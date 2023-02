Cartão corporativo

Premiados

Mourão gasta R$ 3,8 milhões pelo cartão corporativo em 4 anos (Estado, 13/2, A6). Alguns políticos, ao receberem o cartão corporativo, se sentem premiados. Passam a gastar como se fosse este um benefício a mais do cargo, deixando a consciência de lado. Não se sentem culpados pelos 33 milhões de brasileiros que passam fome. Pela descrição dos gastos, vê-se até que ponto vai a irresponsabilidade: peixaria, adega e mercado gourmet. Salve a falta de consciência destes políticos que não sentem a falta de pudor em gastar no cartão!

Adalberto Amaral Allegrini

Bragança Paulista

Prática usual

Quantas famílias em situação de penúria poderiam ser assistidas com os valores gastos em futilidades e luxos desnecessários? Lamentável o mau uso do dinheiro público que, ao que parece, já se tornou uma prática usual dos portadores desses cartões. Dê poder ao homem, e ele se revela.

Vera Augusta Vailati Bertolucci

São Paulo

Judiciário

Serviço público

Sobre a matéria Resistência de juízes ao trabalho presencial ameaça esvaziar fóruns (Estado, 12/2, A6 e A7), juízes, promotores e servidores do Poder Judiciário parecem esquecer que, independentemente da função que ocupam, são servidores públicos. E, como a própria denominação indica, devem prestar serviços ao público, e não o contrário. Ademais, insistem em ignorar a norma constitucional da igualdade, parecendo buscarem o reconhecimento como uma casta à parte do restante do povo brasileiro. Ora, passada a pandemia, toda a força de trabalho retornou aos seus afazeres e deveres presencialmente, sem usar falácias tais como “prejuízos à rotina”, “ao ambiente familiar” ou à “vida organizada no exterior”. Pergunto: não bastam os 60 dias de férias, a remuneração e as benesses acima daquelas praticadas pela sociedade civil laborativa, agora acrescidas de R$ 11 mil mensais por “acúmulo” de processos – na verdade, um estímulo ao atraso? É hora de darmos um basta aos integrantes deste poder. Não estão satisfeitos? Demitam-se! Chega de abusos!

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

Governo Lula

Promessas sem plano

Em meio ao falatório inoportuno da torre de babel dos últimos dias, o artigo de Rolf Kuntz sobre Lula e as promessas sem plano (Estado, 12/2, A5) dá uma boa dica para entender a confusão que parece estar ocorrendo entre um saudável e necessário debate (que rima, mas não combina com) e embate ou combate. Refiro-me à ausência do tão falado e cobrado projeto de país dos que tomaram posse no dia 1º de janeiro, no qual se explicitem ideias, diagnósticos e propostas para orientar a reconstrução e a transformação do País. Polemizar sobre impeachment ou golpe de Estado e classificar como bobagem a autonomia do Banco Central não contribuem para nos tirar do atoleiro. Sem embate nem combate, sem brigas inúteis e custosas, sem guerra ideológica, é preciso promover debates, com argumentos e fundamentos, com inteligência e razoabilidade, em perspectiva histórica, para um amplo público crítico, e não para um restrito cercadinho.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

Encontro Brasil-EUA

Governança climática

O encontro entre Lula e Joe Biden resultou numa ideia importante: a criação de uma governança global para tratar das questões ambientais e conter as mudanças climáticas. Seria ótimo se fosse elaborada uma declaração universal dos direitos da natureza e criado um conselho de segurança ecológica, com poder de supervisionar e até vetar ações que possam ter impactos ambientais negativos para além das fronteiras de cada país. O Brasil pode carimbar o passaporte para o Primeiro Mundo liderando as iniciativas em defesa da natureza, o uso de energias limpas e a luta contra o aquecimento global.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Banco dos Brics

Competência

Acho que, se a ex-presidente Dilma Rousseff receber o generoso salário de R$ 290 mil como presidente do Banco dos Brics e não atuar como tal, ela custará mais barato para a instituição.

Luiz Frid

São Paulo

ERRO TRÍPLICE

Podemos dizer que os erros que culminaram com o afundamento do porta-aviões São Paulo, no litoral do Brasil, um verdadeiro flutuante de contaminações, foram erros de três governos. Começou com Fernando Henrique Cardoso, que não deveria tê-lo comprado dos franceses; chegou a Jair Bolsonaro, que planejou seu afundamento; e teve término em Lula da Silva, que permitiu que esse absurdo se concretizasse.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

TARCÍSIO COM COVID

Conforme noticiado, o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é mais uma vítima da covid-19. Como se sabe, o bolsonarista é declaradamente contra a campanha de vacinação, preconizando o livre-arbítrio da população, mesmo diante de cerca de 700 mil mortos pela pandemia durante os quatro anos do negacionista desgoverno Bolsonaro. Sua contaminação é a melhor propaganda para que a população não siga seu mau exemplo e vá aos postos de vacinação para ser devidamente imunizada. Aproveito o ensejo para enviar votos de plena e rápida recuperação ao governador e a recomendação de que se vacine assim que puder.

J. S. Decol

São Paulo

OS ERROS DO ROBÔ

Ao ler a análise das respostas do ChatGPT sobre a política brasileira (Coluna do Estadão, 12/2, A2), o jornal considerou o placar de 3 x 0 contra o robô, que teria errado as respostas sobre o impeachment de Dilma Rousseff, as condenações de Lula e a decretação de parcialidade do juiz Sergio Moro. Mas, na minha opinião, o correto seria o robô ter acertado nos três assuntos, afinal, Dilma estaria de fato inelegível, não tivesse sido protegida pelo ministro Ricardo Lewandowski (amigo pessoal de Lula em São Bernardo), que não seguiu o que determina a Constituição; Lula só teve suas condenações anuladas por causa de uma canetada do ministro Edson Fachin; e, no caso de Moro, embora tivesse certo abuso de poder, em nenhum momento Lula conseguiu provar sua inocência.

Luiz Roberto Savoldelli

São Bernardo do Campo

LÓGICA

O ChatGPT se baseia em algoritmos (Matemática) e usa a lógica. Mas o Brasil não é lógico.

Celso Francisco Álvares Leite

Campinas

CHATGPT E O CENTRÃO

O ChatGPT é puro Centrão: qualquer que seja o governo, estou dentro! Não afirma se foi golpe o impeachment de Dilma e também fica em cima do muro sobre o 8 de janeiro.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

SEM ALMA

É desolador ver mais um ícone do saber fechar as portas. A Livraria Cultura fez parte da vida dos paulistanos por muitos anos, e seu desaparecimento causa tristeza e decepção. Sinal dos tempos cibernéticos? Ou descaso? Um povo sem cultura é um povo sem alma. Luto.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

DECADÊNCIA CULTURAL

Passei décadas de minha vida frequentando semanalmente a Livraria Cultura de Porto Alegre e a de São Paulo, quando lá estava. Assim também como frequentei as Fnacs, antes de fecharem. Livros, DVDs, CDs e longas conversas com seus funcionários, que se tornaram meus amigos. O tamanho, o grande investimento e o custo destas megalojas, aliados à recessão durante os três anos de covid e outros fatores da conjuntura econômica e social, da nova era digital, afastaram a grande clientela desses templos da cultura. Restou um vazio e uma profunda tristeza, como foi ao fim dos cinemas de rua, que davam vida noturna ao centro das grandes cidades. Vivemos dias de decadência cultural e social.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

INTERESSE POLÍTICO

As livrarias do Brasil estão fechando, como só pode acontecer em um país que não dá a mínima importância à educação e consequentemente à literatura. Ignorância parece ser de interesse político.

Luiz Frid

São Paulo

FALTA DE CULTURA

Enquanto a icônica Livraria Cultura fechava definitivamente as portas em São Paulo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ao ganhar um livro de autoria da renomada escritora mineira Adélia Prado, durante entrevista à Rádio Minas, perguntou ao entrevistador que lhe deu o presente se Adélia trabalhava na casa, demonstrando não só desconhecê-la como falta de cultura literária, mínima que seja. É sabido que o brasileiro, infelizmente, lê pouco, sendo esse um dos inúmeros motivos da falência da livraria. É sabido também que cultura de um modo geral não agrega votos, razão pela qual a maioria dos políticos, com raras e honrosas exceções, pouco lhe dão valor e não se interessam em estimular o hábito da leitura já que eles próprios não leem. Enquanto o brasileiro continuar lendo pouco, não haverá livraria que sobreviva, nem político que não continue cometendo gafes literárias.

Luciano Harary

São Paulo

CULTURA SEM GRAÇA

É praticamente consenso que doações de grandes somas de dinheiro provenientes de empresas em favor de partidos políticos prejudicam o desempenho dos mesmos em favor dos eleitores. Os interesses dos doadores podem e costumam prevalecer frente aos interesses dos cidadãos. O peso do dinheiro é inegável. A pergunta é: por que motivo não se imagina que o mesmo possa vir a ocorrer com a cultura? Que a produção cultural seja afetada e ganhe um viés em favor dos políticos que dirigem fartos recursos do Estado para seu financiamento? E quais seriam os possíveis efeitos disso? Um exemplo hipotético: humoristas mantendo a figura de Bolsonaro viva mesmo depois de ele ter abandonado o cenário político só para ter alguém sobre quem possam fazer piada. E assim por diante. Qual a graça e o valor para o Brasil de uma produção cultural desse tipo?

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

UNIVERSIDADE GRATUITA

Senhor Bolívar Lamounier, permita-me cumprimentá-lo por seu excelente artigo (Grande país, ideias pífias, A4, 11/2) quando questiona o absurdo de haver ensino universitário público gratuito. Aliás, nas três Américas, apenas Argentina e Brasil registram essa anomalia. Senhores deputados e senadores, urge alterar o inciso IV do artigo 206 da Constituição federal, para dele retirar o ensino universitário. Senhor ministro da Educação, que os recursos financeiros, hoje destinados às universidades públicas, sejam totalmente utilizados para: a) bolsas de estudos de até 100% para carentes, reembolsáveis após cinco anos de formados, sem juros e correção monetária, b) ampliação e melhoria do ensino técnico, c) ampliação e melhoria do ensino básico e alimentação, d) melhoria da remuneração de professores.

Zoilo de Souza Assis

São Paulo

INFLUÊNCIA E ENSINAMENTOS

Li que a decisão sobre linguagem neutra afeta 45 leis e projetos de 20 Estados (Estado, 11/2, A27) e fiquei incrédula. Um órgão como o Supremo Tribunal Federal (STF) deveria priorizar as famílias e não permitir que certas alterações como essa transforme a identidade do País. Se decisões como essa foram aprovadas, então existe um passe livre para muitas outras de mesmo caráter. Além de influenciar todas as novas gerações, nossos filhos, netos e bisnetos irão para as escolas e encontrarão outras crianças e jovens vestidos como se definem, usando pronomes de acordo com o “eu” deles. Para onde estamos indo? Esse é apenas o primeiro passo, ainda há boatos do banheiro “unissex”. Imagine a confusão na mente das crianças ao chegar em casa e perguntar: “Mãe, o que eu sou?”. Ou uma menina relatar aos pais: “Hoje um menino entrou no meu banheiro, mamãe”. Saímos de famílias tradicionais para as modernas “liberais”, as quais não existe o certo ou o errado, existe o que cada um acha que é certo e melhor para si. Isso não é preconceito, é um apoio às famílias que criam os seus filhos com base nos princípios bíblicos do “ele” e “ela”. Escola é lugar de influência e ensinamentos. Quais exemplos queremos para os nossos filhos?

Érika Vitória Alves Soares

Teresina

TEMPO DE DANÇAR

Estamos em fevereiro, mês de carnaval, em que parte da população brasileira aproveita para dançar, embora seja sabido que parte de nossa gente dança o ano todo, pena que seja para sobreviver.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

ALEGRIA DE CARNAVAL

Apesar dos pesares, espero que os próximos dias sirvam como um bálsamo para amenizar as agruras que infernizam o cotidiano da nossa população. Dessa forma, desejo que todos desfrutem os dias de carnaval da maneira mais feliz possível e do jeito que melhor lhes aprouver. Portas abertas para a alegria. A maior festa popular do mundo é o principal “destino turístico” procurado por estrangeiros e o mais comemorado pelos brasileiros. Quantas cores, quanto tons, quantas belezas! É a vida da arte e da cultura brasileira, renascidas a cada batida do pandeiro no carnaval que celebramos juntos às várias nações de um mesmo Brasil. A grande festa popular do calendário brasileiro enfeita e colore o País de alegria de norte a sul. Prepare a fantasia, o abadá, o confeite e a serpentina, e boa folia!

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília