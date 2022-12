Lei das Estatais

Flexibilização

A Câmara dos Deputados aprovou na noite do dia 13 (que coincidência!), na surdina, a redução do prazo para que políticos possam exercer cargos nas estatais, de 36 meses para 30 dias. A mudança permite a nomeação do petista Aloizio Mercadante como presidente do BNDES. É ou não é cooptação de deputados, ou a retomada da roubalheira que vimos nos governos anteriores do PT? É contra esse tipo de coisa que a população continuará protestando.

Darci Trabachin de Barros

darci.trabachin@gmail.com

Limeira

*

O mercado

A cada dia uma agonia. O Ibovespa está respirando por aparelhos, com o anúncio de Mercadante na presidência do BNDES. Os especialistas estão a perguntar: qual o problema do mercado com Mercadante? Curto e grosso, respondo: Mercadante é o problema de Mercadante, meus caros. Dá um Google!

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Prejuízo

As estatais estão sob risco de ser novamente casa de acolhimento de políticos, corruptos ou não. Ingenuamente, eu comprei ações do Banco do Brasil e da Petrobras, mas agora me sinto preso ao prejuízo que certamente virá com a mudança da Lei das Estatais. Parece que as leis no Brasil valem menos do que um contrato. Basta o interesse de quem está no poder para mudar tudo. As regras não valem nada. Agora, vou esperar uma oportunidade para vender as ações que comprei. Ser conservador não significa ser atrasado e retrógrado.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

Atalho pós-STF

A pretensão de Lula com o fim da Lei das Estatais é muito clara: se o Supremo Tribunal Federal (STF) acaba com o orçamento secreto, o dinheiro da corrupção vai continuar fluindo via diretorias de empresas do governo. Lula 3 já cumpriu seu papel: derrotou o tenebroso Jair Bolsonaro nas urnas. Agora, é hora de o Brasil gritar “fora Lula”, “fora Lira”, “chega de corrupção”.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

‘Lula, fiel ao atraso’

O atraso vota no atraso. O atraso chama seus pares para próximo de si. É uma insanidade acreditar que, fazendo as mesmas coisas, se obterá um resultado diferente.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

A torcida continua?

Finalmente, o governo de Jair Bolsonaro chega ao fim. Espero não ter de torcer para que também o governo Lula termine logo. Oremos.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Governo Lula 3

Reserva de luxo

Tebet rejeita ministério ‘decorativo’ de Lula (Estado, 15/12, A9). Por enquanto, Simone Tebet como titular ministerial representa o mesmo que Daniel Alves como ala da seleção brasileira: os dois continuam na lateral.

Marcos Catap

marcoscatap@uol.com.br

São Paulo

*

Certezas

De repente, Lula fica cheio de certezas! Na campanha, foi humilde e sensato. Prometeu moralidade, assim como fez Bolsonaro quatro anos atrás. Vencida a eleição por um placar apertadíssimo, Lula volta ao passado e despreza apoios importantes. Estelionato eleitoral à vista?

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

Espaço público

‘Arquitetura hostil’

Sobre a matéria Bolsonaro veta Lei Padre Júlio Lancellotti, que proíbe construções hostis contra população de rua (Estado, 14/12), a polêmica em torno do assunto põe em xeque dois personagens de palavras e ações diametralmente opostas. De um lado, o padre Júlio Lancellotti, um religioso no sentido mais nobre da palavra, que dedica a vida a dar o mínimo de dignidade a moradores de rua. Do outro, Bolsonaro, o pior presidente da história do País, que ao vetar a proibição destas estruturas pontiagudas em locais públicos reitera sua desumanidade e seu desprezo por pessoas em situação de vulnerabilidade. Diante do contraste, resta ao Congresso dar o veredicto final. Afinal, deputados federais e senadores são favoráveis ou contrários a tais construções absurdas?

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

*

FRAGILIDADE POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Atravessamos um dos mais sensíveis períodos da vida política brasileira. A polarização chega ao ponto mais alto. Com a diferença de apenas 1,8% nos votos dos dois concorrentes do segundo turno presidencial, somada à desconfiança sobre as urnas eletrônicas e a denúncias formais de que a Justiça Eleitoral decidiu não apurar, milhares de descontentes estão nas portas dos quartéis pedindo socorro às Forças Armadas. A prisão do cacique Serere Xavante causou o quebra-quebra e tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, em Brasília. Ônibus e automóveis foram queimados e instalações, depredadas. É difícil imaginar o que poderá ocorrer se forem concretizadas as propostas de Lula da Silva, o presidente eleito, de determinar a desocupação das portas das unidades militares. O movimento precisa de uma solução. Mas ela deve, preferencialmente, ocorrer pela negociação, jamais pela força ou perseguição deliberada. O povo fora de controle é algo que deve ser evitado porque todos imaginamos como isso começa, mas ninguém é capaz de prever como pode terminar, nem as consequências. Quanto aos incidentes de Brasília, têm de ser apurados e os envolvidos, enquadrados na lei, independentemente do lado a que pertençam. É o que o País já deveria ter feito com os chamados black blocs e outros transgressores. Quanto às eleições – motivo dos protestos –, há que se encontrar uma solução definitiva e, se necessário, apresentar as provas de regularidade que os manifestantes exigem. Se elas existirem, evidentemente.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

LIBERDADE COM RESPONSABILIDADE

Em Brasília, no dia 12 de dezembro de 2022, ocorreu a diplomação de Lula como presidente e, por descuido, vazou a confidência de Benedito Gonçalves (corregedor-geral eleitoral), ao pé de ouvido de Alexandre de Moraes: “Missão dada, missão cumprida” (que admite duas interpretações: positiva ou negativa). No momento do hino nacional, todos circunspectos e cantando, e Lula destoando, bebendo água. Petistas foram convocados e compareceram para garantir a segurança de Lula durante a diplomação. À noite, foi atribuída pela mídia aos manifestantes bolsonaristas “a queima de cinco carros e oito ônibus” sob o olhar complacente dos bombeiros, que será investigada para identificação dos vândalos. Tanto nas inúmeras motociatas pelo Brasil afora, quanto nas democráticas, ordeiras e pacíficas manifestações defronte aos quartéis brasileiros, consequentes das irregularidades no processo eleitoral do segundo turno e em defesa da família (segundo Rui Barbosa, “família é a célula mater da sociedade”), o ambiente sempre se manteve limpo, sem arruaça e, eventualmente, até objetos perdidos como documento, celular e carteira com dinheiro foram devolvidos aos seus donos. Os incêndios dos veículos por black blocs mascarados e alguns gritando “fora, Bolsonaro” é típico da esquerda, de sindicalistas e dos sem-terra e sem-teto. Que a política investigue, prenda, puna e divulgue os transgressores. Democracia é liberdade com responsabilidade.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

BARBÁRIE EM BRASÍLIA

Incrível como as atitudes se repetem quando se trata de Jair Bolsonaro. Ele está apenas repetindo o que já fez quando estava no Exército; por um aumento de soldo que pleiteava e considerava seu direito receber, arquitetou um plano terrorista usando bombas em adutoras e em quartéis sem se importar com as consequências. Esse é o “cidadão de bem” chamado de “mito” que nunca governou e está entregando ao sucessor um país em situação de terra arrasada. Tudo o que Bolsonaro faz tem sempre um jeito estranho e controverso, desde sua medíocre atuação como parlamentar durante quase três décadas, bem como a forma como adquiriu sua centena de imóveis, metade paga em dinheiro vivo. Na verdade, Donald Trump só o serviu para copiar as táticas violentas e Steve Bannon, para instruí-lo de como pôr em ação suas intenções perversas. No entanto, milhões de brasileiros, mais por medo de um comunismo já inexistente no mundo atual, se agarraram nesse mito de fancaria como quem se agarra a uma tábua de salvação. E eis o resultado: uma tremenda barbárie em Brasília! Assim Bolsonaro, se for preso, sabe que passará por uma vítima perseguida por defender coisas vagas como pátria, “família” e valores cristãos, ao invés dos possíveis crimes gravíssimos que cometeu durante seus quatro anos de mandato, da pandemia à suspeita de corrupção, sem contar seus vários atos de ameaça à nossa democracia, tão duramente reconquistada.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

ETERNOS MIMADOS

A mídia tradicional já afirma que são os “bolsonaristas” nos ataques sem prisões em Brasília, e eu tenho certeza de que não são. São um mix de black blocs e MST com camisetas amarelas. Desde que o mundo é mundo, os que incendeiam, atrapalham trânsito, arrebentam lojas e vidros nunca foram quem sabe o valor das coisas, isso é coisa dos eternos mimados sustentados por governos populistas. No caso do dia 12/12, com a intenção de culpar a equipe que quer lutar pela democracia, chamada de antidemocrática e radical. É preciso estar muito idiotizado para supor que isso veio dos verdadeiros democráticos da centro-direita.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

*

RESPOSTA FROUXA

O vandalismo absurdo ocorrido em Brasília, como sempre, teve uma resposta frouxa e omissa do governo federal e do governador do Distrito Federal. O Brasil precisa urgentemente de leis duras e severas contra tais atos de barbárie. O Brasil prima pela leniência total contra todo o tipo de banditismo. Vândalos jamais são punidos neste país. Homicidas e autores de feminicídios têm a seu favor a brandura das leis penais brasileiras e a letargia absoluta do nosso ineficiente Judiciário. O Brasil precisa de um Código Penal, de uma Lei de Processo Penal e de uma Lei de Execução Penal diferentes de tudo o que aí está. Nossos legisladores sempre formulam leis com um viés ideológico, favorecendo algozes em detrimento das vítimas. Pena de morte e perpétua para essa bandidagem canalha e cadeia dura para vândalos – o mínimo de um país sério.

Paulo Alves

pauloroberto.s.alves@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

TRAÇOS REVANCHISTAS

Criticar não ofende. O objetivo é ressaltar atitudes consideradas reprováveis. Alguns exemplos se seguem. A participação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na festa de um advogado famoso em Brasília. Quem acreditará em julgamentos isentos quando um presidente condenado confraterniza com seus juízes? Mudança de lei para acomodar indicação para cargo é ato que se aprove? Em caso positivo, por que a lei foi criada sem reprovação anteriormente? Assistimos no passado a black blocs infiltrados depredando São Paulo, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupando fazendas. Hoje, a depredação ocorre em Brasília. Depredar patrimônio público ou privado não se justifica sob quaisquer circunstâncias. Lula é contra a privatização de estatais, contrariando a muitos. Por que ser radical quando se necessita de dinheiro para obras sociais? Cerca de R$ 170 bilhões da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da gastança é um absurdo. O governo terá que aumentar impostos devido ao endividamento que acarretará. Com o quadro econômico atual, isso será algo inteligente? Não seria preferível vender estatais que dão prejuízo e solicitar um valor menor? O discurso de posse de Lula e do ministro Moraes foram políticos, com traços revanchistas no caso do presidente. Devemos assistir a tudo isso calados, omissos?

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

CORAÇÃO DE MÃE

Sempre cabe mais um e, se preciso, muda-se a lei para acomodar um outro “cumpañero”. É. Onde falta vergonha, sobra desfaçatez.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

NOVA TRAGÉDIA BRASILEIRA

Lula não muda, basta colocar um microfone na sua frente que destrambelha a falar asneiras. A preocupação dele continua sendo o poder. A maioria dos cumpanheiros já foram convocados para dar início à nova tragédia brasileira. Dá para perceber a senilidade que ele tem manifestado. Acabar com as privatizações é um grande erro. Resumindo, está se lixando para o povo brasileiro.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

COISA PRIVADA

O já quase presidente Lula afirmou que vai acabar com as privatizações no Brasil. Porém, o mais difícil vai ser ensinar aos funcionários públicos a tratarem a coisa pública como se fossem coisas privadas, porque, neste Brasil, comprar refinaria toda enferrujada, como a de Pasadena, por exemplo, é muito fácil e atraente, ainda mais quando o dinheiro da compra não sai dos bolsos dos que decidiram por sua compra.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

LEALDADE DE ALCKMIN

Leio comentários publicados no Fórum dos Leitores relativos à matéria Não há meia lealdade, diz Alckmin sobre Lula (Estado, 9/12, A7), de que o ex-governador teria deixado o PSDB “por pequenas divergências” e que “ele não foi leal à sua ideologia” e seria um “oportunista para entrar no futuro governo”, à procura de poder. Essas afirmativas não correspondem à realidade dos fatos. O nosso novo vice-presidente da República foi um quadro histórico do PSDB, desde a sua fundação, e muito contribuiu para as conquistas que esse partido, por meio de inúmeros governos, trouxe para o povo brasileiro. Banalizar a sua saída do partido soa pueril, pois houve motivos de sobra. Quanto à sua pretensa falta de lealdade, só quem não conhece a trajetória de Alckmin pode lançar uma acusação tão injusta quanto essa. Ele deu inúmeras provas de lealdade ao seu partido, aceitando ser candidato em eleições por vezes difíceis, e também quando foi vice-governador de Mário Covas, principalmente no período em que este adoeceu. Podemos discordar das posições políticas das pessoas, mas atacá-las com afirmações frívolas é outra coisa.

Luiz Loureiro

loureiroefabiana@gmail.com

São José dos Campos

*

FRENTE DEMOCRÁTICA

Até quando conviveremos com esse descaramento, escárnio e cinismo dos “benefícios não previstos em lei” que os “fiscais da lei se dão”? Aprendi que, na divisão de Poderes de uma República, o Legislativo legisla, o Executivo executa e o Judiciário julga. No dia de meu aniversário, 11 de agosto, assinei uma carta para a volta do Estado Democrático de Direito. No momento em que se encerra o período eleitoral, com o reconhecimento da vitória da frente democrática – com margem apertada de votos, é verdade e infelizmente – sobre a frente autoritária, temos pela frente o baita desafio de garantir direitos para todos e eliminar privilégios de alguns, poucos, grupos de pressão, partidos, corporações, castas e republiquetas. Que a luz do Sol dissipe as sombras e as trevas dessas zonas cinzentas de poder espúrio de republiquetas subterrâneas, em que só privilegiados são bem servidos e satisfeitos, com seus penduricalhos. Que todos(as) – eu disse todos(as), sem exceção – possam se sentir bem servidos e satisfeitos, com salários dignos e justos. Restaurem-se já os princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência do Artigo 37 da Constituição federal de 1988. E que ninguém – ninguém, fui claro? – se locuplete. Dignidade para todos já!

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

FALHAS NO METRÔ PAULISTANO

Toda manhã, ao ligar a TV em seus noticiários e ser informado do funcionamento do trem suburbano e do Metrô, é a vez em que não nos depararmos com problemas operacionais tanto num como noutro sistema, mas mais nos trens de subúrbio que no no Metrô, mas que começa também a ter cada vez mais. Nunca as justificativas dadas pelas áreas responsáveis convencem, principalmente do Metrô, mesmo porque o sistema é mais novo e falha porque está mal em manutenção preventiva e segue com a corretiva, o que ao primeiro momento podemos julgar que os dois sistemas são compostos de pessoal incapaz, sem conhecimento técnico suficiente para o tamanho da missão, mas como não conhecemos o bastante, pode faltar investimento suficiente, e daí a culpa é de suas diretorias. À TV e ao jornal, para efeito comparativo, peço que façam matéria sobre a eficiência do sistema em algumas capitais como Londres, Nova York, Paris, Tóquio e outras, para podermos comparar e cobrar.

Laércio Zannini

spettro@uol.com.br

São Paulo

*

CHUVAS DE PETRÓPOLIS

Não adianta nada falar sobre as chuvas de Petrópolis. A população está esperneando desde as últimas enchentes, mas o poder público continua lento e parece que não entende a urgência das intervenções nos rios e montanhas. A natureza é mais rápida do que os políticos. Quem está determinando o zoneamento da ocupação do solo no município são as chuvas de verão: aquele que não respeita as zonas de risco está fadado à pena de morte.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis

*

BOLA MURCHA

Depois da surpreendente e inesperada derrota para a Croácia nas quartas de final, a seleção brasileira pentacampeã terminou sua participação na Copa do Mundo do Catar num modestíssimo sétimo lugar. Diante de mais um fracasso, uma vez que era apontada pela imprensa internacional como uma das favoritas ao título e ao ambicionado hexa, só resta à apaixonada e frustrada torcida verde-amarela enrolar as bandeiras e camisas e chorar pela seleção bola murcha. Fora, Tite.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

PATRIOTISMO

Vendo o empenho dos argentinos contra a mesma Croácia, que nos eliminou, chega-se à conclusão de que só pode ser uma questão cultural. O jogador brasileiro jamais vai ter a mesma noção de patriotismo. Simples assim.

Ricardo Nassif Hussni

ricardonassif04@gmail.com

São Paulo