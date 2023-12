Sabatina no Senado

Flávio Dino no STF

Com tristeza, assisti pela TV Senado a grande parte da sabatina de Flávio Dino e de Paulo Gonet, indicados por Lula a ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e procurador-geral da República, respectivamente. A sabatina simultânea é inédita no Senado e está claro que foi um processo ardiloso do presidente da Comissão de Constituição e Justiça para mitigar as violentas críticas ao ex-ministro. Ardiloso também foi o beija-mão da base do governo a Dino todas as vezes que um senador da oposição estava com a palavra, com clara intenção de desestabilizar o orador. Com todas as vênias, é de conhecimento universal que o sr. Dino não tem reputação ilibada para exercer a função de ministro do STF. Não desfruta, no âmbito da sociedade, de reconhecida idoneidade moral, que é a qualidade da pessoa íntegra, sem mácula. Lembro, por exemplo, que o ministério comandado por Dino recebeu o prêmio Cadeado de Chumbo 2023, por escolher as piores respostas de órgãos públicos a pedidos feitos via Lei de Acesso à Informação (Estadão, 3/12, A11); ou as reuniões da “dama do tráfico” amazonense com seus assessores dentro do Palácio da Justiça; ou, até, a não liberação das imagens de 8 de janeiro das câmeras de segurança do prédio do Ministério da Justiça (Estadão, 10/12, A10). Ainda assim, 47 senadores entenderam que Dino tem reputação ilibada para ser magistrado na mais alta Corte de Justiça do Brasil. A sabatina no Senado fecha o círculo para o fato temerário de que os Três Poderes estão demonstrando, com clareza solar, que não se importam com o que o povo pensa, simplesmente o ignoram. Não há dúvida de que este processo teratológico aumentará, e muito, o ativismo político do STF. Por fim, socorro-me novamente do Estadão para sintetizar o que penso: “Se é verdade que a Constituição obriga o Supremo a atuar em matérias políticas, como disse Barroso em evento no Estadão, também é verdade que isso não autoriza a Corte a fazer política” (editorial de 19/11, A3).

Erminio Lima Neto



São Paulo

*

Fundo Eleitoral

Pequenos municípios

O editorial Democracia cara, oportunismo barato (13/12, A3) foca num dos grandes problemas de má alocação de recursos dos contribuintes e uma das causas da desigualdade: as verbas gastas com o chamado fundo eleitoral, que pretende tomar R$ 5 bilhões de recursos para irrigar campanhas eleitorais municipais em 2024. Trata-se de um abuso dos parlamentares, especialmente porque esses recursos devem vir de verbas para saúde, segurança, educação, habitação, etc. O problema, no entanto, é mais profundo. Não há qualquer razão plausível para que vereadores de pequenos municípios recebam remuneração; antes de nos impingirem mais esse custo, eles exerciam seu papel de forma gratuita, às vezes recebendo uma pequena ajuda de custo. Recente matéria do Estadão exemplificou o disparate dessa situação com o caso do município de Borá (SP), que, com 907 moradores, gasta mais com a Câmara Municipal do que consegue arrecadar, cobrindo esse custo desnecessário com parte dos fundos estadual e federal. Tomando ainda o caso da mesma cidade como exemplo – e há muitos outros pelo Brasil –, não é necessária nenhuma verba de campanha, quem já se candidatou a vereador ou deputado sabe que em seis meses faz contato direto com mil eleitores. Temos de priorizar uma campanha nacional para acabar com a remuneração dos vereadores dos municípios com menos de 5 mil eleitores, um desperdício de dinheiro dos demais cidadãos.

Mario Ernesto Humberg



São Paulo

*

COP-28

Fazer mais do que falar

A Conferência do Clima da ONU em Dubai (COP-28), nas Arábias do petróleo, foi o grande desafio ambiental de 2023. Após dias agitados e noites de insônia, em torno do impasse em relação ao relatório final da conferência, sediada num país cuja maior riqueza é o petróleo, o documento foi uma saída diplomática, propondo a “transição de combustíveis fósseis”, mas não se comprometendo com o fim do carvão e do petróleo como combustíveis do desenvolvimento do mundo. “O que importa é o que fazemos, e não o que falamos”, disse o presidente da COP-28. A COP-30 ocorrerá em Belém, na Amazônia do Brasil, em 2025. É bom ir preparando nosso cenário verde reflorestado, para receber o mundo sem passar vergonha.

Paulo Sergio Arisi



Porto Alegre

*

PERFIL DE JANJA

Ataque a perfil de Janja no “X” (antigo Twitter) mobilizou Lula e 14 autoridades. Se essa mobilização fosse assim tão rápida e robusta com os problemas da Nação, já estaríamos no Primeiro Mundo há muito tempo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva



Salvador

*

PROTAGONISMO NO GOVERNO

Nada pessoal, mas quantos votos teve a Janja para ter tanto protagonismo no governo?

Luiz Frid



São Paulo

*

ATAQUE HACKER

Perto dos 80 anos de idade, sempre defendi o direito de crítica e do contraditório. Como repórter, de coluna erguida, enfrentei censura e boçalidades de poderosos de plantão. Repudio, porém, energicamente, quem confunde liberdade de expressão com intolerância e insultos descabidos, ferindo a honra alheia. Escória de patifes escondida nos computadores. Nessa linha, considero torpeza e canalhice intoleráveis ataques covardes de hacker ao perfil da senhora Janja da Silva. Não se constrói uma grande e respeitada nação com atitudes indignas e irresponsáveis.

Vicente Limongi Netto



Brasília

*

DECLARAÇÕES DE JANJA

O hackeamento é algo repudiável, e deve ser combatido com veemência. Mas tudo o que falarmos ou fizermos poderá ter desdobramentos bons ou ruins. Há poucos dias, em convenção do PT, em outras asneiras, Janja afirmou que vai continuar viajando com Lula, ou seja, “torrando” desnecessária e ilicitamente nosso dinheiro, e que a prisão de Jair Bolsonaro é uma questão de tempo. As declarações da senhora Janja Lula da Silva, também repudiáveis e merecedoras de investigação, suscitaram a ira do hacker, que revidou. Com Janja “blindada”, nada acontecerá, e o “pato será pago” pelo imprudente hacker.

Maurílio Polizello Junior



Ribeirão Preto

*

SABATINA DE DINO

Além do ótimo desempenho político de Flávio Dino frente ao frustrados senadores da extrema direita, suas palavras compõem uma aula de Direito. Somam-se a outras que proferiu em convites dos parlamentares e fica a dica desse rico material gratuito no site do Congresso Nacional.

Adilson Roberto Gonçalves



Campinas

*

‘PARA INGLÊS VER’

A sabatina no Senado para indicar Gonet e Dino nem para inglês ver foi, pois não votaram contra (Dino), afinal, muitos ali têm “contas” a pagar e o julgamento é no Supremo. Esquecem que o voto é secreto.

Tania Tavares



São Paulo

*

O STF E A SUA COMPOSIÇÃO

O STF é composto por 11 ministros, dos quais nem todos são juristas de renome, mas podem ser políticos guindados ao cargo pelo interesse da Presidência da República e do Senado Federal. E é bom que assim ocorra? Certamente que não, porque o STF tem, como atividade principal, o resguardo e a condição primordial de ser o guardião da Constituição da República, e, quando ocorre interveniência ou ingerência política por parte de alguns dos integrantes, temos resultados que poderiam ser diversos dos que seriam encontrados por juristas nas suas ações diuturnas. Na atualidade, a Suprema Corte está em embates com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, rompendo os Poderes a harmonia prevista na Carta Magna. Comportamentos diversos seriam de bom alvitre, a fim de que a harmonia reinasse a par da independência necessária. Seria o bom e o ideal para o Brasil.

José Carlos de Carvalho Carneiro



Rio Claro

*

MARINA SILVA

O presidente Lula está com “sorte” nas suas nomeações, obtendo o reconhecimento de mais um destaque internacional: a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, foi eleita uma das dez pessoas mais influentes no mundo para a ciência pela revista Nature, uma das principais publicações científicas internacionais.

Jorge de Jesus Longato



Mogi Mirim

*

FUNDO ELEITORAL

Todo ano que antecede eleições é sempre a mesma ladainha. Deputados e senadores discutem bilhões do fundo especial para financiamento de campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral, mas poderíamos também chamá-lo de “saco sem fundo”, pois deverá ser aprovado para as eleições municipais de 2024 o montante de R$ 5 bilhões, cerca de 150% a mais em relação a ao pleito passado, em 2020. Esse valor tem causado impasse no Congresso Nacional. Parlamentares “batem cabeça” sobre de onde é que vai sair essa astronômica quantia. A Legislação determina que uma parte saia de emendas de bancadas, o que é desagradável aos parlamentares federais, que insistem em dividir esse ônus com o governo federal. E nessa “briga de foice”, falta de bom senso, é claro que a sobrecarga vai “recair” em nós, eternos “burros de carga”, pagadores de impostos.

Sergio Dafré



Jundiaí

*

NAUFRÁGIO BRASILEIRO

O Brasil atualmente apresenta analogia simbólica a uma embarcação em mar revolto, cujo comando (o Executivo) ainda não conseguiu ajustar convenientemente as velas ao vento a fim de realizar uma razoável navegação e, por isso, mostra-se incapaz de avaliar o que é melhor para manter a integridade do navio. Por essa razão fica dependente de uma parte da tripulação que, agindo com matizes de chantagem a ele dirigida, se propõe quase que exclusivamente a salvar a própria pele mediante o controle de recursos disponíveis, a fim de beneficiar particularmente os seus componentes (o Legislativo). Há também uma outra parcela na qual opera um corpo de inspetores (o Judiciário) prontos a julgar as transgressões ao regulamento vigente, apontando e punindo os responsáveis pelos malfeitos, embora sejam estes escolhidos seletivamente, de modo a blindar alguns elementos importantes da guarnição com os quais mantêm laços de amizade. De um modo geral, parecem esquecer-se, contudo, de que, em caso de naufrágio, todos serão atingidos.

Paulo Roberto Gotaç



Rio de Janeiro

*

DISCURSO TRANSPARENTE

O discurso de posse do presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos mais honestos discursos de posse de que se tem notícia. Disse, entre outras coisas, que a Argentina não tem dinheiro, que não há alternativa ao ajuste e ao choque, que ainda haverá inflação e a situação do país irá piorar no curto prazo. Mais transparente, impossível. Enquanto isso, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, do alto de sua sapiência em economia, disse, em evento do partido, não ver problema algum em déficit de 2% do PIB, já que “déficit faz crescer”. Não precisava o ministro Fernando Haddad rebater tamanha estultice; o brasileiro médio, cuja inteligência é subestimada por Gleisi, já sabe muito bem que gastança e endividamento, seja de um país ou de uma pessoa física, ao fim e ao cabo, destrói tanto um quanto o outro. O governo agiria melhor se tomasse o exemplo dramático da Argentina e implementasse um ajuste fiscal sem enganações nem gastança desenfreada, visando um crescimento sustentável, para não ter que, um dia, vir a público proferir um discurso tão transparente quanto trágico como foi o de Milei.

Luciano Harary



São Paulo

*

SITUAÇÃO ARGENTINA

Imaginem um ônibus velho, cheio de passageiros, em uma estrada sinuosa e no meio de um temporal. De repente surge um boi na pista e o motorista é obrigado a dar uma freada brusca, o que acontecerá com o ônibus e com os passageiros? Essa é a situação atual da Argentina com a implantação de novas medidas econômicas. Vamos o ver o que vai sobrar do ônibus (país) e do povo (passageiros), e, obviamente, do motorista (Milei).

Roberto Solano



Rio de Janeiro

*

COP-28

O resultado final da COP-28, em Dubai, é hilário. Aliás, a participação nesses encontros tornou-se uma ótima oportunidade de turismo gratuito. A comitiva brasileira, enorme, bem demonstra que os brasileiros não perdem oportunidades de viajar graças a quem quer que seja, menos de seu bolso. Bem-vindos à COP-29, no Azerbaijão. É um país muito bonito e os participantes farão um passeio inesquecível.

Jose Rubens de Macedo Soares



São Paulo

*

PRIVATIZAÇÃO DA SABESP

O governador Tarcísio de Freitas comentou recentemente que depois da venda da Sabesp ocorreria algum aumento da tarifa para o consumidor, mas por pouco tempo. Ué, mas na sua campanha politica ele não prometia que uma Sabesp como empresa privatizada baratearia a tarifa? Agora, como dizia o caipira, ele roeu a corda? Promessa de político não tem valor nenhum, porque nunca é cumprida. Alguém em sã consciência acredita que se a Sabesp tivesse sido criada para ser empresa privada desde seu início, como pretende a politicalha agora, existiriam 375 municípios sob contrato? Obviamente não, mas foram assumidos, mesmo que alguns desses com prejuízos financeiros iniciais, por ordem do governo estadual para atender à política de melhoria do saneamento básico em nosso Estado. Se privatizada a Sabesp, a empresa assumirá algum município nessa condição?

Laércio Zanini



Garça

*

SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE

Leio no Estadão que Bill Gates elogiou o sistema público de Saúde do Brasil e o recomenda para as demais nações. Poderia ter feito isso com vários sistemas de países avançados, como o do Reino Unido, por exemplo. Demonstra que considera o Brasil um país desclassificado que pode servir de modelo de saúde a países que nada têm. O SUS tem muitos méritos mas enfrenta deficiências que parecem insuperáveis de falta de recursos e má gestão. Por exemplo, aguardo cirurgia há mais de dois anos e não tenho nenhuma perspectiva de que ela será agendada antes de meu falecimento. E já recorri a todos os meios legais para tentar que isso seja feito. Encontro-me entrevado, sem mobilidade, enquanto o Hospital das Clínicas de São Paulo, por exemplo, atende a planos privados de saúde. Alguém consegue entender isso? Talvez Bill Gates, que só conhece a situação por distante e oficial leitura.

Ademir Valezi



São Paulo