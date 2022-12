Estatais

Vai recomeçar?

A Lei n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais), em seu artigo 17, parágrafo 2.º, inciso II, veda a indicação de pessoa que atuou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. O texto é inequívoco. Por isso é impossível Aloizio Mercadante assumir o comando do BNDES. Da mesma forma o senador Jean Paul Prates está vedado para a Petrobras – ele foi candidato a suplente de senador. Vale lembrar que as estatais não pertencem ao PT, como ocorreu entre 2003-2016 (nem os fundos de pensão). É bom recordar as firmes palavras do ministro Gilmar Mendes, em 2015, sobre o modelo de governança corrupta do PT, que culminou no assalto às estatais brasileiras e no pagamento de propinas bilionárias: “A Lava Jato estragou tudo” (...) “eles (PT) têm dinheiro para disputar eleição até 2038″. “Por isso que se defende com tanta força as estatais, não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertence a eles, eles tinham se tornado donos da Petrobras”, “esse era o método de governança”, (...) “método de governança corrupta”, (...) “um modelo cleptocrata”. Pergunta: vai começar tudo de novo?

Milton Cordova Junior

Vicente Pires (DF)

Indicação política

Qual é a remuneração do presidente do BNDES e qual a de um ministro de Estado? Claro que Mercadante sabe.

Antonio do Vale

Ubatuba

Proteção às estatais

Os países mais desenvolvidos do mundo distinguem-se por colocar as instituições acima dos governos. É essa a forma que encontraram de oferecer proteção dos direitos à liberdade e, em particular, ao de empreender e realizar negócios com garantias avalizadas pelo Estado, não pelos governos. Isso os diferencia e é o que atrai a estes países investidores de todo o planeta. Essa condição é o que minimamente se espera de um governo que se inicia e que deseja conquistar confiança: pôr os interesses da Nação acima dos interesses partidários. Tratar de aperfeiçoar a lei, como bem tratou o editorial A Lei das Estatais diz a que veio (Estado,14/12, A3), é fundamental. Se a iniciativa do dispositivo legal partisse então dos quadros do PT, seria a sinalização à população – hoje dividida entre esquerda e direita – de que o Brasil é outro, é de todos. E para o mundo o sinal seria de seriedade. Basta trazer para debate de aperfeiçoamento às leis brasileiras o que há de mais avançado para impedir o aparelhamento, não só das estatais, mas de toda administração direta, universidades, tribunais e agências reguladoras.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

Vandalismo em Brasília

Democracia e baderna

Não se pode fechar os olhos para os atos de vandalismo que aconteceram na segunda-feira em Brasília. Tem gente pensando que pode tudo, mas não é bem assim. Esses infratores precisam saber que não estão acima das leis. É preciso apurar com rigor quem está por trás de tudo isso e aplicar as penas cabíveis. Democracia e baderna não caminham de braços dados.

Jeovah Ferreira

Taquari (DF)

Dia de Capitólio

Brasília viveu seu dia de Capitólio, com atos terroristas acontecendo na capital federal, sem que se vissem autoridades policiais nas ruas para prender e acabar com ataques a carros, ônibus, posto de gasolina e a audácia de atacar o prédio da Polícia Federal (PF). Pelas declarações dadas pelas otoridades, vê-se que a população de Brasília não tem segurança. E causa estranheza que, após todos os ataques, ninguém tenha sido preso, apesar das câmeras que há nas ruas para identificá-los. Cheira a omissão vergonhosa, de quem deveria proteger o povo e as instituições desses atos terroristas.

Agnes Eckermann

Porto Feliz

Agora é tarde

Leio e ouço que todos os baderneiros de Brasília serão presos. Assisti durante mais de meia hora pela TV aos estragos que os revoltosos fizeram: foi tempo mais que suficiente para a PF requisitar ajuda da polícia estadual e de outras forças para acuar os bandidos e os prender. Houve tempo de ação enquanto eles ateavam fogo nos ônibus e quebravam tudo o que encontravam pela frente. Parece-me que agora é tarde para localizar os autores do estrago.

Delpino Verissimo da Costa

São Paulo

LEI DAS ESTATAIS

Tudo muito bem combinado: o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva promete acabar com as privatizações; enquanto a Câmara federal está alterando a lei que facilita a nomeação de políticos para assumirem cargos em empresas estatais. Preciso desenhar?

Luiz Frid

São Paulo

MUDANÇA BRUSCA

A mudança na Lei das Estatais é um passo rumo à insegurança jurídica e um incentivo ao apadrinhamento. É um sinal claro de que somos, de fato, o País do jeitinho. Pela legislação em vigor, Aloizio Mercadante estaria, a princípio, impedido de assumir o comando de uma empresa pública, porque participou da campanha eleitoral do presidente Lula. É válido frisar, aliás, que a alteração no arcabouço jurídico terá de ser chancelada pelos senadores, o que, segundo indicações, ocorrerá facilmente. É lamentável que o Brasil esteja dando um passo atrás nesse momento. A legitimidade do voto não pode e nem deve ser vista como um sinal verde para mudanças bruscas, cuja finalidade é agradar o próximo mandatário.

Willian Martins

Guararema

MERCADANTE

Enquanto o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central mantém a taxa de juros nas alturas como forma de combater a inflação, Aloizio Mercadante, indicado à presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), fala em baixar os juros e aumentar os gastos públicos. Um rema contra a correnteza e o outro faz o contrário — assim, quem vai pagar o pato é o povo.

J. A. Muller

Avaré

DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS

Quando foi divulgada as mensagens entre o então juiz Sergio Moro e procuradores da Lava Jato, o Partido dos Trabalhadores (PT) praticamente exultou ao dizer que essas mensagens eram a prova que faltava para corroborar a teoria de que havia uma conspiração destinada a prender Lula e excluí-lo, definitivamente, da vida pública. Após a diplomação de Lula, na segunda-feira, 12/12, houve um evento comemorativo na casa do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que reuniu, além do presidente eleito, diversos parlamentares e quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As diferenças, semelhanças e o grau de venalidade de cada situação demandaria extensa discussão, mas há um ponto indiscutível: o PT é contumaz em usar do expediente dos “dois pesos, duas medidas”. Na época da Lava Jato considerou criminoso o contato entre juízes e procuradores, mas agora não vê nada de mais na roda de samba em que participaram Lula, magistrados do Supremo e políticos. O PT faria bem em abandonar hábitos tóxicos. Menos oba-oba e mais coerência.

Luciano Harary

São Paulo

MARGARETH MENEZES

Nada contra a cantora Margareth Menezes, reverencio e a parabenizo pelos seus trabalhos assistenciais. Mas o PT precisa entender que a pasta da Cultura precisa de uma pessoa com experiência em gestão pública, que não é a praia de Margareth. Embora eu seja muito fã do trabalho dela, existe no País uma centena de pessoas com essa capacidade, várias mulheres que inclusive muito ajudariam a artista em seus reconhecidos e fundamentais projetos sociais.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

AS URNAS DE 2022

Gostaria de ter um pedido atendido pelo atual vice-presidente e futuro senador, Antonio Hamilton Martins Mourão (O momento político e o regime fiscal, 14/12, A5): esclarecer se as urnas usadas para eleger o senador são diferentes das que elegeram outros, pelo Brasil afora. Os manifestantes citados por ele são diferentes dos arruaceiros que provocaram o caos em Brasília? O cenário econômico que se forma é pior do que o que estamos vivendo? São tantas as perguntas que vêm à cabeça lendo o jornal Estado, que só me resta orar/rezar para que seja estabelecido o principal: o foco no Brasil.

José Roberto Palma

São Paulo

VANDALISMO

Finalmente o bolsonarismo apresentou sua verdadeira face: patriotas convertidos em vândalos tocando o terror no Distrito Federal. Estaremos reféns desse terror?

Maria Ísis M. M. de Barros

Santa Rita do Passa Quatro

PRISÃO PREVENTIVA

É inaceitável que grupos ousados e certamente bem organizados se insurjam, como fizeram em Brasília, contra a diplomação do novo presidente para exercício de seu terceiro mandato. Incêndios de ônibus, ameaças de invasão da Polícia Federal e do hotel em que se hospeda Lula são atos que devem ser pronta e firmemente reprimidos, nos limites da lei. Nossa democracia ainda está ameaçada de modo insólito e perigoso. Prisões preventivas são um imperativo emergencial.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

ALIENAÇÃO

As questões da atualidade política, tais como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, o orçamento secreto e as nomeações importantes para cargos no próximo governo, não têm seus aspectos fundamentais mínima e didaticamente esclarecidos à população em geral. Alienada, desinformada e carente de educação em sua maioria, a sociedade se mostra pouco preocupada com as disputas e interesses particulares de busca e manutenção de poder. Não fazem também a mínima ideia dos impactos que as medidas a serem decididas pelos políticos no recôndito do Parlamento terão sobre suas vidas. Confirma-se, assim, a desconfortável sensação de que a participação do povo, para quem os eleitos deveriam trabalhar com proeminente prioridade e disseminar resultados de forma acessível, limita-se, pura e simplesmente, ao ato do voto. Lamentável.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

ELEIÇÕES 2026

Se o governo que se encerra foi assim tão bom e perfeito, ouso sugerir que daqui a quatro anos Jair Bolsonaro se candidate novamente. Aí teremos a prova dos nove.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

Bauru

DIPLOMAÇÃO DE LULA

O evento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de diplomação dos eleitos para a Presidência da República, Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, foi de alívio para o País. Diante de uma plateia de figuras importantes das nossas instituições e de entidades muito bem representadas, o que mais se ouviu nos discursos do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e de Lula, foi o compromisso inabalável em defesa da democracia. O futuro presidente reafirmou que fará um governo de coalizão com os partidos que o apoiaram. Mas também disse que irá manter um diálogo republicano com o Congresso e com os entes federativos. Desejo que, dentre essas relevantes promessas, Lula também seja cúmplice da ética, do equilíbrio fiscal, das reformas como a tributária e a administrativa para alcançar a inadiável justiça social. O resto é papo improdutivo.

Paulo Panossian

São Carlos

ESTRANGEIROS

Considero sem cabimento, o fim da picada, especulações favoráveis à contratação de técnico estrangeiro para o lugar de Tite. Nomes badalados por analistas deslumbrados que nunca jogaram nem bola de gude, quanto mais futebol, seguramente ficarão honrados com prováveis convites. E o custo financeiro de tanta baboseira? Carlo Ancelotti e Josep Guardiola, citados nas especulações, comandam times milionários e campeões, pela ordem, na Espanha e na Inglaterra. Duvido que trocariam o certo, a fama, o luxo, salários milionários, pela seleção brasileira. Com elencos fantásticos que ambos dispõem, até eu, boleiro de 78 anos, ficaria entediado de ganhar campeonatos e feliz por encher o cofrinho de tanta grana. O futebol brasileiro tem excelentes treinadores. Experientes e vitoriosos no ofício. Não devem nada, em táticas e técnicas de futebol, a nenhum famoso e badalado técnico estrangeiro. Cito dois deles, Dorival Junior e Fernando Diniz, craques eternos.

Vicente Limongi Netto

Brasília

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Faz sentido que o Brasil busque um técnico europeu para comandar a seleção brasileira, que segue perdendo todas as partidas pelas seleções da Europa. Essa mesma ideia deveria ser usada para escolher o novo ministro da Agricultura: o Brasil seguiu perdendo nesta Copa do Mundo dos países europeus. O País deveria colocar um holandês no Ministério da Agricultura, afinal, a Holanda fatura mais por hectare do que o Brasil com o seu agronegócio. Claro que isso não vai acontecer.

Mário Barilá Filho

São Paulo

BOLA MURCHA

Como se viu, a Argentina, do genial Lionel Messi e companhia, está esbanjando talento, garra e sobrando em campo, ao vencer e convencer no show de bola da goleada de 3 a 0 sobre a Croácia. Se a seleção brasileira tivesse derrotado os croatas, correria o sério risco de ver repetido na semifinal contra “los hermanos” o cenário semelhante ao 7 a 1 da Alemanha, na Copa do Mundo de 2014. Felizmente, escapou da tragédia.

J. S. Decol

São Paulo

APOIO PSICOLÓGICO

As observações do ex-atacante Ronaldo Fenômeno merecem consideração. O ex-jogador tem comentado a importância de apoio psicológico a atletas que atuam em torneios como a Copa do Mundo. Os jogos concentram níveis de alta tensão e de intensa pressão psicológica, que não se limitam à dimensão técnica do esporte. Atingem também questões pessoais e podem até gerar ameaças físicas. Carece, sim, que a organização contemple a inclusão de assessores bem qualificados na equipe, para cuidar do equilíbrio emocional dos atletas.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro