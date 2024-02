Dengue

E o saneamento básico?

É preocupante a atual infestação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Infectologistas brasileiros estão mobilizados no sentido de desenvolver vacinas eficazes que previnam não só a dengue, como também o zika vírus e a chikungunya. Enquanto isso, antídotos importados são colocados à disposição na rede pública de saúde em quantidades insuficientes, atingindo só pequena parte da população. É evidente que, sendo a dengue um desafio importante de saúde pública, presente por aqui há várias décadas, levanta-se a pergunta a respeito de um aspecto fundamental relacionado a ela, pouco lembrado e nunca abordado com a devida atenção pelas autoridades responsáveis. Trata-se do saneamento básico, quesito no qual o Brasil se encontra mal classificado no cenário mundial e, pior, que não vem recebendo um nível de investimentos significativo no sentido de melhorar o estado geral de higiene da população, pelo simples fato de não constituir uma usina de votos, como as obras faraônicas e as festas retumbantes. Certamente, os surtos anuais da doença que ocorrem na estação do ano em que o País recebe mais visitantes seriam hoje menos intensos, se nossos governantes, desde as primeiras manifestações, fossem mais dedicados ao interesse público do que a objetivos pragmáticos e egoístas que visam a mantê-los no poder pelo maior tempo possível.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Cabe a nós

Estamos em plena epidemia de dengue, que deve atingir o pico nestes meses de fevereiro e março. Dispomos de apenas 6,5 milhões de vacinas, portanto caberá à população o combate à doença, individual e coletivamente, matando o Aedes aegypti, o inseto que nasce e se prolifera nas casas de todos nós. O brasileiro é campeão em manter vasos com água parada, além de lixo acumulado, pneus e latas velhas cheios de água parada nos quintais.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Futebol brasileiro

Fora da Olimpíada 2024

Vergonhoso a seleção brasileira ter perdido para a Argentina. Será o prenúncio do que acontecerá na Copa do Mundo de 2026? Há dinheiro e bons jogadores no Brasil. Falta o quê, CBF?

Alberto Utida

alberto.utida0926@gmail.com

São Paulo

*

Falta Brasil ao Brasil

Por mais que o futebol das outras nações esteja melhorando, isso não justifica estarmos com um futebol tão ruim. A tecnologia está virando as páginas do tempo numa velocidade assustadora e a memória do brasileiro jovem é a da bolha midiática para aquela faixa etária. Talvez jovens jogadores, como Neymar ou Gabigol, nem saibam quem foram João Goulart, Elza Soares, os Titãs. O tão falado esforço de pacificação nacional deveria vir acompanhado de projetos de memória sobre a cultura e a história do País. Falta Brasil ao Brasil.

Fernando Correia

fecorreia2016@bol.com.br

São Paulo

*

Pré-Olímpico

Em matéria de responsabilidade esportiva, o Brasil ainda não atingiu a Idade do Bronze...

A.Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

Tentativa de golpe

Maus militares

Poucos dias antes de tomar posse como comandante do Exército, em janeiro de 2023, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, afirmou em discurso: “Ser militar é isto, é ser profissional, é respeitar hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a Pátria, é ter uma instituição de Estado apolítica, apartidária”. Está mais do que na hora de os bons militares virem a público se posicionar sobre os maus militares que, segundo provas divulgadas pela Polícia Federal, tentaram orquestrar um golpe militar e instaurar – ou, melhor, reinstaurar – uma ditadura no Brasil. A cúpula das Forças Armadas não pode mais ficar em silêncio, observando e aguardando a burocracia dos fatos. É imperativo que haja manifestações oficiais de repúdio a esses maus militares que envergonham e mancham a imagem do Exército. O general Paiva prosseguiu no mesmo discurso: “No que pese turbilhão, terremoto, tsunami, nós vamos continuar íntegros, respeitosos, coesos e garantindo a nossa democracia”. Este é o momento de demonstrar isso, não só por meio de palavras, mas de atitudes.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

RECUSA À PROPOSTA DO HAMAS

A totalidade da população israelense quer a volta dos reféns. E esmagadoramente não quer a morte de civis palestinos. Então como entender a recusa de Benjamin Netanyahu à proposta do Hamas? Ocorre que, segundo ampla pesquisa de opinião, mais de 60% dos israelenses não concordam com terminar a guerra deixando a questão da ameaça de novos atentados sem solução. Com o Hamas no poder e milhares de terroristas com sangue nas mãos sendo soltos em troca da libertação dos reféns, é o que fatalmente irá ocorrer. A recusa às condições dos sequestradores pode não fazer sentido para quem não mora lá. Mas para os cidadãos cujas famílias irão viver o dia seguinte lá, faz.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

BENJAMIN NETANYAHU

Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, rejeitou uma proposta para cessar-fogo em troca da libertação dos reféns no poder do Hamas. Na prática, a carnificina vai continuar, pois, para ele, todos os palestinos, inclusive crianças, são membros ativos do Hamas. Seu objetivo da “vitória total” não está soando cada vez mais como a “solução final”?

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

GUERRA NA UCRÂNIA

Há diferença entre as crianças palestinas da Faixa de Gaza e as ucranianas mortas nos bombardeios israelenses e russos? O boca-rota Lula da Silva insiste em condenar os judeus, mas se abstém de criticar Vladimir Putin, que ataca diariamente cidades da Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, vitimando milhares de civis de todas as idades.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

ELEIÇÕES 2026

Lula da Silva está chegando ao fim de sua longa carreira e não deixa um sucessor claro. Jair Bolsonaro foi tão ruim em todos os aspectos que fica difícil apostar nele novamente, porque teria que ser mantido fora da cadeia e reverter a inelegibilidade. Uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro seria um pesadelo para a bancada da corrupção, dona do Congresso, que poderia ver surgir um candidato honesto e competente que acabasse com a roubalheira generalizada na política, alguém que soubesse ler, escrever, fazer contas, alguém que não jogasse o jogo da distribuição de cargos e dinheiro para os partidos. Uma disputa entre Lula embalsamado e Bolsonaro com uma focinheira para não falar tantas bobagens, esse é o sonho da bancada da corrupção, a certeza da manutenção dos esquemas de roubo de dinheiro público, única coisa que interessa para os donos do País. Quem viver verá Lula e Bolsonaro nas próximas eleições, porque a bancada da corrupção não vai dar chance para mais ninguém.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

ELEITOR MAL EDUCADO

Os meus maiores parabéns a Paulo Roberto Gotaç pela maravilhosa carta encaminhada e publicada (Fórum dos Leitores, 9/2, A4). “(...) Chegasse à conclusão de que há algo de podre não só entre os políticos, mas também entre os eleitores, mal educados.” O problema deste país e que nunca vai ter solução é o “povo mal educado” em todos os sentidos, não só político.

Werner Sönksen

wsonksen@hotmail.com

São Paulo

*

ELEIÇÕES EM SÃO PAULO

Cada vez mais fica difícil escolher um prefeito para São Paulo. A maior cidade da América Latina tem o atual prefeito como um mestre de obras fake de última hora, um candidato perifake, pousa de pobre e preocupado com a pobreza, mas a história é bem outra, e uma candidata querendo ser a terceira via, tal qual Simone Tebet, e todos viram onde foi parar. O discurso de dois deles é governar para os pobres, a matéria-prima da esquerda para se manter no poder. Uma vez eleitos ficam de costas para seus eleitores. Cada vez mais o eleitor precisa estar atento aos problemas de sua cidade. Eles atormentam seus moradores 24 horas por dia. Violência, assaltos, golpes de toda natureza, trânsito caótico, pessoas sendo transportadas feito gado, sem contar a Cracolândia, que cresce a cada minuto e nada é feito para resolver esse imbróglio.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

CONTROLE DO ORÇAMENTO

Na reabertura do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados e maior apoiador do Centrão, Arthur Lira, mandou recado direto ao Executivo, mais precisamente ao presidente Lula da Silva. Afinal, com todas as letras disse que não é o Executivo quem manda na aprovação do Orçamento, aquele em que Lula cortou emendas do orçamento secreto, desagradando Lira. Na verdade, a guerra entre os Poderes no País se perpetua, com farpas e exigências descabidas para saciar a fome do Centrão e seus asseclas. É a crise interna no País.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

EMPRESAS LISTADAS NA B3

Deveras preocupante a informação da plataforma Meu Dividendo de que o número de empresas listadas na B3 tem caído em meio à decisões de fechamento de capital, de empresas que foram para o exterior, ou de aquisições e fusões, sem que haja novas entradas há mais de dois anos. O levantamento mostra que, enquanto no final de 2021 a B3 registrava 463 empresas listadas, em dezembro de 2023 o número caiu para 436. Pobre Brasil.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

POLÍTICO X JUIZ

O editorial Notória ignorância ética (9/2, A3) ilustra por que políticos não devem ocupar cargos onde a discrição e aprofundamento no assunto são fundamentais. Um juiz deve ter ambiente imune de interferências, ausência de publicidade de suas reuniões decisivas e clareza na informação à sociedade do que foi decidido em plenário. O político, desde sempre, precisa de ambiente barulhento, holofotes e muitos sorrisos de “claro que vou fazer alguma coisa para ti”. Mas a cereja do bolo é estar em evidência sempre. O juiz julga as evidências e decide. O político cria as evidências e sorri se colou.

Carlos Ritter

carlos_ritter@yahoo.com.br

Caxias do Sul (RS)

*

ITAMAR FRANCO

Há 30 anos, Itamar Franco foi flagrado no carnaval da Sapucaí ao lado de modelo sem calcinha (Estado, 10/2). Que bons tempos aqueles, em que presidente sem-vergonha era por que foi flagrado com uma bela modelo sem calcinha.

Joaquim Antônio Pereira Alves

metaexport@hotmail.com

Santos