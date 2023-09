Economia verde

Energia e alimento

A vocação brasileira para a produção do etanol combustível deve ser valorizada e a reunião do G-20 na Índia mostrou que é possível uma rede internacional para a consolidação desse biocombustível. A reportagem de Cleide Silva (Aposta do Brasil em biocombustíveis vai do etanol de cereal à cana turbinada, Estado, 10/9, B1) apresenta alternativas para regiões de clima mais ameno, mas um alerta precisa ser feito para que não haja competição entre energia e alimento, como se dá nos Estados Unidos, onde o etanol vem quase todo do milho, o que causou uma pressão enorme para aumentar o preço dos alimentos derivados desse grão naquele país e no vizinho México. As tecnologias de segunda geração usam resíduos agrícolas (bagaços, palhas, folhagens) que estão ficando em patamar de viabilidade semelhante ao de primeira geração (etanol do açúcar) e não pressionam o preço dos alimentos. O Brasil é grande e podemos solucionar todos os gargalos energéticos com segurança e planejamento. Gente, ciência e tecnologia para isso nós temos e, agora, também um direcionamento oficial para melhores resultados.

Diplomacia

Lula boquirroto

A folclórica incontinência verbal do presidente Lula, que tem o péssimo hábito de falar sem pensar, produziu nova pérola. Em entrevista ao canal indiano Firstpost, no encontro do G-20 na Índia, Lula disse que, se Vladimir Putin vier ao Brasil na cúpula do G-20 em março de 2024, no Rio de Janeiro, não será preso, demonstrando ignorar não só a existência do Tribunal Penal Internacional (TPI), que condenou o tirano russo, como o fato de o Brasil ser signatário do Tratado de Roma, que deu origem ao TPI e foi incorporado ao Direito brasileiro. A descabida declaração de Lula, portanto, viola o Direito Internacional e a lei brasileira. Logo, se impedisse a prisão de Putin, o presidente estaria sujeito à abertura de um processo de impeachment, por crime de responsabilidade. O melhor que o boquirroto presidente Lula tem a fazer é parar de rodar o mundo, descer do palanque e começar a governar o Brasil. Como diz o velho adágio, quem muito fala acaba dando bom dia a cavalo.

Aerolula

Dinheiro sobrando?

Apesar de todo o desespero da equipe econômica do governo para conseguir fazer caixa, Lula reclama de que o Aerolula precisa de uma suíte maior e exige que seja comprado outro avião, usado já, pela bagatela de R$ 400 milhões. Que pouca-vergonha!

Poder Judiciário

Baque

Ainda tento me recuperar do baque que sofri ao saber que o ex-advogado do PT Dias Toffoli anulou as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht na Operação Lava Jato, falando em “um dos maiores erros judiciários” do País, ao se referir à prisão de Lula. Não caberá ao plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reverter um absurdo de tal magnitude? Já não bastou o que o fez o sr. Lewandowski, ao manter os direitos políticos da ex-presidente Dilma no processo de impeachment, contrariando o que reza a Constituição? Agora, cada um faz o que quer para defender as cores do seu partido do coração? Não há sentimento pior do que a impotência, com o qual muitos de nós temos de lidar hoje. É desanimador.

Forma e conteúdo

Vou usar as palavras do ministro Toffoli: sua sentença anulando as provas da Lava Jato foi “um dos maiores erros judiciários da história do País”. Há tempos o STF busca razões no trâmite do processo judicial para invalidar os casos envolvendo Lula. Primeiro foi o foro em Curitiba, que não era competente para julgá-los. Depois, as provas contaminadas pelo conluio entre Moro e Dallagnol. E, agora, a mais inusitada: que as provas foram transportadas em sacolas de supermercado. E por acaso o invólucro muda o teor do conteúdo? Mais uma vez a discussão é sobre a forma, não sobre o conteúdo. Ninguém ainda logrou provar que Lula não é culpado. E não será a canetada de um juiz a mudar esse entendimento dos brasileiros.

‘LAVA JATO 2.0′

É tanta pressa para incriminar o ex-presidente que estão atropelando a razão, que virou relativa e não é mais absoluta (A Lava Jato 2.0, 12/9, A3). Com isso, estão criando uma instabilidade no Judiciário e nos meios de comunicação em geral. E, nessa pressa toda, Jair Bolsonaro já é ex-presidente há nove meses, sem nenhuma condenação.

DELAÇÃO DA ODEBRECHT

Como bem disse o leitor Alexandru Solomon em sua carta (Fórum dos Leitores, 11/09, A4), as revelações da Vaza Jato foram fruto de interceptações claramente ilegais (uma pirataria que deveria ser profundamente investigada, pois muitos hackers espertos compram senhas pagando fortunas, sem contar as frases sem a caracterização de contexto), e são apenas uma parte por trás da decisão do ministro Dias Toffoli. Na coluna do jornalista Felipe Moura Brasil (Estado, 11/9, A9), uma motivação muito mais intrigante é apresentada, pois o nome do ministro aparece na delação da Odebrecht.

INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES

O assunto é café requentado, mas peço permissão para falar também. Refiro-me à decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), invalidando as provas da delação da Odebrecht na Operação Lava Jato. Sem entrar no mérito que juízes aceitaram as provas e condenaram os acusados, cabe repensar se já não é hora de promover alterações na Constituição de 1988, feita a toque de caixa e com aquele ranço contra o regime militar. Provavelmente esse ranço pesou muito na elaboração da Constituição. Os Três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, não são harmônicos e independentes entre si, conforme consta no texto constitucional, nem aqui nem na China. O Executivo nada consegue fazer sem as bençãos do Legislativo, principalmente. O chefe do Executivo não deveria nomear/indicar os membros dos tribunais superiores, por exemplo, nem das Forças Armadas e dos ministérios. Evitaria em parte essa história de “meu STF”, “meu TSE”, “meu STJ”, “meu isso”, “meu aquilo”. Ministérios, então, são uma festa. Para apoio, o presidente da República cria ministérios a torto e a direito. Tudo isso para atender a interesses e ter apoios. Criam ministério onde nem sala para o ministro tem. Quanto aos membros dos tribunais superiores e comandantes das Forças Armadas, deveriam ser nomeados os mais antigos na carreira, e não ao sabor e interesse do chefe do Executivo, por razões óbvias. Mas com o atual modelo vamos continuar vendo esse quadro. O “chefe” da comunidade procura o candidato e diz “te garanto tantos votos, em troca quero isso e aquilo”. E onde ou como fica o povo nessa história? Não fica. Ou seja, em casa, assistindo às novelas e a outras enganações. E comparece a cada dois anos na sua seção eleitoral para referendar tudo isso.

INSEGURANÇA JURÍDICA

O editorial O dever do STF de respeitar o cidadão (10/9, A3) faz lembrar a famosa frase “O Brasil não é um país sério”. Nossa Suprema Corte, infelizmente, tornou-se um tribunal político, gerando total insegurança jurídica. Se o poder emana do povo, só o povo pode salvar esta nação. Ninguém mais.

POSIÇÃO NEUTRA

Como pode querer o presidente Lula da Silva intermediar a paz entre Rússia e Ucrânia se diz que o presidente russo pode vir ao Brasil na reunião do G-20 de 2024 que não será preso? Ou seja, não cumprirá o mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional, demonstrando toda a sua neutralidade com ditadura de Vladimir Putin.

DITADURAS CAMARADAS

Novos Lulas surgem no cenário político nacional e internacional: o Lula engodo, o Lula hipócrita e o Lula ignorante, que desconhece o Tribunal Penal Internacional, os direitos humanos violados nas ditaduras camaradas e os crimes de guerra da Ucrânia.

PRIORIDADE DE LULA

Bolsonaro, com a tese da gripezinha, não teve a menor compaixão pela morte de 700 mil brasileiros, vítimas da covid-19. Esse assunto não era prioridade para ele, que colocou no Ministério da Saúde um general jejuno em saúde e em várias outras áreas do conhecimento humano. Agora, Lula, ao advogar a não inclusão da agressão da Ucrânia pela Rússia no relatório final da reunião do G-20, afirma: “Não podemos perder tempo. Em vez de discutir fome e desemprego, a gente fica discutindo coisas que não são prioridade”. Já morreram nessa infame agressão da Rússia mais de 300 mil cidadãos entre russos, ucranianos, militares e civis, e outro sem-número de ucranianos ficaram desabrigados e foram obrigados a emigrar. Mas isso não é prioridade.

PENALIDADES INTERNACIONAIS

O presidente Lula precisa tomar mais cuidado ao falar sobre o presidente russo, Vladimir Putin. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra Putin pelos crimes de guerra cometidos. As autoridades norte-americanas podem decidir penalizar o Brasil em acordos comerciais caso Lula continue apoiando Putin, Xi Jinping, Ebrahim Raisi, Miguel Díaz-Canel, entre outros adversários dos Estados Unidos. O falastrão Lula encanta os seus seguidores brasileiros com as suas mentiras, mas os europeus e americanos têm significativos interesses comerciais envolvendo a Ucrânia. Lula precisa parar de falar sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, senão poderá prejudicar o comércio exterior do Brasil. Recolha-se a sua insignificância, Lula da Silva.

TPI X STF

Ao querer impor a presença do presidente Vladimir Putin no Rio em 2024, na próxima reunião do G-20, o sr. Lula da Silva estava confundindo o Tribunal Penal Internacional com o nosso Supremo Tribunal Federal? Teve que desistir!

PAÍS DA IMPUNIDADE

O Estatuto de Roma, de 1998, criou o Tribunal Penal Internacional‚ com sede em Haia, nos Países Baixos, com o objetivo de julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Vladimir Putin, presidente russo e indiciado pelo TPI, não compareceu à cúpula dos Brics, na África do Sul, nem na reunião do G-20, na Índia, temendo ser preso, mas terá livre acesso ao país da impunidade governado pelo grande líder mundial Lula da Silva, pródigo em dar salvaguarda a bandidos, como fez com Cesare Battisti.

PROBLEMAS DOMÉSTICOS

O nosso país tem muitas dificuldades herdadas do desastre Dilma Rousseff e do superdesastre Bolsonaro, e quando Lula foi eleito havia uma razoável expectativa de que mergulhasse nos problemas domésticos para mitigar o subdesenvolvimento decorrente desses “acidentes”. No entanto, temos um presidente turístico que fica mais no exterior do que no Brasil, afirma que tem que substituir a moeda dólar no comércio internacional, parece que ainda está em campanha, nas raras vezes que está aqui só fala mal do ex-presidente e diz que o amigo Nicolás Maduro é um democrata correto, que Dilma foi injustiçada e que não vai prender o amigo Putin quando ele vier ao Brasil porque a guerra também é culpa da Ucrânia. Em vez de toda essa tagarelice, não seria muito melhor se fizesse uma proposta de investimento na educação para preparar nossas crianças para o futuro digital que se avizinha ou fortalecesse o SUS para que todos os brasileiros pudessem ser tratados com qualidade e em tempos breves? Infelizmente, raiva e orgulho fazem mal à cabeça e teremos mais quatro anos de atraso.

PRIMEIRA-DAMA

Os petistas estão um tanto incomodados com a nova companheira do presidente da República. Sem preparo para agir dentro das normas de conduta de mulher legítima de qualquer presidente, ela mostra não se conformar de só aparecer como companheira e quer ser mais. Lula economizaria muito se em suas viagens pelo mundo, já 21 em oito meses, talvez em busca do título de Nobel da Paz, viajasse somente com uma pequena e útil comitiva em avião de carreira e se acomodando em nossas embaixadas. Seria nobre e justo diante das necessidades do país que representa, e também sua dama de companhia não seria tão inconveniente. Está mesmo tudo fora dos quadrados em nosso país.

TROCA DE AVIÃO

É muita hipocrisia o sr. Lula pleitear um novo avião mais confortável, com muito luxo e autonomia de 12,3 quilômetros. Realmente o poder sobe na cabeça dos despreparados. Tudo bem que ele andava de jegue e na carroceria de caminhão velho, mas trocar de avião em momento de crise é só pra um presidente aloprado, deslumbrado pelo poder.

RANKING DE COMPETITIVIDADE

Semana passada foi divulgado o novo Ranking de Competitividade dos Estados pelo Centro de Liderança Pública. O ranking ressalta os pontos positivos e negativos nos seguintes quesitos: eficiência da máquina pública, inovação, sustentabilidade social, segurança pública, educação, capital humano, sustentabilidade ambiental, infraestrutura, potencial de mercado e solidez fiscal. A Bahia protagonizou a maior queda e está em 24.° lugar no geral (lembrando que são 26 Estados mais o Distrito Federal). No item capital humano, a Bahia ficou em último lugar; em educação, 24.°; potencial de mercado, 25.°; sustentabilidade social, 21.°; e segurança pública, 23.°. Quem está no comando da Bahia já pelo quinto mandato, portanto há mais de 16 anos, é o Partido dos Trabalhadores. Primeiro foi Jaques Wagner (dois mandatos), depois Rui Costa (dois mandatos) e, agora, Jerônimo Rodrigues. A pergunta que faço é para os três mais Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e, claro, Lula da Silva: levando-se em conta que a Bahia chega a dar índices acima dos 70% a candidatos do PT, qual a narrativa que vossas senhorias têm para explicar os pífios índices de competitividade atribuídos ao Estado?

INTOXICAÇÃO POR GÁS

Ao ler sobre a morte do empresário José Bezerra de Menezes Neto e de sua mulher no Guarujá por intoxicação por gás no sistema de aquecimento, eu penso que as empresas fornecedoras de aquecedores podem desenvolver um alarme que detecta o gás no ambiente e, com isso, avisar o usuário antes de uma tragédia acontecer. O gás não tem cheiro e mata. Fica a dica.

