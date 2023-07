Brasil-Argentina

Negócio arriscado

O Brasil corre o risco de perder US$ 17 bilhões num projeto de ajuda à Argentina, o que inclui R$ 2 bilhões com a compra de blindados brasileiros. Conhecendo a real situação econômica do país vizinho, chega a ser temerário pensar que não só Lula, mas o seu ministro da Defesa, José Múcio, e seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, além de Celso Amorim e até Dilma Rousseff, tentam convencer Fernando Haddad a jogar fora esses bilhões. Nesse jogo, o único a demonstrar juízo parece ser o ministro da Fazenda, que tem a chave do cofre e sabe que, arriscando essa fortuna, pode ser difícil de recuperá-la. Portanto, é preciso ter seriedade com o dinheiro do contribuinte, cabendo a Haddad a tarefa de resistir aos arroubos do ególatra brasileiro que gasta sem medida.

Oposição

A estratégia de Tarcísio

O governador Tarcísio de Freitas está certo em seus argumentos e estratégias. Enquanto o núcleo duro do bolsonarismo trabalha com a ideia fixa e prática tradicional de todas as oposições (à esquerda e à direita), de apontar para terra arrasada quanto ao terceiro governo Lula, o paulista, quase autoproclamado líder da dissidência, busca tirar o peso da questão econômica das futuras disputas políticas. A escolha de Tarcísio é simples, lúcida e bem articulada para manter a base eleitoral que o bolsonarismo conquistou para vencer em 2018. A maior parte dos eleitores não entende de economia. Debatê-la é monótono e dispersivo para a população. Por isso Bolsonaro sempre fugiu da questão, deixava que Paulo Guedes, o “Posto Ipiranga”, respondesse por ela. O apoio e o empenho de Tarcísio à reforma tributária visam a neutralizar o impacto eleitoral do eventual sucesso de um assunto importante para o Brasil, mas entediante para a maioria dos brasileiros. Se não houver divergências, esvazia-se o assunto, pois ambos os lados concordam e fariam as mesmas ações para resolver o problema. A questão econômica volta para o nicho que quer ouvir os “Postos Ipiranga”. O.k., mas o que sobra para o debate político? Focar nos temas que elegeram Bolsonaro: moral e costumes. A maior parte dos eleitores rejeita alguma das pautas identitárias, que andam tatuadas na testa dos representantes da esquerda. Esse debate é terreno fértil para despertar as paixões dos eleitores e engajá-los na luta pelas pautas da direita. Foi aqui que Bolsonaro conseguiu vencer e será aqui que Lula será derrotado.

Cracolândia

Violência no centro

Cracolândia: ônibus são atacados após ação da PM (Estado, 12/7, A19). O que mais precisa acontecer para que providências cabíveis sejam tomadas? Medidas de água morna e apenas decorativas só farão fatos como esse se transformarem em rotina. Encaminhar um dependente químico – ou seja, um doente – a uma clínica de recuperação é dever do Estado. Simples assim. Além disso, pessoas que estão causando distúrbios não têm o direito de optar por ser ajudadas ou não. Se um cidadão é, por exemplo, atropelado e corre risco de vida, de imediato providências para o seu socorro são tomadas, não importa se aceita ou não. Qual é, então, o motivo real para que providências efetivas não sejam tomadas?

Inteligência artificial

Samba do algoritmo doido

A ressuscitação através de bits e algoritmos está permitindo que artistas mortos retornem ao mainstream musical. A beleza certamente servirá de inspiração à vileza. Já é possível vaticinar que em breve recriações digitais de Adolf Hitler e Benito Mussolini estarão conclamando seus cada vez mais numerosos asseclas no século 21 a tomarem o poder mundo afora, com discursos repaginados. Ditadores do presente não hesitarão em transformar líderes revolucionários do passado em fiadores dos seus regimes de morte. Antevejo Nicolás Maduro e Daniel Ortega transformando Simón Bolívar e José de San Martín recriados por inteligência artificial em garotos-propaganda de seus governos tiranos. Ronald Reagan e Margaret Thatcher estarão nos telões dos comícios de Donald Trump, em sua tentativa de retorno à Casa Branca. Enfim, num futuro próximo, uma pseudorrealidade tresloucada inspirará a composição do samba do algoritmo doido.

O SILÊNCIO DE MAURO CID

A presença de Mauro Cid na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, fardado, revela a necessidade deste em se proteger no honroso fardamento, se prestando também a demonstrar a ausência das qualidades de convicção e determinação em suas supostas ações de insurgência, observando-se também que a principal característica daqueles que integram as Forças Armadas é a coragem para alcançar objetivos determinados, qualidades que faltaram nesse indivíduo ao permanecer em silêncio. De positivo, espera-se que essa aventura grotesca de eliminar a democracia sirva de exemplo àqueles que incentivaram uma tomada de poder na base do grito. Aos que por algum momento participaram ou aventaram participar de insurgências democráticas, que fique a presente lição e, principalmente, que ao menos tenham a decência de carregar até ao fim a convicção de seus atos, não os negando ou se escondendo na postura silente e covarde, como fazem os principais incentivadores e atores do 8 de Janeiro. Para estes, nossa democrática repulsa.

PERDA DE TEMPO

A performance de Mauro Cid na CPMI do 8 de Janeiro foi mais um teatro patético anunciado. Se o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu habeas corpus ao tenente-coronel para que permanecesse calado em relação a perguntas que pudessem incriminá-lo, alguém, em sã consciência, imaginou que ele fosse correr tal risco? Não só não respondeu, como ainda debochou do plenário ao se recusar a dizer sua idade e número de filhos – aliás, perguntinhas provocativas, absolutamente desnecessárias. É por essa e por outras que a maior parte das comissões parlamentares são verdadeira perda de tempo, acabam em pizza, samba, etc. Já passou da hora de repensá-las.

FORÇAS ARMADAS

Por que o cidadão Mauro Cid, investigado pela CPI, foi fardado prestar depoimentos? Para representar as mudas, surdas e cegas Forças Armadas, sentadas, assentadas, alvo de um batalhão de políticos com seus arrazoados e reprimendas? Porém e afinal, o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre se disse representante maior das mesmas cordatas e conduzidas Forças Armadas.

NADA MAIS DO QUE A VERDADE

Diante da descabida, condenável e covarde atitude do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), de permanecer calado, sem dar resposta a nenhuma questão durante todo o depoimento prestado à CPMI sobre o criminoso ataque do fatídico 8 de Janeiro às sedes dos Três Poderes, em Brasília, cabe dizer que só faltou ao militar jurar calar a verdade, nada mais do que a verdade e somente a verdade. Vergonha que desonra a sua farda verde-oliva, que deveria perder as insígnias que ostenta como punição exemplar.

EQUÍVOCOS

Não fossem o equilíbrio e a ponderação do presidente da CPMI, certamente os mais afoitos, armados até os dentes, já teriam conseguido muitos troféus: uma penca de depoentes presos. Não há como não se sentir ameaçado a todo instante. Integrantes esmiuçam o que foi dito na tentativa de encontrar algum senão, por menor que seja, para que possam dizer “mentiu”, na expectativa de conseguirem uma voz de prisão. Diante de tanta pressão equívocos acontecem, as excelências sabem, mas pouco importa, vale mais conseguir um troféu.

EXÉRCITO DE DUQUE DE CAXIAS

Inacreditável o glorioso Exército de Duque de Caxias permitir-se, de alguma forma, estar associado ao “golpe” do dia 8 de janeiro, cujos ataques aos Três Poderes da República, que abalaram a democracia, a instituição deveria repudiar veementemente. Prova mais recente de que o Exército de Luis Osório, de certa maneira, também fechou os olhos para o que ocorreu (sem falar na permanência dos tais acampamentos) foi deixar que um dos principais articuladores da trama ardilosa e criminosa, tenente-coronel Mauro Cid, participasse da CPMI dos atos antidemocráticos paramentado e com insígnias que, aliás, deveria perder pelo que fez contra o Exército de Mascarenhas de Morais e o povo brasileiro.

CIRCO MONTADO

Mais um circo montado pelo Senado. No picadeiro, uma senadora relatora totalmente desqualificada. Parece uma marionete de Flávio Dino. Senadores só ofendendo o coronel Cid. Não sou psicólogo, mas pelo seu semblante estava obrando e andando. Fez bem em ficar calado. As perguntas feitas até onde vi não mereciam respostas. Esta CPI não tem essência. Não há golpe sem armas. O golpe já foi dado pelo Judiciário.

PAÍS VIOLENTO

Gastamos quase R$ 60 bilhões no orçamento anual do Judiciário e temos um dos países mais violentos do mundo, e piorando. Os criminosos estão tomando conta de inúmeros segmentos da sociedade brasileira. Negligência penal, impunidade ou descaso dos responsáveis?

AÇÃO POLICIAL

Mortes de inocentes alvejados em confrontos de policiais com traficantes já alcançaram número suficiente para ensejar medidas voltadas a impedir que a ação policial se dê dessa forma. Medidas com o objetivo de romper com a rotina de violência que há anos vem vitimando crianças e adolescentes em casa, na rua, no parque, no caminho da escola. Não apresentam resultados concretos no combate ao tráfico, que segue intenso, mas semeiam insegurança, medo e revolta entre os segmentos vulneráveis, a quem o Estado teria o dever primordial de proteger.

LEGÍTIMA DEFESA

“Não hesite em utilizar a legítima defesa a seu favor.” As palavras do comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, coronel Cássio Araújo de Freitas, distribuídas em vídeo nas redes sociais, ecoam forte junto à classe (policiais militares ativos e veteranos, pensionistas e familiares) que sofre ao se deparar com colegas e amigos perdendo a vida prematuramente. Não há justificativa social ou até moral para a polícia fraquejar ou facilitar a vida dos criminosos conforme a equivocada visão social-democrata de que seriam eles vítimas da sociedade. A polícia – braço armado do Estado – tem o dever de manter a ordem pública e a segurança pessoal. Não pode a instituição ou seus integrantes serem coagidos a não utilizar as armas que o Estado lhes fornece como instrumento de trabalho. Saudamos o comandante pela orientação aos comandados. Interpretamos seu recado como a indicação do trabalho policial firme, sem incômodo à população ordeira, mas, do outro lado, rigoroso com os transgressores. A força policial tem de cumprir sua obrigação – todas as vezes que isso não acontece, além dos seus integrantes, a população também corre sérios riscos de vida.

DEFESA DA NAÇÃO

Sobre o artigo Defesa nacional: desafios externos e internos (11/7, A6), em primeiro lugar, há urgente necessidade de discussão, abrangente e democrática, sobre o que o Brasil realmente quer e sobre o que realmente pode alcançar no século 21, tanto em termos militares quanto em projeção de poder. Também ainda falta ser estabelecido qual será o papel e os limites de atuação dos civis e dos militares nesse novo modelo. Só então poderão ser definidos objetivos concretos e metas críveis para alcançar o resultado desejado, bem como quem participará da solução no âmbito dos setores público e privado, e como isso será feito. Nunca o contrário. Infelizmente, a solução apontada no artigo apenas tenderá a perpetuar o modelo obsoleto e fracassado ainda vigente, com elementos das permissões reais do século 19 e do estatismo ineficiente do século 20, onde os recursos cada vez mais escassos do governo continuarão a ser despejados, com os resultados de sempre, em setores que aparentemente não possuem a produtividade e as capacidades técnicas e de inovação necessárias para atender, adequadamente, as prementes necessidades de defesa da Nação nestes novos e difíceis tempos.

BELÍNDIA

Há muitos anos alguém batizou nosso país de Belíndia, que seria uma mescla de Bélgica e Índia porque havia aspectos altamente sofisticados como a Bélgica e aspectos de pobreza extrema e caos presentes na Índia. Hoje eu saí de casa com vários compromissos e voltei deprimido. O bairro tem uma delegacia de polícia, mas não se veem mais policiais caminhando pelas ruas e transmitindo uma sensação de segurança com sua presença. Atender a uma chamada telefônica na rua nos condena a sermos roubados, quando não agredidos. Veículos estacionados em locais proibidos, semáforos quebrados quando não estão com tempos desregulados, pedestres que atravessam a rua no meio dos carros correndo o risco de serem atropelados por motos a toda a velocidade quando poucos metros mais além há uma faixa de pedestres. O zoneamento determina que todos os prédios construídos desde 2014 deveriam ter deixado espaço para lojas no térreo para que se mantenha a vida em comunidade, mas nada disso foi respeitado por desinteresse das construtoras, dos compradores das unidades construídas e do poder público, que não obrigou o respeito à lei. Infelizmente, o futuro que aguarda a minha netinha é muito ruim, estamos destruindo em vez de construir.

LICENÇA REMUNERADA

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que obriga militares a se desligarem para disputar eleições deveria ser mais justa e abrangente incluindo funcionários públicos (federal, estadual e municipal), policiais civis e militares. Inclusive há muitos desses funcionários que concorrem sem fazer nenhuma campanha, mas somente para receber licença remunerada durante o período.

PROFESSOR COMPARADO A TRAFICANTE

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para a nossa vergonha, mais uma vez extrapola o normal ao comparar professores “doutrinadores” a traficantes de drogas. Se a notícia tivesse sido publicada em uma rede social, pensaria que era mais uma notícia mentirosa, muito comum naquelas redes de comunicação. O deputado é advogado e supõe-se que saiba a diferença entre um professor e um traficante e, portanto, a sua declaração é uma falácia e uma ofensa absurda e inadmissível. Também deveria saber a diferença entre ensinar e doutrinar. Inclusive a vida de um professor não é nada fácil, pois neste país o professor ganha muito mal e tem que se desdobrar para sustentar a sua família. Se isso não for quebra de decoro parlamentar, então será preciso mudar a lei. A penalidade imediata, à altura da sua infâmia, é a cassação do seu mandato, além daquelas previstas no Código Penal. São Paulo não pode ter um deputado federal que não respeitou sequer a data de 9 de Julho, tão cara aos paulistas, para proferir tamanha estupidez.

MEMÓRIAS INDESCRITÍVEIS

Campos de concentração, nos desenhos de um menino (Estado, 12/7, C1). Depois de visitar Auschwitz nunca mais fui a mesma pessoa, são memórias indescritíveis. Existe uma tristeza intrínseca muito grande quando o assunto é correlato, como mortes de países em guerra, guerras internas, maus tratos de pessoas em falsas democracias, pessoas passando fome, mortes por crises ideológicas e políticas, prisões indevidas e sem direito à defesa. Precisamos de paz e de justiça para todos.

