Contas públicas

Ervas daninhas

Ao que tudo indica, em linhas gerais, a proposta do governo de novo arcabouço fiscal acalmará o mercado, a sociedade, investidores, etc. Saem vitoriosos o ministro Fernando Haddad, que perseverou na tecnicalidade e nos fundamentos econômicos para elaborar a proposta, e o próprio presidente Lula, que subjugou o núcleo político histriônico do PT, capitaneado pela dogmática e berrante deputada Gleisi Hoffmann. O governo só vai decolar mesmo quando deixar de dar ouvidos à velha guarda petista. Hora de cortar ervas daninhas.

Luciano Harary

Receita e inflação

A explosão das despesas é real. O problema é o que fazer a respeito. A proposta de arcabouço fiscal só trata de como utilizar um aumento teórico de receitas, se ele vier a ocorrer. Lembra o recente depoimento do ministro Dino na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ignorando tudo aquilo para o que não tem resposta. Se desse para pagar compromissos reais com verbas disponíveis em sonho, a nova regra fiscal agradaria a todos. Influenciadores do mercado e a imprensa podem até falar bem dela, mas a previsão de inflação continua subindo e nada há nesta proposta que possa deter essa tendência e fazê-la baixar. A corrosão inflacionária do poder de compra dos brasileiros é quem vai financiar a festa de Lula, até chegar o tão esperado ano em que a receita vai aumentar tanto que o efeito do descontrole acumulado poderá ser compensado.

Jorge Alberto Nurkin

Impostos aumentarão?

Impostos! Sempre ávidos por arrecadação, saem governos, entram governos, e eles só pensam naquilo: impostos! Governantes preguiçosos e desprovidos de criatividade sempre optam pelo meio mais fácil e menos trabalhoso. Sem se levantar da cadeira, com uma só canetada, anelam ampliar a arrecadação criando ou reformulando impostos. Por isso o País patina na economia. Não há projeto de país nem gestos no intuito de aumentar a geração de empresas e empregos e a diminuição dos gastos públicos. De imposto em imposto, Brasília enche o papo e os brasileiros chupam os dedos.

Artur Mendes

Arcabouço fiscal

Será que não estamos caminhando para um calabouço fiscal?

Robert Haller

Congresso Nacional

Quanto custará?

O que importa não é a atual queda de braço entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco sobre a tramitação das medidas provisórias (MPs) no Congresso. Os dois são raposas velhas e, ao fim, vão se entender sobre como dividir o bolo. O que interessa é a aprovação das importantes MPs paradas e saber quanto esse entendimento entre eles vai nos custar, pois em Brasília nada é de graça.

Omar El Seoud

Por onde anda?

Desde a posse, não ouvi nem li nada sobre o novo senador de São Paulo (exceção a uma nota no Estadão esta semana). Estará ele novamente no espaço?

José Roberto Palma

A volta de Bolsonaro

Indiferente

Sem pompa e circunstância, com baixa mobilização de apoiadores e abraços dos políticos de seu partido, Bolsonaro voltou ao Brasil, que continua o mesmo de sempre: caro e injusto, com ou sem ele.

Carlos Gaspar

‘Brasil Contra Fake’

Sem moral

Sobre o editorial Lula e seu ‘portal da verdade’ (Estado, 29/3, A3), este Brasil Contra Fake já nasce desmoralizado. E pela língua do próprio presidente da República, com suas afirmativas estapafúrdias sobre a operação da Polícia Federal, que tinha também Sérgio Moro como alvo, sobre a influência norte-americana na Operação Lava Jato para destruir empreiteiras, entre outras. Mas será que não cabe um recurso ao Supremo Tribunal Federal para tornar nula a criação deste monstrengo e uma afronta ao texto constitucional no que diz respeito à liberdade de o cidadão poder expressar sua opinião?

José Carlos Lyrio Rocha

VENALIDADE TEM LIMITE

Fosse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, um político sério, iria se afastar do cargo até que a Comissão de Ética Pública da Presidência da República analise todas as irregularidades que pesam sobre ele em relação ao uso de verbas públicas e emprego de funcionários fantasmas. Fosse o União Brasil um partido sério, iria deixar Lula à vontade para exonerar Juscelino e negociar outro nome para substituí-lo. Não somente o partido não é sério, como ainda usa de chantagem ameaçando retirar apoio no Congresso na votação de pautas do governo caso o ministro seja demitido. O argumento de Lula é que certos sacrifícios são necessários em nome de um benefício maior, principalmente na área social. Não é bem assim. Venalidade tem limite.

Luciano Harary

BOBOS DA CORTE

O ministro Juscelino Filho, apesar de asfaltar a estrada da própria fazenda e passear de helicóptero com dinheiro público, foi mantido no cargo pelo presidente Lula para evitar desgastes com o União Brasil. O Estadão noticia que o cuidador de cavalos e o chofer do helicóptero do ministro ocupam o tempo livre na assessoria parlamentar de seu suplente na Câmara, situação que o ministro diz estar em conformidade com as regras da casa. Diante disso, humildemente questiono aos céus se quem está errado é o ministro, por desvio de conduta e de recursos públicos; o presidente, que pragmaticamente contradisse sua fala do trono de início de governo, mantendo no governo um cidadão indecorosamente sórdido; ou nós, patrocinadores da esbórnia, os bobos da corte?

Alberto Mac Dowell Figueiredo

JUSCELINO FILHO

De onde veio essa ilustre personalidade? Ele faz o que quer, em qualquer lugar e a hora que quer, e cadê o presidente?

Ariovaldo J. Geraissate

COMPLEXO DA CIGARRA

Tomando a França como exemplo, onde o presidente toma medidas impopulares ao propor idade maior para a aposentadoria, preocupado com previsão de falta de recursos num futuro próximo, o Brasil, ao contrário, vive o complexo da cigarra (numa alusão à fábula atribuída a Ésopo, autor da Grécia Antiga). Assistimos a uma verdadeira farra com o dinheiro público pelos agentes de todos os poderes e níveis de governo. Os recursos são finitos, devemos parar de criar gastos desnecessários, para diminuir a miséria já existente e poder oferecer um futuro melhor para nossas próximas gerações.

Jorge de Jesus Longato

O BRASIL AFUNDA

Toda âncora é boa. O problema é que, toda vez que o teto de gastos é atingido, o poderoso de plantão faz uma reforma da âncora, visando a gastar mais. Toda vez que a âncora é reformada o Brasil e a âncora afundam mais. A única solução é considerar a âncora como cláusula pétrea, ou seja, não poder mais ser alterada.

Renato Maia

‘PORTAL DA VERDADE’

A respeito do editorial Lula e seu ‘portal da verdade’ (29/3, A3), causa espécie um governo cuja marca registrada sempre primou pela mendicidade lançar oficialmente o portal online Brasil contra Fake por meio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), com a pretensa e arrogante presunção de arbitrar o que é verdade ou mentira no noticiário nacional. Por oportuno, cabe perguntar se desta vez o governo Lula jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Francamente!

J. S. Decol

TIRO NO PÉ

Um governante que silencia verdades que o desagradam como se fossem “fake news” e aos seus críticos como se fossem inimigos da Nação está dando um tiro no pé. Deixa de enxergar os seus erros e no final até perde a percepção do que está errado. Em seu delírio, imagina que pode dizer o que quiser e que sua versão vai “colar”. Mas o seu público não é tão incauto assim. No final, sua credibilidade é quem irá pagar a conta. Em 2022 o Brasil cresceu 2,9%. As finanças, a economia e a inflação ficaram sob controle. É principalmente por isso que tanta gente aprecia Jair Bolsonaro apesar de todos os seus senãos. E por não ter censurado e prendido seus opositores como fazem os ditadores. Lula: cresça mais, mantendo finanças, economia e inflação sob controle, respeite as regras do jogo democrático e todos lhe serão agradecidos. Cumpra você as suas 103 promessas na área econômica, mostrando que são possíveis. Se seu antecessor se aliou com gente que não presta, se afaste delas e não procure comprar o apoio dessas mesmas pessoas, pagando qualquer preço por isso. Quando vierem lhe dar um presentinho, aja como você sugere que ele deveria ter agido em relação às joias. Por mais que Bolsonaro possa ser querido por multidões em todo o Brasil, é você quem foi o escolhido pelas urnas, conforme diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso posto, esqueça-se dele e mostre serviço. Esta é a sua grande chance de mostrar ao que veio.

Jorge Alberto Nurkin

LAVA JATO

A leitura do Fórum dos Leitores de sábado (Estado, 25/3, A4) mostrou que, felizmente, ainda há brasileiros que pensam e não engolem a pulha que o nosso “magnífico” presidente Lula quer nos enfiar pela goela abaixo, segundo a qual a Operação Lava Jato foi uma armação contra ele, justamente o “homem mais honesto do Brasil”. Mas ficaram-me umas dúvidas: como a Lava Jato será tratada futuramente nas faculdades de Direito? Os mestres dirão aos seus alunos que ela foi uma “armação” doutamente anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que as minudências jurídicas invocadas por aqueles ministros supremos foram suficientes para a sua anulação? E se algum aluno “chato” objetar por que todas as sentenças do juiz Sergio Moro foram confirmadas por tribunais superiores por onde passou? E se outros tais peguntarem sobre os réus confessos, sobre o dinheiro das multas e dos confiscos feitos aqui e na Suíça? Melhor mesmo é apagar esse episódio da história do nosso Direito, como nos contou o escritor George Orwell em seu livro 1984.

Affonso Maria Lima Morel

COMBATE À CRIMINALIDADE

O episódio do plano para tentativa de assassinato do senador dr. Moro expõe – pela enésima vez – um problema crônico no combate à criminalidade do Brasil; a legislação branda e cheia de brechas. Enquanto não mudarmos nosso sistema para um regime mais vigilante e punitivo contra criminosos, sem as brechas as quais o Direito Romano permite transformar as leis num carnaval, não teremos combate sério contra criminosos. Continuarão sentindo-se impunes e aptos a praticar crimes contra nossa nação e nossos cidadãos.

Sérgio Eckermann Passos

AGORA É TRABALHAR

Ao que tudo indica, colares e relógios à parte, Bolsonaro parece não ter sido informado de que as eleições já terminaram e o uso dos palanques também. Agora é trabalhar e respeitar as leis. Simples assim, embora para alguns isso ainda pareça ser difícil. Viagens ao exterior também ajudam muito a ver o tempo passar, mas podem se transformar num problema quando marcadas pelo exagero.

Vera Bertolucci

CIDADÃO COMUM

O que leva, a não ser a falta total de noção e um ego maior que o negacionismo das vacinas, Bolsonaro querer na sua volta ao Brasil desfilar em carro aberto? Alguém pode avisar para ele que é cidadão comum e tem muitas denúncias a responder na Justiça?

Marcos Barbosa

CASAS LEGISLATIVAS

A disputa entre os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, pela primazia do início da tramitação das Medidas Provisórias (MPs) é oportuna para que a sociedade brasileira esteja mais atenta à existência de duas casas legislativas conformando o Poder Legislativo. Seja no caso brasileiro como de outros países com legislativo bicameral, os princípios que justificaram sua existência (não necessariamente constantes de constituições atuais ou mesmo legislações infraconstitucionais) foram basicamente dois: o Senado é a representação das unidades da Federação (no caso dos países federais como o Brasil) e a Câmara, o da representação popular. O segundo princípio: o Senado é uma casa revisora das decisões tomadas pela Câmara, algumas das quais precisariam de modificações pois feitas pelo arroubo de seus membros, geralmente mais novos (no Brasil a idade mínima é de 21 anos para se candidatar) e inclinados a mudanças nem sempre bem pensadas. O Senado, por sua vez, é formado por pessoas mais velhas e experientes (no Brasil a idade mínima é de 35 anos) freando tais arroubos ou ao menos os atenuando. Talvez o conflito atual entre os presidentes das duas casas tenha algo de inédito ao menos por ter obtido grande visibilidade na mídia e revelar que, sem o entrosamento dos mesmos, a governabilidade do País fica comprometida. De forma geral, a história recente do Brasil não tem indicado claro atendimento desses princípios. Creio haver ingredientes suficientes no atual episódio para que possa ocorrer séria discussão sobre a necessidade ou não da bicameralidade, seja na conjugação de tais princípios, e da necessária funcionalidade do Poder Legislativo para a sociedade brasileira.

Rui Tavares Maluf

APARTAMENTO FUNCIONAL

Nossos políticos, senadores e deputados estão brigando pelos apartamentos funcionais em Brasília, que têm área de 200 metros quadrados. Esquecem que muitos brasileiros e brasileiras estão morando nas ruas, desempregados e passando por necessidades básicas. Para quem vai trabalhar por três dias na semana e três semanas no mês, é muita mordomia. Seus salários são suficientes para pagarem um aluguel. Fim de mais uma mordomia já!

Tania Tavares

MINISTRA DOS ESPORTES

Em julho e agosto, Austrália e Nova Zelândia sediarão o Mundial de Futebol Feminino. Em tour, a taça do certame foi abençoada no Cristo Redentor, no dia 29 de março, com a presença de celebridades do esporte feminino, entre elas a respeitável craque Formiga e a treinadora da seleção brasileira feminina, Pia Sandhage. Pela importância da cerimônia para as nossas atletas, inexplicável a ausência da ministra dos Esportes, Ana Moser. Será que a ex-atleta perdeu a viagem do Trem do Corcovado, que nos conduz até o Cristo Redentor, símbolo do Morro do Corcovado? Ministra, como disse o Maluco Beleza: tente outra vez! O passeio é maravilhoso.

Celso David de Oliveira

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Assim como o avião, que salva ou tira vidas, a inteligência artificial do GPT-4 pode ter notável uso ou acabar com nosso senso de realidade. Verdade ou fake já é um desafio real desde que a internet deu voz a todos, inteligentes e sábios, ou idiotas e malintencionados. Como recomendam os autores da brilhante matéria Será a inteligência artificial o começo do nosso fim? (29/3, C6-C7), cabe aos líderes mundiais responder ao desafio “e aprender a dominá-la antes que ela nos domine”.

Paulo Sergio Arisi

