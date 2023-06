Hidrogênio verde

Brasil, o protagonista

União Europeia anuncia R$ 10 bi para hidrogênio verde no Brasil (Estado, 13/6, B1 e B2). Novamente, notícias auspiciosas sobre o hidrogênio verde. Atentemos, porque o etanol brasileiro já é ambiental e economicamente vantajoso ante outros combustíveis, e estão querendo impor uma nova tecnologia de base europeia para nos tornar dependentes dela. Por que não promover a adequação dos motores no exterior ao nosso etanol, como aqui fizemos? Sairia muito mais barato, mas seríamos nós os protagonistas, não eles. Etanol de cana dá para ser obtido de forma vantajosa na África do Sul, na Índia e até na China, mercados mais próximos do europeu. Hidrogênio para ser produzido aqui e transportado para lá não parece algo de bom senso.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

Meio ambiente

Microplástico nos oceanos

Microplástico: ameaça ao mar e ao planeta (Estado, 11/6, C6 e C7). Um oceano de plástico está matando a vida na Terra azul da cor do mar. Matricídio coletivo praticado pela humanidade contra a natureza. Estamos no limite de nossa insanidade em relação ao meio ambiente, que tornou possível o surgimento da vida na água do mar. O avanço tecnológico e a ambição nos conduzem ao fim da vida. Ou mudamos ou morreremos abraçados às nossas vãs esperanças.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Limpeza

Sobre o microplástico nos oceanos, tenho as seguintes dúvidas: 1) É possível tentar limpar esta colossal tonelagem (2,3 milhões de toneladas de partículas de plástico) até um nível civilizado? 2) Se for, quanto custaria? E 3) seria possível mensurar os benefícios? Quando vemos trilhões sendo torrados em armamentos, por exemplo, penso que investir nessa limpeza deve ser mais barato do que reassentar os humanoides em outro planeta.

João Israel Neiva

Cabo Frio (RJ)

Economia

Brasil, Suíça da AL

Por coerência com sua campanha eleitoral à Presidência da República e, agora, como dever de ofício como ministra do Planejamento, cabe à senhora Simone Tebet explicar ao presidente Lula o que realmente ocorreu na Eletrobras. Ele não consegue distinguir capitalização de privatização. O arranjo que foi aprovado no Congresso Nacional foi um processo de capitalização que possibilitou à empresa levantar recursos para investimentos – sem se privatizar (pela pulverização obrigatória) e sem utilizar recursos públicos. Como a geração e transmissão de energia elétrica são em si uma atividade intrinsecamente viável, a grande sacada para tornar atrativas as ações da Eletrobras ao aplicador minoritário foi criar mecanismos impedindo ao governante de aparelhar a empresa, apesar de continuar estatal. Lula precisa entender que essa “sacanagem” é ruim agora para o PT, mas é boa para o Brasil e se aplica a todos os partidos que lhe sucederem. Se o governo Lula mantiver o que foi feito e, mais do que isso, estender tal desenho organizacional às demais estatais do País, certamente terá o apoio do Congresso Nacional e verá confirmada, ainda no seu governo, a previsão do conceituadíssimo economista presidente do Instituto de Finanças Internacionais, Robin Brooks, que antes atuou como estrategista de câmbio do Goldman Sachs e no Fundo Monetário Internacional, de que o Brasil será a “Suíça da América Latina”.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

Alfabetização

Vulnerabilidade social

Sou professor alfabetizador há nove anos e afirmo: o problema não está na escola nem nos profissionais, mas fora da escola. As crianças que não aprendem, em sua maioria, são de alta vulnerabilidade social, têm problemas de saúde, mas não têm a devida assistência médica pública. Quando as famílias recebem os relatórios da escola, vão até uma Unidade Básica de Saúde e retornam dizendo que não conseguiram atendimento médico. Enquanto deputados superfaturam combustível, nós, professores, gastamos do nosso bolso para comprar, por exemplo, papel, internet, tinta e impressora para usar em casa, fora do nosso expediente, em benefício da escola, sem reembolso por isso. É preciso parar de jogar a culpa nos professores pela não aprendizagem de todos.

Eliel Queiroz Barros

Santo André

REAJUSTE DOS PLANOS

Para satisfação das empresas operadoras de saúde e desespero dos usuários, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou aumento de até 9,63% nos planos individuais e familiares. As operadoras têm toda razão em justificar seus altos custos posto que a medicina está cada vez mais cara aqui e no mundo. O resultado disso é que muitos clientes, impossibilitados de arcar com as mensalidades exorbitantes, têm procurado alternativas mais baratas e, no limite, o Sistema Único de Saúde (SUS). Esse é o ponto. Lula da Silva prometeu, durante a campanha, investir massivamente na saúde pública através da reedição do Programa Mais Médicos. Entretanto, não bastam mais médicos somente. É imperativo que o governo também faça frente aos custos operacionais envolvendo equipamentos e tecnologia de ponta, tanto no diagnóstico como nos diversos tratamentos clínicos e cirúrgicos. Se o SUS já está sobrecarregado, ficará mais ainda com os reajustes dos planos. O governo precisa se preparar para isso. Do contrário, quem sofrerá, ao fim e ao cabo, serão os doentes.

Luciano Harary

São Paulo

DANO À SAÚDE FINANCEIRA

Depois de aumentar os planos de saúde individuais e familiares em 15,5% em 2022 – a maior alta do século –, a ANS, sempre atuando na defesa da saúde financeira de seus associados, acaba de autorizar o aumento em até 9,63% para este ano, quase o dobro da inflação acumulada de 5,78%. Com a já conhecida e surrada justificativa de que a alta não reflete apenas a inflação, mas também a variação das despesas assistenciais, a alta ou queda de uso dos serviços médicos de insumos e o prejuízo do setor, entre outros blá blá blás, a ANS causará novamente enorme dano à saúde financeira de cerca de 8 milhões de consumidores de planos de saúde no Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

LINHA RUBI

Em relação ao editorial Rodoanel é o estado da arte da incompetência (12/6, A3), no meu entender, as próprias estimativas iniciais de custos das obras podem estar sendo subestimadas nas licitações, ou devido à incompetência para seu cálculo ou para melhorar a atração de potenciais licitantes que, depois, serão obrigados a fazer pedidos de aditamento que irremediavelmente aumentarão o custo final das obras. Deveria haver legislação específica para punir os governantes por isso. Outro caso emblemático da aparente incompetência no planejamento feito pelo governo do Estado de São Paulo é a licitação proposta para a Linha Rubi, em que o próprio estudo de demanda indicou que a maioria dos passageiros utiliza a linha até a Estação Luz, mas a concessão será a partir da Estação Barra Funda. Isso obrigará grande número de usuários a perder seu tempo precioso fazendo uma baldeação, que hoje é totalmente desnecessária, para chegar aos seus destinos. Em tempo: a licitação da Linha Rubi foi lançada sem grande transparência e discussão com a sociedade em plena pandemia, tendo realizado apenas com um punhado de audiências públicas. E o acesso ao material da licitação só é permitido após a realização de cadastro. Isso é legal?

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

CRACOLÂNDIA

O editorial O ‘pizzo’ mafioso no centro de SP (13/6, A3) descreve a saga de quem mora no centro, tem um comércio ou é obrigado a passar pelos locais dominados pela Cracolândia. Sabe-se quem são os financiadores do tráfico, pois é um mercado de drogas a céu aberto, tudo tolerado pelas autoridades. É preciso agir com rigor contra os que transformaram o centro de SP num inferno. Mas qual o rigor se não se pode tomar nenhuma medida que vêm os defensores dos direitos humanos e a Igreja e criticam qualquer tentativa de solucionar o problema? Há dois tipos de moradores de rua, os que moram por necessidade e outros que vão para as ruas em busca de outros benefícios. Identificá-los já seria um passo para solucionar os problemas. O que não é tolerável é penalizar quem trabalha, paga imposto, mora, tem imóvel ou comércio no local e convive com esse estado de coisas.

Izabel Avallone

São Paulo

OFERTAS DE ‘PROTEÇÃO’

Estava demorando para surgirem as ofertas de “proteção” aos comerciantes da região da Cracolândia. Se as providências que são tomadas para a realização das Viradas Culturais, que de cultura têm muito pouco, infelizmente, fossem também aplicadas com a mesma rapidez e competência para solucionar esse problema sociocriminal, que é a venda livre de drogas a viciados, certamente a famosa Cracolândia nem teria se instalado nas ruas e praças de nossa cidade. Providências sérias e rigorosas devem ser tomadas com urgência, mas distribuir pão e circo é bem mais fácil e atrai votos.

Vera Bertolucci

São Paulo

BARES E RESTAURANTES

Primeiro tomaram conta de parte das calçadas, depois dela toda e, em seguida, chegaram às ruas com quiosques – são os bares e restaurantes que vêm sendo constantemente ampliados, acrescentando mesas e cadeiras em espaços públicos, por vários bairros de São Paulo. Quem autoriza e quem ganha com isso? Certamente, não o cidadão comum, que muitas vezes precisa andar na rua para se desviar do espaço tomado pelo estabelecimento comercial ou passar entre as mesas, no meio dos clientes, que também devem se sentir incomodados. Por sua vez, os quiosques, mesmo que charmosos, ocasionam uma piora no trânsito da cidade, que em determinados horários já é caótico. Alguns deles são bem longos (menos espaço para estacionar) ou impedem uma visão mais clara de quem entra ou sai das garagens vizinhas. Nada contra os bares e restaurantes, até porque, como muitos paulistanos, sou frequentadora, mas aqueles com muita demanda poderiam abrir novas unidades. Acredito que seria melhor para os pedestres, para os motoristas, para o trânsito e para o mercado imobiliário da cidade. E ainda acrescentaria novos postos de trabalho.

Maria Evangelina Ramos

São Paulo

PLANO DIRETOR

Afinal, quais propostas da população foram adotadas na revisão final do Plano Diretor Estratégico que está em aprovação? Por que nós não conseguimos localizar uma sequer? Ocorrem audiências públicas, a população e os movimentos sociais compareceram e apresentaram propostas fundamentadas, mas nenhuma foi incorporada. A quem atende esse Plano Diretor?

Valéria Rueda

São Paulo

MESA SOLIDÁRIA

Curitiba implantou um importante projeto social chamado Mesa Solidária, algo que vem ajudando centenas de cidadãos e cidadãs a ter uma alimentação digna em um dos três pontos de distribuição gratuita de marmitex. Muitas pessoas, moradores em situações de rua, aposentados, desempregados veem o projeto como um lugar abençoado onde poderão matar sua fome e fazer suas refeições num espaço digno. O que revolta como cidadão é que um vereador de Curitiba (sr. Éder Borges, político bolsonarista) protocolou requerimento na Câmara Municipal para acabar com esse tipo de projeto na área central da capital paranaense, porque segundo ele estariam tumultuado o centro, afastando turistas, e que o centro de Curitiba não seria lugar para dar comida a quem precisa, porque é local para trabalho, etc. Tamanha demagogia e narrativa perversa vindas de um vereador, que deveria ter vergonha de protocolar tal requerimento, que, diga-se de passagem, teve apoio de outros 17 vereadores curitibanos que demonstraram também serem insensatos com o sofrimento das pessoas sem renda, com situações precárias de saúde e de subsistência. Aplaudo aqui a prefeitura de Curitiba, que de pronto rejeitou essa proposta desumana.

Célio Borba

Curitiba

SABATINA DE ZANIN

O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, senador Davi Alcolumbre, marcou para a semana que vem, 21/6, a sabatina com o advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente da República para ocupar um dos assentos no Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação, conforme previsto na Constituição, é uma prerrogativa exclusiva do presidente, ou seja, cabe ao chefe do Executivo indicar um profissional que atenda aos pré-requisitos legais e, na sequência, submetê-lo ao crivo do Senado – que é a instância responsável por sabatinar e aprovar a indicação presidencial. Via de regra as sabatinas são meramente protocolares, com pouquíssimas questões que, de fato, enriquecem o debate. Agora, diante da exposição política, teremos uma excelente oportunidade de tornar o debate amplo e enriquecedor, dando caráter democrático à escolha daquele que interpretará a Constituição e que, se aprovado, terá voto decisivo em muitos temas de importância nacional.

Willian Martins

Guararema

SENADO FEDERAL

O Senado irá sabatinar e aprovar Zanin. Trata-se de uma decisão que irá repercutir nas próximas décadas. O Senado também não irá mover impeachment contra nenhum ministro do STF. A quem mais nossa nação deve agradecer pelo STF que temos, senão aos nossos senadores? Nada do que está ocorrendo com nossa Justiça seria possível se não fosse por eles.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

NOTÁVEL SABER JURÍDICO

É claro que os senadores já ouviram falar sobre reputação ilibada, mas quais sabem alguma coisa sobre notável saber jurídico?

Luiz Frid

São Paulo

HORA DE MUDAR AS REGRAS

Quando as escolhas transformam-se em motivo de grita geral, está na hora de mudar as regras. É o que acontece com a indicação para ministros do STF. Presidentes da República têm indicado para um posto praticamente vitalício, já que a aposentadoria compulsória no cargo é aos 70 anos de idade, profissionais jovens, não preparados para a função, uma vez que, a maior parte das vezes, não são possuidores de notável saber jurídico, que pressupõe completo conhecimento da Constituição brasileira e domínio de seus desdobramentos. Se ficou definido, no passado, que quem indicaria os nomes dos substitutos daqueles que iam se aposentando ou morriam ainda na função seria o presidente da República, com o aval dos senadores, responsáveis por sabatinar o indicado para avaliar se o escolhido reunia as qualidades exigidas, hoje há questionamentos sobre esse processo pelo simples fato de os presidentes indicarem pessoas de suas relações pessoais e que, parte das vezes, nem estão à altura do cargo. E, infelizmente, os senadores apenas sacramentam a indicação, nada mais que isso. É preciso levar em conta que magistrados altamente preparados para ocupar as vagas são ignorados em detrimento da própria qualidade do órgão mais alto da Corte do País. Isso não pode continuar!

Jane Araújo

Brasília

ILHA DE GASTOS INDECENTES

Nesta ilha de gastos ditos legais, mas indecentes, de certos setores de servidores federais, na escuridão do desprezo, infelizmente vivem milhões de brasileiros passando fome. Nesse sentido, estarrece ler a manchete Tribunais gastam R$ 3,5 bilhões com venda de parte de férias de juízes (Estado, 11/6, primeira página), despesa essa acumulada nos últimos seis anos, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Não pela venda de férias, mas principalmente pelos 60 dias por ano que gozam desse direito 18 mil magistrados. Oras, por que o trabalhador privado tem 30 dias por ano de férias e os magistrados, 60 dias? Sem nenhuma justificativa para ser diferente, se fosse a mesma regra do setor privado, essa despesa poderia cair pela metade ou R$ 1,75 bilhão. Ou menos 1,326 milhão de salários mínimos. E se contabilizarmos outros indecentes penduricalhos que recebem, muito mais recursos sobrariam para amenizar o flagelo crônico da pobreza no País.

Paulo Panossian

São Carlos

FILAS POR TAYLOR SWIFT

Quando vi na capa do Estadão (13/6, primeira página) uma foto de gente acampada em fila enorme, logo pensei em uma nova epidemia que pudesse estar nos atacando. Lendo vi que se tratava de gente ali esperando, por dias, para comprar ingressos para o show de uma cantora americana, Taylor Swift. Mas, pensando bem, não deixa de ter algo ligado a doença.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

NOVAK DJOKOVIC

My name is Djoko… Djokovic, a serviço de sua majestade, o tênis. Vigésimo terceiro título de Grand Slam. Ninguém tem mais do que ele.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador