Vandalismo em Brasília

O Brasil que queremos

É fato que o vandalismo da noite de segunda-feira em Brasília é o resultado final da desastrosa gestão presidencial de Jair Bolsonaro, que fez da impregnação do ódio uma camuflagem para as suas pretensões ditatoriais. Mas o que mais impressiona é constatar que parte do povo brasileiro acreditou que um obscuro deputado, até então inexpressivo em todos os sentidos, pudesse se transformar num mito salvador da Pátria. Nem sequer perceberam as manipulações de bastidores urdidas pela pseudoelite buscando a preservação de seus privilégios e pelos caciques partidários avançando sobre o dinheiro público. Basta ver as fraudes ocorridas no Brasil afora quando do combate à pandemia e o furor de senadores e deputados em assaltar o Orçamento via emendas secretas, condição essencial para evitar a cassação do mito. Por fim, enquanto o silêncio omisso da falsa lenda em exercício presidencial evita censurar os vandalismos praticados pelos seus baratinados asseclas, o mais assustador é constatar a facilidade de manipulação do brasileiro diante de sua superficial consciência política. Urge repensarmos o Brasil que queremos.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Atos bárbaros

Os manifestantes bolsonaristas chamaram a atenção, de forma muito negativa, ao atearem fogo em carros e ônibus em Brasília, na noite de segunda-feira. A Polícia Militar conteve os vândalos, que devem ser punidos com todo o rigor da lei. Cometer atos bárbaros não fará diferença alguma no resultado das eleições. Protestar de forma desordenada causa danos materiais e morais, cujas penas estão previstas no Código Penal brasileiro. Bolsonaro terá outras oportunidades de voltar ao poder, se o povo assim desejar. O mais importante, agora, é acompanhar Lula de perto e exigir o cumprimento das suas promessas de campanha, fazendo uma obstinada e constante cobrança.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

Eleição 2022

Diplomação. Fim

A diplomação do presidente eleito Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, na tarde de segunda-feira no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), coloca, enfim, um ponto final em qualquer suposição de que ambos não poderiam ou estariam inaptos à posse e ao exercício constitucional de seus cargos. Agora, cabe ao presidente em exercício se conformar e passar o bastão. Precisamos voltar à normalidade, enfrentar os desafios do País (que não são poucos) e permitir que o Brasil avance e discuta, com seriedade, seus problemas reais. A eleição terminou. Gostando ou não, o agora presidente e o vice eleitos foram diplomados e assumirão em 1.º de janeiro de 2023.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

Escrever o futuro

Que nas ações revisionistas contra os grupos que “atacaram a democracia”, prometidas por Lula e Alexandre de Moraes em discurso no TSE, não se incluam os chamados lavajatistas, porque isso seria um grande tiro no próprio pé dos possíveis pretendentes a revisionistas dos fatos ocorridos, com suas histórias reescritas. O presidente Lula pode, sim, escrever o futuro, mas ninguém jamais poderá reescrever o passado de um modo diferente do que ele realmente foi.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Festa indigesta

Após a sua diplomação pelo TSE, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli foram a uma festa na casa do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que advogou a favor de vários réus na Operação Lava Jato. Lula estava comemorando a sua volta à Presidência, mas o que quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estavam fazendo ali? Comemorando o quê?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Crise no Peru

Democracia na América

A queda do presidente peruano é mais uma demonstração de caminharem as democracias sul-americanas para a solidez dos Estados Democráticos de Direito. Que qualquer um, de esquerda ou de direita, não pense na possibilidade do poder absoluto.

Francisco José Aguirre Menin

fjamenin@gmail.com

São Paulo

*

PUNIÇÃO EXEMPLAR

Há criminosos soltos pelas ruas e o poder público nada faz contra eles. Acampados nas portas de quartéis, clamam por um golpe de Estado. Financiados por fontes já identificadas, passaram a vandalizar o patrimônio público e privado. Temos de passar a punir exemplarmente esses conspiradores do presente, tanto os mandatários quanto os executantes, e passar imediatamente a julgar os crimes do passado, especialmente os da ditadura. Exemplos vêm da Argentina e do Uruguai, e somente assim poderemos voltar a escrever uma história digna no futuro.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

CÓPIA DO CAPITÓLIO

Ônibus queimados, vidraças destruídas e até a sede da Polícia Federal sendo ameaçada. Como perguntar não é ofensa: será que aqui no Brasil temos arruaceiros tentando imitar aqueles que invadiram o Capitólio? Esperamos que nossa polícia haja rapidamente, até porque lugar de arruaceiros é dentro da cadeia.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

‘BLACK BLOC’

Quem diria, os que condenavam os black blocs de antes estão tomando o mesmo caminho. O Brasil não é um país para amadores.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

VANDALISMO

Até quando Jair Bolsonaro vai estar fomentando atos de vandalismo nos quartéis e nas ruas?

Robert Haller

São Paulo

*

‘GUERRA POLÍTICA’

Até o dia 31/10/22, quem mais incentivava a “guerra política” no Brasil era Jair Bolsonaro. Após 31/10/22, quem mais incentiva a “guerra política” é Alexandre de Moraes, com suas prisões ridículas.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

QG DA POLÍCIA FEDERAL

Bolsoloucos e patriotários atacam o quartel-general (QG) da Polícia Federal (PF), já que a PF não prende nenhum deles, por mais que façam arruaças nas estradas e nos QGs do Exército do Brasil.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

CRIME X LIBERDADE DE EXPRESSÃO

O vandalismo de bolsonaristas, na diplomação de Lula da Silva, eleito democraticamente e numa disputa limpa, deve ser punido exemplarmente, pois não se trata de liberdade de expressão, como alguns vêm dizendo. É crime e vários, capitulados nas leis brasileiras, principalmente no código penal.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

Na cerimônia de posse do novo governo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, enfaticamente afirmou que os responsáveis pelos atos antidemocráticos e disparos de fake news serão punidos exemplarmente para que sirva de lição aos arruaceiros de plantão. Essas providências devem ser tomadas sem nenhuma contemplação, seja quem for e haja o que houver. O País não pode ser palco de bandalheiras como as vistas nesta segunda-feira, 12/12, no Distrito Federal. Por outro lado, Jair Bolsonaro se mantém calado e desequilibrado, como disseram seus assessores. Mais um tiro no próprio pé.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

DEMOCRACIA ÚNICA

Lula, na solenidade de diplomação, perdeu a oportunidade de tentar minimizar a divisão do País. Insistiu na fala sobre seu projeto de reconstrução do Brasil, disse que o bem venceu o mal e, para variar, voltou a choramingar. Alexandre de Moraes enalteceu a democracia, mas suas atitudes antidemocráticas prevalecem. Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral, na cerimônia, passa por Lula e diz, de forma enigmática: “Missão dada é missão cumprida”. A democracia venceu e colocou no poder um ex-presidente que teve a benesse suprema de anulação de seus inúmeros processos judiciais. Essa forma de democracia é única no mundo.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA

Sou médico, mas meu pai era escrivão e trabalhava no Palácio da Justiça de São Paulo com muitos juízes. Na época, ensinou-me que um juiz tinha de ser muito discreto na sua vida particular e jamais deveria falar em público sobre aquilo que estava julgando. Assisti ontem na TV à diplomação de Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Concordo com algumas observações de Alexandre de Moraes, mas pergunto: ele seguiu à risca o Código de Ética da Magistratura Nacional? O Art. 12 diz: “Cumpre ao magistrado, na sua relação com os meios de comunicação social, comportar-se de forma prudente e equitativa”. E o Art. 13 diz: “O magistrado deve evitar comportamentos que impliquem a busca injustificada e desmesurada por reconhecimento social, mormente a autopromoção em publicação de qualquer natureza”. Acho, com todo o respeito, que Alexandre de Moraes exagerou no seu discurso. E mais. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no seu Art. 36, diz: “É vedado ao magistrado manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem”. Concordo que os jornais têm todo o direito de usar uma linguagem enfática para agredir o governo que fez muita coisa errada, mas um juiz, falar em público, dessa forma?

Sérgio Bruschini

bruschini0207@gmail.com

São Paulo

*

HINO NACIONAL

O que esperar de um futuro presidente que, na cerimônia de diplomação, não cantou o hino nacional e, para disfarçar que não sabia cantar, tomou água durante o ato solene?

Darci Trabachin de Barros

darci.trabachin@gmail.com

Limeira

*

MINISTRO DA JUSTIÇA

Enquanto o futuro ministro da Justiça, que nem tomou posse ainda, vinha a púbico prestar contas sobre os atos de vandalismo em Brasília, o atual estava jantando num restaurante da capital. Não precisa explicar, eu só queria entender.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

‘BESSIAS’

Nos primeiros anúncios de nomeações em Brasília, estou sentindo a falta de um nome muito importante. Será que se esqueceram do portador do salvo-conduto para o meliante, aquele contínuo chamado “Bessias”?

Moyses Cheid Junior

jr.cheid@gmail.com

São Paulo

*

EMENDAS PARLAMENTARES

A deputada estadual Marina Helou (Rede-SP) falou tudo (Coluna do Estadão, 13/12, A2)! Emendas parlamentares são a porta para a corrupção. Infelizmente não só na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Vale para todo o País.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

BIFE DE OURO

Em relação ao artigo O sabor do ouro (13/12, A4), a princípio não vejo problema na decisão da seleção brasileira em consumir ouro que, aliás, é um mineral inerte e não tem sabor. Trata-se de aproveitar uma oferta de serviço de luxo oferecida nesse destino exótico, com o consequente dispêndio do valor cobrado. Isso vai ao encontro da lógica vigente, em que qualquer consumidor ou consumidora, ao escolher comprar algo, o faz segundo seus interesses e disponibilidade financeira. A grande questão que tem que ser levantada é se a fonte desse montante utilizado para a aquisição da áurea refeição é proveniente de recursos próprios ganhos legalmente ou se decorreu do uso de recursos públicos brasileiros que legalmente não deveriam ter sido direcionados para os membros daquele grupo. Isso sim é motivo de preocupação. Que eu saiba, não existe nenhuma lei contra a exibição de sinais exteriores de riqueza e promoção pessoal, aliás, se existisse, as redes sociais teriam sérios problemas para atrair usuários. Quanto à mitigação da pobreza e miséria no Brasil, infelizmente ainda não atingimos como sociedade um estágio evolutivo em que o desenvolvimento, econômico e social, seja visto como mais relevante do que a mera distribuição dos parcos recursos públicos existentes a segmentos e setores selecionados, de acordo com critérios que a maioria dos cidadãos e cidadãs não têm condições ou mesmo interesse em conhecer. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo