Governo Lula

Espalha-brasas

O editorial Lula está atrapalhando o governo (Estado, 13/5, A3) coloca bem a atual situação do Executivo do Brasil. É bastante contundente ao criticar o (des)governo de Lula da Silva, verdadeiro espalha-brasas que em nada contribui para uma governança equilibrada, dando a impressão de que ainda está por iniciar o que precisava ser feito com urgência, e mostra-se incapaz sequer de apresentar um plano coerente que oriente sua atuação e dê um rumo lógico à conjuntura caótica reinante. Várias vezes a impressão transmitida é a de que, ao invés de governar, vai continuar combatendo eternamente o passado bolsonarista, sem considerar que isso acabou no instante em que os eleitores derrotaram o ex-presidente. Sem sombra de dúvidas, o atual presidente se valeu dos votos de milhões de eleitores que o elegeram para não manter Jair Bolsonaro na Presidência. Gente que nunca foi petista, mas que não imaginava um Lula tão ruim, mais parecendo em inúmeras ocasiões que não está em seu juízo perfeito.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

O melhor programa

Ante o editorial do Estadão, veio-nos à lembrança que o inesquecível Irineu Evangelista de Sousa, o visconde de Mauá, há muito deixou registrado que “o melhor programa econômico de governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem”.

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

Política de longo prazo

Votei em Lula, mas discordo desse modo de fazer política em que se busca, tal qual num campeonato de futebol, uma vitória a cada jogo – leia-se votação. Torna-se assim refém de um Congresso que quer exatamente isso: um presidente que tem como objetivo impor suas vontades em todos os temas, cobrando-lhe um preço alto. Houvesse uma política de longo prazo em que o governo aceitasse “derrotas” em alguns temas, como no Marco do Saneamento, mas lutasse por bandeiras que vão além das vontades do PT, mas que são do seu eleitorado, como educação para levar o País a um crescimento como o da Coreia do Sul ou da China, Lula seria menos refém de um Congresso absolutamente fisiológico.

Márcio Costa Rodrigues

marciocr.go@hotmail.com

Macapá

*

Brilhantes senhoras

Mulheres de cinco ministros do atual governo ganharam postos em órgãos públicos recentemente, algumas delas em caráter vitalício, com beneplácito do Poder Legislativo, portanto, na forma da legislação vigente. Essas brilhantes senhoras, ditas por seus pares competentíssimas, melhor mostrariam seus saberes se, via concurso público, chegassem às centenas de cargos de elevada remuneração colocados à disposição de interessados, e sem discriminação. Infelizmente, utilizaram-se, como pistolão, da eventual passagem dos consortes por posto relevante na esfera governamental para engorda, à custa do Tesouro Nacional, de suas já robustas contas bancárias.

Waldemir Messias de Araújo

waldemiraraujo@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

Energia elétrica

Furto de energia

Ao ler a análise Efeito de nova lei, crise financeira e furto de energia complicaram Light (13/5, B2), sobre o pedido de recuperação judicial da empresa, tive uma enorme surpresa, pois não imaginava esses níveis de furto de energia. Os “gatos” surrupiam 58% da energia comprada pela empresa para suprir os pequenos consumidores, e, uma surpresa maior, a violência no Rio faz com que equipamentos caríssimos precisem ser trocados com frequência. Não há administração que consiga recuperar gastos e investimentos furtados.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

São Paulo

Memória da cidade

Preocupante o que a ganância imobiliária desenfreada está fazendo com a cidade de São Paulo. Demolindo casas de vila, prédios antigos e casarões, para dar lugar a imóveis minúsculos caríssimos em arranha-céus, sem o menor critério e respeito pela memória da cidade. Assinado embaixo pelo prefeito. Triste.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SEM SURPRESAS

Li com especial curiosidade a coluna de Elena Landau Eu não vim para explicar (Estado, 12/5, B3), a respeito das “trapalhadas” do governo de Lula. Francamente, em qual momento da nossa história alguém acreditou que Lula é ou fosse diferente do que é hoje? Seu primeiro governo surfou na onda das reformas (poucas, por sinal, que FHC implementou). Já nesse primeiro governo, seu braço direito, José Dirceu, foi abatido por denúncias, bem como seu governo com o mensalão. Se reelegeu às custas da leniência de parte da imprensa e de parte da sociedade que condiz e apoia o jeito “deixa o menino trabalhar”, já que havia dinheiro farto na economia. Sua sucessora, Dilma Rousseff, foi um desastre em todos os aspectos, sem comentários. Na campanha de 2022, Lula falou para o que viria: para desfazer tudo o que haviam feito e ainda para se vingar. Então, qual é exatamente a surpresa?

Ruy Alexandre Morel Barbosa

ruy.morel@rumoconsultoria.com.br

São Paulo

*

HISTÓRICO DE LULA

Difícil saber onde haveria a referência de que Lula já foi considerado o maior político do Brasil. Lula, como todos os líderes sindicais conhecidos, nasceu do caos da inflação da era José Sarney, quando era fácil comandar greves. Foi contra o fim do caos como líder do PT que votou contra o Plano Real. A primeira Presidência foi marcada pelos escândalos dos Correios e seguiu-se o mensalão.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

VINTE ANOS DEPOIS

Será que o “novo Pelé” perdeu a mão ou só não aceita que o Brasil e o mundo mudaram nos últimos 20 anos e que as soluções aplicadas antes e que nem sempre deram bons resultados não mais podem ser aplicadas hoje? É necessário e urgente ouvir os outros e não achar que só ele entende e conhece a solução.

Fabio Duarte de Araujo

fabionyube2830@gmail.com

São Paulo

*

‘NÓS CONTRA ELES’

Conforme a idade avança, as pessoas se tornam mais experientes, sábias, moderadas e tolerantes. Pelo visto, a senilidade não está fazendo bem para o ex-metalúrgico Lula da Silva, que desandou a falar asneiras, mudar de opinião com frequência e agredir verbalmente adversários políticos, como fez com ACM Neto, chamando-o publicamente de “Grampinho”. Aquele que prometeu unir o País está promovendo o retorno do “nós contra eles”. Lula 3 é um verdadeiro festival de incompetência.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

FLÁVIO DINO

Flávio Dino é danado. Não foge da raia. Com grandes ou miúdos. Com levianos provocadores ou com figuras qualificadas. Retruca torpezas e insinuações rápido como uma flecha. O ministro da Justiça enfrenta a horda bolsonarista em geral ou o timeco dos paladinos de meia pataca com o mesmo desassombro. Tanto na Câmara como no Senado. Nessa linha, deixou na lona quem se atreveu, recentemente, a cantar de galo, como os senadores Sérgio Moro, Marcos do Val, Hamilton Mourão, Flávio Bolsonaro, Magno Malta e Rogério Marinho. Além dos deputados Deltan Dallaganol e Alfredo Gaspar. Dino encara fanfarrões com destemor. Explica que em debate sério responde com seriedade. Diante de patuscadas de “cardios”, como define tipos estranhos e agressivos nas redes sociais, responde, retruca, esclarece, com pitadas de sarcasmos e ironias.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

REFORMA FISCAL

A necessidade de reforma fiscal é crucial para garantir a estabilidade econômica do Brasil embora o governo Lula não esteja se empenhando em obtê-la. Essas reformas são necessárias para atualizar e modernizar o sistema tributário, tornando-o mais justo e eficiente. Além disso, uma reforma fiscal bem planejada pode ajudar a reduzir a desigualdade de renda, promovendo uma distribuição mais equitativa dos recursos. Essas mudanças também são importantes para promover o crescimento econômico sustentável, pois podem incentivar o investimento, a inovação e a criação de empregos. Por fim, uma reforma fiscal adequada pode fortalecer a capacidade do governo de arrecadar receitas, garantindo assim a sustentabilidade das finanças públicas e a prestação de serviços essenciais à população.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

TANGO DA INFLAÇÃO

Os argentinos, que enfrentam uma das taxas de inflação mais altas do mundo em 104% – e subindo –, estão tendo que economizar cada vez mais à medida que os salários ficam defasados, alimentando raiva e frustração no país. Queremos isso para o Brasil? Então é preferível ter juros altos e um banco central forte, caso contrário vamos dançar o tango desesperado da inflação.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DESMATAMENTO ZERO

O Brasil vai alcançar o desmatamento zero em 2030 porque até lá não haverá mais nenhuma árvore para ser derrubada, vai estar tudo limpo. Cerrado, Pantanal e Amazônia vão fazer companhia à Mata Atlântica, com apenas 3% de vegetação nativa em trechos inacessíveis. Não vai ter água para regar tanto pasto e tanta soja, o clima será horroroso, não vai ter água para movimentar as hidrelétricas. O País caminha para o desastre superanunciado. O Brasil não tem a menor ideia do que fazer com seus biomas, produzir comida de porco para exportar para a China se tornou a única coisa que interessa. Sai o tenebroso Jair Bolsonaro, entra o péssimo Lula e a ignorância continua no poder, sem qualquer perspectiva de mudanças.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

ENERGIA NA CONTRAMÃO

Sou só eu que acho que a energia canalizada para assuntos como as joias não declaradas por Bolsonaro ou sua carteira de vacinação estão na contramão do que realmente deveria tomar conta dos noticiários, como projetos do governo Lula? É claro que tudo isso precisa ser investigado e exemplarmente punido se confirmados os delitos, mas me parece que estamos repetindo a mesma história de quatro anos atrás: o governo não governa e só se ocupa de culpar o anterior sobre tudo o que acontece ou não acontece por aqui. Que tristeza. Como elegemos mal nossos governantes…

Anna Lucia Penteado Cardoso

annaluciapc@icloud.com

São Paulo

*

DIREITO DE MENTIR

O Estadão noticiou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou abertura de inquérito contra as plataformas por conta da oposição ao Projeto de Lei das Fake News. Também noticiou que o governo vai liberar R$ 9 bilhões em emendas aos parlamentares, mesmo Lula tendo dito na campanha que não faria isso. Está claro: só Lula tem o direito de mentir.

João Henrique de Souza

joao.hpereira471@gmail.com

São Paulo

*

OPINIÃO LIVRE

Faço parte de sete grupos no WhatsApp, com uma média de 15 pessoas por grupo. Fora as repetições, pois há pessoas que participam ao mesmo tempo de três a quatro grupos, tenho contato direto com mais de 50 amigos por dia. Imagine que cada um tenha, da mesma forma, os seus grupos. Essa é a forma como funcionam as criptomoedas. A diferença é que, no meu caso, não existe um algoritmo para verificar a autenticidade das informações. Não existe também uma centralização numa plataforma. É o sistema pessoa a pessoa. Podem controlar as plataformas do Facebook, do Instagram e outras, mas pessoa a pessoa será mais difícil. Somos milhões. Podem censurar as estações de TV e outros veículos. Inclusive apresentadores e articulistas. Nossa opinião será livre. Em último caso, sempre poderemos nos comunicar com sinais de fumaça.

Charles Alexander Forbes

charles@saving.com.br

São Paulo

*

TREZE DE MAIO

Por ocasião da efeméride dos 135 da promulgação da Lei Áurea pela princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, cabe, por oportuno, citar Jean-Jacques Rousseau: “A força fez os primeiros escravos, a sua covardia perpetuou-os”. Vergonhoso passado que jamais será apagado da história do Brasil.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

FLUP

Brasil lado A, onde vivem os cidadãos, e o Brasil lado B, onde sobrevivem os periféricos. Essa divisão ficou evidenciada com a realização da Festa Literária das Periferias (Flup) no Morro do Livramento, onde nasceu Machado de Assis, um jovem mulato da periferia que, ao se tornar nosso maior escritor, foi “branqueado” e virou cidadão de primeira classe. Dois Brasis e uma porta estreita por onde alguns “artistas” e poucos teimosos passam da periferia para o centro da cidadania no Brasil.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

JONATHAN FRAZEN

Adorei a frase “literatura é o lugar de pessoas complicadas”, do escritor norte-americano Jonathan Frazen. Em entrevista (Estado, 13/5, C1), ele traz reflexões sobre qual pode ser a essência do ser humano. Será que somos erros da criação divina?

Eurico Ferreira

eurico_ferreira@aol.com

Santos

*

ALMA FEMININA

Ainda muito triste pela partida de Rita Lee, sem conseguir exatamente descrever o desconforto que a ausência dela neste mundo provoca em mim, leio Alice Ferraz e, em seu texto e linda homenagem (Estado, 13/5, C3), encontro o que eu queria dizer: tantas vezes, e em tantas fases diferentes da minha vida, Rita falou por mim através das suas letras. Ela tinha sensibilidade e clareza na medida certa para falar da alma feminina, que, por si, é rebelde, mutante, romântica, guerrilheira. Obrigada, Alice! Obrigada, Rita!

Ana Cristina Lessa Simões

anacris.114422@gmail.com

São Paulo