Lula na China

Desorientado

Acho que Lula está se perdendo neste seu terceiro mandato. Brigar com o dólar? Apresentando o que como alternativa? Afinal, não se trata de fazer escolhas. A realidade é esta: o mundo é dolarizado, todos os negócios passam por ele, as conversões de outras moedas passam por ele. Até a China, que nada em dinheiro, aplica no Tesouro americano. Garantia em dólar. Lula está querendo cutucar os EUA? Não vai colar. E, no que se refere à vergonhosa invasão da Ucrânia pela Rússia, Lula alinha o Brasil erradamente. Qualquer estadista que se preze deve defender o território do país invadido. Mas não, junto com a China, Lula puxa sardinha para a Rússia. Deixe disso, presidente. O Brasil foi e deverá continuar sendo muito mais que um país de puxa-sacos.

Éllis A. Oliveira

elliscnh@hotmail.com

Cunha

*

Padrão jujuba

O presidente Lula – para alegria dos chineses e para irritar os norte-americanos (que urdiram a Operação Lava Jato para acabar com nossas empreiteiras?!) – questionou o padrão dólar no comércio internacional, que segundo ele poderia ser feito com moedas locais, como o real. A questão já tinha surgido durante a visita à Argentina, que sem reservas recebe crédito chinês para transações entre ambos, tendo sido mencionada a criação de uma moeda comum para nossas transações com los hermanos. Neste caso, poderia ser criado o padrão jujuba (JU$) para todas as transações internacionais, bastando apenas definir as correspondências entre dólar, euro, iene, yuan, real, peso e demais moedas com o novo padrão jujuba. Seria um passo a mais em direção ao “lugar na História” para o fa niente de nosso obcecado presidente.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

Moedas e medidas

É interessante a atitude que o presidente Lula toma em relação a outros padrões monetários internacionais. Para além dos óbvios interesses econômicos e geopolíticos, mudar o sistema pode ser mais funcional. Lembremos que o sistema inglês de medidas perdurou por séculos, foi substituído pelo sistema internacional, muito mais prático e funcional, mas ainda mantém influência no mundo até hoje. Se não quiserem fixar uma moeda específica, emprestemos uma da literatura de ficção científica que criou o “solar” como moeda unificada de nosso planeta. Quiçá o euro e o dólar venham a ter um papel semelhante ao da polegada e da milha no futuro.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Governo Lula, 100 dias

O PT voltou

A colunista Elena Landau, com muita propriedade e clareza, relata a frustração que estão sendo os 100 primeiros dias do governo Lula 3 no seu O Brasil voltou? (Estado, 14/4, B7). A rigor, a única coisa boa a destacar é que o Brasil está livre de Jair Bolsonaro. Ainda assim, não por mérito do PT, mas pelas obscenidades do “mito imbrochável”. No mais, o Brasil continua perdido, sem rumo.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

Jair Bolsonaro

Inelegibilidade

O Ministério Público Eleitoral deu parecer no processo que investiga abuso de poder político do ex-presidente Jair Bolsonaro, para que o torne inelegível por oito anos (Estado, 14/4, A5). Ora, Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas e espalhou notícias falsas sobre as eleições em reunião com embaixadores. Na verdade, oito anos é pouco para quem achincalhou o País como ele fez. Afinal, com Bolsonaro e Lula da Silva inelegíveis, certamente teríamos um período de paz no Brasil.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

Ensino médio

Educação Física

O ensino e a aprendizagem da Educação Física no ensino médio, no âmbito das Ciências Humanas, Biológicas, Exatas e Tecnológicas, apreendendo as manifestações/expressões corporais históricas (jogos, brincadeiras, brinquedos, danças, lutas, esportes, ginásticas, arte circense, jogos eletrônicos, teatro e práticas alternativas), significa educar corpos conscientes dos princípios maiores da humanidade, ou melhor, democracia, dignidade social e sustentabilidade, quer seja o estudante praticante, atleta e/ou telespectador.

Dagmar Hunger

dagmar.hunger1@gmail.com

Bauru

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DISCUSSÃO SOBRE PARIDADE

Em discurso na China, Lula da Silva declarou: “Toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer o seu comércio lastreado no dólar. Por que não podemos fazer nosso comércio lastreado na nossa moeda?”. Tal indagação é tão pueril quanto a pressão que ele faz sobre o Banco Central (BC) para baixar a taxa básica de juros. Se ele acredita mesmo nessa simplificação ou é mero jogo propagandista de cena, não sabemos exatamente; provavelmente ambos. Que o presidente aprecia fazer uso do expediente da polemização para chamar a atenção, não é nenhuma novidade. Só que o País passa por grave crise econômica e social que requererá tempo e soluções complexas. Se a discussão forçada sobre os juros básicos já é excessiva, a da paridade neste momento é piada inconveniente.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

POLONETAS

Ninguém é obrigado a receber em dólar quando vende uma mercadoria ou serviço. Uma das partes pode dizer a moeda que quer receber, isso no mercado internacional, já que no Brasil a moeda oficial é o real. O único problema é de eventualmente você vender uma mercadoria, receber em outra moeda que não o dólar e não conseguir passar a moeda para a frente. A impressão que se tem é que não se lembram das polonetas, que nós ficamos vendo navios porque ninguém queria comprá-las. Recomendável é deixar esse assunto tão importante ao cuidado dos especialistas.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

PARCERIAS COMERCIAIS

Temos um gênio na Presidência da República. Vale lembrar que Lula, com sua genialidade, já conseguiu convencer milhões de brasileiros de que ele é a pessoa mais honesta que já pisou neste planeta. Agora, Lula vai à China e usa toda a sua genialidade para recriar uma nova ordem mundial abolindo o dólar das transações comerciais. Por que nunca ninguém pensou nisso antes?, deve-se perguntar o genial Lula. Mas o motivo que está por trás desse golpe de mestre, na verdade, é uma retaliação aos Estados Unidos, que foi o responsável por “prejudicar empresas brasileiras idôneas no seu conluio com Sergio Moro e a Lava Jato”. Não tenho como não usar as aspas nesse caso. Por conta disso, o genial Lula, nesta sua visita à China, quer deixar claro o enfraquecimento das relações com a democracia americana e o fortalecimento com a ditadura chinesa, claro, mais afeita ao esquerdismo petista, esquecendo-se de que ambas parcerias, na área comercial, são fundamentais para o nosso país. Burrice, desculpe, genialidade é trocar uma pela outra.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

PAÍSES NÃO TÊM AMIGOS

Conforme noticiado, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2012, tendo importado no ano passado nada menos que US$ 90 bilhões, quase o dobro dos US$ 50,8 bilhões da União Europeia e duas vezes e meia os US$ 37 bilhões dos EUA. Antes de criticar o posicionamento pragmático de viés neutro do governo Lula em relação à China e à Rússia, cabe lembrar da grande dependência do Brasil do fornecimento de fertilizantes russos para adubar o importante setor do agronegócio que, por sua vez, abastece a alimentação de mais de 1,4 bilhão de chineses. Conforme estabelecido na prática internacional diplomática, não importa a origem do dinheiro, e países não têm amigos, têm intere$$e$.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

INTERESSES NACIONAIS

Tudo parece indicar, pelo discurso de Lula da Silva, proferido ao longo da cerimônia de posse de Dilma Rousseff na presidência do Banco dos Brics, que o Brasil se declara, em relação ao cenário da grande estratégia e da geopolítica de poder internacionais, inclinado favoravelmente ao bloco liderado pela China e Rússia. É óbvio que a, até certo ponto, a abrupta declaração, sugerindo alternativa a uma prática de troca universalmente adotada, provocará reação do líder do bloco oposto, os Estados Unidos, inicialmente diplomática, seguida de algumas retaliações por parte do grupo ocidental ao qual o Brasil era suposto apoiar. Agora, é mostrar a sabedoria e a competência da nova política externa quando precisar argumentar, no sentido de resguardar os interesses nacionais.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

SOBERANIA NACIONAL

O caráter de uma pessoa pode ser avaliado a partir das amizades com as quais ela convive. O governo Lula 3 é próximo de Cuba, Venezuela, Nicarágua, Rússia e China. Permitiu o ancoramento de dois navios de guerra da teocracia sanguinária do Irã no porto do Rio de Janeiro, contrariando pedido norte-americano. O Brasil quer mostrar soberania através de uma política antiamericana, graças aos conselhos do assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, um comunista de carteirinha. Isso não é soberania, é burrice.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

PERSONALIDADE INFLUENTE

Lula aparece como a centésima personalidade mais influente do mundo eleita pela revista Time. A revista também deveria o eleger como líder de um dos maiores esquema de corrupção do mundo.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

PRESENTE DOS EMIRADOS ÁRABES

Partindo da China, se o presidente Lula ganhar joias milionárias na visita aos Emirados Árabes, seremos informados?

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

GASTOS NO PALÁCIO DA ALVORADA

Em país rico e sem problemas, como é o caso do Brasil, o negócio é gastar com força. O Alvorada, inabitável até nas sete suítes, foi motivo da hospedagem no hotel Meliá, em Brasília, com despesas de cerca de R$ 216 mil, e o gasto com móveis novos de R$ 379 mil (cama de casal de R$ 42 mil e sofá de R$ 65 mil). É um dos feitos dos 100 dias de Lula 3.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

ESTUDO DA TABUADA

Após os 100 dias do governo Lula, chegamos à conclusão de que o presidente não vai bem na área econômica. Além de precisar estudar a língua-mãe, deveria estudar tabuada e parar de atacar o Banco Central, que faz o seu trabalho tecnicamente.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

OS 1.460 DIAS DE BOLSONARO

Como perguntar não é ofensa, eu pergunto: por que será que os bolsonaristas que tanto questionam os 100 dias do governo Lula não comentam sobre as proezas que Jair Messias Bolsonaro apresentou nos 1.460 dias que ele governou o nosso país?

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

JOGADA PERIGOSA

“O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, defendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja punido com a inelegibilidade por oito anos por ‘afetar a confiança de parcela da população na legitimidade’ das eleições de 2022, em razão das críticas às urnas eletrônicas.” Ao ler essa notícia eu me pergunto o que passa na cabeça de um eleitor ao saber que, por uma manobra jurídica, o ex-presidiário Lula é presidente e, do outro lado, o ex-presidente Bolsonaro não pode se candidatar. Uma jogada perigosa pra a democracia, pois esse candidato tem influência em uma grande massa de eleitores e, sobretudo, nas Forças Armadas. Uma coisa é perder uma luta eleitoral e outra é quebrar as pernas no adversário antes de ele subir no ringue.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

TABATA SURPREENDE

A jovem deputada Tabata Amaral (PSB-SP), que já vem demonstrando talento como parlamentar, na sua excelente entrevista (Estado, 12/4, A10) surpreende ainda mais, na qual com muita desenvoltura discorre sobre as oportunas questões apresentadas. Como pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, o que mais me chamou a atenção foi a sua afirmação de que “falta uma esquerda com visão econômica de centro”. Perfeito! Para o bom entendedor, com coragem ela quis dizer que a esquerda tem visão retrógrada sobre a economia. E Lula é o pior dos exemplos: não aceita o BC independente e, como inimigo das privatizações, deseja um Estado forte e revogar a Lei das Estatais. Espero que Tabata não se misture com a conduta dos velhacos políticos que há anos promovem só retrocesso ao País.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

POPULARIDADE DE TARCÍSIO

O governador de SP, Tarcísio de Freitas, lidera em popularidade digital entre governadores. Apesar do desastre no litoral, da greve dos metroviários, do ataque a uma escola estadual, o governador atingiu nesses 100 dias de governo 75,6 pontos, bem à frente da segunda colocada, Raquel Lira, que tem 44,6 pontos. Essa liderança é o reconhecimento do cidadão paulistano que tem um governador avesso a polêmicas e voltado ao trabalho. Parabéns, governador, o senhor me representa.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

APLICATIVO 190 SP

Todas as vezes que eu precisei ligar no 190, daqui de Santo André (SP), tive grande dificuldade com uma ligação interminável incompatível com um serviço de emergência. Enquanto isso, meu amigo, aprovado em todas as etapas do concurso público da Polícia Militar, está numa espera sem fim para ser convocado para assumir o cargo. Os governos municipais e estaduais são eficientes para taxar e cobrar os cidadãos e ineficientes para oferecer um dos direitos básicos garantidos pela Constituição federal: segurança.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André