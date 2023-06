Tributação

Disputa no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou decisão histórica sobre a incidência do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre receitas financeiras de bancos e outras instituições financeiras (Estado, 13/6, B3). O tribunal determinou que essas instituições não estavam isentas dessas contribuições no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014, afirmando que a atividade financeira se enquadra nos critérios estabelecidos pela legislação. Essa decisão terá impacto significativo no setor financeiro e na arrecadação de impostos para a seguridade social.

Luciano de Oliveira e Silva





Inviável

A pretensão da Receita Federal de exigir o pagamento das contribuições sociais e PIS/Cofins sobre as receitas brutas financeiras das instituições financeiras, para o período 2009-2014, beira o absurdo e é economicamente injustificável e inviável. O máximo concebível que poderia ser cobrado – e mesmo assim teria peso negativo na formação do spread – seria pagar essas contribuições pelas alíquotas menores (3,65%) sobre o valor do resultado líquido de intermediação financeira, isto é, sobre o valor acrescido ao custo de suas captações no mercado.

Elie R. Levy





Reforma tributária

Sim, o Brasil precisa urgentemente fazer a reforma tributária. Aliás, desde o governo FHC. Mas o que o governo e o Congresso Nacional propõem nada mais é que uma mera simplificação de arrecadação, uma versão ampliada do projeto de desburocratização de algumas décadas atrás, sem sucesso. Enquanto o foco da reforma tributária não for o fortalecimento do mercado doméstico, o que na realidade interessa aos investidores nacionais e internacionais, para aqui investir, não haverá criação de empregos e novos consumidores, gerando novo ciclo econômico e nova realidade socioeconômica. Fora isso, é pura enganação. O que o Legislativo quer, com apoio do Executivo de plantão e cumplicidade do Judiciário vitalício e faminto de privilégios, é desfigurar a Carta Magna com emendas, por meio de PECs sucessivas, sempre em nome do povo. Enquanto isso, a miséria aumenta, a insegurança avança, a saúde se precariza, a deseducação oprime. A reforma tributária que desejamos é aquela que nos dê expectativas de, finalmente, virmos a ser o “país do futuro”, muito prometido e nunca cumprido. Que tal começarmos arejando o ambiente político pelas prefeituras em 2024?

Massafumi Araki





Petrobras-Braskem

Plano de aquisição

A possibilidade de aquisição do controle da Braskem pela Petrobras (Estado, 14/6, B19) reforça a noção de que o governo da República Federativa do Brasil voltou a ser um puxadinho de interesses privados. Assim, nada como ter o número do celular do “amigo de meu pai” para garantir um generoso alívio financeiro travestido de oferta agressiva de aquisição de um bem seu.

Oscar Thompson





Cracolândia

Direito de ir e vir a todos

O editorial O ‘pizzo’ mafioso no centro de SP (Estado, 13/6, A3) assinala que dar assistência social e médica sempre foi o objetivo declarado dos governantes, mas nada, até agora, foi feito. O direito à saúde dos dependentes químicos tem sido desrespeitado, já que só lhes oferecem internação por cerca de 10 dias a 30 dias, quando a reabilitação requer no mínimo dez meses em clínica especializada. E a necessária internação involuntária daqueles que recusariam o tratamento está no limbo. Ora, a famosa dispersão realizada pelos governantes a partir da Praça Princesa Isabel teria sido feita para facilitar a abordagem da Assistência Social, cujo resultado ninguém conhece. O único resultado da dispersão foi a criação de cracolândias em novas zonas da cidade. O editorial demonstra que o direito de ir e vir de moradores, trabalhadores, empreendedores e frequentadores do centro de São Paulo está sendo negligenciado pelas autoridades em favor do ilusório direito de ir e vir dos dependentes químicos, enfermos não cuidados, usados como margem de manobra de todo tipo de contravenção, e da especulação imobiliária.

Suely Mandelbaum, urbanista





VERBA DE COMBUSTÍVEL

O Estadão publicou matéria a respeito de um deputado que gastou valores enormes com a verba de combustível (Deputado gasta R$ 200 mil para abastecer em posto de sócios, 13/6, A8). Trata-se de uma aberração como outras que já tivemos, como o deputado que gastou mais de R$ 100 mil no dentista. Esse tipo de comportamento pode ser legal, mas é completamente imoral. Nosso país é pobre e, se gastarmos indevidamente, faltará dinheiro para atender o social. Parece que a única coisa que o pobre contribuinte pode fazer é latir enquanto o automóvel carregado de combustível passa, alegando legalidade e dando risada dos pobres contribuintes.

Marco Antonio Martignoni





CASOS DE EMPREGUISMO

Ao ler sobre mais casos de empreguismo, nos quais os afilhados políticos do deputado Celso Sabino e Davi Alcolumbre conseguiram boquinhas muito bem pagas na Telebras, mais uma vez concluo que o Brasil está eternamente condenado a não sair do lugar. Não sei o que é pior. Se é ver isso acontecer impunemente ou saber que os envolvidos continuarão a serem eleitos.

Luciano Nogueira Marmontel





A QUEM MERECE

O índice da inflação em nível inferior, para os últimos 12 últimos meses, aos observados em períodos idênticos anteriores é resultado da política monetária séria e responsável executada pelo Banco Central. Não constitui, conforme já está sendo alardeado por alguns nichos governamentais, consequência de políticas ainda submetidas ao complicado escrutínio do Congresso Nacional. Que não sejam esquecidos os ataques quase histéricos transmitidos em pronunciamentos consecutivos, ao longo desses primeiros meses de governo, pelo mandatário nacional, contra as decisões daquele importante órgão, cuja equipe, liderada por Roberto Campos Neto, se manteve em ritmo coerente, em direção ao tênue equilíbrio hoje alcançado, atingido graças à autonomia garantida pelo Parlamento mas bombardeada por Lula da Silva, que inclusive procurou, em tom histriônico, atacar sistematicamente, com objetivos políticos, a sua independência. Que os elogios sejam dirigidos aos reais merecedores.

Paulo Roberto Gotaç





POLÍTICA FISCAL

A tributação dos incentivos de ICMS é um tema relevante para a política fiscal. Os incentivos fiscais são mecanismos utilizados pelos governos para promover o desenvolvimento regional, estimular setores específicos da economia e atrair investimentos. No entanto, a tributação desses incentivos é complexa, com normas e regulamentações variadas em cada Estado. É fundamental garantir transparência e equidade na concessão e no aproveitamento desses benefícios, visando ao crescimento econômico sustentável.

Luciano de Oliveira e Silva





FLERTES DE LULA

Lula pede desculpas por não ter criado o Ministério do Namoro. As coisas caminham nessa direção, mas por enquanto não passam de meros flertes. Lula tem flertado com o Centrão, com ditadores, com o descontrole fiscal, com a intervenção na economia, com o autoritarismo, com o populismo, com o egocentrismo, com a mania de grandeza, com a sede de vingança, etc. Olavo Bilac dizia que flerte é um namoro inofensivo e sem consequências. Há quem acredite que o caso dos flertes de Lula não reflete nem de longe o pensamento poético de Bilac.

Jorge Alberto Nurkin





TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE

O governo ajuda a indústria automobilística, mais carros nas ruas, mais poluição, mais perda de produtividade da massa trabalhadora. O governo não investe em transporte público de qualidade. Conclusão: nunca vamos viver melhor por ignorância de nossos governantes. Haja incompetência.

Roberto Solano





POTENCIAL TURÍSTICO

O Brasil poderia ser uma potência do turismo internacional, o País tem muitos atrativos fantásticos: milhares de quilômetros de praias que podem ser desfrutadas o ano todo, biomas incríveis como Amazônia, Pantanal, Cerrado e muito mais. O País deixa de ganhar bilhões de reais na conta turismo todos os anos porque insiste em tratar a pasta como um simples cabide de emprego para nulidades políticas, é o caso da atual ministra da pasta. Explorar melhor o turismo é uma das primeiras medidas que devem ser implementadas para gerar renda com a preservação ambiental na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. Lugares como o Parque Nacional da Serra da Capivara, por exemplo, têm uma enorme vocação para receber turistas estrangeiros, mas a viagem é um pesadelo logístico que desanima qualquer um. O Brasil precisa explorar muito mais e melhor seu gigantesco potencial turístico.

Mário Barilá Filho





INVESTIMENTO EUROPEU

O Brasil recebeu a boa notícia de que a União Europeia irá investir cerca de R$ 10 bilhões aqui porque o País tem potencial para o hidrogênio verde. Entretanto, o presidente Lula, ao receber a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reclamou da desconfiança que os europeus têm para com o Brasil. Lula esperava o quê? Que os europeus viriam aqui e dariam uma grana desse tamanho para o governo investir nesse combustível do futuro, sem tomar medidas preventivas? Ele esquece que o Brasil é visto como um país de governantes corruptos e que durante a Operação Lava Jato mostrou essa condição? Não sei se Lula finge ou é mesmo ignorante e até agora não entendeu que, durante os mandatos petistas, políticos e empresários montaram um esquema de corrupção gigantesco como nunca antes o País conhecera. Obviamente, nenhum país, empresa ou pessoa investirá aqui sem os cuidados com seu capital.

Laércio Zanini





SUPERPOTÊNCIA VERDE

Assim como os países árabes são os líderes mundiais na produção de petróleo há décadas, o Brasil tem todas as condições de se tornar o maior produtor de hidrogênio verde do planeta, num mercado que deve ultrapassar nada menos que exorbitantes US$ 11 trilhões até 2050. Como se sabe, o combustível do futuro tem três vezes mais energia do que a gasolina e a vantagem de ser a mais limpa fonte existente. Brasil, finalmente o gigante adormecido está despertando para se tornar uma superpotência verde. Viva!

J. S. Decol





LEI DE MURPHY

A matéria da repórter Roberta Jansen informa que em 2022, último ano do desastroso governo Jair Bolsonaro, foi um verdadeiro fim de feira das quadrilhas que atuaram na Amazônia, com suas atividades facilitadas, por quatro anos, na base “de passar a boiada” (Estado, 12/6, A14). O fato de a Amazônia perder 21 árvores por segundo deveria ser tratado como crime de lesa-pátria. A matéria informa que praticamente não existiu desmatamento nas áreas legais, enquanto “o Relatório Anual de Desmatamento (RAD 2022) concluiu que as atividades de autuação e embargo realizadas pelo Ibama e pelo ICMBio até maio de 2023 alcançaram apenas 2,4% dos alertas de desmatamento e 10,2% da área desmatada identificada de 2019 até o ano passado”. Essa é uma conclusão que nós, leitores, percebemos pelas reportagens da imprensa, assim como a falta de apoio de Lula à ministra Marina Silva, agora sob o ataque do Ministério de Minas e Energia e da Petrobras. Esta pretende perfurar poços de petróleo na chamada região da foz do Rio Amazonas, em detrimento ao combate do aquecimento global, que já está perigosamente atrasado em seu cronograma estabelecido no Acordo de Paris. Dada a importância da Amazônia e a sua influência no clima do planeta Terra, seria melhor atender a Lei de Murphy, que afirma “Se algo pode dar errado, vai dar”, ou, no popular, “Não se deve dar chance ao azar”.

Gilberto Pacini





MARCO TEMPORAL

Preciso e necessário o editorial A legitimidade do marco temporal (11/6, A3). O drama dos Yanomamis, com 10 milhões de hectares de área, 1% invadido, 99% intactos, com o povo passando fome e padecendo de doenças, é a demonstração cabal de que a demarcação de enormes reservas não é suficiente. Mais do que isso, não é necessária. A questão é muito mais profunda e precisa ser abordada de forma multidisciplinar e com seriedade, sem ranços ideológicos. Aliás, essas ideologias identitárias e “politicamente corretas”, impostas goela abaixo por “deformadores de opinião” estridentes, donos da verdade, sem direito ao contraditório, criam um clima permanente de confronto e fazem muito mal à sociedade e ao País.

César F. M. Garcia





TERRA INDÍGENA

A conversa está esquizofrênica! Se estivéssemos tentando dialogar com algum marciano que acabou de chegar cá na Terra, vá lá, mas a escrita é para leitura de pessoas letradas e que conhecem a matéria. Peguemos o dicionário e vejamos o significado de “supremo”; aquele que tudo pode, que é superior a tudo. A Constituição de 1988 errou ao não deixar explícito quem é, em uma emergência, a instância recursal aos atos não probos do STF; errou também em não criar uma corregedoria civil, composta por cidadãos eleitores, para analisar e, se for o caso, punir todos os que no serviço público por ventura pratiquem atos “fora das normas”. O crime perfeito existe, basta que seja urdido de forma a não deixar provas, e não precisa nem ser escondido aos olhos de terceiros, não tendo provas deixa de ser crime. Deixemos a esquizofrenia de lado e vamos ao ponto, jogo puro de interesses escusos, sem maiores delongas com “jogo republicano”, “jogo democrático”, pura balela, conversa mole para boi dormir. Terra indígena vale muito dinheiro e ponto final.

Guilherme Pacheco e Silva





CONHECIMENTO DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Os irmãos Lesly (13 anos), Solecni (9 anos), Tien (4 anos) e Cristian (de 1 ano) ensinaram ao mundo nestes 40 dias na selva mais que muitas conferências e discursos sobre a importância de manter as florestas em pé para a sobrevivência da humanidade. Eles tinham informações sobre o que comer, sobre os perigos a evitar, fazendo com que o medo pudesse ser amenizado pela coragem e pelos seus aprendizados com seus ancestrais sobre viver e preservar a selva. Que o Brasil e o mundo acordem e colaborem para manter as florestas (não só a Amazônia), a cultura e o conhecimento dos povos originários.

Tania Tavares





ALFABETIZAÇÃO

Aproveitando a última frase do artigo de Rolf Kuntz (A urgência de alfabetizar, 11/6, A5): “O Brasil ganhará se o poder federal cuidar, neste momento, da educação dos futuros eleitores”. Tenho 80 anos, com curso superior porque tive oportunidade de poder estudar às custas da minha família, mas, desde sempre, educação é prioridade dos políticos só nos palanques eleitorais. Para a maioria dos políticos, quanto mais eleitores ignorantes, melhor para se elegerem.

Luiz Frid





PRIORIDADES

Três prioridades para o Brasil: 1) educação; 2) educação; 3) educação.

Frederico F S Nogueira



