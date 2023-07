Economia

‘Ginástica tributária’

Enquanto Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, fala dos riscos de oferecer muitos benefícios e isenções com riscos à economia, lá vem Lula com proposta de descontos na indústria da linha branca (Coluna do Estadão, 13/7, A2). Difícil controlar sua sanha populista.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Poder Judiciário

No congresso da UNE

“O magistrado não deve combater absolutamente nada, mas julgar de acordo com a lei.” A referida frase, do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, serve de paradigma perfeito para repreender a infeliz frase do ministro Luís Roberto Barroso em evento da União Nacional dos Estudantes (UNE): “Nós derrotamos o bolsonarismo”. Não cabe ao STF, parafraseando Zanin, derrotar o bolsonarismo, o petismo, o tucanismo, o comunismo ou o capitalismo... O único e mais importante dever é a guarda da Constituição, em posição de neutralidade e imparcialidade, o que Barroso pareceu não ter. Ademais, a fala é ainda mais grave quando feita sobre um palanque de evento político-partidário, fato que não é adequado a um ministro da mais alta Corte de Justiça do País.

Marcelo Melo Ramos

Marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

*

CPI do 8 de Janeiro

Depoimento de Mauro Cid

Mauro Cid se negou a falar até sobre idade e número de filhos (Estado, 11/7). Se eu pudesse dar um conselho ao tenente-coronel Mauro Cid, eu diria a ele: segure-se firme no pincel, que o capitão vai tirar sua escada.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

Inteligência artificial

‘A profanação da Kombi’

Concordo plenamente com Eugênio Bucci quando diz que “o comercial da marca alemã é um descalabro ofensivo à arte, à música brasileira, à memória de quem já partiu desta para desconhecida” (Estado, 13/7, A6). Profanou-se não só a simpática Kombi, minha fiel companheira de muitas jornadas num passado remoto, mas também – e principalmente – a imagem de Elis Regina, ícone supremo de minha geração, ao criarem uma caricatura esdrúxula da genial intérprete. Em tempos de Anitta, Lexa, Ludmilla, etc., choro a ausência de Elis.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

Eugênio Bucci mais uma vez sacode as estruturas daquilo que aparentemente satisfaz e agrada num primeiro momento. No antigo faroeste, artistas mambembes apresentavam peças incríveis que, no fim, tinham a intenção de vender um tônico capilar que não funcionava. Após a boa venda, cavalo na estrada para a próxima plateia (ou vítima). Como nossos pais, caímos no mesmo golpe, agora mais sofisticado, até com inteligência artificial. Amamos o que nos for apresentado com paixão e parafernália inovadora, para, logo em seguida, cair a ficha e percebermos que fomos logrados. Não há novos cabelos e o que era arte foi vilipendiado de tal forma que ficamos tontos. A memória, para ser consolidada, precisa de afeto e insistência, gerando história. Esta superficialidade marqueteira vista no comercial violenta a memória e corrompe uma letra de música que norteou gerações.

Carlos Ritter

carlos_ritter@yahoo.com.br

Caxias do Sul (RS)

*

Ambiente

Praga no Ibirapuera

Erva parasita se espalha pelo Ibirapuera e se torna ameaça às árvores do parque (Estado, 12/7, A20). Há alguns anos venho observando a proliferação desta parasita, a erva-de-passarinho. Escrevi, na ocasião, para o suplemento Agrícola, do Estadão, alertando sobre o ataque desta praga nas magnólias do Parque da Água Branca. Observei, também, a praga avançando nas árvores da Avenida dos Bandeirantes. Agora, infelizmente, no Ibirapuera. Lamentável que a Prefeitura de São Paulo não tome nenhuma iniciativa para erradicar a praga. Parece que os técnicos da Prefeitura não sabem com o que estão lidando. Triste situação. Meus falecidos tios, que eram lavradores, diziam “erva-de-passarinho, para ser eliminada, deve-se cortar o galho da árvore onde está alojada e, imediatamente, queimá-lo. Espero que a Prefeitura tome uma atitude, não só no Ibirapuera, mas em todas as árvores contaminadas.

Rubens Pinesso

pinessor@yahoo.com.br

São Caetano do Sul

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DEFLAÇÃO EM JUNHO

Após quase um ano, o Brasil acusa, com alegria, uma deflação confirmada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Afinal, a estabilidade democrática leva à segurança e ao desenvolvimento, espelhado pela postura de um Banco Central (BC) independente e livre de interferências populistas. A diferença de preços, para menor, já é sentida no bolso dos brasileiros.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

ALÍVIO PARA O CONSUMIDOR?

A deflação de 0,08% em junho foi manchete. Olha, foi um alívio, senti no bolso. Já vou ligar para o banco e falar com o gerente para saber onde aplicar essa sobra no meu salário. Ou trocar o celular. Quem sabe uma viagem com a patroa?

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

SINAL PERIGOSO PARA A ECONOMIA

A deflação apresentada pelo Brasil pode representar um sinal perigoso para a economia. Quando os preços caem de forma contínua e generalizada, os consumidores adiam suas compras na expectativa de preços ainda mais baixos, o que reduz a demanda e desencadeia um ciclo de queda na produção e no emprego. Empresas também são afetadas, com margens de lucro reduzidas e dificuldades para pagar dívidas. O desafio para as autoridades econômicas é evitar que a deflação se torne um problema crônico, pois pode levar a uma recessão prolongada.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

PODER REVISOR DO SENADO

Depois do protagonismo ganho pela Câmara dos Deputados, destravando a reforma tributária que se encontrava em espera há 30 anos, a bola está agora na cancha do Senado. Os senadores – com seu poder revisor – têm a missão de corrigir possíveis exageros ou enganos dos deputados, colocando o projeto na melhor forma para atender tanto as necessidades do governo quanto a sociedade. Espera-se que tudo saia da melhor forma e que contribuam com o futuro da Nação. A produção da Câmara deu uma nova feição à reforma. No lugar do aumento de tributos proposto no texto original, criou limites e mecanismos para proteger setores importantes – agronegócios, comércio, prestação de serviços, cesta básica, educação, saúde e outros – e ainda deverá passar por regulamentação tanto nos esquemas de arrecadação quanto na partição do bolo tributário. Espera-se que os parlamentares aproveitem o embalo dos últimos dias para tratar mais dos interesses da comunidade do que da política partidária e, principalmente, que abandonem a nefasta polarização que só serve para comprometer a imagem da classe. Precisamos de reformas estruturais que coloquem o Brasil na rota da paz e do desenvolvimento e isso se traduza no bem-estar geral. Todos os envolvidos – parlamentares, governantes, burocratas e lideranças da sociedade – têm de ser conscientes que reforma definitiva não existe. Qualquer tema pacificado hoje pode exigir mudanças amanhã conforme a evolução social. Não é conveniente deixar que os ajustes legais (as ditas reformas) demorem 20, 30 ou mais anos, como se deu com a tributária. Esse interregno é motivo de atraso.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

NERO TOCANDO CÍTARA

O ministro Fernando Haddad tocando violão (enquanto planeja o aumento da arrecadação com alterações no imposto de renda) fez lembrar Nero tocando cítara.

Pedro Paulo Prado

pedropauloprado@instale.eng.br

São Paulo

*

COMPOSIÇÃO DOS MINISTÉRIOS

É compreensível no nosso sistema político atual que o governo precise fazer uma composição de cargos em ministérios, contemplando aliados. Não é aceitável por outro lado que o governo entregue os cargos cegamente, sem estabelecer princípios básicos tais como: vasta experiência, currículo técnico e critérios de diversidade defendidos durante a campanha. Ao ignorar essas premissas para o preenchimento de cargos, especialmente de ministros de Estado, o governo comete estelionato eleitoral e demonstra incompetência de negociação, entregando a gestão do País a pessoas muitas vezes sem a mínima condição de exercer a função com resultado decente para o País. É em especial preocupante a eliminação sucessiva das poucas líderes mulheres no primeiro escalão do governo substituindo-as por homens brancos. É crítica a nomeação de pessoas com perfil meramente político, não técnico. Metaforicamente falando, está na hora de Luiz Inácio Lula da Silva, comandante da vez desse grande navio que é o Brasil, focar em garantir uma tripulação que entenda de navegação marítima e não de carroças, pois o mar tem icebergs e tempestades. A gestão do Brasil não é para amadores, nem para incompetentes ou apenas para os mesmos homens brancos de sempre. Nós eleitores não queremos mais gente brincando de gestores, ou de mandar gordas esmolas para seus currais eleitorais. Queremos que as promessas eleitorais sejam cumpridas, não aceitamos mais desculpas de que as coisas são difíceis e complexas, e consideramos inaceitável o estelionato eleitoral sucessivamente feito ao longo de décadas, tanto por direita quanto por centro e esquerda.

Gustavo Chelles

guchelles@gmail.com

São Paulo

*

PODERES HARMÔNICOS

Artigo 2.º da Constituição: “São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Belas palavras. É só no papel. Na realidade não ocorre nada disso. O toma lá, dá cá do governo Lula já começou. Haverá dança das carreiras em alguns ministérios e em outros órgãos para contar com o apoio do Centrão. Ou você paga a fatura ou não governa. Não é isso? É o famoso rabo preso. O do Legislativo preso com o Judiciário. O do Executivo preso com o Legislativo, etc. E o povo? Ora, o povo, quem se importa com ele? Comparece a cada dois anos para votar num sistema de cartas marcadas onde não há mudança.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MAIORIA NO CONGRESSO

Segundo Lula da Silva, um partido que ganha as eleições precisa construir maioria no Congresso para poder governar. Lula é expert nessa questão. Começou com o mensalão, e agora nutre a fome dos parlamentares liberando verbas em troca de apoio. Lula só não consegue dobrar Campos Neto, presidente do Banco Central, a quem chamou de teimoso e tinhoso.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

PARTIDO DE NARRATIVAS

Desde que assumiu a Presidência, Lula e o PT já sabiam que sua coligação partidária não teria maioria. Definiu ministros, presidentes de estatais e bancos, diretorias. Depois de seis meses irá fazer uma troca de ministros e presidentes de bancos e estatais para tentar obter maioria no Congresso, só que agora vem a diferença: terá como narrativa que o Centrão colocou a faca no pescoço e não teve outra alternativa. É um partido de narrativas.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

CENTRÃO

Lula tem razão, o Centrão não é um partido político. O Centrão é uma milícia, uma máfia.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

EMENDAS PARLAMENTARES

A distribuição de emendas nada mais é do que dinheiro do povo (pagamentos dos impostos) para o povo (obras necessárias). Por essa razão, deveria haver uma comunicação direta do povo com os governos federal, estadual e municipal. O povo tem que dizer onde há a necessidade dessas obras, e fiscalizar os andamentos. Porque, eliminando os intermediários (parlamentares), é menos risco de perversão no meio do caminho.

Arcangelo Sforcin Filho

despachante2121@gmail.com

São Paulo

*

ESCOLAS CÍVICO-MILITARES

O ex-presidente Jair Bolsonaro queria obrigar os Estados a implantar escolas cívico-militares. Agora, o atual presidente Lula defende a extinção do projeto também por razões ideológicas. Os dois mandatários no Executivo federal, atuando de acordo com suas convicções, não levam em conta que o ensino fundamental e o ensino médio são de competência de municípios e Estados. Portanto, tanto a obrigação de um lado como a proibição do outro lado ferem a autonomia federativa de decidir o que os entes federados querem fazer com a educação no País.

Luiz Roberto da Costa Jr. lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

ESCOLHA DOS PAIS

Lula foi eleito pela tal “frente ampla”, mas continua governando só para o PTessauro. Mais uma decisão que o Congresso tem de revogar. Entre outras coisas, porque essas escolas são uma opção dos pais, ninguém é obrigado a colocar os filhos lá.

César F. M. Garcia cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

*

UM ERRO

Foi um erro a criação das chamadas escolas cívico-militares, pois nada tem que ver o sistema militar com o ensino básico civil estadual e municipal. Não somente se impõe disciplina e segurança por meio de métodos militares – então todos os setores públicos teriam de ser militarizados. As portas de escolas militares de fato, onde o aluno é um militar, estão abertas a todos, a partir dos 14 anos, como as preparatórias. É inadmissível o que já se viu nas cívico-militares, com monitores militares mesmo dando “ordem unida” a adolescentes. Nem mesmo alunos de Colégios Militares do Exército podem ser enquadrados em regras militares, pois são civis. Afirmo isso com isenção, pois sou militar inativo carreirista voluntário e na eleição passada para presidente votei em branco.

Heitor Vianna P. Filho lagos@araruama.com.br

Araruama (RJ)

*

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA

Os governantes brasileiros agem assim: se um determinado programa é exagerado, tem distorções e foi incrementado pelo adversário político, é sumariamente eliminado, a não ser que gere bastantes cargos políticos para aparelhá-lo. Jair Bolsonaro fez isso e Lula segue o mesmo caminho. Por exemplo, o número de escolas militares é um enorme exagero, mas o programa não precisa nem deve ser cortado, basta ter boa vontade, pois cumpre uma finalidade. Mas aí entram a briga política e a falta de competência para adaptá-lo à realidade.

Abel Pires Rodrigues abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

QUANTO VAI CUSTAR?

É muito fácil extinguir um programa de fomento a escolas com dinheiro público sem ter de arcar com os custos do próprio bolso. E quanto vai custar este desmantelamento – a meu ver, ideológico e político? Governo e políticos, favor agir e pensar mais no povo e no Brasil.

Jaime E. Sanches jaime@carboroil.com.br

São Paulo

*

POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO

O editorial O descaso que mata (11/7, A16), que trata do desabamento de um prédio em Pernambuco, causando a morte de 14 pessoas, reitera a urgência de políticas públicas de habitação. O prédio fazia parte do Conjunto Habitacional Beira-Mar, com 39 blocos, mas estava interditado há 13 anos juntamente com outros 12 e agora são 15 os interditados. Não sou engenheiro civil, mas industrial, e cursei as cadeiras de Resistência dos Materiais e Estabilidade das Construções. Portanto, posso chamar a atenção para um crime abordado na matéria, que é a interdição dos prédios do conjunto por problemas estruturais. A engenharia brasileira é excelente e isso só pode ter ocorrido por erro no projeto ou durante a construção, por desobedecer aos cálculos. Nessa segunda hipótese, uma das causas é a economia no material. E isso é crime. Com um projeto feito de acordo com as rigorosas normas vigentes e uma construção correta, só uma ocorrência de natureza, como um terremoto, por exemplo, causaria tal tragédia. Sem discordar do texto, há ainda um crime a ser esclarecido, infelizmente existente, principalmente em obras sem a devida fiscalização. E esse descaso não é comum em obras públicas. Faz-se necessária uma rigorosa investigação e a punição dos culpados se for o caso.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

DESCARACTERIZAÇÃO DA PEDRA GRANDE

A Prefeitura de Atibaia divulgou pelas redes sociais, no dia 5/7, vídeo apresentando um projeto de plataforma de vidro (sky bridge) sobre a laje da Pedra Grande, monumento natural tombado há 40 anos, que se localiza dentro da Unidade de Conservação (UC) da Serra de Itapetinga. Trata-se de projeto que afronta o respeito ao tombamento, colocando em risco a fauna e a flora locais e toda a preservação da UC. É pura violação ao meio ambiente motivada por cabeças megalomaníacas das autoridades municipais, que perderam totalmente o senso de prioridade na gestão da cidade, carente de redes de água, coleta e tratamento de esgoto e que enfrenta um boom imobiliário especulativo que só piora a situação da infraestrutura urbana. Ademais, como estância turística, Atibaia deve planejar suas atrações de forma a respeitar o desenvolvimento sustentável e, dessa forma, avaliar todos os seus impactos.

Marcelo Laxe

frilaconsultoria@hotmail.com

Atibaia

*

CRIMINOSOS TRAVESTIDOS DE TORCEDORES

A respeito de mais uma trágica morte provocada pela incontida pulsão homicida de criminosos travestidos de torcedores fora do estádio Allianz Parque, do Palmeiras, que vitimou a jovem torcedora da Mancha Verde Gabriela Anelli Marchiano, de 23 anos, atingida na jugular por uma garrafa de vidro atirada por um fanático torcedor carioca do Flamengo, cabe dizer que a condenável leniência do poder público, ao deixar de adotar medidas e punições mais severas, deve ser apontada como a grande responsável pela transformação dos campos de futebol em verdadeiros campos de guerra fratricida das famigeradas torcidas organizadas. A absurda e descabida proibição da presença de duas torcidas animando seus times num jogo é o melhor e mais evidente atestado de incompetência da polícia na garantia mínima de segurança numa partida. Estádios de futebol são locais de rivalidade saudável, confraternização e celebração do esporte mais querido e praticado no planeta bola, não de cometimento de crimes, selvageria e barbárie. Paz no futebol aos torcedores de boa vontade. Amém.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

BRIGAS DE TORCIDAS

A morte da torcedora do Palmeiras infelizmente não será a última envolvendo brigas de torcidas rivais. Infelizmente tampouco não serão leis mais duras, policiamento ostensivo, jogos de uma torcida só ou sem torcida alguma, cartazes ou declarações pedindo paz no futebol ou coisa parecida que resolverão essa violência sem sentido. Pois a questão básica é comportamental, vem de longuíssima data e só tende a piorar: o fundamentalismo insano que impele as massas a praticarem atos violentos em nome de uma causa maior. Se o fanatismo religioso ou político já é condenável, o futebolístico é absurdo e estúpido. Não é fenômeno exclusivo brasileiro, mas aqui é seguramente um dos piores. Torcer para um time é divertido, saudável e recomendável; ficar aborrecido quando o time perde é normal. Só que provocar adversários com xingamentos e gestos obscenos, invadir centros de treinamento para ameaçar jogadores, arremessar rojões, garrafas e outros objetos, entre outras barbaridades, é obsceno e doentio. Não existe solução mágica imediata para isso. Se os equilibrados conseguirem demover apenas alguns desequilibrados de cometerem atos irracionais já é alguma coisa.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo