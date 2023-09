O Brasil e o TPI

Que seja só retórica

Espero que a sugestão do ministro da Justiça de o Brasil abandonar o Tribunal Penal Internacional (TPI) seja só retórica para amansar o presidente. A falta de memória de Lula é seletiva e conveniente, pois tanto ele como o PT já chegaram até a falar sobre julgar Bolsonaro neste mesmo tribunal que agora diz desconhecer. E a fala absurda de Lula sobre apenas “bagrinhos” serem signatários do tratado do TPI (Alemanha, França, Inglaterra e Itália, para citar alguns) exibe um alinhamento com Rússia e China do qual nós, brasileiros, em sua maioria, discordamos. Se a saída do tratado for tentada para satisfazer às vontades presidenciais, haverá barulho. Nosso. E muito.

Lucia Helena Flaquer

São Paulo

Passo muito importante

Com a discussão sobre a adesão continuada do Brasil ao TPI, seria bom lembrar que o Estatuto de Roma foi ratificado pelo Decreto nº 4.388/02, do então presidente FHC, e passou a ser cumprido integralmente. Com a Emenda Constitucional nº 45/2004, foi acrescido o parágrafo 4º ao artigo 5º da Constituição, trazendo expressamente a sujeição do Brasil à jurisdição do TPI em nível constitucional. Ademais, o Brasil já teve a honra de ter uma representante sua entre o corpo de juízes do TPI, a ilustre dra. Sylvia Helena Steiner, entre os anos de 2003 e 2012. Nesse sentido, a adesão permanente do Brasil à jurisdição do TPI representa um passo simbolicamente muito importante no sentido da afirmação de cooperação entre os diferentes povos e Estados para um mundo mais justo e sem violência. Hoje, neste ano-novo judaico, Rosh Hashaná, que celebra em 2023 o ano 5784, nada mais importante do que refletir sobre isso.

John Ferençz McNaughton

São Paulo

8 de Janeiro no STF

Crime de multidão

Supremo Tribunal Federal condena primeiro réu do 8 de janeiro a 17 anos de prisão por 5 crimes, incluindo golpe de Estado (Estado, 14/9). Assustadora a utilização da tese de crime de multidão contra os réus do 8 de Janeiro. Até antes da pandemia, manifestações gigantescas foram realizadas para pedir o impedimento de Dilma Rousseff, apoiar a Operação Lava Jato ou protestar contra o absurdo nível de corrupção existente no nosso pobre Brasil. Em manifestações com milhares de pessoas, quem pode assegurar que não haverá excessos da parte de um ou outro participante? Pois a partir de agora todos poderão ser presos e punidos por causa de alguns? Talvez estejamos assistindo ao fim das manifestações democráticas, característico de ditaduras.

Marcos Lefevre

Curitiba

Bois e boiadeiros

O boiadeiro tange a boiada até a travessia de um rio que tem piranhas. Há um risco de insucesso na travessia, mas ele decide avançar e perde centenas de bois. De quem é a culpa, do boi ou do boiadeiro? Agora, façam a comparação com os atos do 8 de Janeiro e a condenação a 17 anos de prisão. O condenado é boi ou boiadeiro?

Roberto Solano

Rio de Janeiro

É para valer?

Assim como o ministro lulista acabou com a Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, um ministro bolsonarista não pode fazer o mesmo com o julgamento do 8 de Janeiro?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

Congresso Nacional

A vergonhosa reforma

Deputados alteram Código Eleitoral e fragilizam a prestação de contas (Estado, 14/9, A10). Nossos deputados federais trabalharam incansavelmente para passar uma suposta reforma eleitoral do tipo liberou geral! O objetivo é diminuir as punições para os infratores; flexibilizar as prestações de contas das campanhas eleitorais; além de dar um jeitinho para avançar nos recursos das campanhas de mulheres e pessoas negras. Como se percebe, continuamos sendo governados pelos mesmos coronéis de sempre. Estes apenas se mudaram para Brasília e estão usando o voto para conseguir o que querem. Danem-se as conquistas populares para moralizar a política.

Omar El Seoud

São Paulo

Correção

As cidades do litoral norte paulista afetadas pelas chuvas no início deste ano, citadas no editorial Liderar não é só distribuir dinheiro (14/9, A3), são Ubatuba e São Sebastião, não São Vicente.

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PUNIÇÃO DOS MENTORES E FINANCIADORES

Os responsáveis pelos atos de vandalismo que aconteceram em Brasília em 8 de janeiro, e que conseguiram a proeza de produzir provas exaustivas e irrefutáveis contra eles próprios, começaram a ser julgados e serão condenados todos. A seguir, o Supremo Tribunal Federal (STF) passará a julgar os financiadores e verdadeiros mentores intelectuais, incluindo políticos, policiais e militares, dessa tentativa de golpe de Estado, e esse sim será um ponto importante. O que a sociedade espera, ou melhor, a parte dela que respeita e cultiva os valores democráticos e as diferenças de opinião – felizmente, a maioria –, é que a punição dos mentores e financiadores seja tão ou mais severa do que a da massa de manobra. Nunca é demais lembrar: liberdade de expressão é uma coisa, incitação à violência e abolição forçada do Estado Democrático é outra. É crime.

Luciano Harary

São Paulo

DEMOCRACIA IMPERFEITA

Somos ainda uma democracia imperfeita, mas a sentença proferida pelo ministro Alexandre de Moraes para o primeiro réu dos atos de 8 de janeiro mostra que nossas instituições souberam resistir à tentativa de golpe planejada por Jair Bolsonaro, e reforçam a nossa esperança de que nosso futuro seja de paz e progresso. Agradeço ao nosso Supremo.

Aldo Bertolucci

São Paulo

RAZOABILIDADE DAS PENAS

Cresci acreditando que a função da Justiça era fazer justiça. Hoje percebo contaminações nos julgamentos, notadamente, da Suprema Corte. No caso dos atos de 8 de janeiro, a presunção dominante é de que tenham sido tentativa de golpe. Pode ser. Mas, e se tiverem sido um protesto, uma manifestação de insatisfação coletiva, uma forma de expressar inconformismo? Falando sério, teria sido a primeira vez que instalações do Congresso foram alvo de depredações, vidraças quebradas, cadeiras arrancadas, vigilantes agredidos, microfones arrancados e por aí vai? Ou será que estou delirando ao lembrar-me de vários episódios assim como pressão ou protesto contra decisões do Parlamento? Que tal tentar primeiro identificar os traços distintivos entre protestos ou manifestações de insatisfação coletiva, ainda que violentos e merecedores de punição, daquelas ações organizadamente intencionadas a tomar o poder ou a subverter a ordem democrática? Seria um modo a garantir a devida proporcionalidade ou razoabilidade das penas, contribuindo para uma confiança maior da sociedade na Justiça.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

PAÍS DIVIDIDO

Infelizmente o STF virou palanque político. Os indicados por Jair Bolsonaro francamente estão do lado dele e de suas tramoias, e os outros vão na contramão. A verdade não nos libertará, pois está contaminada pelos dois populistas ignóbeis que dividiram o País.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

PRIMEIRO CONDENADO PELO 8/1

Após a condenação a 17 anos de prisão do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira, fosse eu o ex-presidente Bolsonaro, iria me sentir extremamente desconfortável com a sensação de ter sido culpa minha a destruição da vida de Aécio e de sua família. Porém, considerando o histórico do perfil psicológico e espiritual do ex-presidente, ele parece não acomodar piedades e arrependimentos.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

JAIR BOLSONARO

Bolsonaro, que enganosamente vestiu a carapuça de combatente da corrupção, na verdade é suspeito de praticar crimes contra a vida (omissão na pandemia), contra a democracia (golpismo no 8 de Janeiro) e contra a honestidade e lisura (caso das joias). Por conta disso, deve responder e receber da Justiça duras penas para que não volte a agredir e a prejudicar o Brasil e os brasileiros.

Sylvio Belém

Recife

DECISÃO MONOCRÁTICA

Para julgar cada baderneiro do 8 de Janeiro – que são centenas e devem ser punidos exemplarmente, diga-se de passagem –, votam os 11 ministros do Supremo. Para anular todas as provas do maior esquema de corrupção da história do País, a canetada de um ministro é suficiente. Está cada vez mais difícil de entender o Brasil.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

EXEMPLO DA OPERAÇÃO MÃOS LIMPAS

O editorial Fatos ao gosto do freguês (13/9, A3) mostra bem que, no Brasil, assim como ocorreu na Itália com a Operação Mãos Limpas, a corrupção venceu. O certo é ser bandido. Ninguém se atreva a mudar essa realidade.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

FLÁVIO DINO

Será que o ministro da Justiça, Flávio Dino, após o fora em relação ao acordo da Odebrecht com a Suíça, que foi enviado ao Brasil e o sr. Toffoli usou erroneamente contra a Lava Jato, vai dar outro fora com relação ao Tribunal Penal Internacional? Esqueceu ou não pesquisou que o PT apoiou sua criação e até quis usar contra Bolsonaro? Ignorância!?

Tania Tavares

São Paulo

BRASILEIRO FUGITIVO

Sobre o brasileiro condenado que fugiu da prisão e foi recapturado, peço encarecidamente ao governo dos Estados Unidos para que não o deportem para cá. Se vier para o Brasil, corre o risco de serem anuladas todas as provas contra ele.

Jose Pedro Vilardi

São Paulo

MINIRREFORMA ELEITORAL

A reforma tributária não é urgente, pois veio “apenas” com a promessa de simplificar a tributação (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) no setor de consumo, diminuindo, assim, o chamado custo Brasil. A reforma administrativa não é importante, apesar de acabar com privilégios, incluindo conceder aumentos salariais por tempo de serviço sem avaliação do funcionário, aumentar a remuneração com efeitos retroativos e dar aposentadoria como punição. O que realmente importa para o povo brasileiro é a minirreforma eleitoral, que pretende alterar regras importantes do Código Eleitoral. Aí, a “criatividade” de nossos políticos não tem limite. O prazo de inelegibilidade de candidatos condenados conta não a partir do cumprimento da pena, mas já a partir da condenação; abre brecha para que o candidato que compra votos não seja cassado; libera doações de pessoas físicas pelo Pix (difícil de rastrear), e flexibiliza o uso dos recursos para campanhas de mulheres e pessoas negras (leia-se permite o uso desses recursos pelos coronéis brancos de sempre), e por aí vai. Dá para entender a posição brasileira no ranking mundial de corrupção de 2022, com 38 pontos, em que 0 significa “altamente corrupto” e 100 significa “muito íntegro”, abaixo da média global (43 pontos), da média para América Latina e Caribe (43 pontos) e dos países do G-20 (53 pontos)? A solução está na mão dos eleitores!

Omar El Seoud

São Paulo

IMPUNIDADE POLÍTICA

A chamada minirreforma eleitoral proposta pela deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ) é um verdadeiro acinte às regras de moral e ética dos políticos brasileiros. Por ela, eles podem transgredir inúmeras normas de postura dos cargos para a mais vergonhosa impunidade. Uma vergonha!

Luiz Frid

São Paulo

DESMORALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL

O STF, que gosta de meter o bedelho em tudo, como a campanha para desmoralizar a Justiça Eleitoral, deveria investigar o Congresso, pois a minirreforma eleitoral aprovada pela Câmara é a própria desmoralização total dessa justiça.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

CANÇÃO ATUAL

Em 1978, quando Renato Russo compôs a música Que País É Esse?, vivíamos no regime militar e o presidente era o general Ernesto Geisel. Desde o fim dos militares no poder, em 1985, passamos por nove presidentes, sendo que dois deles sofreram impeachment, e pela criação de vários planos econômicos em razão da cavalar inflação. Nossa moeda trocou de nome cinco vezes até o bem sucedido Plano Real, em 1994, no governo Itamar Franco. Tudo isso só para dizer que essa canção ainda continua atualizada e, durante mais uns três anos, ou mais, estará no topo das paradas.

Sergio Dafré

Jundiaí

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Em um país em que a educação pública nunca recebeu a necessária e devida atenção que deveria por parte dos governos, causa surpresa e admiração que a Universidade de São Paulo, a icônica USP, tenha sido apontada como a melhor instituição de ensino superior da América Latina e Caribe entre 430 universidades de 25 países, segundo ranking do QS World University elaborado pela britânica Quacquarelli Symonds, um dos mais respeitados do mundo. O levantamento aponta que o Brasil tem 13 instituições entre as 50 melhores, 12 delas públicas. Viva!

J. S. Decol

São Paulo