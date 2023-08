Escândalo das joias

Expulsão da vida pública

O noticiário revela com diária e gradativa frequência que caminhamos para um lamaçal sem volta. A venda ilegal de joias foi o alerta extremo que faltava. Assim como em nossas vidas privadas buscamos as melhores condutas, práticas e escolhas, não podemos continuar relegando menos importância às nossas escolhas políticas. São esses eleitos que vão regular nossas vidas e condutas, razão mais que suficiente para escolhermos pessoas autenticamente honestas, com propósitos e ideais verdadeiramente voltados ao interesse de todos. Nas últimas décadas, o Estado brasileiro foi tomado por uma turba de indivíduos que se digladiam entre si pelo poder e o dinheiro público. Sob mantos ideológicos e falsamente classificados como de direita, de centro ou de esquerda, conseguiram derrubar a harmonia em que vivíamos, substituída por uma tolerância irresponsável. E, não bastassem os tronos nababescos que somos obrigados a custear, ainda desviam recursos públicos para seus interesses via mensalões, repugnantes emendas parlamentares, inaceitável financiamento partidário. E agora vendendo presentes recebidos enquanto autoridade. Temos que começar a praticar a expulsão desses malfeitores da vida pública, bem como o início da verdadeira reconstrução do País. É hora de despertarmos.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Patrimonialismo político

Infelizmente, os militares do alto escalão do Exército que participaram do esquema de vendas de presentes de Jair Bolsonaro não estavam envolvidos na honra e na proteção das leis e dos Poderes constitucionais da Pátria, mas apenas nos velhos padrões do patrimonialismo político. Muito triste.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Barca furada

O governador Tarcísio de Freitas está demorando para saltar da barca furada de Bolsonaro.

Eleitores de centro, o fiel da balança no fim das contas, podem desistir de apoiar um candidato que se declare fiel a quem parece não ter salvação, diante do mar revolto dos escândalos e malfeitos. Fazendo água por vários furos a canoa irá ao fundo, e quem nela estiver pode não sobreviver.

Flávio Madureira Padula

flvpadula@gmail.com

São Paulo

*

Governo Lula

Empreiteiras da Lava Jato

Trazer de volta as empresas da Lava Jato quebradas e condenadas é o mesmo que trazer de volta a raposa ao galinheiro. Os brasileiros estão cansados de malfeitos.

Jaime E. Sanches

jaime@carboroil.com.br

São Paulo

*

Lei de Cotas

Já que a Lei de Cotas se encontra em processo de avaliação, ela deveria ser analisada pelos seus resultados e pela consecução dos objetivos propostos. Essa lei reserva vagas em instituições públicas de ensino superior para estudantes negros e indígenas. A lei foi sancionada em 2012 e tinha como objetivo promover a igualdade racial e social no País pelo aumento da diversidade em nossas instituições de ensino público superior. Passados mais de dez anos da lei, podemos dizer que ela é um sucesso. Basta comparar um álbum de formatura dessas instituições antes da lei com outro atual. Sou da turma de 1988 da tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e o único aluno negro era um estudante nigeriano, proveniente de um programa de intercâmbio. Os resultados acadêmicos também foram excelentes. A lei foi testada e aprovada. Merece continuar, com os aperfeiçoamentos que estão sendo feitos.

Alexandre Marcos Pereira

apereira1965@hotmail.com

Ribeirão Preto

*

Centro de São Paulo

Epicentro da Cracolândia

A isenção de IPTU em área ampliada do centro de São Paulo, ainda restrita, é justificada pelo espalhamento dos malefícios da Cracolândia. Nada contra que o “quadrilátero” da República seja anexado à área de benefícios fiscais do Triângulo SP. Mas o prefeito e os nobres vereadores não se dignaram a incluir no projeto o epicentro da Cracolândia – a Luz! Se se esqueceram, têm que incluir a Luz já. Ou será que a Prefeitura e a Câmara Municipal estão atuando escancaradamente em prol da especulação imobiliária, que tem cobiçado a Luz por 30 anos?

