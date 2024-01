Três Poderes

Governabilidade sem rumo

Queria compartilhar a minha satisfação ao ler o editorial Venda casada (13/1, A3). Obra-prima de humor e sabedoria. Parlamentarismo bastardo e judiciarismo de coalizão são reflexos da Constituição cidadã. Prevalece o equilíbrio de poder, mas perdemos o rumo da governabilidade em termos de crescimento econômico. Na ausência de um projeto de desenvolvimento a longo prazo, reformas fatiadas não levam a lugar nenhum. A regressão da economia nas últimas décadas não será revertida enquanto os Três Poderes não sentarem para discutir uma reforma política das instituições.

Carlos Alberto Longo

calongo2004@gmail.com

São Paulo

*

Maus presságios

O editorial do Estadão é preocupante e de maus presságios. E o País assiste a isso calado. Tenho inveja dos argentinos, uma população menos dócil e mais politizada, que estaria nas ruas protestando. Chegamos ao fundo do poço e, pasmem, contamos com aquele Congresso, tão criticado, para tentar salvar a Pátria. Do desgoverno nada se espera, e do Judiciário, muito menos. Ambos, de mãos dadas e sujas, estão manchando a nossa história e trabalhando incansavelmente pela derrota da democracia que dizem defender.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Drogas

Multa a usuários

Camboriú aprova lei para multar usuário de droga (13/1, A25). O problema das drogas assola toda a sociedade e não é de hoje. Além de ter uma solução – para aqueles que assim pensam – complexa e ímpar, não é como propôs o município catarinense que se chegará a esse desiderato. O tema é controvertido, vige a dificuldade que o STF está tendo para julgar o Recurso Extraordinário 635.659, que tramita na Corte desde 22/2/2011. Vou me restringir à questão jurídica, apenas. A Constituição federal de 1988 determina que a competência para legislar sobre direito penal é privativa da União. E a União já exerceu esse comando constitucional com a publicação da Lei 11.343/2006. As consequências jurídicas àqueles que são pegos portando drogas para consumo pessoal estão no art. 28 da citada lei e não consta a previsão de multa como pena. Por conseguinte, a pretensão do município é flagrantemente inconstitucional.

Marcos Luís da Silva

marcosluis11@gmail.com

Poços de Caldas (MG)

*

Comércio legalizado

O mundo perdeu a guerra contra as drogas, e o que está acontecendo no Equador é reflexo desse fato. As pessoas seguem dispostas a pagar fortunas para consumir substâncias alucinógenas ilegais e isso motiva sua produção. Está na hora de o mundo começar a pensar em novas formas de lidar com o problema. A bebida alcoólica produzida legalmente, com controle de qualidade, padrão de higiene, teor alcoólico determinado, é muito menos perigosa e nociva que uma bebida produzida clandestinamente, e o mesmo princípio deve ser aplicado às demais drogas. As pessoas não vão parar de consumir maconha e cocaína, estão dispostas a morrer por isso, então melhor seria legalizar e padronizar sua produção e comercialização.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

São Paulo

Memorial da América Latina

Interessantíssimo o artigo A difícil arte de calibrar o gasto público (13/1, A4). Chamou-me a atenção a comparação da superoferta de áreas de lazer na zona oeste central e a escassez de tais áreas na zona leste periférica. Ao final, citou o Memorial da América Latina, na zona oeste central. Aquela “monstruosidade branca de puro cimento”, por incrível que pareça, iguala a paisagem daquele pedaço da zona oeste central ao paisagismo de nossas periferias, carentes de áreas verdes. O diferencial é que o memorial propicia boa quantidade de espetáculos baratinhos para a população da zona oeste central, mas a periferia ainda depende só dos Sescs. Demolir o memorial para construir um “aprazível parque ajardinado” naquele local revela quão difícil é fazer da teoria a prática. Afinal, ali perto temos o Parque da Água Branca, na já bastante arborizada região da Avenida Sumaré e do bairro das Perdizes. A população local continuaria sendo bastante privilegiada pela oferta de áreas de lazer, sejam elas áreas verdes ou concretadas. À periferia, só o concreto de terminais de ônibus, pontes e viadutos negligenciados.

Eduardo Figueredo de Oliveira

eduardo.foliveira@hotmail.com

São Paulo

*

NOVOS CONCURSOS

Notícias recentes nos informam que o governo promoverá o Enem dos concursos: 6 mil vagas a serem ocupadas com salários que chegam a mais de R$ 20 mil. O mesmo número de vagas serão abertas pela Petrobras. Será que a produção de petróleo offshore terá um aumento tão significativo para atender a essa demanda de vagas? Agora, a Caixa Econômica Federal adere ao movimento de contratação, anunciando que se abrirão 4 mil vagas. Também a pergunta: por quê? Para um país cujo prognóstico de PIB para 2024 se atém a um crescimento a 1,5%, essas ofertas de trabalho soam como maná para quem busca emprego. Pergunta chata: quem pagará a conta? Curioso, não vemos comentários e análises a essa avalanche de contratação. Tampouco se explica que o mesmo movimento não ocorra no setor privado. Emprego público por ideologia pode?

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

COMPRAS ONLINE

O governo quer agora taxar as compras online. Sem obras iniciadas e comprometidas, o PAC virou Programa de Aceleração de Cobranças. É mais fácil para arrecadar e aumentar o caixa para futuras necessidades políticas.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

CARTA-BRANCA

Lula da Silva prometeu ao convidado para ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, carta-branca para atuar. Não esquecer que Jair Bolsonaro também prometeu para Sergio Moro a mesma coisa. A diferença de caráter entre os dois é apenas milimétrica.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

CONDENAÇÕES ANULADAS

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu a porteira, e os petistas envolvidos no maior escândalo de desvio de dinheiro público da história estão sendo inocentados ou tendo suas condenações anuladas. José Dirceu é o próximo da lista a ser beneficiado por uma Suprema Corte de injustiça.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

VITÓRIA DA IMPUNIDADE

Naquele evento circense de 8/1/2024, protagonizado pelos Poderes Executivo e Judiciário, falou-se em não permitir a impunidade que estimula outros atos criminosos. Sabiam bem do que estavam falando. Desde o assassinato da Operação Lava Jato, vale dizer, da vitória da impunidade, o sistema se reorganizou de forma clara, sem subterfúgios. A simbiose do Executivo com o Judiciário é fruto da impunidade. Daqui para frente acontecerão os maiores crimes contra a sociedade brasileira sem a menor possibilidade de reação: quem reage é fascista e será incluído num inquérito sem-fim.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

ATITUDE DE NEUTRALIDADE

“Lula quer posar de estadista e de humanista, mas, ao endossar formalmente uma acusação infundada de genocídio contra Israel, revela que ainda lhe falta o básico: prudência” (Diplomacia estouvada, 12/1, A3). Até meados de 1920 os judeus alemães e austríacos sentiam-se seguros, sendo nessas sociedades considerados cidadãos nacionais e totalmente assimilados à sociedade germânica. Mas, quando o nazismo iniciou sua sombria jornada, invadindo corpos e mentes dos alemães e seus vizinhos, o milenar germe do antissemitismo, que jazia adormecido na Europa Central e Ocidental, começou sua ascensão, levando violência e morte aos judeus e seus descendentes. Mesmo um não judeu que tivesse apenas um quarto de ascendência judaica seria vitimado pela sanha antissemita do nazismo. Isso não começa à toa. O antissemitismo, apesar de praticamente erradicado de muitos países como o Brasil, começou a ser despertado pelas redes sociais e pela influência de certa esquerda que confunde sionismo, uma ideologia fundada no direito dos judeus possuírem um território ancestral para chamar de seu (Israel), com racismo e “apartheid”. E a extrema direita não fica atrás, afirmando que os judeus são seres estranhos à nação e deveriam ser eliminados. Quando o líder de uma facção política e chefe do Executivo nacional se manifesta de forma canhestra, apoiando a decisão da África do Sul de levar ao Tribunal de Haia a denúncia de Israel (dos judeus) por genocídio, corre o enorme risco de provocar uma onda de antissemitismo, que ecoando pelas mídias sociais poderá causar danos irreparáveis à comunidade judaica do País. Esse risco existe, é real e perigoso, a ponto de poder levar a uma convulsão social contra uma comunidade minúscula e praticamente indefesa. O resultado, se realmente se agravar, como é possível, pode causar um fluxo emigratório em busca de ambientes menos propícios a tensões contra essa comunidade. Seria de bom alvitre que o presidente se retratasse, de forma a adotar uma atitude de neutralidade, que, como todos os comentaristas falam, sempre pautou a diplomacia brasileira.

Arnaldo Goltcher

goltcher@terra.com.br

São Paulo

*

ACUSAÇÃO DE GENOCÍDIO

Israel refuta a acusação feita pela África do Sul de estar cometendo genocídio na Faixa de Gaza. Bem, mas qual nome prefere dar então ao massacre indiscriminado de civis palestinos totalmente indefesos e impedidos de se ocultar, defender ou fugir? Efeito colateral? Incidentes de uma guerra assimétrica, porém necessária? Por que Israel não se limita a reforçar suas defesas e buscar prender os responsáveis pelos ataques a seu território para levá-los a julgamento? Tem de massacrar todos os habitantes de Gaza pelos crimes de alguns? Se isso não é genocídio, é o quê? Digam o nome!

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

RETÓRICA POLÍTICA

Papo reto. Chamar o que está acontecendo em Gaza de genocídio é não só desconhecer o grave significado da palavra, como também demonstração de ignorância completa do que ocorre no local. Ou seja, é pura retórica política de quem não tem argumentos. Muito se fala também sobre a desproporção do uso da força por Israel. Essa queixa é de uma ingenuidade atroz. Ataque proporcional é o tipo de atitude que se espera de uma ataque retaliatório, uma ação “curta e grossa”, e não em um cenário de guerra. Em um cenário de guerra, o que se espera de um ator sério e determinado é justamente a desproporção do uso da força não só para encurtar o tempo do conflito, como também para salvar vidas. É isso mesmo. Salvar vidas, e dos dois lados! Guerra “proporcional” termina com cara de guerra de trincheiras, como vimos na 1.ª Guerra Mundial, que matou mais soldados do que a 2.ª Guerra Mundial. O que temos em Gaza nunca poderia ser chamado de um ataque retaliatório, e é exatamente a resposta que o Hamas esperava de Israel. Dito isso, chegamos a este estado das coisas por imbecilidades políticas e erros de cálculo dos dois lados. No caso, assim como vem consistentemente acontecendo desde 1948, o erro de cálculo do Hamas foi acreditar que as nações Árabes e o Irã entrariam no conflito para defender o interesse dos palestinos. Sobrou Haia, e não dará em nada.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

COMUNIDADE GLOBAL

Se a intenção de Lula é reinserir o Brasil como membro relevante e atuante na diplomacia global, o apoio à acusação da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça em Haia, por intenção de cometer genocídio em Gaza, uma simples menção dos países aos quais o Brasil se juntou e contra quem se coloca, mostra que o presidente está se aliando à escória de ditadores do planeta. O presidente está inserindo o País no rol daqueles sem credibilidade para assumir qualquer posição séria nos organismos multilaterais. Ao invés de colocar o Brasil onde justamente merece estar, Lula o está condenando a amargar anos de ostracismo e irrelevância por parte da comunidade de países democráticos e respeitados.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

CRISE NO EQUADOR

A grave crise política no Equador é o resultado de uma combinação explosiva de fatores que tornam insustentável a economia e a política no longo prazo. A dolarização do país foi feita pelo presidente Jail Mahuad, que declarou o dólar como moeda oficial no ano de 2000. Durante as últimas décadas, o intensivo uso do porto de Guaiaquil como polo de exportação de drogas e consequentemente de lavagem de dinheiro. No ano passado, o assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio. E agora, em 2024, a fuga do maior e principal líder criminoso de dentro da cela de uma penitenciária de segurança máxima.

Luiz Roberto da Costa Jr.

da_costa_junior@hotmail.com

Campinas

*

AO SENHOR DANIEL NOBOA

Sabemos que Vossa Excelência está defendendo seu país e a vida dos seus cidadãos contra o terrorismo, o narcotráfico e outros crimes de grande impacto social, tendo frisado publicamente no dia 10 de janeiro que o Equador está em guerra e não pode ceder diante desses grupos terroristas. É isso mesmo, excelentíssimo senhor presidente, não esmoreça, ainda que venha a ser acusado, injusta, hipócrita e cinicamente, perante o Tribunal Penal Internacional ou qualquer outra instância, com o objetivo de obstaculizar seus planos e prejudicar a nação, acusação essa eventualmente feita por apedeutas soltos por aí, cuja ideologia parva sói defender terroristas e demais criminosos de diversos matizes, a pretexto de serem “vítimas inocentes da sociedade opressora”.

Lionel Zaclis

lionel.zaclis@gmail

Itu

*

CAPITAL ABANDONADA

Recordo-me que, no dia 15 de agosto de 1970, quando desfrutava de minha juventude e sonhando com novos horizonte, coloquei alguns trapos em uma mala de fibra, convidei minha mulher e meus três filhos e rumamos para a capital paulista. E qual não foi minha surpresa ao desembarcar na Rodoviária de São Paulo, que já naquela época possuía um movimento muito grande que deixava qualquer caipira assustado. O tempo passou, as coisas se ajustaram, e eu, mesmo sendo semianalfabeto, consegui trabalho em um empresa americana, onde permaneci trabalhando por quase quatro décadas. Meus filhos, que quando deixaram a roça não possuíam nem tênis para calçar, hoje trabalham em grandes empresas e ocupam cargos de destaque. Após me aposentar voltei às origens, e após alguns anos retornei a São Paulo. E qual não foi minha surpresa ao ver a capital paulista, que nos anos de 1970, quando cheguei, era uma belíssima cidade, e agora está abandonada, principalmente o centro.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

CHARRETE PUXADA POR ANIMAIS

Parabéns às autoridades que demonstraram sensibilidade e compaixão ao proibir o uso de charretes puxadas por animais, que, sabemos, são maltratados de forma cruel. A pobreza não deve ser nunca pretexto para maus-tratos e exploração de qualquer ser vivo.

Vera Augusta Vailati Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

SEM NEYMAR

Corretíssima, a posição do novo técnico da seleção de futebol Dorival Jr. quando disse o que muitos brasileiros já pediam: “O time brasileiro não pode depender de Neymar e precisa aprender a jogar sem ele”. Basta lembrar dos últimos jogos internacionais em que Neymar participou e ficou conhecido como “cai, cai”. Agora como uma celebridade, já demostra que não é mais um atleta, se interessando muito mais por festas e baladas e perdendo o foco, além de não mais suportar as enfadonhas concentrações. Na verdade, o Brasil é um celeiro de craques e basta dar oportunidade a essa nova geração que “até pagam” para vestir a camisa canarinho.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo