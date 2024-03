Lula

O dinossauro voraz

Lula da Silva acha que o problema do Brasil é o mercado – aquele que, em suas palavras, “é um dinossauro voraz, que quer tudo para ele e nada para o povo”. Em entrevista ao SBT, o presidente perguntou se o mercado não tem pena de quem dorme na rua ou passa fome. Por isso, disse que a Petrobras não deve apenas “pensar nos acionistas”, mas tem o dever de “pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa”. Tenho certeza de que o presidente não ignora que a culpa da miséria e da fome no Brasil não pertence só às elites econômicas, mas principalmente à insaciável avidez das elites políticas e judiciárias por mais ganhos. A Petrobras assim como a Vale e outras megaindústrias cumprem uma vasta atividade social, gerando empregos, fornecendo tecnologia, arte, cultura e contribuindo fortemente com o Tesouro Nacional por meio dos dividendos e dos impostos. Estes, sim, deveriam cumprir a missão social de diminuir a desigualdade social no País. Mas, ao contrário, vão para o saco sem fundos da máquina estatal, insaciável e cega aos que precisam do seu apoio.

Arnaldo Goltcher

São Paulo

*

‘Meio getulista’

Concordo plenamente com o economista Samuel Pessoa (‘Lula é intervencionista na economia, é meio getulista’, Estadão, 13/3, B4). No sentido amplo: intervencionista, como explicado; populista (seus discursos); exímio político; esgueira-se entre a “burguesia” e o “operário”; e ditador (ele manda no PT). Contudo, tem uma aspiração desenvolvimentista e grandiosa (Copa, Olimpíada, PAC), como JK.

Marcelo Teixeira

São Paulo

*

Cabeça-dura

Muita gente que, como eu, conhece Lula desde seus tempos de líder sindicalista, votou nele acreditando no conceito de “mal menor”: um remédio amargo, mas tolerável contra a irracionalidade de Bolsonaro. Acho que um dos benefícios da idade avançada é o de nos tornarmos mais permeáveis às novidades e ideias que antes refutávamos. Resumindo: queríamos um Lula menos cabeça-dura. Em vão: sua cabeça continua mais dura do que nunca. O remédio amargo é, agora, um purgante, fazendo espalhar sujeira por todo o País.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

São Paulo

*

Cabo eleitoral

Alguém aí, em Brasília, já avisou ao presidente Lula que ele se transformou em cabo eleitoral de Bolsonaro, Michelle, filharada e seus asseclas para a eleição de 2026? Então, eu aviso por aqui: cuidado, presidente. Lembre-se de que, embora o ex-presidente esteja inelegível até 2030, a turma que gravita em torno dele está de plantão para abocanhar outra vez o Brasil.

Ruy Carlos Silveira Crescenti

São Pedro

*

Segurança pública

Roleta-russa

Mais um baleado, agora num sequestro de ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro. As balas perdidas ou intencionais circulam nos ares da cidade sem segurança: vivemos numa roleta-russa. Quem será a próxima vítima?

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

Sociedade

Antissemitismo em SP

O que aconteceu na escola em São Paulo e acontece em outros lugares é retrato de uma sociedade doente, em que os valores humanistas, iluministas e éticos estão se perdendo. Mas não me parece que a suspensão dos alunos envolvidos no episódio seja educativa e faça com que no futuro estes jovens tenham uma visão mais pluralista e inclusiva sobre os outros. Creio ainda haver em nosso meio alguns poucos sobreviventes dos campos de extermínio nazistas e seria bem mais produtivo se estes jovens tivessem como castigo a tarefa de entrevistá-los e produzir um texto sobre isso. Eu recomendo, ainda, uma visita à exposição sobre A tragédia do Holocausto: a vida de Julio Gartner, que vai até o dia 21/4 no Museu da Imagem e do Som.

Jairo T. Hidal

São Paulo

*

Correção

No editorial Mais uma proposta indecente (14/3, B6), a administração do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), com uso do Fundo Garantidor de Operações (FGO), foi incorretamente atribuída ao BNDES. Na verdade, a gestão é do Banco do Brasil, e os valores corretos de faturamento anual das empresas aptas ao programa variam de R$ 360 mil a R$ 300 milhões (receita bruta).

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ANTISSEMITISMO EM ESCOLA

Merece cumprimentos a direção do colégio bilíngue Beacon School, localizado na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, por ter corretamente suspendido por tempo indeterminado seis estudantes de 13 e 14 anos pela abominável e imperdoável prática de antissemitismo contra um aluno judeu. Que o afastamento temporário das aulas possa dar aos jovens a devida reflexão e dimensão do abjeto e condenável ato praticado, de forma a não repeti-lo nunca mais dentro e fora do colégio. É justamente no ambiente escolar que se deve aprender, entre outras matérias, a prática do necessário exercício da harmoniosa coexistência e tolerância entre pessoas com diferenças entre si. É fundamental o combate sem trégua a qualquer manifestação de preconceito. É preciso extinguir o ovo podre da serpente antes que seja chocado.

J. S. Decol

São Paulo

*

EXEMPLO DO PRESIDENTE

Os estudantes suspensos por prática antissemita contra um colega judeu se sentem tranquilos em suas atitudes, haja vista os péssimos exemplos do presidente Lula da Silva, que se esmera em criar conflitos.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

SUSPENSÃO DE ALUNOS

Espero estar enganado, pois tenho a impressão de que muita gente comemorou a tal suspensão. Agora, não seria a escola um bom lugar para educar quaisquer alunos? A suspensão não se assemelha ao famigerado expurgo que tantas vezes aconteceu ao longo da história, com judeus, armênios e tantos outros?

Pedro Paulo Prado

São Paulo

*

EXPOSIÇÃO SOBRE O HOLOCAUSTO

O colégio Beacon School tem uma grande chance de transformar o antissemitismo de alguns jovens da sua escola numa aula de educação e humanismo em relação aos preconceitos e fazer um resgate de fatos históricos da 2.ª Guerra. Como sugestão, que façam uma excursão ao Museu da Imagem e do Som (MIS), para ver a exposição A Tragédia do Holocausto: a vida de Julio Gartner, de 9/03 a 21/4, e depois um debate.

Tania Tavares

São Paulo

*

MALEFÍCIOS DOS PRECONCEITOS

Li matéria a respeito da suspensão de alunos da escola Beacon em razão da prática de antissemitismo. Considero que uma medida mais justa e mais útil do que a suspensão seria a diretoria chamar pessoas versadas nesse assunto – e temos inúmeras organizações que tratam do tema – para que façam preleções sobre os malefícios dos preconceitos étnicos, raciais e religiosos em geral. Releva-se também o ensino do respeito a todos os seres humanos, independentemente de sua origem. Fazer críticas ao radicalismo identitário e valorizar as liberdades e os limites sociais aos interesses individuais.

Arnaldo Goltcher

São Paulo

*

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A formação de professores, voltados à educação infantil e de primeiro e segundo graus, não pode resumir-se à obtenção de um diploma em Pedagogia. É preciso aprimorar-se e atualizar-se, constantemente, nos temas de suas especialidades, com o apoio dos governos e das próprias escolas, para repassá-los aos alunos. A esse respeito, gostei muito da opinião de um rabino: “Não adianta dizer que todos têm os mesmos direitos de estudar, trabalhar, se desenvolver, crescer profissional e humanamente, se nem todos podem da mesma maneira acessar as mesmas escolas e os mesmos recursos, ao mesmo tempo”. Quem não puder estudar não poderá exercer esses direitos do mesmo modo e, então, não terá de fato as mesmas liberdades.

Luiz Roberto Hirschheimer

São Paulo

*

ÓTIMA NOTÍCIA VEM DO MEC

Ufa! Finalmente uma ótima notícia para a área de educação vem do MEC, com anúncio de que o governo federal acaba de criar 100 campi federais, com previsão para 140 mil vagas já a partir de 2026. Hoje, pelo País, existem 656 institutos federais. Porém, no caso desses novos institutos, pela lei aprovada, no mínimo 50% das vagas devem ser preenchidas com cursos profissionalizantes. O investimento previsto para obras e instalações é de R$ 2,5 bilhões, e mais R$ 1,4 bilhões para adaptação de espaços nos institutos já existentes. Todos os Estados foram contemplados. Porém, o MEC fez bem definir instalar novos campi em regiões concentradas por famílias de baixa renda. É bom lembrar que essa iniciativa do governo não vai elevar ao nível ideal o índice de alunos em escolas profissionalizantes, que hoje infelizmente está em apenas 10%. Mas já é um bom começo.

Paulo Panossian

São Carlos

*

FUGITIVOS DE MOSSORÓ

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tem razão em atribuir as dificuldades em recapturar os fugitivos de Mossoró à mata densa, ajuda de fora, acesso a alimentos da floresta, etc. Só que dizer que a operação “está se desenvolvendo com êxito até o momento” é uma hipérbole algo irônica. Pois, se escapar de uma prisão de segurança máxima já é inadmissível, um mês de fuga sem desfecho à vista é grave, para dizer o mínimo. Os governos petistas sempre foram especialistas em negar seus erros e fraquezas.

Luciano Harary

São Paulo

*

APARATO POLICIAL

O aparato policial que o Planalto empenhou na prisão dos manés de Mossoró torna o resultado cômico.

Edmar Augusto Monteiro

São Paulo

*

SEGURANÇA PÚBLICA

Considero oportuna e esclarecedora a carta do leitor Dirceu Cardoso Gonçalves (Fórum dos Leitores, 13/3). Realça a distinção de operações policiais planejadas com alvo bem definido, portanto, potencialmente capazes de sanear as causas de modo a proporcionar maior segurança para a população, que tem demonstrado reconhecimento desse resultado. Com base em uma caracterização mais precisa da situação em Santos, cidade portuária com intenso movimento de embarcações internacionais, vê-se que a questão merece de fato ser atacada com rigor proporcional. Algo diferente das incursões diárias da polícia do Rio em bairros periféricos. Repetem-se doentiamente, prendem um “chefe do tráfico” cada dia, e não mostram resultados positivos na segurança pública, talvez até o contrário.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

*

UNIÃO BRASIL

Esta briga fratricida no partido União Brasil não tem nada a ver com princípios ideológicos ou planejamento para projetos de atendimento às necessidades dos brasileiros, mas simplesmente por dinheiro público. Uma vergonha!

Luiz Frid

São Paulo

*

PARTIDOS POLÍTICOS

Os melhores negócios no Brasil são: abrir uma igreja ou fundar um partido político. Poder e dinheiro, com pouco investimento e grande chance de sucesso. Temos 29 partidos políticos “balcão de negócios” e 21 a caminho. Prova da fragmentação da política, com muitos interesses individuais e nenhuma ideologia séria. A democracia do faz de conta e quanto rende.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

POLARIZAÇÃO EM SÃO PAULO

No editorial Azar dos paulistanos (13/3, A9), o jornal critica a polarização entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Infelizmente, essa possibilidade está posta, será o voto útil, votar em um para o outro não ganhar. Vi que a candidata Marina Helena despontou na pesquisa empatada com Tabata Amaral. A explicação do Datafolha é que o eleitor estaria confundindo a candidata com Marina da Silva. Isso é que é chamar o eleitor de idiota. Uma coisa também sabemos, os votos da Tabata irão para Boulos, já os de Marina, ela não é conhecida, mas sabe que Boulos e Tabata votaram contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Aos poucos todos estarão na berlinda, onde suas propostas serão conhecidas. É bom lembrar que nem tudo que se promete antes se cumpre depois. Basta ver as promessas de Lula.

Izabel Avallone

São Paulo

*

REDES SOCIAIS

O artigo do advogado Nicolau da Rocha Cavalcanti ‘Non ducor, duco’ (13/3, A4) exprime muito bem o meu sentimento e, certamente, de muitos outros brasileiros, diante da enxurrada de mensagens recebidas pelas redes sociais, as quais, “mesmo sendo pouco confiáveis, elas também afetam nosso estado de ânimo”, fazendo-nos sentir “enganados, feridos em nossa cidadania”.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

*

AEROPORTO DE CONGONHAS

Congonhas pensa em bolsão com fila virtual de app, em meio a filas reais e diárias (14/3, A17). É impossível sair dessa confusão sem uma multa. O congestionamento é imenso e intenso, e os motoristas contam com a “colaboração” dos marronzinhos, que estão sempre prontos para multar, e não para ajudar.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo