisada há décadas e ninguém tem nem ideia do que aconteceu, não há responsáveis, fica tudo por isso mesmo. A roubalheira generalizada de dinheiro público que aconteceu na obra do Rodoanel é o novo normal, se alguém se der ao trabalho de fazer uma auditoria nas obras que deveriam ter sido feitas com o dinheiro das emendas parlamentares irá constatar que existem milhares de obras públicas paralisadas ou que nem saíram do papel, no País inteiro. O mecanismo é simples: o parlamentar solicita dinheiro via emenda para fazer uma nova escola, hospital, creche, qualquer coisa, o pedido é aprovado, o dinheiro é transferido e pronto, morreu o assunto. A obra nem sai do papel, ou então começa e para, como o Rodoanel de São Paulo. Como todos os partidos políticos se beneficiam da roubalheira generalizada, não há qualquer interesse ou vontade política de mexer nesse time que ganha todas. O Brasil se tornou uma ditadura africana refém da corrupção e da incompetência generalizada, sem qualquer perspectiva de mudança.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo