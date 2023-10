Educação

Dia do Professor

O fórum Reconstrução da Educação, promovido pelo Estadão em maio deste ano, destacou a importância do professor como referência para a formação integral do ser humano, base para uma cidadania crítica e ativa na sociedade. Destacou também a importância de governos e Secretarias Municipais de Educação investirem na primeira infância, o que tem um retorno de alto valor para o meio social, ou seja, quanto mais precoce for o atendimento às crianças, mais minimizaremos a desigualdade. Sendo assim, parabenizo pelo Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, todos os mestres que como estrelas iluminam o caminho do conhecimento de bebês, crianças, jovens e adultos.

Anderson Antonio Vidal

Guerra Hamas-Israel

Receptores da barbárie

O texto da jornalista Luciana Garbin Os filhos e o horror da guerra (12/10, C8) traz à atenção de educadores, professores, especialistas em educação e saúde, pais, tios e avós uma questão de máxima gravidade: a exposição de nossos alunos, filhos, sobrinhos e netos – crianças, pré-adolescentes e adolescentes – aos meios de comunicação em um momento marcado por violência extrema. Vivemos um tempo de guerras, horrores, monstruosidades, barbárie, radicalização, extremismos e suplício. Não bastasse toda essa desgraça, corremos o risco do absurdo maior que é a normalização, banalização e consequente “justificação” do mal. Em meio a esse quadro dantesco, temos o desafio de saber lidar com esse inferno trazido para dentro de nossas casas pelas redes sociais. Como educador, franciscano secular, pai e avô octogenário, busco respostas à pergunta muito bem formulada pela jornalista: “Quando a barbárie já parece ter extrapolado todos os limites (...), como absorver e lidar com tanto horror? E o que fazer quando os receptores da barbárie são crianças e adolescentes?”. A complexidade da situação dá a dimensão do desafio de criar filhos e netos com tantos estímulos da tecnologia, com seus benefícios e potenciais perigos. Um ingrediente fundamental acredito ser a roda de conversa, com firmeza sem braveza; autoridade sem autoritarismo; proteção sem superproteção; e respeito aos tênues limites entre controle, monitoramento, supervisão, proibição, liberação, autonomia, privacidade e intimidade. Amor, diálogo, paciência e muita compreensão.

João Pedro da Fonseca

Crianças vitimadas

Matar crianças não é fazer justiça ao assassinato de outras crianças. Na verdade, isso nem vingança é, mas pura demência.

Jorge João Burunzuzian

Política

Maioria pobre

Editorial do Estadão (14/10, A3) dá a exata realidade do estado deplorável de nossa população, em que 76,2% são pobres, embora o Brasil seja um país que produz riquezas, principalmente no agronegócio. Há muito tempo observo que qualquer reforma consumada significa mais ônus para o povo e aumento de privilégios para os que exercem o poder. Precisamos mesmo é de uma reforma de “vergonha na cara”.

Luiz Antonio Amaro da Silva

O Brasil real, com seus problemas reais é uma lição excelente para cada um que se condecora com o título de político. Infelizmente, a elite política confunde o povo com o próprio bolso.

Marianne Papmahl

Renovação do asfalto

Morador de São Paulo há mais de 70 anos, nunca consegui entender o critério para a renovação do asfalto das vias públicas da capital. Noto que, em algumas vias onde o volume de trânsito é baixo e o piso está relativamente bom em relação ao restante da cidade, o asfalto foi refeito, como na Rua Pires da Mota, na Aclimação. No entanto, as ruas onde o trânsito de carros e ônibus é intenso, como a do Lavapés e a Clímaco Barbosa, no Cambuci, parecem uma pista de rali, mas continuam com o piso de 20 anos atrás. Qual será o critério?

José Carlos Perez

NEUTRO EM TEMPO DE CRISE

Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia, dizia que os piores lugares do inferno estão reservados àqueles que se declaram neutros em tempos de crise. Essa frase cabe muito bem no Brasil de Lula da Silva. O Hamas é um grupo terrorista ou não?

J. A. Muller

POVO PALESTINO

Sobre o conflito no Oriente Médio, o Hamas deve sim ser classificado como grupo terrorista. Não podemos, porém, nos esquecer do sofrimento do povo palestino, que desde 1948 vem paulatinamente perdendo seu território, nem de que atualmente a Faixa de Gaza, que é menor do que a minha cidade, comporta mais de 2 milhões de habitantes, tem um clima desértico, sem água, e uma economia decadente, sendo uma das regiões mais pobres do globo, com mais de 40% de desempregados. Além disso, estão cercados e vigiados por Israel, não tendo nem acesso ao mar que banha seu litoral, vivendo em uma prisão ao ar livre. Os direitos humanos dos palestinos têm sido desrespeitados há décadas. Não vemos uma preocupação mundial por esse povo, o que não ocorre com os judeus, que dominam a economia dos Estados Unidos e são um povo próspero e respeitado. Mesmo agora, que os palestinos não têm como fugir do seu território, não se vê uma união de países para acolhê-los, e nem o Egito está permitindo sua saída pelo país. É um absurdo o descaso com esse povo sofrido, que não é representado pelo Hamas e que não determina os atos desse grupo, mas é quem é bombardeado e dizimado sem dó.

Marcia Penteriche Menucelli

MEMÓRIA FRACA

Já estamos perto do momento que a barbárie do Hamas será enfraquecida na memória e só veremos a condenação de Israel por usar “força desproporcional” na defesa da vida de seus cidadãos e para proteger a existência de seu Estado. É sempre assim, por que será?

Luiz Frid

CRISE HUMANITÁRIA

Assistir pela TV a uma crise humanitária feito essa da Faixa de Gaza, que aniquila aqueles inocentes que só querem exercer o direito básico à vida, aperta o coração, escurece mais ainda o céu do mundo livre e tensiona as relações entre todos os países envolvidos. A sorte está lançada.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

ASSENTAMENTOS ISRAELENSES

O estabelecimento de assentamentos israelenses em território ocupado na Palestina desde 1967, incluindo Jerusalém oriental, constitui flagrante violação da ordem internacional e inviabiliza a criação de um Estado palestino ligando Gaza à Cisjordânia. Não são os palestinos que têm que se deslocar, mas os colonos que vivem em assentamentos ilegais e as forças israelenses que ocupam ilegalmente as Colinas de Golã (Síria) e as Fazendas de Shebaa (Líbano).

Marcos Abrão

‘CAMPO DE CONCENTRAÇÃO A CÉU ABERTO’

Desde os ataques hediondos do Hamas contra Israel, não poucos analistas tentam relativizar os atos terroristas referindo-se a Gaza como um “campo de concentração a céu aberto”, em que nada nem ninguém entra ou sai sem autorização das autoridades israelenses. Ora, pela quantidade de mísseis, armamentos pesados, drones, etc. que foram usados nos ataques e que, obviamente, entraram de forma ilegal em Gaza, depreende-se que comida, remédios e outros itens de primeira necessidade podem também ser contrabandeados ao bel-prazer; e isso só não acontece porque o Hamas prioriza as armas em detrimento das necessidades do povo. Se Gaza é um campo de concentração, não é Israel o responsável, mas os próprios terroristas.

Luciano Harary

RESGATE DE BRASILEIROS

A preocupação do presidente Lula em autorizar o deslocamento de uma aeronave da Presidência para resgatar os brasileiros em Israel, com capacidade de 40 passageiros, foi cara e açodada. Se tivessem contratado uma aeronave de uma empresa aérea, o custo seria muito menor. Com capacidade para mais de 300 passageiros e autonomia de voo, os custos para o contribuinte brasileiro seriam muito menores. Em tese, quem viaja para o exterior tem dinheiro e pode custear suas passagens. Por que não cobrar o preço das passagens dos turistas resgatados? A Inglaterra enviou aeronaves para retirar seus cidadãos cobrando o preço de uma passagem. É o justo.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

LITORAL DE GAZA

A Faixa de Gaza tem formato retangular com aproximadamente 42 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura, e um dos lados de maior extensão é litorâneo. A invasão por mar não seria mais produtiva, bem como a retirada de civis?

Roberto Solano

TERMO MENOS CONTUNDENTE

Se os atos praticados pelos invasores do Planalto, no dia 8 de janeiro, foram considerados como sendo terroristas e de terroristas, então por que o nosso governo (leia-se Lula, PT e afins) insiste em buscar um termo menos contundente para contemporizar o que o Hamas fez no último dia 7? Coerência zero, como sempre.

Rajko Vojvodic

LUÍS ROBERTO BARROSO

Após seu discurso sobre governo, Justiça e política em Paris, o ministro Luís Roberto Barroso passou a ser considerado um potencial candidato à Presidência da República em 2026. O atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) é meu candidato à Presidência do Brasil desde as eleições de 2018 e novamente em 2022. É um estadista de centro, inteligente, culto e competente, ao contrário dos últimos eleitos para o cargo mais importante da Nação.

Paulo Sergio Arisi

BRASIL REAL

Excelente, o editorial O Brasil real, com seus problemas reais (14/10, A3). Põe o dedo na ferida, evidenciando que a atuação dos Poderes do Estado está focada no seu entorno e não no Brasil real, onde reside a grande maioria da tão carente população.

Marcos Lefevre

CASAMENTO HOMOAFETIVO

A interferência do Estado na individualidade das pessoas é vergonhosa. A proibição do casamento homoafetivo é um retrocesso no País. Afinal, cada um é dono de sua vida e pode fazer o que bem entender dela, sem interferência externa. Cada um no seu quadrado, cuidando do seu redondo, como disse aquela senhorinha de Taubaté.

Júlio Roberto Ayres Brisola

ARCEBISPO DE APARECIDA CONDENA ABORTO

Oportuno, o destaque às palavras de dom Orlando Brandes, na sua homilia na solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Mantendo-se fiel à doutrina da Igreja Católica e às orientações do Papa Francisco, o arcebispo de Aparecida demonstra sua coragem em denunciar tudo aquilo que contraria o Evangelho e reitera a defesa da vida e do meio ambiente, bem como pede pela paz no mundo. Que Deus lhe conceda saúde para continuar à frente da Arquidiocese de Aparecida por muitos anos!

Idérito Miguel Caldeira

DECISÃO DE ABORTAR

A decisão de abortar é um direito da mulher. Enquanto Congresso, Supremo Tribunal Federal e religiosos continuam a discutir, milhares de mulheres morrem todos os anos por abortos mal feitos. Quem tem dinheiro aborta e não morre. Chega.

Ronaldo José Neves de Carvalho

RINGUE DE BOXE

Uma completa irresponsabilidade improvisar a realização de um evento de boxe amador, sobre uma quadra de futebol de salão, utilizando-se apenas uma mera proteção no chão. A morte ocorrida em Jericoacoara, no Ceará, é de total e exclusiva responsabilidade das pessoas que organizaram o evento. Ringues de boxe servem exatamente para amortecer a queda dos pugilistas e amenizar os riscos inerentes à profissão.

Luiz Roberto da Costa Jr.

