O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso cometeu um equívoco óbvio ao decidir participar do congresso nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE). Ele ou qualquer outro membro do STF deveria evitar expor-se publicamente. E discursar citando o candidato derrotado na eleição de 2022 foi um prato cheio para os que conspiram contra o sistema eleitoral. Bolsonaro estabeleceu o monopólio do absurdo no Brasil, mas parece que algumas figuras públicas passaram a usar também, de vez em quando, artifícios similares, já que nada costumava ocorrer em reação aos desvarios cometidos pelo ex-presidente. O povo brasileiro e as instituições nacionais devem impor os limites da racionalidade e das leis a todos.

Célio Cruz

Mais que ‘inadequada’

A fala do ministro Barroso vangloriando-se da vitória sobre o bolsonarismo não foi só inadequada, inoportuna e infeliz, como disse o senador Rodrigo Pacheco. Quando associada àquela “perdeu, mané” dita em novembro de 2022, em Nova York, dá a dimensão da incorreta interferência da Suprema Corte na política do País, em desrespeito ao artigo 2º da Constituição de 1988. A independência e a harmonia entre os Poderes foram jogadas no lixo. Palavra de mané.

Antonio Manoel Vasques Gomes

Alerta

A declaração do ministro Barroso na UNE deve servir como alerta para os ministros do Supremo, que costumam ser tratados como celebridades fora da Corte e falam demais. O comportamento dos ministros deveria ser sempre o silêncio total no que diz respeito, especialmente, à política. Sua retratação só piora as coisas, pois fica claro para todos que ele considera “bolsonarismo” e “extremismo golpista” sinônimos. Eu concordo 100% com ele, mas eu posso dizer isso, não sou juiz nem vou ter de julgar processos dos “golpistas”.

Radoico Câmara Guimarães

Ambiente

O negacionismo continua

Nunes exonera secretário após fala sobre o planeta ‘se salvar sozinho’ (Estado, 14/7). O Brasil sempre se gabou de ser um país abençoado, livre de terremotos e furacões, mas isso está mudando. Os ventos do ciclone extratropical que atingiu o Sul do País e o litoral de São Paulo estão no nível de um furacão categorias 1 e 2. É inacreditável que, mesmo diante de todas as mudanças que já estão acontecendo no clima, ainda existam pessoas dispostas a impor o negacionismo tacanho, inclusive para justificar desmatamentos e queimadas. Quando não houver mais água para irrigar as lavouras, quem sabe o agora ex-secretário de Mudanças Climáticas de São Paulo mude o discurso.

Mário Barilá Filho

Turismo no Brasil

Inexpressivo

Eu gostaria de saber o que um ministro do Turismo no Brasil realmente faz. Visitei muitas partes do País em quase 40 anos e o nível geral das instalações turísticas – fora do setor de São Paulo voltado para o turismo de negócios – tem sido, no mínimo, inexpressivo. Por exemplo, durante uma visita a Porto Seguro no ano passado, fiquei chocado com o memorial do primeiro desembarque dos portugueses por aqui. Ele consistia num pedaço esfarrapado de lona descolorida que foi montado, acreditem ou não, numa velha cadeira de plástico. Além de alguns edifícios coloniais nas proximidades, não havia nada que indicasse a importância do local, embora a economia da cidade dependa do turismo. Não se esqueçam: ano passado foi o ano que marcou o aniversário de 200 anos da Independência do Brasil.

John Fitzpatrick

Sergio Amaral

1944-2023

Embaixador em Londres, Paris e Washington, Sergio Amaral foi nosso diplomata símbolo. Inteligente, culto, elegante, discreto, bonito e bem falante. Ficou popularmente conhecido quando foi porta-voz do governo Fernando Henrique Cardoso, com quem se parecia em tudo. Poucas vezes o Itamaraty foi representado com tanta classe e competência. Sergio Amaral, nosso diplomata emblemático de como bem representar um Brasil ideal.

Paulo Sergio Arisi

ESCOLAS MILITARES

Num momento onde se reclama da falta de respeito dos alunos, de suas agressões físicas aos professores e da falta de disciplina nas escolas, é incompreensivo o governo federal terminar com o apoio às escolas militares. Faz bem os Estados reagirem e bancarem o ensino de qualidade ministrado nesses estabelecimentos. Quase tudo o que se reclama da baixa qualidade das matérias essenciais nas escolas comuns, as escolas militares suprem essas reclamações. A qualidade do linguajar do povo eivado de erros crassos é o fato explícito do resultado do ensino no Brasil. A disciplina, a perseverança e a ordem são os elementos fundamentais para o progresso em qualquer atividade profissional de sucesso, motivo pelo qual parece que o governo federal “pisou na bola”.

Mário Negrão Borgonovi

MÃO DE OBRA OBEDIENTE

O governador Tarcísio de Freitas, competente e aparentemente culto, colocaria seus netos nessas escolas formadoras de robôs acríticos, do tipo “você manda, eu obedeço”, onde não aprenderiam a ler clássicos da literatura, ouvir música erudita e popular, estudar os acertos e erros da história do Brasil e vestir-se dentro da moda atual? Ou só aprenderiam a ler a Bíblia, cantar hinos religiosos, idolatrar cegamente apenas a história oficial, perfilar-se duros com mãos espichadas e imóveis sobre as coxas e usar uniformes obsoletos e cabelo curtinho? “Marcha, soldado / Cabeça de papel...” Famílias de classe média e alta colocariam seus filhos nessas escolas ou tais escolas são encomendadas para formar mão de obra obediente e maior número de militares de baixa patente?

Etelvino José Henriques Bechara

ACENO AO BOLSONARISMO

A decisão do governador de São Paulo é um aceno ao bolsonarismo e ao próprio ex-presidente da República; uma maneira de selar a paz entre afilhado e padrinho político. Todos sabemos que esse modelo não acrescenta em nada, seja pela metodologia ou pela pouca abrangência. O ideal seria investir em educação pública de qualidade, independente de serem cívico-militares ou não.

Willian Martins

IDEOLOGIZAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO

O editorial O erro das escolas cívico-militares (14/7, A3), sobre o programa que o atual governo decidiu encerrar, explica muito bem a razão de pôr fim a tamanha ideologização do ensino público. Se fosse ideia de um partido de esquerda nem teria saído do papel. E não deveria mesmo. Imagina se, ao invés de oferecer às crianças e jovens uma escola de qualidade, para estímulo do conhecimento em toda a acepção do termo: Ciência, História, Matemática, Língua Pátria, Filosofia e também Tecnologia da Informação, que é hoje a mola que move o conhecimento, as escolas focassem o ensino na disciplina militar, com hasteamento de bandeiras, fazer continência e evitar questões perigosas como querer saber por que certos países precisam de Forças Armadas se tudo o que o mundo precisa é estimular a paz e a harmonia entre todos, desde a mais tenra idade? A surpresa foi ver o incensado bolsonarista Tarcísio de Freitas dizer que vai manter esse modelo equivocado de ensino em São Paulo. O Estado mais adiantado do País deveria rejeitar essa ideia imediatamente.

Jane Araújo

EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR

Há nos EUA várias instituições dirigidas por instituições militares para o ensino secundário, destinadas para os pais que querem dar uma boa educação cívico-militar aos filhos. Uma das funções do Exército também é estimular os jovens a ingressarem na carreira militar e dar aos que seguirão carreiras civis não apenas um ensino de base científico, mas também uma boa orientação cívico-militar para servirem bem à pátria comum a todos nós. Tem estudante do ensino médio que sequer sabe a letra do hino nacional.

Paulo Marcos Gomes Lustoza

AMBIENTE ACADÊMICO DEMOCRÁTICO

As faculdades públicas deveriam ser um espaço para a promoção da pluralidade, tolerância e conhecimento. Mas há muito tempo são cooptadas pela esquerda radical, que não admite a existência de um pensamento divergente, reagindo por vezes com violência. Vimos mais uma prova disso no dia 13/7, com o espancamento de jovens que foram pintar as pichações da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) por militantes mascarados. Faz-se necessária a iniciativa de ações que estimulem a ampla difusão de ideias com diferentes pontos de vista, a fim de criar um ambiente acadêmico saudável e democrático.

Mariano H. Shiroma

CRACOLÂNDIA

O governador Tarcísio de Freitas, em campanha, prometia que, se eleito, iria imediatamente acionar todos os meios disponíveis para resolver o gravíssimo problema dos dependentes de drogas da Cracolândia. Esse foi um dos motivos que muitos eleitores deram seu voto a ele. Imaginavam que o sr. Tarcísio de Freitas teria uma bala de prata para resolver essa situação em definitivo. Muitas foram as promessas de outros governantes e demais autoridades com poder e disposição para dar um basta ao que acontece em vários pontos da cidade e do nosso Estado, particularmente no centro da capital. Lamentavelmente não se fala mais nisso, pelo menos por parte do governo. Onde estará a coragem para enfrentar essa doença que consome milhares de pessoas? Os traficantes continuam fornecendo drogas aos dependentes. Muitos destes partem para o crime, roubando ou extorquindo para obter dinheiro para as drogas. A Cracolândia e a falta de cuidado oficial já acabaram com o centro de São Paulo. Até quando o restante da capital irá resistir?

Arnaldo Goltcher

MORTE EM VÃO

Este ano, apenas nos primeiros seis meses, sete pessoas foram mortas em brigas ou emboscadas promovidas por bandidos travestidos de torcedores de futebol. Em São Paulo, onde o efetivo das polícias chega muito próximo do déficit, como esperar segurança efetiva antes, durante ou depois das partidas ou eventos? Aqui no Estado, os promotores, gênios da raça, acreditam que torcida única, proibição de bandeiras e outras baboseiras paliativas são soluções para evitar crimes envolvendo torcidas. O que resolve é um combo de medidas que envolve educação, policiamento ostensivo e constante, Polícia Civil e Militar com tecnologia de ponta e punições rigorosas para os criminosos. Qualquer outra medida vai prolongar os atos de assassinatos impunes, como o da torcedora de 23 anos que foi atingida no pescoço por uma garrafa arremessada numa briga entre palmeirenses e flamenguistas.

Rafael Moia Filho

INCENTIVO PARA ELETRODOMÉSTICOS

Incentivo para comprar carro e agora eletrodomésticos (Estado, 14/7, B1). Não pense que a atenção é com o consumidor, é somente um afago e alívio para as indústrias e revendas, porque o mercado anda meio parado e com estoques elevados. Ainda assim, é uma medida na contramão da reforma tributária recentemente aprovada e comemorada. Se fosse mesmo para o povo em geral, daria incentivo para a compra de remédios e alimentos, porque, sem comida, geladeira e fogão para quê?

Paulo Tarso J. Santos

VOTO DE MINERVA

O voto de qualidade do Conselho Administrativo Fiscal (Carf) nas questões onde houver empate nas votações, aprovado na Câmara em favor do governo, fere o princípio jurídico do “in dubio pro reu” (na dúvida, em favor do réu) que se aplica no Direito Penal. O governo errou, pois o voto de minerva nas decisões do Carf deveria também ser a favor do contribuinte – “in dubio, pro contribuinte”. Por se enquadrar no princípio da presunção de inocência, será mais um caso que irá desaguar no Supremo Tribunal Federal (STF) em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

Deri Lemos Maia

MAURO CID

Se o orgulho do Exército Brasileiro for representado pela covardia de Mauro Cid estamos muito mal. A coragem de tais servidores, regiamente pagos com nossos impostos, parece só se manifestar quando são protagonistas de golpes e violência estatal. O depoente nem dizer qual sua idade revela que o grau de sua culpa é grande.

Adilson Roberto Gonçalves

FORÇAS ARMADAS

Mauro Cid uniformizado na CPMI do 8 de Janeiro envergonha boa parte das Forças Armadas do Brasil. Além disso, seus “proventos” e mordomias são todos pagos com os nossos impostos, por isso deveria obedecer ao povo brasileiro e não a um grupinho golpista.

Alberto Utida

FIM DA REELEIÇÃO

Concordo que para algumas profissões deve existir uma quarentena, um espaço de tempo antes de se candidatar a qualquer cargo político (Profissões incompatíveis com a política, 12/7, A3). Isso evita que o candidato use a instituição empregadora em proveito próprio. Só acho que se deveria estender esta exigência também para os políticos. Caso contrário eles podem usar o cargo atual em proveito próprio. Fim da reeleição para todos.

Helton Perillo Ferreira Leite

CANDIDATURAS DE MILITARES

Se a Constituição assegura que todos os brasileiros são iguais perante a lei, por qual razão querem cercear os direitos de alguns em função da profissão que exercem? Por que impedir candidaturas de militares e policiais e não de jornalistas, por exemplo? Como diria o macaco, eu só queria entender.

Marco Antônio Esteves Balbi

EXIGÊNCIAS DIGITAIS

O Brasil se tornou muito intolerante, inseguro e hostil com os idosos, agora sem atendimentos presenciais e obrigados ao uso de equipamentos e linguagem eletrônica digital para praticamente todos os atos da sua vida civil. O segmento não é contra os avanços tecnológicos, desde que respeitem suas limitações materiais e psíquicas. A Lei Federal 8.842/1994 assegura ao idoso o direito de uso de linguagem alternativa à digital para interação com os de outra geração, mas as instituições públicas e corporações privadas, beneficiárias de economias e lucros estratosféricos, querem tudo limpinho em suas telinhas de computador, doa a quem doer, sem procurar colaborar com a criação – por entes com atividades afins – de minicentros de suporte digital, com mão de obra jovem e barata, para ajudar a atender às suas inflexíveis exigências digitais. Ninguém cumpre a lei, para cuja regulamentação ora é solicitado decreto ao presidente Lula da Silva para fazê-la eficaz em respeito aos idosos não orientados, ao seu tempo escolar, para emprego dessas estrovengas digitais e linguagem humanoide. Faz-se urgente pôr fim à ilicitude.

Julio Cezar Lacerda

