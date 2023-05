Lula e a guerra

‘Abriria mão da Amazônia?’

Lula, recentemente, sugeriu que a Ucrânia teria de abrir mão da Crimeia para a Rússia a fim de encerrar a guerra de Vladimir Putin. Agora, um assessor de Volodmir Zelensky pergunta a Lula se o Brasil, numa eventual guerra, daria parte da Amazônia ao seu agressor. Isso me lembra a frase do rei da Espanha ao amigo de Lula, Hugo Chávez, anos atrás: Por que não se cala, presidente?

Antônio José Gomes Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

*

Questões internas

O presidente Lula da Silva deveria se dedicar única e exclusivamente aos enormes problemas do Brasil. Os brasileiros não têm saneamento básico, educação, segurança ou saúde de qualidade. Essas complexas questões assolam o País há décadas. A questão da guerra entre Ucrânia e Rússia envolve interesses dos fabricantes de armamentos e munições da Europa e dos EUA. A obrigação de Lula é com o Brasil, com as reformas necessárias para viabilizar a geração de empregos e o crescimento desta enorme nação. Se Lula conseguir enxugar a máquina pública e convencer o Congresso Nacional a trabalhar defendendo os interesses dos contribuintes, então teremos um futuro promissor.

José Costa

jcsaraivac@gmail.com

Belo Horizonte

*

Brasil inseguro

Ora, acreditar que o Brasil possa ter algum protagonismo na guerra entre Rússia e Ucrânia só pode ser delírio do nosso turista internacional, que viaja em grande estilo à nossa custa. Não conseguimos nem ter segurança dentro do País: as facções criminosas aumentam seus poderes, o PCC já é considerado maior que a máfia italiana; não conseguimos sequer caminhar tranquilamente pelas ruas de nossa cidade sem receio de sermos roubados ou furtados; o chamado “cangaço moderno” assusta nos confins do País; a Amazônia está sendo devastada, principalmente por facções criminosas; o Aeroporto Internacional de Guarulhos é alvo do tráfico de drogas – não foi à toa que duas brasileiras sofreram com a Justiça alemã. Além disso tudo, nossa Polícia Federal carece de mais recursos e melhor tecnologia, embora seja um exemplo ao País, pelos esforços que faz no combate ao crime organizado. Portanto, que nosso turista, em seus delírios para promover sua imagem internacional, se preocupe mais com a segurança interna do País do que em terceiros países. E que determine que seu ministro “vingador” seja mais eficiente do que demonstra ser quando fala.

José R. de M. Soares Sobrinho

joserubens@jrmacedoadv.com.br

São Paulo

*

Amazônia

No ‘corner’ de Marina Silva

Na luta entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e seu colega Alexandre Silveira (Minas e Energia) quanto à possível exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas (Estadão, 12/5, A6), estamos no corner da ministra. Enquanto o mundo inteiro busca caminhos para uma transição acelerada para energia limpa, a Petrobras quer começar uma nova prospecção de petróleo em plena Amazônia. Na melhor das hipóteses, esse é um projeto para começar a gerar petróleo novo em 2030, que coincidentemente é a data-limite estabelecida pelo Pacto Global da ONU (assinado e ratificado pelo Brasil) para evitar que a Terra supere 1,5°C de aquecimento, o que seria desastroso para as futuras gerações. O Brasil tem potencial para gerar energia limpa, como o hidrogênio verde, e conquistar posição de destaque no mundo. Mas, para isso, precisa resistir à tentação do petróleo e priorizar fontes alternativas.

Alexis Thuller Pagliarini

alexis@criativista.com.br

São Paulo

*

Saúde pública

Vacinação em baixa

Na semana que passou, fomos informados de que a adesão dos brasileiros à vacinação contra a gripe tem sido baixa: até aqui, só 25% do público-alvo foi imunizado. Infelizmente, essa resistência de parte da população não é exclusiva do imunizante contra a gripe; a vacinação contra a covid também tem enfrentado obstáculos nos últimos anos. Esse quadro preocupante se deve, entre outros fatores, ao negacionismo, à disseminação de medo e desconfiança e à avalanche de fake news propagadas por Jair Bolsonaro e seus asseclas durante seu governo. Bolsonaro foi derrotado, mas deixou um obscuro legado de atraso, ignorância e alienação. Agora, o atual governo precisa mostrar a que veio: a vacinação é uma questão fundamental de saúde pública.

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

*

GASTOS IRRESPONSÁVEIS

No contexto atual, em que a economia global está em constante turbulência e a desigualdade social persiste, é alarmante observar como os gastos públicos muitas vezes são conduzidos de maneira irresponsável até mesmo pela Procuradoria-Geral da Republica (PGR), órgão que deveria fiscalizar sua correta utilização (PGR gasta R$ 878 mil para ter ‘lavador de carro oficial’ e ‘carregador de móveis’; veja salários, 12/5). A falta de transparência, a ausência de prioridades claras e a má gestão dos recursos financeiros têm um impacto negativo na sociedade como um todo. O desperdício de dinheiro público pela PGR é uma realidade triste e impactante. Licitações superfaturadas, contratos duvidosos e má gestão financeira levam a um uso ineficiente dos recursos. É como Brasil jogasse no ralo, enquanto há tantas demandas sociais urgentes que poderiam ser atendidas com essa verba desperdiçada. É preciso implementar mecanismos de controle mais rigorosos e uma cultura de responsabilidade financeira para evitar esse tipo de desperdício.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

CORTE DE DESPESAS

Lula da Silva chama a privatização da Eletrobras de sacanagem. Isso porque ele não poderá fatiar a estatal e distribuir cargos. Se existe sacanagem foi não ter privatizado a Petrobras e os Correios. Quem viver verá o que acontecerá nessas estatais e em outras nestes quatro anos de governo. O cinismo é tão grande que Lula criticou os dividendos da Petrobras e é quem levará a maior bolada, cerca de R$ 9 bilhões, quase a mesma quantia que distribuiu aos parlamentares em troca de apoio (se isso não é compra de votos, não sei o que é). Portanto, é preciso cortar pela metade as explosões do presidente. Ele grita por gastar, mas nada faz para cortar gastos. E quem não corta gastos não pode pedir redução de juros. Simples assim.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

ORÇAMENTO SECRETO

Lula chegou a dizer que o orçamento secreto era o maior esquema de corrupção da História, e disso ele entende. Gostou tanto que incorporou ao seu governo atual.

Walter Tranchesi Roriz

wtroriz@hotmail.com

São Paulo

*

OS TREZENTOS PICARETAS

E assim, finalmente, Lula liberou R$ 9 bilhões do orçamento secreto para saciar a fome dos 30 milhões de brasileiros, desculpe, dos 300 picaretas, como ele mesmo já se referiu aos deputados.

Lourdes Migliavacca

lourdesmigliavacca@yahoo.com

São Paulo

*

O CARGO PARA QUE FOI ELEITO

Muito precisas as considerações da coluna Lula, o Brasil é aqui!, da excelente Eliane Cantanhêde (Estado, 9/5, A7). Lula está esquecendo para que cargo foi eleito. Presidente do Brasil, não sindicalista, petista e outros istas. Tentar alterar atos soberanos do Congresso, só porque aprovados em legislaturas anteriores, demonstra má-fé ou incapacidade de governar. Brasileiro bem informado e racional sabe da importância da aprovação do Marco do Saneamento, das reformas trabalhista e previdenciária (atropelada em parte por Jair Bolsonaro). O Brasil precisa de reformas administrativa e tributária, extinguir cabides de empregos como o caso da EBC e a empresa do “trem-bala”, etc. Desviar a atenção dos verdadeiros problemas do País, como falta de investimentos em obras necessárias para geração de empregos e aumento de arrecadação e voltar os olhos para a saúde e educação pública, segurança, meio ambiente, relações internacionais (desprezadas pelo Bolsonaro, agora com alguma atenção do governo Lula), isso sim. Deve se esquecer dos desgovernos Bolsonaro e Dilma Rousseff e se inspirar nos governos de Fernando Henrique Cardoso e em parte o de Michel Temer. Caso contrário, deve sair e deixar o vice.

Éllis A. Oliveira

elliscnh@hotmail.com

Cunha

*

O DESINTERESSE DE LULA

Tudo indica que Lula aceitou disputar a Presidência da República para salvar o PT. Tem demonstrado claramente que não tem mais a menor vocação para o cargo e tudo parece entendiá-lo e ainda tem mostrado total desinteresse por disputas políticas. Seu tempo passou e ele sabe disso. O pior é que 2026 está longe. Azar o nosso!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

VIAGEM À UCRÂNIA

O presidente Lula da Silva não aceitou o convite do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, para, in loco, entender o que a Rússia está fazendo contra o seu país. Optou por mandar em seu lugar o assessor especial de Relações Internacionais do Planalto, Celso Amorim, para não melindrar seu ídolo Vladimir Putin. Lula gosta tanto de viajar, e não deveria perder por nada essa oportunidade, porque só assim, após entender os fatos, ele poderia ficar de boca fechada para não dizer tanta asneira.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

UCRANIANOS NO BRASIL

Fiquei comovido ao ler o texto Ucranianos ignoram risco e tentam refazer a vida (12/5, C6-C7). Desejam retornar para as suas raízes mesmo que elas tenham sido em parte arrancadas. Gostaria de sugerir que o Estadão realizasse uma matéria sobre os refugiados daquele país que estão no Brasil. Será que eles desejam voltar e têm condições financeiras para isso?

