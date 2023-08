Educação

Inglês ‘ou’ espanhol

Excelentes as colocações de Renata Cafardo em Goste ou não, o mundo fala inglês (Estado, 13/8, A19). Realmente, o espanhol faz todo o sentido no contexto cultural e comercial da América do Sul, onde o Brasil tem fronteira com sete países que falam esse idioma. Mas no mundo global da educação e do trabalho predomina o inglês. Portanto, a ideia do governo federal de poder substituir o inglês pelo espanhol como língua obrigatória, no novo ensino médio, demonstra muito mais o antiamericanismo do governo do que apoio ao pan-americanismo que está previsto no artigo 4º, Parágrafo Único, da Constituição Federal. As escolas deveriam ensinar ambos os idiomas de maneira obrigatória. É uma falsa escolha ter de optar entre um ou outro.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

‘O mundo fala inglês’

O artigo de Renata Cafardo (13/8, A19) não precisa de explicação, mas cumpre lembrar que o sr. Lula vive dizendo que pobre tem direito a querer ter seu carro, seu celular, mas o MEC do atual governo pretende lhe privar de aprender inglês, a língua falada no mundo todo. Será aversão e preconceito aos EUA?

Tania Tavares

São Paulo

Linguagem ‘compañera’

Na reforma do ensino médio proposta pelo MEC, sai o inglês e entra o espanhol na grade curricular. De positivo, a única coisa que tal medida proporcionará é que os estudantes poderão dizer, sem errar, ¡Si hay gobierno (do PT), soy contra!

A.Fernandes

São Paulo

Freio de mão puxado

Com o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o governo se encaminha para mais quatro anos colocando a educação em segundo plano. O governo foca em transportes, infraestrutura urbana, saneamento, inclusão digital, energia e defesa, antes de priorizar a área que poderia aumentar nossa pífia produtividade e dar suporte a todas as outras, que demandam profissionais qualificados em nível global para atrair investimentos e garantir mínima competitividade. Enquanto isso, o governo de São Paulo implementa planos bizarros e inventivos, ao invés de se espelhar nas iniciativas mais bem-sucedidas de outros países. Não adianta ter um carro com um baita acelerador, se você parte com o freio de mão puxado. Já vão décadas com os mesmos erros sendo cometidos, e não conseguimos eleger pessoas que tenham a mínima noção da importância da educação como um projeto de curto, longo e médio prazos.

Gustavo Chelles

São Paulo

Emprego e desemprego

Crise à vista no varejo

Políticas de redução do desemprego deveriam, por óbvio, incluir medidas de proteção a postos de trabalho. Mas não tem sido assim, a julgar pelas medidas recentes da equipe econômica do governo que privilegiam compras em e-commerce cross border, em detrimento de produtos nacionais (Dois milhões de desempregados à vista, Estadão, 14/8). É patente a incoerência da decisão do governo, diante de uma população que precisa, sobretudo, ter renda, o que pressupõe ter emprego. É de causar espécie, ainda, que a área econômica pareça muito preocupada com a exploração de petróleo na Amazônia – atividade com elevado grau de automação e pouca capacidade de criar postos de trabalho –, enquanto deixa morrer na praia uma capilaridade de setores de manufatura e comércio que empregam muito. Conclui-se que os “2 milhões de desempregados à vista” estão fora das vistas do governo atual.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

Terceira idade

‘A balada de Narayama’

A propósito do texto A idosa de Narayama, de Leandro Karnal (Estado, 13/8, C12), acabo de completar 69 anos, a mesma idade da senhora Orin, do filme A balada de Narayama. Como ela, tive filhos, plantei, adubei, colhi e distribuí a colheita, reservando o pouco de que necessitava para me manter ativa e atenta, apta a semear a safra seguinte. Hoje, sou voluntária numa escola pública, levando esperança para adolescentes analfabetos da sexta série. Acordo todas as manhãs na esperança de que o tsunami da tecnologia não me arraste para o topo da montanha. Esperança é uma palavra forte. Muito forte.

Lúcia Sauerbronn

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

A FALÊNCIA DE UM ESTADO

Tentaram assassinar um candidato a presidente da República. O Judiciário interfere em todos os aspectos da vida do País, do porte/consumo de maconha a o que um candidato pode ou não pode falar a respeito do seu oponente – que, em realidade, nem poderia ser candidato, precisou ser descondenado. O Legislativo só quer saber de emendas e aumento no Fundo Eleitoral. E a polícia em determinadas regiões do País está proibida de atuar, liberando geral para o crime organizado controlar a vida das pessoas que vivem naquelas localidades. Vocês têm certeza que foi o Equador que faliu (A falência de um Estado em tempo real, 14/8, A3)?

Marco Antônio Esteves

São Paulo

DEMOCRACIA FRAGILIZADA

Não diria que o Brasil chegará ao estado em que o Equador se encontra atualmente, mas estamos caminhando rapidamente para uma situação parecida com a do México, em que há um poder formalmente constituído que muitas vezes é simplesmente ignorado, sem maiores consequências práticas, por quem realmente manda no País, e que não consegue sequer manter a lei e a ordem em partes crescentes do território nacional. Infelizmente, parece que a situação do Brasil não irá mudar para melhor no curto prazo. Enquanto nossas fronteiras estão cada vez mais vulneráveis, nossas próprias Forças Armadas saíram de suas atribuições constitucionais e se preocuparam em (pasmem) gastar recursos humanos e materiais preciosos para verificar urnas eletrônicas, correndo até o risco de entrarem em uma aventura perigosa e inconsequente. Nossa jovem democracia está, portanto, muito fragilizada, e o País está praticamente à deriva, sem projeto concreto e coerente de geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico. Os cada vez mais escassos recursos públicos disponíveis são grandemente desperdiçados em setores pouco inovadores, produtivos e competitivos internacionalmente, ou destinados a projetos caros e inúteis. Enquanto isso, no Brasil real as organizações criminosas ficam a cada dia mais fortes e organizadas. Até quando?

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

GUERRA PERDIDA

O mundo perdeu a guerra contra as drogas. O que está acontecendo no Equador pode acontecer no México e em outros países da região, inclusive no Brasil. Seria muito melhor pensar seriamente em legalizar as drogas, padronizar os produtos, trazer os produtores e vendedores de drogas para a legalidade do que continuar lutando em uma guerra perdida. Muita gente já morreu dos dois lados dessa guerra, centenas de bilhões de dólares foram gastos sem trazer qualquer resultado positivo, pessoas continuam se drogando, muitas morrem pela péssima qualidade das drogas ilegais. Nada indica que um dia haverá uma vitória na guerra contra as drogas. Está na hora de mudar a estratégia e tentar equacionar o problema de outra forma.

Mário Barilá Filho

São Paulo

ELEIÇÃO ARGENTINA

A eleição presidencial na Argentina será decisivas tanto para o futuro do Mercosul como para as relações com os demais parceiros do bloco econômico. A desistência de Alberto Fernández e Cristina Kirchner de reeditar a chapa presidencial governista já era um sinal político de que as eleições não seriam de continuidade, mas de mudança. Agora, os resultados das eleições primárias confirmam e apontam para uma acirrada disputa que pode terminar no enfrentamento entre um candidato antissistema de extrema direita e um candidato de direita, com a esquerda fora do segundo turno.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

JAVIER MILEI

“Não chores por mim, Argentina” é passado. Agora já pode chorar, e muito: Javier Milei é o retrato da falência da política tradicional, o sujeito é mais louco que uma escola de samba dançando tango, ou uma cachaça sabor Malbec. Ele quer fechar o Banco Central, acha que vender órgãos humanos é normal e até comercializar crianças é saudável, conversa com seus cães já falecidos. Uma figura perigosa que está surfando a onda do desequilíbrio econômico da Argentina. Como disse o poeta Manuel Bandeira, “a única coisa a fazer é tocar um tango argentino”.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

‘TRANSDEPUTADOS’

Enquanto do lado de cá o cidadão espera por uma reforma tributária que não seja um achaque ao seus bolsos, vê-se a disputa entre deputados que foram eleitos com discurso antipetista agora mudando de lado em busca de compensações. Tanto é que estão sendo chamados de “transdeputados”: são do PL, de direita, mas se identificam com o governo de esquerda em busca de cargos e emendas. Certo está o deputado Carlos Jordy, que chama esse grupo de morto-vivo e propõe deixá-lo sem comissões, sem fundo e sem diretórios, e se tentar sair do partido perderá o mandato. Essa medida traria mais coerência aos partidos e menos negociatas. Já viram um petista mudar de lado? Pois então, que cada um arque com as consequências de seus atos. E que o eleitor acompanhe de perto os traidores que colocou na política quando se sabe que a grande maioria votou essa reforma sem ler.

Izabel Avallone

São Paulo

O VELHO NOVO PAC

Conforme constatamos no artigo de Pedro Malan (Estado, 13/8, A4), o velho novo PAC é simplesmente um programa de marketing. Não tem especificação por área, não tem prioridades nem métricas para verificar sua eficiência, ou seja, é apenas para apresentar um número bonito para o eleitor.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

‘PAGO QUANDO PUDER’

Excelente o editorial Déficit zero, só no papel (12/8, A3). “Honrar precatórios em dia não é boa intenção, mas obrigação de todo governo.” Infelizmente não é o que vem ocorrendo já há longos anos. Muitos requerentes, inclusive dependentes diretos, já não habitam entre nós em razão da morosidade da Justiça e do pouco caso governamental na hora de quitar a dívida. Deixam sempre para segundo plano os pagamentos dos créditos devidos, ou seja, adotaram o velho lema dos maus pagadores, no popular, caloteiros: “Devo, não nego; pago quando puder”.

Sergio Dafré

Jundiaí

PALCO DA CPI

Em tese, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) seria instrumento de atuação democrática à disposição das minorias no Congresso. Mas sempre se tornam palco para dar visibilidade a quem não consegue exposição através da atividade parlamentar cotidiana. Veja o exemplo desta CPI dos atos golpistas. Agora que a Polícia Federal (PF) começou a desvendar as tramoias de Jair Bolsonaro e companhia para juntar um razoável patrimônio às custas da viúva, os governistas da CPI querem convocar os envolvidos para depor. Me respondam: o que tem a tentativa de desviar bens públicos com golpe? E CPI vai conseguir atuar com mais eficiência que uma PF isenta e dedicada a essa investigação? A CPI caminha – como sempre – para show pirotécnico.

Eduardo Aguinaga

Rio de Janeiro

FORÇAS ARMADAS

Investigações da PF determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes sobre os malfeitos de Bolsonaro atingem oficiais de altas patentes das Forças Armadas. O Brasil é um país dividido politicamente e passa por um momento de certa turbulência, e muitos militares não engolem Lula da Silva, portanto, todo cuidado com os verde-oliva é de bom grado.

J. A. Muller

Avaré

CRISE AEROPORTUÁRIA NO RIO

A crise aeroportuária do Rio de Janeiro mostra que o mercado tem sempre razão. Há 50 anos o regime militar determinou que o Galeão seria o “aeroporto internacional principal do Brasil”, evidentemente para compensar a cidade maravilhosa pela mudança da capital. Sempre foi claro que a imposição era um grande absurdo.

Luiz Eduardo R de Magalhães

São Paulo

EXERCÍCIO MENTAL

Renata Cafardo analisou com perfeição e pragmatismo o ensino de inglês no ensino médio em sua coluna. Nos anos 1950, em que completei o ensino médio, havia aulas de inglês e espanhol. Como eu escrevia críticas de cinema fui estudar inglês no Instituto Cultural Brasileiro Norte Americano, em Porto Alegre. Foi graças a esse conhecimento que conheci os Estados Unidos de costa a costa, como intérprete de empresários brasileiros, e sempre pude conversar com artistas estrangeiros como Matt Monro, Mick Jagger, Sharon Stone. Falar e escrever em vários idiomas faz muito bem aos neurônios e suas conexões. Um extraordinário exercício mental.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

JOSÉ MURILO DE CARVALHO

A respeito do falecimento, em 13/8, do notável historiador, professor e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) José Murilo de Carvalho, aos 83 anos, autor de nada menos que 19 livros, cabe destacar o que disse na sua última entrevista para o Estadão, em 2022, ao analisar o bicentenário da Independência do Brasil: ”O Brasil chegou à data sem um projeto de nação e longe da grandeza anunciada em 1500 pela natureza exuberante e sonhada no século 19. A grandeza não passou de sonhos. Destruímos nosso paraíso terrestre. Nossos ares, águas, praias estão poluídos, nossas matas, destruídas, nossas terras, em perigo de desertificação, a Amazônia, ameaçada pelo desmatamento e pela mineração predatória. A grande população indígena da época da chegada dos colonizadores foi quase toda extinta. Grande parte da população ainda sofre as marcas da escravidão”. Infelizmente, esse é o triste retrato de um país abençoado por Deus, bonito por natureza e desgraçado pelos colonizadores e políticos desde o seu descobrimento.

J. S. Decol

São Paulo