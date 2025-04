PL da Anistia

Sem consequências

Se aprovado no Congresso, o Projeto de Lei da Anistia irá perdoar todos os que planejaram um golpe de Estado, os que financiaram a ida e a estadia dos baderneiros em Brasília e os que destruíram bens públicos, um crime previsto no artigo 163 do Código Penal Brasileiro. A mensagem pode ser a seguinte: você pode conspirar contra o Estado Democrático de Direito sem nenhum problema. Se conseguir, não há nada a discutir; se falhar, os nossos “nobres” congressistas vão usar a anistia para te livrar das consequências. É isso?

Omar El Seoud

São Paulo

*

Mais um golpe

Em meio à forte campanha da oposição, que pressiona sem trégua o Congresso no pedido de urgência à tramitação do projeto que prevê anistia aos envolvidos no famigerado 8 de Janeiro, cabe reproduzir o primeiro parágrafo da coluna Só para os ‘inocentes úteis’?, de Eliane Cantanhêde (Estadão, 13/4, A10): “Pergunta sugerida por um dos 11 ministros do Supremo para quem é a favor da anistia aos criminosos (...): ‘Se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras em seus funcionários, destruíssem seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar sua família e sua residência, você pediria anistia?‘”. Com efeito, aprovar a redução de algumas penas exageradas na dosimetria aos inocentes úteis manipulados é necessário e justo. Mas aprovar perdão aos seus líderes é como dar outro golpe contra o Brasil.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

*

Mesma chance

Por que essa estúpida ideia de “anistia” não desaparece? Porque na cabeça dos simplórios Jair Bolsonaro merece a “mesma chance” dada de presente pelo Supremo Tribunal Federal a Lula da Silva.

Jorge João Burunzuzian

São Paulo

*

Poder Judiciário

Caso do ‘juiz inglês’

Qualquer de nós que tenha um grão de juízo na cachola, ao ler a coluna de J. R. Guzzo O juiz e os juízes (Estadão, 13/4, A11), fica enrubescido pelo patético em que se afundou o sistema judicial brasileiro. Jornal não é só noticiário, como querem uns, mas é escola; e não só escola, mas o facho de luz que clareia, como nesse texto, o cenário real em que o Poder Judiciário trafega. Segundo Guzzo, os maus elementos que pululam no poder público transformaram-no num picadeiro de baixa categoria, em que se registram palhaçadas como a do juiz de São Paulo que, com nome falso, militou na Justiça por 30 anos até se aposentar, recebendo um salário de R$ 166 mil em fevereiro. Eis apenas um exemplo, entre tantos, da corrupção e falta de ética de muitos dos que integram o Poder mais nobre da face da Terra. O que deveria ser o esteio da moral e da justiça transformou-se num picadeiro. Que pena! Isso, não fosse tão sórdido e triste, poderia até ser risível e anedótico.

A. B. Camargo

São Paulo

*

Supersalários

Malversação dos recursos

Aos 77 anos, ando desiludido com o futuro do nosso país, pois não há dia em que os jornais e outras mídias deixem de abordar sobre a malversação dos recursos públicos, sob as mais variadas formas e das mais variadas origens, proveniente quer seja do Executivo, do Legislativo e, pior, do Judiciário. Mas foi estarrecedor ler no Estadão que o Projeto de Lei n.º 2.721/2021, cuja intenção seria limitar os supersalários do funcionalismo público, a fim de observar o teto constitucional, vem sendo desfigurado por congressistas e, ao invés de reduzir as despesas do erário, pasmem, acaba por elevá-las. Um descalabro! Penso que a sociedade não pode permanecer omissa e precisa ir para as ruas mostrar a sua indignação, num movimento coordenado por entidades, sem a participação de qualquer pessoa envolvida com política partidária. Ou será que não temos lideranças capazes de assumir um movimento dessa natureza? Há poucos dias assisti a uma entrevista com o empresário Jorge Gerdau, ocasião em que ele fez duas profissões de fé: na democracia (muita atenção para isso) e no Brasil, por suas potencialidades. Confesso que isso me trouxe um certo alento, porque fico pensando em como será o futuro deste país para os nossos netos, se continuarmos como uma nau sem rumo. Porque, lamentavelmente, para os nossos filhos...

José Carlos Lyrio Rocha

Vitória

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

CLIMA ELEITORAL

O País já se encontra em clima de disputas eleitorais destinadas a escolher presidente, governadores, senadores e deputados. O grande show, às vezes também conhecido como festa da democracia, só será realizado, no entanto, daqui a pouco menos de dois anos. Até lá, as lideranças não pensarão com seriedade nos, entre outros, graves problemas gerados por gastos populistas eleitoreiros que estão a deteriorar a economia, nas mazelas da Segurança Pública, cada vez mais comprometida pelo avanço do grande crime; e na educação, mal classificada em termos internacionais, responsável pela grande parcela dos jovens em estado próximo ao analfabetismo. São alguns aspectos fundamentais que gradativamente perderão o foco para dar lugar às costuras das alianças e às nomeações cruciais, necessárias ao andamento das campanhas. Tudo indica, porém, que pouca mudança será constatada no panorama de todos os níveis de poder, depois que os resultados das urnas forem divulgados, o que certamente condenará o Brasil a uma continuidade viciada e incapaz tirá-lo da calha de crescimento pífio e de melhorar o nível de vida do povo, tudo regado por encorpado fluido de corrupção, a ser canalizado, sempre que necessário, por uma Justiça confusa e algumas vezes emaranhada por conveniência ao poder político. É a perspectiva dos próximos meses.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

*

SAÍDA DE MINISTRO

Arre! Até que enfim, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deixa a pasta com pedido de demissão consolado e protegido por seu fiel escudeiro, o presidente Lula da Silva. Vale lembrar aos leitores deste jornal as reportagens em séries publicadas nos anos de 2023/2024, sobre os escândalos de desvio de verbas públicas praticados pelo ministro, sem nenhuma atitude séria do presidente para dar-lhe o cartão vermelho. Uma vergonha, ignomínia – sem contestação de políticos, nem do Ministério Público Federal e muito menos de entidades da sociedade civil. Mas valeu a pena ter um novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, que acolheu denúncia da Polícia Federal obtida em investigação aberta após o Estadão revelar, no início de 2023, que ele utilizou verbas do orçamento secreto para beneficiar a própria fazenda do Maranhão. Diante de incontestáveis abusos, foi apresentada denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Meus cumprimentos, Estadão, valentes do jornalismo sério – vencida a batalha para o bem da verdade.

Jorge Atique Cury

São Paulo

*

FAMA DO DEPUTADO

Juscelino Filho, já vai tarde. O problema é que o ex-ministro retoma o seu mandato de deputado no Maranhão. Mas o deputado não foi indiciado quando era deputado? O que se sabe é que segundo as investigações, as emendas foram direcionadas à Codevasf, e o caso tramita no STF, que está sob a relatoria do ministro Flávio Dino, também do Maranhão, e, portanto deve resolver rapidamente o imbróglio, pois conhece a fama do deputado.

Izabel Avallone

São Paulo

*

8 DE JANEIRO

A narrativa de golpe do 8 de janeiro, com sorveteiro e pipoqueiro, sem armas e sem líder, é abusar da capacidade do eleitor consciente. Jair Bolsonaro estava fora do Brasil, e se quisesse dar golpe daria enquanto estava na presidência. Os baderneiros da esquerda de 2017 não foram condenados e estão livres. E por que Bolsonaro está inelegível? A conclusão é que o golpe não aconteceu em 8 de janeiro, mas o golpe aconteceu nas eleições de 2022. As manifestações na Paulista mostram o que a mídia esconde. É desumano manifestantes estarem presos mais de dois anos.

Gilberto Ruas

Santos

*

TERCEIRIZAÇÃO

Agora, além do nós contra eles, sendo eles os bolsonaristas, temos o nós contra eles, sendo eles o governo Donald Trump. O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, petista até a medula, acaba de afirmar que a culpa será de Trump se os alimentos subirem de preço. É a famosa terceirização petista em ação: a culpa é sempre de alguém, nunca é do PT e muito menos de Lula. O lulopetismo beira o ridículo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

QUALIDADE DO INVESTIMENTO

Em relação à entrevista intitulada Previdência tira investimento da infraestrutura (Estadão, 9/4, B16), gostaria de tecer os seguintes comentários: a teoria econômica indica uma relação direta entre a poupança e o investimento, porém, é lamentável que não foi analisada minimamente a qualidade do investimento no Brasil. Por exemplo, não parece faltar dinheiro para a Educação, graças aos mínimos constitucionais, mas como explicar que menos da metade dos alunos do segundo ano é realmente alfabetizada? Isso não é desperdício do escasso dinheiro público? Para citar apenas outro caso notório de gigantesco desperdício de verbas públicas, os enormes, e até agora inúteis gastos de décadas e décadas na malfadada usina nuclear de Angra 3, também são considerados, macroeconomicamente, como investimentos públicos. O que dizer, então, da qualidade dos investimentos oriundos das emendas parlamentares? Enfim, parece que é muito mais cômodo ficar apenas na obviedade entre a relação entre a poupança e o investimento e propor soluções fáceis do que se debruçar realmente sobre detalhes incômodos. Lamentavelmente, o Brasil sequer tem um projeto nacional coerente e crível, além de padecer de crônica e elevada insegurança jurídica para os eventuais investidores. E de aparente desinteresse da academia e de pesquisadores de renome em levantar, a fundo, os reais motivos do nosso subdesenvolvimento, para que possam ser propostas soluções técnicas adequadas. Até quando? Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

*

PASSOS QUE ECOAM

Interessante o artigo de Clara Costa Maia, intitulado 60 anos da Marcha de Selma (Estadão, 7/4, A6) sobre esse tenebroso evento e o engajamento de lideranças religiosas com o objetivo de superar o ódio. Olhando para o nosso país em tempos atuais, vemos líder religioso engajado em defesa de golpistas covardes e solertes propagadores de ódio e estultícias, chegando a ponto de organizar marchas para tal. “Oh, tempora, o mores” (Cícero).

Dijalma de Camargo

Sorocaba

*

PARÓDIA

Parodiando Shakespeare, há mais coisas entre a nebulosa proposta de compra por R$2 bilhões do alavancado Banco Master pela banco estatal de Brasília, BRB, do que sonha a nossa vã filosofia. Como diz o popular: aí tem.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

*

NOVO POUPATEMPO

Pois é, o poupatempo criado no governo Bruno Covas (PSDB) pegou um juiz usando nome falso por mais de 40 anos. Estamos precisando de um novo poupatempo eleitoral, que use as impressões digitais que são únicas em cada indivíduo, sendo distintas, inclusive, entre gêmeos univitelinos, para detectar candidatos a políticos com DNA para praticar corrupção. Assim, não assistiríamos casos como o que a PGR, depois de três anos, detectou no governo Lula, que já sabia destas acusações e de outras. Tem que melhorar suas escolhas .

Tania Tavares

São Paulo

*

CIDADES INUNDADAS

Pesquisas apontam que Porto Alegre e Rio de Janeiro podem ficar inundadas até 2100. A solução será a construção de arcas de madeira de cipreste, como fez Noé por ocasião do dilúvio bíblico, e ficar esperando as águas baixarem para continuar a vida humana no lindo planeta Terra (e água).

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

MATRÍCULAS EM CRECHES

Com a menor natalidade é mais que normal que as matrículas em creches fiquem estagnadas no Brasil.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

TARIFÁRIOS INDECENTES

O presidente Donald Trump, aquele que, lá atrás, escutou Jair Bolsonaro dizer: Trump, I love you, deixou claro que não possui nenhum projeto ou plano de governo, a não ser seus tarifários indecentes e falíveis. Na verdade, fazendo pouco caso, sabe que o consumidor é quem irá pagar por seus devaneios. Como se fosse um jogo de palitinho, ele interfere severamente na economia mundial com sua empáfia incalculável. Afinal, segundo Trump, tudo pode acontecer, até mesmo nada. É o que temos para hoje.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

CONSCIENTE

O presidente dos Estados Unidos sabia muito bem que a Bolsa iria derreter com o anúncio do tarifaço. Sabia também que a Bolsa iria subir como um foguete no anúncio da suspensão do tarifaço. O preço das ações sofreram variações muito grandes, esse é o ingrediente para que se ganhe ou se perca muito dinheiro no mercado. Quem sabia dos planos de Trump ganhou fortunas acertando a hora de vender, antes do tarifaço, e de comprar as ações, antes da suspensão do tarifaço. Trump havia prometido que todo mundo iria ganhar muito dinheiro no seu novo mandato, promessa cumprida. Claro que esse tipo de manipulação do mercado é ilegal, mais um crime para a longa coleção de Donald Trump.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

TAXAÇÕES

O bilionário, egocêntrico e falastrão presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump – notório blefador – por mimado e endeusado por turbas de pseudos patriotas enfurecidos com o mundo e a globalização, que retira e suprime as históricas primazias atávicas dos pioneiros da América, achou por bem voltar atrás em suas taxas de comércio internacional. Reitera assim, que, do lado de fora da Caverna (de Platão), o ser humano já chegou, na matéria, densa e pesada, à Lua e aos espaços, ao átomo e à nanotecnologia, aos germes e aos antibióticos. Porém, adentro da Caverna, continua a ser uma sombra bruxuleante iludida, manipulada e tão feliz por suas correntes ideológicas, indevidamente chamadas de Espírito – dos tempos, das políticas e de todos os seus inadequados aproveitadores.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

*

METÁFORA

O estrago mundial que o governo Trump pode ocasionar me leva a colocar uma metáfora: “às vezes o que um ignorante realiza, inúmeros sábios não conseguem desfazer”.

Luiz Frid

São Paulo