Emerson Fabio

emersonfabio1939@outlook.com

Catanduva

*

DINO E MORO

As idas do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Congresso para ser arguido pela Comissão de Segurança Pública, de tão frequentes e infrutíferas, estão se tornando banais. Um episódio em particular, ocorrido na audiência do dia 9/5, chamou a atenção: ao rebater uma interpelação do senador Sergio Moro, Dino respondeu acusadoramente: “Eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público”. Se Moro fez ou não conluio com o MP na condução dos processos da Lava Jato não se sabe ao certo, pois nunca houve comprovação oficial. Portanto, erra o ministro – que, por seu passado de juiz e pela posição que ocupa atualmente, deveria zelar pela “justiça” – ao acusar pública e levianamente, sem provas, o senador Moro. Audiência pública tem como propósito tratar de questões de interesse público. Não é, ou ao menos não deveria ser, lugar de bate-boca acusatório em que “Swat se digladia com Vingadores” ou coisa parecida. A opinião pública merece mais respeito.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

CCJ

A Comissão de “Constituição” e Justiça da Câmara dos Deputados vai desacatar a Constituição para anistiar as irregularidades cometidas por partidos na campanha eleitoral.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

ESQUIZOFRENIA POLÍTICA

A Polícia Federal já tem investigações conclusivas da participação de setores do núcleo bolsonarista da oposição na logística dos atos golpistas de 8 de Janeiro, que agora acusa o governo, na CPMI a ser instalada, de não tê-los barrado e punido a tempo. Durma-se com um barulho desses.

Bernardo Assis Filho

bafpsi7@uol.com.br

Salvador

*

MÃO NO BOLSO

O Banco Mundial apresentou estudo demonstrando que a Amazônia em pé vale muito mais do que se explorada economicamente pela população local. Mas, espere aí. Vale mais para quem? Não pode ser para o cidadão brasileiro que mora num povoado no coração da floresta. Claro! Vale para o planeta. Mas esse valor só sai do papel se o restante do planeta parar com os discursos populistas ocos e puser a mão no bolso na medida do estudo do Banco Mundial. Até agora, só temos blá blá blá.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

BRASIL AUTOSSUFICIENTE

O Brasil do século 21 deve ser movido a energia solar, eólica e da água da Floresta Amazônica. Nossa maior riqueza é a nossa natureza. Preservar nossa imensa riqueza natural deve ser nossa meta estratégica de geopolítica. Toda a nossa energia elétrica pode e deve ser produzida pelo Sol, pelo vento e pelas águas geradas pelas árvores de nossas florestas. Autossuficientes por natureza. Nosso ambiente natural é nossa riqueza e nossa vida.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

CRIADOR E CRIATURA

Sobre a reportagem Roteiristas vão à luta contra os textos da IA (Estado, 9/5, C6-C7), a inteligência artificial (IA) pode ser uma ameaça ou não. Não sabemos que tipos de tecnologias estão sendo desenvolvidas. Uma IA conseguiria escrever um filme bem bolado? Um filme com roteiro simples pode até ser. Mas uma IA conseguiria escrever uma série complexa e bem escrita como 24 Horas, ou uma série cheia de surpresas e um protagonista excêntrico, como Dr. House? Eu ficaria impressionado, mas não surpreso. Mais impressionado ainda se a IA acreditasse ser um roteirista humano, como aquela personagem Rachel, de Blade Runner. A partir daí, escritores e artistas vão ter que se virar nos 30, como diria Faustão, para passar por cima das IAs. A frase do Faustão é profética: em 2030 já terão substituído tudo? Humanos serão dispensáveis? As IAs formarão uma nova civilização e colocarão a humanidade para escanteio? A criatura não pode destruir o criador.

Rynaldo Papoy

papoy3@gmail.com

Guarulhos

*

COOPTAÇÃO DE ATLETAS

É assustador e perverso o esquema de cooptação de atletas por apostadores escolados no mundo do crime. Quando o combinado não se realiza, jogadores são ameaçados de morte e pressionados pelo bando a aliciar colegas, de modo a lhe ressarcir o prejuízo. Enredo de filme “noir”, no melhor estilo de Al Capone, mas também triste evidência da degeneração moral de nossa sociedade. Em relação a reportagens de jornais e TV, cabe assinalar que a imagem dos jogadores está sendo exibida, e não a dos corruptores, os verdadeiros vilões da história, portadores do vírus que não cessará de fazer vítimas, se o seu potencial deletério não for totalmente inativado. Cabe levar em conta que os jogadores são vítimas também, presas capturadas por aliciadores tarimbados, que devem ser expostos ao conhecimento público e exemplarmente punidos.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro