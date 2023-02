Aniversário do PT

Quem tem medo do debate?

Por ocasião da celebração dos 43 anos do PT, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, como esperado, não poupou críticas demagógicas e autocráticas aos agentes econômicos brasileiros dizendo, entre outras coisas, “nós precisamos parar de ter medo de debater política econômica”. Mas parece que quem está se recusando ao debate é o próprio partido, a começar pelo presidente da República, que ataca incessantemente o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, e se recusa a ouvir as argumentações técnicas, lógicas e complexas, não só dele, Roberto Campos, mas também de diversos outros economistas justificando a manutenção da alta taxa de juros, a começar pela falta de um plano econômico de governo que envolva responsabilidade fiscal. No auge da pandemia, o ex-presidente Jair Bolsonaro pouco se importava com os cientistas que afirmavam categoricamente a ineficácia da cloroquina no tratamento da covid e desandou a fazer propaganda enganosa da droga. A semelhança entre as duas situações não é mera coincidência. Governos autoritários não querem escutar nem debater, só impor. E se dão mal.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Política monetária

Entrevista Campos Neto

Em entrevista ao programa Roda Viva nesta segunda-feira, Roberto Campos Neto rebateu as críticas que vem recebendo do presidente Lula da Silva e seus aliados e deu explicações claras e objetivas sobre as condutas do Banco Central. Mas ainda é necessária uma reunião presencial com Lula e os ministros da área econômica, para que o presidente do BC possa fazer um desenho da real situação do País.

Arcangelo Sforcin Filho

despachante2121@gmail.com

São Paulo

*

Lula contra o BC

Enquanto o Brasil for governado para a claque do partido que está no poder, podem fechar o País.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

Economia terraplanista

Em entrevista na saída da Casa Branca, o presidente Lula disse que “agora todo o mundo sabe que o planeta é redondo”, mas ele mesmo quer conduzir a economia do Brasil com conceitos terraplanistas.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

Lula 3

Pensei que Lula iria iniciar seu governo com foco em realizar um trabalho equilibrado e consequente, como, aliás, fez em seu primeiro mandato. Imaginei que lutaria para limpar seu nome, já que nunca foi absolvido, e alcançar o status de estadista que sempre pareceu almejar. Vejo que me enganei. Lula nunca deixará de ser o birrento e egoísta que sempre foi, preocupado com realizar mesquinhices e impor suas vontades. Que pena. E assim segue o País, oscilando entre Bolsonaros e Lulas, comprovando a teoria da ferradura, de que os extremos se aproximam. Antevejo mais quatro anos perdidos.

Joaquim Antonio Pereira Alves

metaexport@hotmail.com

Santos

*

Judiciário

Pós-pandemia

Sobre a resistência de juízes e servidores do Poder Judiciário a voltar ao trabalho presencial (Estado, 12/2, A6 e A7), se os magistrados podem trabalhar em casa, eis um exemplo a seguir. Os professores poderiam deixar de tomar condução ou usarem seus carros e darem suas aulas em casa. Economizariam tempo e dinheiro, especialmente dinheiro, já que são tão mal remunerados. Eis o exemplo do Judiciário, que deixaria os professores tão contentes quanto os membros deste poder, tão mais bem remunerados.

Delpino Verissimo da Costa

dcverissimo@gmail.com

São Paulo

*

Terremoto no Oriente

A eloquência da dor

Declaração de um sírio que perdeu 11 pessoas da sua família no terremoto de 6 de fevereiro: “Elas (as que já foram) estão em paz; eu nunca ficarei!”. Lamento que a equipe brasileira de resgate não tenha chegado nas primeiras horas depois do terremoto. Poderia ter feito bastante diferença.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

REVISÃO DA SELIC

A discussão sobre a taxa Selic passou da esfera política para a acadêmica. André Lara Resende, Leda Paulani, Luciano Galvão Coutinho, Luiz Carlos Bresser-Pereira, Monica de Bolle e Nelson Marconi são só alguns dos renomados economistas que defendem a revisão da Selic, argumentando que, mantido o patamar atual, corre-se o risco do desaquecimento da economia e estrangulamento das atividades produtivas.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

ECONOMIA FRÁGIL E DECADENTE

Em relação ao artigo Armadilha dos juros elevados (13/2, A4), os juros altos são sintomas do grave desequilíbrio macroeconômico brasileiro, não a sua causa. Em relação à indústria, sua participação tem diminuído na economia do País desde os anos 1980, então a causa de seu declínio não pode ser atribuída apenas aos juros, mas sim à persistência de um modelo totalmente obsoleto de baixa inovação, baixa competitividade internacional e dependência excessiva do governo. Quantas patentes a nossa indústria gera a cada ano? Que novos mercados internacionais têm buscado? Que acordos têm feito com universidades e centros de pesquisa nacionais e internacionais, com vistas à criação de novos produtos ou melhorias dos já existentes? O mundo mudou, mas é triste notar que os industriais brasileiros parecem não se dar conta disso, como se o Brasil estivesse numa bolha sem relação com os outros países. Não surpreende, portanto, que a saída pedida pela nossa indústria seja sempre o crédito fácil, a proteção de mercado e os incentivos fiscais. De preferência, sem qualquer contrapartida ou compromisso com o aumento da competitividade internacional, da inovação, da produtividade e de benefícios concretos aos consumidores brasileiros. Desse modo, o governo federal brasileiro, ao não exigir qualquer contrapartida para seus generosos dispêndios aos industriais nacionais, é um dos grandes responsáveis pela triste situação atual. Não é surpresa para ninguém, portanto, que se tudo continuar como está a indústria brasileira continuará, e até acentuará, sua trajetória de queda, enquanto a economia nacional ficará cada vez mais frágil e ineficiente. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

NOTA DE MIL REAIS

Um dos objetivos que Lula certamente irá atingir será rever a meta de inflação para cima. Afinal, ele detém maioria no colegiado que decide a questão. Mas quem pode ser prejudicado com o aumento da inflação? Os grupos cujo rendimento é fixo, ou seja: trabalhadores, assalariados, empregados, professores e pensionistas. Os mais atingidos certamente serão as pessoas da classe média. Como se já não bastasse o que já passaram na pandemia. Na Venezuela, por exemplo, os cidadãos perderam em média 10 kg devido ao aperto inflacionário. A redução no rendimento e consequentemente nas compras do supermercado por conta de uma inflação maior é imediata e bem concreta. Pelo menos os brasileiros ficarão mais esbeltos rapidinho. A única dúvida a respeito é a foto de quem usarão na nota de mil reais.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

INCERTEZAS

Muitos artigos falando sobre juros do Banco Central e inflação. Todo ano, quando elencadas as causas da inflação, desde o problema do chuchu na década de 70 do século passado, os alimentos estão presentes. Este jornal faria um grande favor ao País se elencasse os fatores determinantes da inflação em contraponto a esses misteriosos itens chamados de incertezas. Se a incerteza provoca um aumento de 1% na taxa Selic, a um custo de R$ 69 bilhões por ano, se investíssemos R$ 69 bilhões em aumento da produção de alimentos, utilizando estufas para produtos mais sensíveis a chuvas de verão, o preço dos alimentos teriam menor variação. Outro item presente desde a década de 1970 do século passado é o preço do petróleo. Se recuperássemos as ferrovias para o transporte de cargas e passageiros, gastando outros R$ 69 bilhões ao ano, começaríamos a reduzir a influência negativa do petróleo sobre a inflação, tanto a produção de alimentos em estufas como o transporte de cargas e passageiros são soluções adotadas em países com melhores níveis de inflação e são países que levam o planejamento muito a sério. Os itens elencados como incertezas devem ser explicitados e trabalhados, por exemplo, se as privatizações elevam os preços dos insumos básicos, ou os lucros das estatais privatizadas vão ser enviados para o exterior ao invés de reinvestidos no País, isso não é nem incerteza, é falta de bom senso privatizar. O que posso dizer é que, depois que foi inventado o computador, a corrupção só existe se quiserem que exista. A China resolve esse problema com pena de morte, prisão perpétua e medidas do gênero. A Netflix apresenta um documentário sobre um presidente de empresa da Renault e da Nissan, e o método daquele senhor de muito sucesso era analisar cada elemento do processo de produção; para o controle da inflação cada elemento presente na formação do indicador deveria ser estudado, resolvido do mais simples, do mais viável, o que tivesse maior impacto, e nos próximos 50 anos estaríamos com a inflação resolvida, diferentemente do que ocorre da década de 70 para hoje, em que pessoas imprudentes e de pouca visão estratégica fazem privatizações que prejudicam o País, ou inventam de comprar adubos do exterior. Talvez as incertezas sejam isso, dar poderes a modismos, e levar em consideração pessoas e modismos como o liberalismo brasileiro que se afirma falando mal de quem construiu a infraestrutura, e a única coisa que fazem é a corretagem do patrimônio público a preços vis.

Maria Cristina Cordeiro Dellatorre

cristina.cordeiro1414@uol.com.br

Itatiba

*

ESSE TAL DE JURO ALTO

Espanto-me com os volumes amazônicos de tinta e cuspe que os supostamente entendidos em economia despejam diariamente na mídia, sem tocar um segundo sequer na causa real desse tal de “juro alto”. Causa que até a proverbial dona Maria da quitanda sabe desde criança: quem gasta mais do que ganha tem que levantar papagaios pra fechar as contas. E quem empresta cobra juros, tanto mais altos quanto maior for a desconfiança deles com os tomadores dos empréstimos. Isso é o que acontece quando os nossos desgovernos gastam mais do que a montanha de impostos com que sangram o povo trabalhador, sem nunca inspirarem a menor confiança dos emprestadores. Sabendo disso, chega a ser imoral que esses “entendidos” legitimem os juros altos como sendo necessários para manter a inflação sob controle. Que inflação? A comida básica aumentou mais de 100% nos últimos dois anos e com 90% da nossa população vivendo da mão para a boca, juro alto não resolve nada. Agora, cortar as despesas indecentes dos cartões corporativos dos Três Poderes com vinhos, lagostas, passeios e penduricalhos, eliminar os milhares de assistentes, diretorias de estatais com os seus suculentos cargos de conselheiros diretores e mais os incontáveis e cobiçados “cargos comissionados”, isso nem passa pela cabeça dos que se aboletam no poleiro de cima. Que ainda não satisfeitos com esse banquete ainda desviam gordas fatias do Orçamento em proveito próprio. Assim não tem mesmo imposto que baste, nem empréstimos que ajudem o Brasil a sair da miséria.

Alfredo Franz Keppler Neto

alfredo.keppler@yahoo.com.br

Santos

*

CUSTO BRASIL

Proponho para presidente, vice-presidente, senadores, deputados, vereadores, juízes, promotores, procuradores, componentes dos Tribunais de Contas que tenham salários a partir de R$ 500 mil mensais sem direito a cartão corporativo, assessores, ajuda-moradia, ajuda-alimentação, veículos, passagens aéreas, vale-combustível, enfim, sem nenhum penduricalho e com Imposto de Renda retido na fonte. Teríamos um custo Brasil bem menor.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

CARTÃO CORPORATIVO

Para que serve um político? Muito simples: é só comparar o Bolsa Família com o famigerado cartão corporativo.

Nivaldo Ribeiro Santos

nivasan1928@gmail.com

São Paulo

*

OFENSIVA CONTRA AGÊNCIAS REGULADORAS

É triste e desanimador, mas o editorial A ofensiva contra as agências reguladoras (13/2, A3) é cristalino: os interesses do País se subordinam aos interesses escusos do Centrão, do bolsonarismo e do lulapetismo. Os múltiplos ataques que sofrem, com a mesma intensidade das verificadas contra a autonomia do Banco Central, demonstram que o Brasil está longe de atingir a credibilidade que assegura ao investidor, pequeno, grande, nacional ou estrangeiro que seus investimentos, em setores monopolísticos, as regras setoriais – direitos e deveres – serão sempre assegurados pelo Estado. Por entender que o desenvolvimento é dependente da confiança dos investidores em depositar seus recursos no País, os mais desenvolvidos tratam essas entidades como apolíticas, técnicas, independentes e subordinadas ao Estado, não ao governo. Só assim têm assegurados que o processo regulatório (fixação de tarifas, fiscalização, outorgas e caducidade de concessões) serão cumpridas independentemente da vontade do governante ou da classe política. No Brasil essa é a condição primeira, para se assegurar, inclusive, o sucesso das privatizações. Os bons resultados empresariais devem ser resultantes da boa gestão e não do relacionamento que os dirigentes dessas empresas possam ter com os políticos. Se, por exemplo, o governo, a pretexto de segurar a inflação, congelar a atualização das tarifas da Eletrobras, esta não terá a quem recorrer. Pela morosidade da Justiça, vai à falência, sem dúvida. Conclusão: dá para se investir num país assim?

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

DINÂMICA DAS LEIS

A dinâmica das leis é distinta daquela da sociedade. Muita legislação devidamente discutida quando entra em vigor está desatualizada. Em tempos de suposta inteligência artificial, redes (antis)sociais e abruptas mudanças do perfil sócio-político e econômico-cultural da população, urge maior celeridade na apreciação, trâmite e votação de matérias no Parlamento brasileiro. No entanto, há que se concordar que O Legislativo deve voltar ao normal (12/2, A3), pois medidas provisórias serão (ou não) convertidas em leis de urgência e precisam ter ampla discussão nas comissões. Na regência das leis, Arthur Lira está mais para a insanidade do rei Lear do que para rei Arthur.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

JABUTIS

Por que a imprensa brasileira, parte dos políticos, sindicatos e até ou principalmente o Supremo Tribunal Federal (STF) nunca fizeram pressão para que as emendas a Projetos de Lei (PLs) só podem ser propostas se o tema for aderente ao assunto principal do PL? Será que é por causa de que sempre o “jabuti” está privilegiando a classe política com temas populistas ou atendendo uma determinada classe no Brasil? O famoso “jabuti”, para quem não sabe, são emendas parlamentares totalmente diferente do do escopo do PL. Isso é uma excrescência que precisa acabar no Parlamento brasileiro.

Francisco A. P. Lima

faugplima@gmail.com

São Paulo

*

FURTO EM BLOQUINHO

Difícil entender nossas leis. No domingo, 12/3, foi pego em flagrante em São Paulo no bloquinho em Pinheiros um rapaz com 30 cartões de débito e crédito e uma maquininha para usar esses cartões. Levado à delegacia, foi liberado em seguida. O que será que foi alegado? Coitados mesmo são aqueles que foram furtados.

Regina Brumati

rebrumati@gmail.com

Rio Claro

*

GÊNERO ‘NEUTRO’

É de estranhar que se invente, sem nenhum respaldo da Academia Brasileira de Letras, o gênero “neutro”, inexistente na língua portuguesa. 1) O que determina o gênero em português é o artigo, não a terminação (exemplos: cardiopata, jurista, ginasta). 2) Nunca conheci ninguém de “gênero neutro”. Ou temos nosso gênero biológico, com o qual nascemos e resultado de que cromossomos temos, ou o gênero a que alguém mais se adapte. Essas pessoas merecem todo nosso respeito. Devemos tratá-las usando com cuidado o gênero com o qual se identificam, nunca serão “neutras”. 3) Sra. primeira-dama, busque ajudar e cobrar leis de apoio a todas (não “todes”) essas pessoas no que realmente lhes falta e importa.

Maria Ignez Aulicino Andrade

aulicino.andrade@uol.com.br

São Paulo

*

DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO

A linguagem neutra proibida por lei em vários Estados do País afronta os cidadãos brasileiros, especialmente os mais idosos. Pessoas que já têm dificuldade para falar corretamente uma das línguas mais difíceis do planeta ainda teriam que enfrentar mudanças gramaticais por conta da questão de gênero? Ora, e o que sucederia com as leis escritas em português? E com a reforma ortográfica aprovada em convenções internacionais? E com as escrituras? E com os livros? Machado de Assis aceitaria essa barbaridade, crueldade e desumanidade com uma grande parte da população brasileira? Seria melhor adotar as línguas indígenas, o guarani ou tupi, que nunca incomodaram seus homossexuais ab initio saeculorum.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

CRÔNICA

A crônica de Ignácio de Loyola Brandão (Viver sem ela?, 12/3, C9) nos lembrou nossa Cida, que ficou conosco por 41 anos e se foi aos 75 em 2021, levada por um câncer de fígado, o mesmo que levou nosso filho aos 34 anos em 2017. Uma história de muito amor à nossa família, nos ajudou até o fim a cuidar dele, um ano mais novo que o filho dela, cujo pai desapareceu quando o menino tinha apenas um mês de vida. Criamos os dois meninos juntos, além das nossas duas filhas mais velhas. Ela conseguiu construir uma bela casa no interior para esse filho, mas preferia ficar conosco em São Paulo, talvez por não se sentir dona da casa do filho, como ela se sentia em nossa casa. Sim, ela também se preocupava com a minha diabetes e com cada um de nós. Foi um anjo que passou em nossa vida. Lister, meu marido, me chamou a atenção sobre a crônica: “Veja, parece a nossa Cida”.

Maria Heloisa Alves Leandro

helolean@gmail.com

São Paulo

*

A ARTE, A MAIOR IDADE E A MELHOR IDADE

Há uma expectativa de que haja um balanço do que vem ocorrendo na Secretaria da Cultura e Economia Criativa de São Paulo, para onde apontam as políticas públicas de cultura no Estado. Chamo a atenção para a área de que tenho acompanhado, o cinema e o audiovisual. Seria interessante quantificar, nos últimos programas de investimento, a contemplação dos produtores e profissionais mais experientes. Falo daqueles que muito contribuíram, dos que acumularam público e prêmios, que veicularam a cultura e a imagem do País, aqui e no exterior. Dos que foram construindo um currículo de sucesso e aperfeiçoando suas obras. Daqueles que chegaram à maioridade profissional. No Brasil e em São Paulo temos muitos e bons, mas citarei apenas o exemplos de fora, Felinni, Buñuel, Bergman, Sérgio Leone, Kurosawa, que fizeram seus melhores filmes na maturidade. No Brasil de hoje, estariam eles forçadamente aposentados, como estão muitos de nossos cineastas. E por quê? Tonaram-se esses profissionais incapazes de propor bons projetos? De nada mais valem seus currículos? Em todas as sociedades bem-sucedidas aos mais velhos cabe repassar os ensinamentos, as técnicas e os conceitos. Os novos profissionais iniciam com eles, aprendem praticando o que nas escolas estudaram. Por isso, a experiência do velho sempre é valorizada, pois nele a História tem moradia. Sobre um bom alicerce é que se constrói o novo. No Brasil de hoje, parece que não tem sido assim. Em SP de hoje, parece que também. O que estaria provocando este apagão? Desvendar e corrigir essa distorção não é de interesse apenas desses profissionais, mas de todos nós, da sociedade, do País. A maior idade nem sempre é a melhor, pois a cada idade, sua especialidade, mas, certamente, é a melhor idade de um artista e de sua arte madura.

Augusto Sevá,

produtor de cinema

augustoseva@uol.com.br

São Paulo