Ataque à democracia

Contexto antidemocrático

O documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro Anderson Torres, que mostra a armação de um possível golpe de Estado, foi tirado do contexto, segundo Torres. Ora, o que mais temos visto há muito tempo, inclusive pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, é que estava, sim, dentro do contexto. Ainda bem que tivemos gente de bom senso que não permitiu o ato. Agora, aguardemos 2026, conforme dita nossa Constituição.

Luiz Frid

São Paulo

Prova impressa

Num minuto, uma minuta vira caso de polícia. Que autoridades são essas que, além de produzirem prova contra elas mesmas, a deixam impressa em casa e vão passear nos States? Seria a certeza da impunidade? A ver.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

Educação

Formação cidadã

Excelente o artigo de Simon Schwartzman (Esperanças na Educação, 13/1, A4), que trata da composição do Ministério da Educação (MEC) no governo de Lula da Silva. A escolha de Camilo Santana para ministro e de Izolda Cela para secretária-executiva deve aliar decisão política com capacidade técnica para melhor conduzir a política pública na área da educação. Levar para o governo federal o exemplo da cidade de Sobral constitui um desafio de enorme dimensão, consideradas as especificidades e particularidades de cada situação, a municipal e a nacional. Nutro a esperança de que o Ministério da Educação dê conta das tarefas que lhe competem, da educação infantil à pós-graduação, e que a prioridade absoluta expressa no artigo 227 da Constituição federal saia do papel para a realidade. Atenção especial seja dada à formação e valorização do magistério e ao Marco Legal da Primeira Infância – Lei nº 13.257/2016. A formação humana e cidadã de crianças e adolescentes fornece à sociedade pessoas críticas, autônomas, sensíveis e solidárias, que saibam viver e conviver.

João Pedro da Fonseca,

professor associado aposentado da Faculdade de Educação da USP

São Paulo

Esporte

Ginástica artística

As vitórias e as medalhas são uma enorme conquista para um atleta e seu país, mas o que faz a diferença em um campeão são as suas atitudes. O Brasil deveria ter muito mais atletas como Rebeca Andrade, com seu exemplo a ser seguido. A recepção organizada pela Prefeitura e pelo Sesc de Guarulhos, com as crianças e seu amor pela atleta, foi emocionante (Estado, 8/1, A18). A prática de qualquer esporte deve ser incentivada desde criança, em todos os níveis escolares. Mas infelizmente não o é no Brasil.

Werner Sönksen

São Paulo

eSport

Ana Moser reacende discussão sobre o tratamento a ser dado aos eSports (12/1, A19). Os eSports são mais uma manifestação corporal da civilização humana em tempos de avanços tecnológicos, em que humanos disputam por melhores resultados de seus desempenhos ao jogarem uma partida. Portanto, trata-se de uma performance atlética, tem regras e é um fenômeno social e mundial, envolvendo crianças, jovens escolares, adultos e idosos; centros e periferias; mundos econômicos e políticas públicas. Há sentimentos pessoais, significados coletivos, emoções agradáveis/desagradáveis e processos criativos. Gera e propicia o ensino-aprendizagem e propaga conhecimentos filosóficos, científicos, tecnológicos e educacionais (os quais, inicial e principalmente, devem ser analisados no campo ético pelas ciências humanas e da saúde).

Dagmar Hunger

Bauru

Esclarecimento

O editorial O dever de casa do Congresso (13/1, A3) erra ao afirmar que eu tive “a ousadia de justificar a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes” em entrevista à CNN Brasil. Pelo contrário, eu reprovei os atos por várias vezes. Há anos alerto sobre os riscos do ativismo político do Judiciário na extrapolação da relação entre os Poderes. Não é justificativa, é análise de causa e consequência.

Ricardo Barros,

deputado federal

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

POLÍCIA ENCONTRA MINUTA DE DECRETO

Que tipo de “batom na cueca” as autoridades ainda esperam encontrar para responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela insurreição de 8 de janeiro? Quatro anos ameaçando golpe de Estado, pregando o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional e a fraude eleitoral, e agora, a tal da minuta na casa do seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Já não seriam suficientes para tanto?

Luiz França G. Ferreira

São Paulo

GASTOS NO CARTÃO CORPORATIVO

Bolsonaro disse várias vezes que era um homem simples, que não utilizava o cartão corporativo, mas mentiu durante quatro anos sem parar. Agrediu verbalmente jornalistas, tentou destroçar as urnas eletrônicas, facilitou o acesso às armas e gastou dinheiro público como se fosse um chefe de Estado de um país riquíssimo. Com qual dinheiro ele irá voltar para o Brasil, trazendo junto a sua família?

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

REFORMA SEM LICITAÇÃO NA ALVORADA

Quer dizer que o presidente Lula da Silva não consegue esperar uma licitação de 90 dias para reformar o Palácio da Alvorada porque não consegue viver em um hotel de luxo em Brasília, custeado com dinheiro público? Estou querendo entender.

Luiz Frid

São Paulo

GOVERNO LULA BARRA NOMEAÇÃO

Logo que assumiu o cargo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, retrocedeu na indicação de um membro da sua equipe após detectar que o mesmo havia postado elogios à Lava Jato. Há poucos dias, pelo mesmo motivo, a pediatra Ana Goretti Kalume Maranhão foi barrada pelo governo para chefiar o Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde. Ora, o presidente Lula foi eleito graças à frente ampla que ele próprio e o Partido dos Trabalhadores (PT) construíram. Assim como é fato que nas fileiras dessa mesma frente, apoiadores da Lava Jato é que não faltam, e se o partido quisesse fazer uma limpa baseado nessa premissa, a frente ampla deixaria de ser ampla. Esse tipo de revanchismo, além de nada pragmático -pois a Lava Jato já morreu-, em nada colabora para o desejo de Lula de pacificar o País. Sem contar que o inimigo a ser combatido agora é, nas palavras dele e com toda a razão, o “bolsonarista raiz.” O Brasil está em crise e há muito a fazer. É tempo de se ocupar com os problemas atuais.

Luciano Harary

São Paulo

PARÂMETRO PARA DESIGNAÇÃO

Infelizmente o Lula não está preocupado se os seus ministros indicam auxiliares reconhecidamente competentes, e sim, apenas aqueles que jamais o tenham criticado. Seu objetivo é estar cercado de puxa-sacos, que lhe digam amém. Tal qual, fazia o déspota Jair Bolsonaro. E foi o que ocorreu mais uma vez em apenas duas semanas de governo, em que o Lula, lamentavelmente, veta a nomeação para a área da saúde, de uma das maiores referências em vacinação do País, a pediatra Ana Goretti Kalume Maranhão, deixando abismados colegas do setor. Por que esse veto? Lá atrás, durante os cabeludos processos da Lava Jato, Ana Goretti fez críticas pelo maior nível de corrupção da nossa história aos cofres públicos durante os mandatos da era petista no poder. E quem chamou o demiurgo de Garanhuns, de “chefe de quadrilha”? Ora, foi o hoje seu vice Geraldo Alckmin. Ou seja, por conveniência, Lula engole sapo. Até quando, não se sabe.

Paulo Panossian

São Carlos

NOMEAÇÕES DE TARCÍSIO

Não demorou muito, assistimos a mais do mesmo, agora com o Estado que acolhe a todos de braços abertos. Pobre São Paulo.

Vera Augusta Vailati Bertolucci

São Paulo

COMPORTAMENTO DESCONEXO DE MILITARES

Depois do comportamento no mínimo desconexo de militares do Exército e da Polícia Militar nos acontecimentos em Brasília, tenho me perguntado se essas atitudes foram tomadas só por uma visão desfocada do que seja a defesa da democracia, da liberdade de opinião e da direita. Ou será que pesou nessa hora, e muito, o fato de tentar manter vigente um sistema que beneficiou estas classes com bons reajustes de salários e manutenção de privilégios descabidos. Será que vale no caso o velho ditado, “siga o dinheiro?”

Joaquim Antonio Pereira Alves

São Paulo

POPULAÇÃO NÃO APOIA O GOLPE

A pesquisa que aponta que 93% da população brasileira condena os atos golpistas em Brasília por extremistas de direita contra os Três Poderes, é salutar. Demonstra que a esmagadora parte da nossa gente jamais concordaria com golpe de Estado, que é contra a nossa democracia. Isto nos dá esperança que daqui em diante, teremos condições de evoluir no processo democrático, e assim, poderemos continuar rumo a construção da grande Nação que tanto sonhamos e temos condições de ser. Que assim seja.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

JANJA PARTICIPA DE REUNIÃO

Lula tinha ao seu lado na reunião com os 27 governadores a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Estaria ela ali apenas como esposa? Ou como uma assessora da presidência? Quem sabe uma secretária da presidência? Ou ela estaria ali para substituir o presidente caso ele tivesse alguma indisposição? Quem sabe talvez para lembrar o presidente, digo, o marido, que ele precisa tomar água devido ao problema na garganta? Afinal, por que Janja estava ali?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO

Todo brasileiro deveria fazer uma reflexão a respeito: como pode o Brasil, sendo o maior País da América Latina, a maior economia e o mais rico, ter um salário mínimo tão mesquinho. Um salário que envergonha o mundo tendo em vista seu vasto território e riqueza. Como sobreviver com essa miséria considerando os três principais itens: moradia, alimentação e transporte. O Brasil é um país que deveria gerar empregos e menos carga tributária, mas aqui ocorre o oposto, o pobre é relegado ao terceiro plano e quem sobrevive é herói. Para piorar, o minúsculo aumento no salário mínimo não vai sair, pois essa promessa não será cumprida pelo presidente que tanto prometeu. Como diz o ditado, falar é fácil, fazer é que são elas.

Izabel Avallone

São Paulo

AUMENTO DE DESPESAS

Os mocinhos viraram bandidos. Os bandidos agora são mocinhos. Os justiceiros de sempre terão aumento de salário e os injustiçados há décadas, terão aumentos de taxas, impostos, serviços, saúde e alimentação.

Carlos Gaspar

São Paulo

ANO RUIM PARA INVESTIDORES

O ano de 2023 não poderia ter iniciado pior para os investidores no mercado financeiro brasileiro. Não bastasse o terrorismo ocorrido em Brasília, a notícia bombástica de um rombo de R$ 20 bilhões nas contas de uma empresa listada na B3 pegou a todos de surpresa. Cadê a “xerife do mercado financeiro” que deixou chegar a esse ponto?

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO

Perturbador o resultado de pesquisa mundial produzida pela Transparência Internacional na qual é analisado o Índice de Percepção da Corrupção em 180 países. A conclusão mostrou que o Brasil ocupa a 96º posição, atrás de países como Vietnã, Tanzânia, Etiópia e Burkina Faso. Tal quadro sugere que os grupos humanos encarregados de conduzir os destinos deste gigante verde e amarelo são pouco transparentes e mal qualificados, na medida em que consistem de autoridades que primordialmente desenvolvem políticas com foco em grupos particulares, não visando prioritariamente, portanto, o bem-estar do povo que, em princípio, representam. Os dados obtidos parecem indicar que ainda há pela frente um longo caminho até o atingimento de uma situação de razoável grau de confiança nas ações públicas conduzidas pelos dirigentes escolhidos pela população ou nomeados.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

Máscara mortuária

O artigo escrito por Eugênio Bucci (Máscara mortuária, 12/1, A5) é irretocável.

Albino Bonomi

Ribeirão Preto

PIU SOFRE ABORDAGEM POLICIAL

O nosso Piu, Alison dos Santos, medalhista olímpico, sofreu abordagem de policiais em São Paulo, talvez, a mais racista das Polícias Militares, que agora está sob o comando do governador bolsonarista e que indicou um deputado/capitão bolsonarista. Coincidências.

Marcos Barbosa

Casa Branca