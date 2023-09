A delação de Mauro Cid

Delação é liberdade

Mauro Cid foi liberado da prisão após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologar a delação que pode envolver Jair Bolsonaro. Nenhuma dúvida quanto a isso, e acredito ser a melhor solução para o sossego do acossado ex-presidente. Delação é igual a liberdade para delatores (simples assim) e delatados, a exemplo de centenas dos da Operação Lava Jato. Afinal, quantos ainda estão na cadeia ou nas dependências da Polícia Federal? Acredito que daria para contar nos dedos de uma das mãos, e ainda sobrariam dedinhos encolhidos. E, olhem, não restaram dúvidas do envolvimento deles no esquema – o montante bilionário devolvido ao erário evidencia a verdade dos fatos. Só a Petrobras, maior lesada pela corrupção, foi ressarcida em cerca de R$ 6,5 bilhões. Portanto, perdido por perdido, truco! Bolsonaro, inelegível por oito anos e que jura inocência, terá a oportunidade de prová-la e cessar com a perseguição que vem sofrendo. O veredicto, culpado ou inocente, só o futuro nos dirá.

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

Histórico recente

Com a devida vênia do STF, tenho todo o direito de pensar, por históricos recentes, que a aceitação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid serviu apenas para tirá-lo da prisão. Espero estar enganado.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

O entendimento da Justiça

Existe coerência na Justiça brasileira? Outrora, Lula fora condenado por métodos que, depois, foram anulados por mudanças de entendimento da Justiça, descondenando o atual presidente. Prisão preventiva e delação premiada deixaram de ser instrumentos legais e passaram a ser entendidos como tortura. Agora, caminha-se para uma nova mudança de entendimento com o intuito de criminalizar Jair Bolsonaro, usando semelhantes métodos usados contra Lula no passado. Prisão preventiva e delação, agora, são tratadas como instrumentos legítimos, e não mais como tortura. E no futuro, qual será o entendimento da Justiça? Nem Deus sabe.

Marcelo Melo Ramos

Marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

*

Ministério do Esporte

Recursos das ‘bets’

Empossado no Ministério do Esporte, o jovem deputado Fufuca, médico por formação, está a anunciar que tocará os projetos da administração precedente. Nada que fuja aos rotineiros discursos de posse, revogadas as disposições em contrário. Entretanto, como também anunciou que vai monitorar as apostas esportivas online, as chamadas bets, que oxigenarão o orçamento da pasta com os recursos da taxação, podemos dizer que hoje Fufuca lembra o deputado Severino Cavalcanti, então presidente da Câmara que, em 20/5/2005, disse ao presidente Lula que queria a lucrativa diretoria da Petrobras que “fura poço e acha petróleo”. A propósito, lembrando que o então deputado João de Deus – um dos anões do Orçamento, do final dos anos 80 e início dos anos 90 – disse que ganhou muito dinheiro graças à ajuda de Deus e às centenas de vezes que ganhou nas diversas modalidades de loteria da época, boa sorte, Fufuca! Que seus jogos não venham a furar a paciência, a tolerância e a liberdade dos internautas de boa-fé.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

11 de setembro de 2001

Nunca esquecer

Ver os jovens netos de vítimas dos ataques do 11 de Setembro aparecerem em maior número nas cerimônias em memória dos falecidos evidencia a passagem do tempo. Não apaga, contudo, nossa obrigação de manter viva a memória dos que se foram e cultivar o legado de que a liberdade é nosso maior trunfo e jamais poderá ser oprimida. Nunca vamos nos esquecer. Nunca!

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

Vacinação

Anotação no cartão

Sou médico pediatra e creio que um dos motivos da baixa adesão à vacinação contra a covid em crianças pequenas é a não universalização do cartão vacinal. Mesmo em crianças, a vacina contra covid é a única que não é anotada no cartão de vacina, e sim num outro papel. Assim, a falta da vacina passa despercebida por pais e por profissionais da saúde nas UBSs. Urge uma alteração rápida desse procedimento.

Márcio Roberto Lopes da Silva

marcioped.itu@gmail.com

Itu

*

DELAÇÃO DE CID

Para julgar a suspeição do juiz Sergio Moro e anular as condenações de Lula da Silva e de outros, o ministro Gilmar Mendes atacou as delações premiadas e a prisão preventiva dos criminosos que as fizeram. Disse ele: “As pessoas só eram soltas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isso é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. Sem dúvida nenhuma se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas”. Bem, agora o ministro Alexandre de Moraes soltou Mauro Cid após ele concordar em fazer delação premiada. Então o ministro Alexandre de Moraes é “pervertido” e “torturador”? Por coerência, a delação que o Cid fizer vai ser anulada?

Luiz Antonio D'Arace Vergueiro

luiz-vergueiro@hotmail.com

São Paulo

*

SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

É possível que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ou até mesmo o plenário ratifiquem a decisão monocrática do ministro Dias Toffoli de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecth, baseada em artifícios técnicos. Entretanto, não há como negar o esquema de corrupção bilionário que acontecia entre a Odebrecht, políticos e altos escalões governamentais, tendo até um departamento específico para isso: o tal Setor de Operações Estruturadas. Condenar excessos na condução do processo investigativo é, sim, necessário, mas negar a propina que rolava a rodo é o mesmo que negar que a Terra é redonda ou que a covid matou 700 mil brasileiros. Não há argumentos lógicos. Na sua decisão, francamente emocional e pessoal, Toffoli afirmou que a prisão de Lula foi o “ovo da serpente dos ataques à democracia”. O verdadeiro ovo da serpente é o descrédito que decisões absurdas e infundadas do Supremo criam perante a população. Bolsonaro foi eleito por rejeição ao petismo e fez florescer a extrema direita descrente da democracia. Se a Suprema Corte não se aprumar, a serpente, que já mostrou suas presas no 8 de Janeiro, reaparecerá com força a qualquer momento.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

DESMONTE DA LAVA JATO

Essencial manifestação de um órgão de imprensa como O Estado de São Paulo a respeito do último ataque à Operação Lava Jato perpetrada por integrante do STF (O dever do STF de respeitar o cidadão, 10/9, A3). O STF está a desrespeitar os cidadãos desde que passou a tratar os agentes da persecução penal por “gângsters” e “pervertidos” a partir das fases das investigações que alcançaram expoentes do MDB e do PSDB. A Operação Lava Jato não atingiu somente a cleptocracia do PT, expressão do ministro Gilmar Mendes, mas expôs perante a sociedade atônita que se tratava de um sistema de governo/poder que servia de A a Z à classe política. E o desmonte da Lava Jato foi se dando no STF, sendo o despacho do ministro Dias Toffoli o último golpe. Agora é voltar a artilharia contra os agentes da persecução penal para que ninguém mais ouse tanto. O cidadão desrespeitado está acuado, receando se manifestar contra tais absurdos sob pena de ser investigado por “atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito” perante o STF, mesmo sem foro especial por prerrogativa de função.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

IMAGEM DA JUSTIÇA

Depois de quatro anos de um presidente que nos fez passar pelas agruras da total falta de compostura pelo cargo a que foi conduzido, sucedido por um outro que se julga o senhor da razão, proferindo as mais calamitosas e irrefletidas opiniões sobre qualquer coisa, era de se esperar que ao menos do STF, em tese ocupado por ministros com notório saber e conduta ilibada, viesse um outro padrão de atitudes, no mínimo em respeito à própria função e à cidadania. Mas, não, o ministro Toffoli fez questão de demonstrar que nem do Judiciário se pode esperar algo diverso, como demonstra seu tortuoso caminho de afinidades não ser à toa, mas fruto de posturas utilitárias e pelas quais não se peja em utilizar os poderes inerentes ao cargo para proferir sentenças para agradar e reconquistar amizade perdida. Portanto, é vital ao respeito devido para a sociedade que os demais ministros da Corte revejam a absurda decisão do ministro Toffoli que anulou acordos de confessos envolvidos em casos de corrupção na Operação Lava Jato, sob alegada ilegalidade na colheita de provas, salvo se por omissão resolvam coonestar com o colega, independentemente do prejuízo causado à imagem da Justiça perante a sociedade.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

BRASILEIRO PRESO NOS EUA

Casos como o de Danilo Cavalcante, o brasileiro condenado por assassinato nos Estados Unidos, que ficou 13 dias foragido e – finalmente – foi capturado, contribuem de modo positivo e negativo. Positivo para mostrar que, nos EUA, não se brinca com a Justiça e com a polícia. Seria formidável se todos os foragidos no Brasil fossem caçados à exaustão. Negativo, pois a evidência de ser estrangeiro contribui – na mente daqueles que desconhecem nosso país – para o estereótipo automaticamente negativo contra brasileiros.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

JUSTIÇA BRASILEIRA

Enquanto nos Estados Unidos um preso consegue fugir mas é recapturado, no Brasil assassinos não são nem presos. É a eficiência da nossa Justiça.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

PRISÃO PERPÉTUA

O assunto do dia é a prisão do brasileiro Danilo, que foi condenado à prisão perpétua nos EUA, por ter matado sua companheira com 32 facadas. Interessante observar que era um criminoso em Tocantins, em junho de 2017, e ainda assim conseguiu entrar nos EUA em janeiro de 2018. Aqui o crime do Danilo passou batido, mas ele se tornou conhecido depois de fugir de uma prisão onde fora condenado à prisão perpétua. Se tivesse conseguido voltar para o Brasil estaria livre e continuaria a praticar crimes sem ser incomodado. Felizmente ele escolheu matar nos EUA, onde existe lei para quem comete crimes.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

QUEM DANÇA

Monica Gugliano está equivocada ao afirmar que Lula e Janja poderiam ter ido ver as famílias do RS, mas preferiram dançar (Estado, 12/9). Quem está “dançando” de fato é o povo brasileiro, particularmente os que repudiam esse péssimo governo.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

MINIRREFORMA ELEITORAL

O projeto de lei da minirreforma eleitoral, em célere tramitação na Câmara dos Deputados, é o atestado público da inutilidade e perversidade de um bando de indivíduos que, longe de nos representarem, não passam de abutres de nosso futuro e signatários do atraso que vivemos. Se utilizando da intempestiva legislação político-eleitoral vigente, que fragmenta nossa representatividade, se esteiam em currais eleitorais que mantêm canalizando distorcidas emendas parlamentares que eles próprios criaram. Nesse malicioso processo, toda a Nação é vitimizada por esses mercadores do oportunismo que, com suas recorrentes e indecentes propostas de privilégios, assassinam a almejada representatividade democrática. Além de nos exigir a manutenção financeira de cavernosos e inúteis partidos, sem qualquer resultado democrático, eis que agora propõem esconder seus ilícitos eleitorais suavizando as punições para a compra de votos, legalizando as bocas de urna, reduzindo o período de inelegibilidade e alterando cotas raciais e a participação feminina nas eleições. Para agravar a indecência da proposta, o relator do projeto, um deputado petista, manteve essas normas inaceitáveis contrariando o recorrente discurso de igualdade para todos gritado pelos dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Esses indivíduos não são legisladores; são uma súcia de usurpadores da democracia.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

PUBLICIDADE MÉDICA

Com a nova resolução do Conselho Federal de Medicina para a publicidade médica, ficam permitidas as fotos de antes e depois do atendimento a pacientes. Mas seria interessante também divulgar fotos dos casos em que houve erros no atendimento. É importante divulgar os erros médicos, para corrigir todas as condutas.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

FÁBRICA DE FRUSTRAÇÕES

Editorial retrata as instituições de ensino superior como verdadeiras fábricas de frustrações por não atenderem às expectativas e necessidades dos estudantes e da sociedade (Estado, 11/9, A17). De fato, professores e gestores de instituições de ensino reconhecem que o desinteresse dos alunos em relação aos cursos tem crescido, afetando negativamente sua formação acadêmica e contribuindo para altas taxas de evasão e insucesso profissional. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) revelam que 54% dos alunos que ingressaram em 2015 abandonaram seus cursos após cinco anos, 10% continuaram estudando e apenas 35% se formaram. Além disso, o último censo da educação superior constatou que mais de 2,3 milhões de alunos aptos a se matricular em 2021 abandonaram o ensino superior, resultando em um prejuízo financeiro de mais de R$ 23 bilhões. Com o objetivo de identificar as causas desse descontentamento dos estudantes, que não se limita apenas ao Brasil, a editora americana John Wiley & Sons, Inc. realizou recentemente uma pesquisa chamada State of Student 2022, envolvendo 5.258 alunos e 2.452 professores na América do Norte. Nesse estudo os autores buscaram compreender os fatores que mais impactam o interesse, a aprendizagem e, consequentemente, o sucesso dos estudantes. As respostas revelaram que 55% dos alunos de graduação e 38% dos alunos de pós-graduação enfrentam dificuldades para manter o interesse em suas aulas. A mesma proporção de estudantes de graduação (55%) e 34% dos estudantes de pós-graduação afirmaram ter dificuldades em assimilar o conteúdo apresentado. Segundo os alunos, os professores poderiam despertar um maior interesse se utilizassem materiais relacionados às suas futuras carreiras profissionais. Um quarto dos entrevistados mencionou que seu engajamento seria significativamente melhorado por aulas que abordassem questões práticas do mundo real, especialmente aquelas baseadas na aprendizagem experiencial, isto é, aprender com as experiências. Não resta dúvida de que a discussão e resolução de problemas reais podem ajudar os alunos a se envolverem mais com o curso, contribuindo para o desenvolvimento de suas carreiras futuras e aumentando suas chances de sucesso no competitivo mercado de trabalho atual. A desconexão existente entre o ensino superior e o mundo do trabalho é uma realidade que precisa ser enfrentada com a implantação pelas universidades de um setor que seja responsável para auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas carreiras profissionais e na busca pela trabalhabilidade junto aos empregadores. Preparar o sistema de ensino superior para essas questões é particularmente urgente, inclusive no estabelecimento de um currículo que mantenha a conectividade da universidade com o mundo do trabalho. Somente assim transformaremos as instituições de ensino em fábrica de inspirações e não de frustrações.

Oscar Hipolito,

professor titular da USP

ohipolito@uol.com.br

São Paulo

*

RAIO X DA EDUCAÇÃO

A reportagem de Paula Ferreira e Renata Cafardo, fazendo um raio X da educação mundial e, em especial, da brasileira, está primorosa (País está entre piores em ensino técnico e no de jovens ‘nem-nem’, 13/9, A14-A15). Há que se considerar que boa parte da educação em tempo integral no Brasil é oferecida pelos institutos federais com cursos técnicos integrados ao ensino médio. É fórmula de sucesso desde o primeiro governo Lula, em que ocorreu a enorme expansão desse tipo de educação, com planos para chegar a mil escolas no País nos próximos anos.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

‘NEM-NEM’

É triste saber que o Brasil está entre os quatro piores países em ensino técnico e em jovens “nem-nem”. Afinal, os investimentos deixam muito a desejar. Não obstante, os “nem-nem” – nem estudam nem trabalham – cada vez mais se isolam no mundo dos “celulares” e esquecem-se da vida. A pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) informa que analisou 45 nações e concluiu que somos o quarto pior país do mundo a se debruçar sobre o problema. O Brasil insiste em fazer parte desse órgão de cooperação, mas pode ser por isso que não consegue obter o “selo” de alinhamento às boas práticas defendidas pela OCDE. É a vida!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

EDUCAÇÃO EM SP

Em nove meses, o bolsonarista “técnico e moderado” Tarcísio de Freitas (Republicanos) e seu secretário da educação, Renato Feder, colecionam desastres. Depois de desqualificar os livros didáticos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), reduzir a autonomia dos professores com slides pré-fabricados por terceiros, prometer “aulas modernas” sem fornecer os devidos recursos tecnológicos para as escolas, e oferecer materiais didáticos para os alunos sem a devida revisão conceitual e gramatical, qual será a próxima gafe do governo paulista (Educação em SP tem de ser referência, 10/9, A21)? É com essas credenciais que Tarcísio promete ser o candidato de oposição à Lula na disputa pela Presidência da República em 2026?

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

*

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

A empresa que tem a concessão do Sistema Anchieta-Imigrantes falta com respeito ao consumidor. Sabe-se que em todo feriado prolongado o paulistano começa o retorno logo cedo, e essa empresa só implementa a operação subida após as 10h30. Com isso, gera um congestionamento enorme no pedágio da Manoel da Nóbrega. Passam-se anos e a empresa não tem a capacidade de aprender com os erros.

Manuel Pires Monteiro

manuel.pires1954@hotmail.com

São Paulo