Suely Mandelbaum

suely.m@terra.com.br

São Paulo

*

ARCABOUÇO JURÍDICO FALHO

É irônico e surreal que um presidente da República que foi contra a vacinação da população brasileira, que perdeu 700 mil pessoas para a covid; que favoreceu o desmatamento e a mineração na Amazônia; e que passou os quatro anos de mandato atacando o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas como uma estratégia para justificar um golpe militar contra a democracia no Brasil venha a ser julgado por ter ficado com relógios e joias presenteados ao governo. Há algo de muito falho em nosso arcabouço jurídico. Se não botar nada no bolso, pode matar a democracia que nada acontece.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

DESCALABRO DOS GOVERNANTES

Triste e preocupante ver o Brasil com sua dimensão continental e importância econômica e assistir ao descalabro de nossos governantes. As histórias que surgem agora dos desmandos do governo Bolsonaro vão além da mais fecunda imaginação. Como essa corja que nos governou por quatro anos é pobre e nociva. Não muito diferente da quadrilha do PT e seus satélites, cujo mandatário pegou uma cadeia de 580 dias pelo conjunto da obra. O pior disso tudo é esse imenso país, com 213 milhões de pessoas, ficar refém desses dois.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

luiz.thadeu@uol.com.br

São Luís

*

POLÍTICO ENGANADOR

Mesmo o mais inteligente dos políticos, quando invoca a proteção de Deus para enganar seus seguidores, um dia terá a máscara caída e será revelado o que é. “Pode-se enganar a todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar a todos todo o tempo.”

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

CONTAMINAÇÃO DAS FORÇAS

O rocambolesco caso das joias recebidas da Arábia Saudita pelo anterior governo brasileiro e a tentativa de expropriá-las a seu favor, feita por Jair Bolsonaro e sua trupe, é igual à bosta: quanto mais eles mexem, na tentativa de escondê-la, mais ela fede, contaminando até as nossas gloriosas Forças Armadas.

Abel Pires Rodrigues

ablrod@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

ARRECADAÇÃO PARA MULTAS

Depois da publicidade da vendas de joias pelo ex-presidente e auxiliares, vamos ver quanto ele vai arrecadar, via Pix, para o pagamento de multas.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

PATRIOTAS

Somos patriotas e cristãos. Amamos nosso país, menos os do Norte e Nordeste. As Forças Armadas importam, principalmente para apoiar um golpe. Duvidamos das urnas eletrônicas, mas tratamos nossas negociatas por e-mail, e esquecemos de deletar. Somos os paladinos da moralidade e da honestidade, mas ganhamos várias joias de países estrangeiros para o acervo oficial, e tentamos vendê-las no paralelo. Prezamos os seres humanos, menos os professores, os cientistas, os artistas, os escritores, os esquerdistas. Apoiamos a saúde, mas somos contra as vacinas. Nossa convicção é de que a terra é quadrada, as fotos do nosso planeta azul são falsas. O meio ambiente é um quesito menor, e os estrangeiros querem roubar nossa Amazônia. Nossa saudável ideologia vai salvar o mundo, resgatar a família tradicional, eliminar os livros impressos e, por fim, fazer uma limpeza na Justiça, na propriedade e nos bons costumes. Qualquer semelhança é mera coincidência.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

USO PARTICULAR DE AVIÃO DA FAB

Desta vez foi o ministro Márcio Macêdo que “usou” o avião da FAB só para dar um “beijinho de aniversário” na mulher. É bom ele poder agradar a mulher dessa maneira, gastando o dinheiro do povo brasileiro, enquanto há muitos brasileiros que não têm dinheiro nem para comprar nem um pedacinho de bolo de aniversário para a mulher. Ele não sabe que o avião da FAB não é para uso particular dos ministros? É um bom sinal que ultimamente não se fala mais em viagens do ministro da Comunicação, para visitar a fazenda dele no Maranhão. Mas hoje já temos um novo substituto. E podemos ter a certeza de que amanhã vão aparecer mais outros. Esse é o Brasil!

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

*

NOVO PAC

Apesar do nosso preocupante déficit fiscal, Lula apresentou seu novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), com previsão de investimentos de R$ 1,7 trilhão em centenas de importantes obras, boa parte delas abandonadas ou inacabadas. Desses recursos R$ 371 bilhões virão do Orçamento da União, outros R$ 362 bilhões das estatais, e a maior parte das verbas previstas será gasta até 2026. Estados como Rio, São Paulo, Minas, Sergipe, Bahia e Paraná devem receber maior volume de recursos. Já aos quatro Estados do Norte serão destinados de R$ 26,6 bilhões a R$ 29,6 bilhões. Os investimentos acordados com os governadores e estatais serão nas áreas de desenvolvimento de produção de petróleo e gás, gasodutos, refinaria, duplicação de estradas, hospitais, Minha Casa, Minha Vida e, em São Paulo, túnel Santos-Guarujá, Linha Verde do Metrô, trem de passageiros entre Campinas e a capital, etc. No papel está tudo bonito. De triste memória, no programa das gestões anteriores do PT, obras do PAC, na sua grande maioria, foram superfaturadas e recheadas de corrupção, e muitas delas até hoje abandonadas. Sinceramente, torço para que dê certo! Para isso, precisamos que o governo atual seja cúmplice do equilíbrio fiscal e austero, e aprove o quanto antes a já encaminhada reforma tributária e também a administrativa.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

PROGRAMA RESSUSCITADO

Vem aí o PAC 2, o ressuscitado Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula 3. Espera-se que sua sigla não seja novamente lida como Programa de Aceleração da Corrupção. A ver...

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

PAPEL INDUTOR

Lula acerta quando diz que o Estado deve ter um papel indutor na economia. Erra grotescamente quando acredita que também deve ser seu executor. Quem não aprende com seus próprios erros está fadado a repeti-los.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

EMPREITEIRAS QUEBRADAS

Governo diz que quer recuperar empreiteiras ”quebradas” na Lava Jato. Claro, a quem tanto se beneficiou delas, chegou o momento da retribuição dos favores. Uma vergonha!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

PÉSSIMA CONSELHEIRA

O presidente Lula não deveria se deixar levar pela sua ignorância, sempre uma péssima conselheira. Lula impôs a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte contrariando todos os especialistas que já apontavam todos os problemas insanáveis que a obra apresenta hoje. Lula vai se deixar levar novamente pela sua ignorância, vai ignorar novamente todos os especialistas que alertam para o desastre iminente da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A teimosia de Lula somada à ganância de todos vai levar o País para um novo desastre anunciado. A catastrófica construção da usina hidrelétrica de Belo Monte não enriqueceu as populações locais, assim como a prospecção de petróleo na Amazônia não vai tirar ninguém da miséria, só a Petrobras e o governo vão ganhar algum dinheiro.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

CÚPULA DA AMAZÔNIA

Países florestais cobram US$ 200 bi de nações ricas para proteger biodiversidade (Estado, 9/8). Duzentos bilhões de dólares para a Amazônia e outras florestas tropicais? De novo? Faz-me rir. Conta outra, vai.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

VENDEDORES DE ELIXIR MILAGROSO

Lá atrás Dilma Rousseff liberou o uso da “pílula contra o câncer”, que não tinha qualquer comprovação científica. Depois veio o charlatão Jair Bolsonaro receitando cloroquina para o combate à covid-19, pois “quem se vacinasse viraria jacaré”. Aproveitando a oportunidade, chegou a vez do charlatão de plantão, Lula da Silva, que liberou o uso do ozonioterapia, que, também, não tem qualquer comprovação científica para o fim pretendido. Seria interessante que esses charlatões vendedores de elixir milagrosos sejam responsabilizados na forma da lei pelos órgãos responsáveis.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

SOCIEDADE MAIS EQUITATIVA

A Lei de Cotas ainda é necessária no Brasil. Embora tenham sido alcançados avanços, a desigualdade persiste. A lei promove a inclusão de grupos historicamente marginalizados, como negros e pessoas com deficiência, em áreas como educação e emprego, que geram a real liberdade de um cidadão. Entre uma pessoa de fé e um fanático existe uma fronteira nítida: o apreço pela liberdade, e é essa liberdade que a Lei de Cotas procurar firmar. Essa política visa a nivelar oportunidades, reduzir disparidades e construir uma sociedade mais equitativa. Ainda que críticos argumentem que a meritocracia deve prevalecer, a realidade é que barreiras estruturais persistem. A continuidade da Lei de Cotas é fundamental para assegurar que todos os brasileiros tenham igualdade de acesso e possam contribuir plenamente para o desenvolvimento do País.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo