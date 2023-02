Governo Lula

O PT e o ‘clube dos ricos’

A viagem de Lula aos EUA deixou claro que ele não soube aproveitar o momento com Biden. Ignorou o apoio da diplomacia americana aos esforços do Brasil para entrar na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), vista pelos petistas como “o clube dos ricos”. A verdade, porém, é outra: a OCDE é um clube de países com boas práticas em políticas públicas, transparência e racionalidade, coisas que incomodam o PT. Lula não desceu do palanque: voltou a citar “golpe” ao referir-se ao impeachment de Dilma e critica Bolsonaro o tempo todo, como se o País se resumisse a essas picuinhas. Mas é preciso reativar a narrativa para manter fiéis seus apoiadores. Quem sabe quando a avaliação do seu governo se mostrar pífia ele acorde e se lembre de que é preciso governar para 210 milhões de pessoas. A ficha ainda não caiu quanto às responsabilidades de um líder.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

Encontro Brasil-EUA

Sem dúvida, os norte-americanos se dão conta de quem é Lula.

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Bode expiatório

Eventual insucesso do atual governo não será por culpa nem de Lula nem do PT. Como de costume, eles tentarão eleger um culpado. E, como estamos vendo nos últimos dias, o bode expiatório da vez será Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. De nada adiantam dados técnicos que justificam a manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. Lula e o PT vão impor a narrativa de que Campos Neto tem ligação com Bolsonaro e, por isso, trabalha contra seu governo. É essa a verdade dos fatos.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

Política monetária

Dose de remédio amargo

Um médico que vinha ministrando alta dosagem de um remédio, de repente, sem mais, baixa a dosagem dizendo ao doente que tinha pensado melhor. A dosagem anterior custava caro, além de o remédio ter gosto horrível. A nova dosagem, apesar de ser um pouco mais barata, continuava cara e com gosto ruim. Neste caso, o doente tanto pode ficar contente com a nova dosagem como ficar com a dúvida de se o médico não poderia ter baixado ainda mais a dose de um remédio caro e horroroso. Esse dilema que envolve confiança pode se reproduzir no caso da taxa básica de juros da economia, a Selic, sob pressão de Lula. O drama não está em ela ter chegado aos atuais 13,75% ao ano, mas em, de repente, apenas por pressão pública de diversos palpites, o Banco Central baixar a taxa, afetando exatamente a credibilidade de um processo sob sua guarda exclusiva, que, além de racional, tem muito de psicologia coletiva. Depois será apenas chorar o leite derramado, pois quem brinca com fogo pode se queimar.

Alberto M. Dowell de Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

Contas públicas

Nova regra fiscal

A fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que apresentará uma nova regra fiscal até março, de fato, é bem coerente. E, se for realidade, pode significar uma retomada gradual e contínua da atividade econômica e dos investimentos internacionais no Brasil. O que preocupa, contudo, é que não se fala em enxugamento da máquina pública. Ao contrário, as ideias sempre caminham no sentido do aumento da arrecadação. Não é razoável, por exemplo, que, em caso de conflito administrativo e não havendo entendimento majoritário sobre o assunto em questão, a vitória seja dada ao lado mais forte da disputa, no caso, o Estado brasileiro.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

Vacinação

Combate coletivo

O governador de São Paulo derrubou a obrigatoriedade do passaporte de vacina contra a covid-19 no Estado. O governador precisa se convencer de que a covid (e outras endemias) se combate coletivamente. Toda a população deve estar vacinada, inclusive ele. O povo tenderá a fazer o que o governo sinalizar. Se o governo demonstrar frouxidão na campanha de vacinação, o resultado será favorável à permanência do vírus (e de suas variáveis) entre nós. Decisão estulta do governador.

Rubens Pellicciari

rubensp@mesquitaneto.com.br

São Paulo

*

CHUVA EM SÃO PAULO

Até quando o prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, acha que o cidadão paulistano vai aguentar os buracos, os semáforos e os alagamentos da cidade? Está insuportável!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

MAQUIAGEM MALFEITA

Nesta terça-feira, 14/2, houve uma nova enchente em partes do município de Petrópolis, e a próxima está por vir. Até hoje as obras realizadas foram pífias e somente atingiram o Centro Histórico, uma maquiagem malfeita. As causas são as mesmas desde as cartas de advertência do imperador d. Pedro II: relevo acidentado, desmatamento e construção em áreas de risco, lixo dos rios e acrescente-se também uma provável corrupção com o dinheiro que chega para ajuda. Ninguém merece essa cultura do egoísmo que perdura nos políticos e uma parte da população que desrespeita a própria cidade e não colabora com a limpeza dos rios.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

ESTRUTURA PARA CARNAVAL

A Prefeitura de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, espera 700 mil visitantes no carnaval de 2023. Uma perguntinha só: tem estrutura para isso?

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

‘ME DÁ UM DINHEIRO AÍ'

Como a grande realização política que se espera dos próximos meses é a reforma tributária, urge a formação de um bloco revivendo o samba de Ivan Ferreira Me Dá um Dinheiro Aí. Especialmente porque o mesmo revela quem vai pagar a conta –”Ei, você aí...” –, que é para o povo ir se acostumando com o enredo. Já sobre o assunto da pretensa felicidade que esse dinheiro a mais irá comprar, será preciso elaborar um novo samba inspirado na “metáfora da picanha”. Nunca antes na história deste país metáforas foram ofertadas ao povo brasileiro com tanta fartura. Não irá faltar um compositor que irá se oferecer para cantar em verso e prosa sobre o maravilhoso momento em que vivemos. Obviamente, inspirado pela “Lei Rouanet”. Se precisar fundamentar sua poesia, fica a sugestão do filósofo alemão Immanuel Kant em sua obra Crítica da Razão Pura, analisando os desejos e as vontades, convidando-nos à reflexão sobre as nossas escolhas.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

DIVERGÊNCIAS ECONÔMICAS

Com a proximidade do carnaval, o noticiário sobre outros assuntos vai ficando cada vez mais frágil, principalmente nos veículos impressos do jornalismo. Mesmo assim temas como economia e gestão pública não deixam de ocupar espaços mais importantes desses órgãos tradicionais da mídia. É o caso da atual divergência entre o presidente da República, Lula da Silva, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o tema dos juros entre nós. Essa atual realidade faz-nos lembrar quando o avô do atual dirigente do Banco Central também tinha fortes divergências com os dirigentes governamentais do seu tempo, fato que se repete agora décadas depois.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CAMISA DA SELEÇÃO

É incrível que em ano de Copa do Mundo no momento de maior expressão da democracia brasileira que é na eleição direta, um brasileiro, qualquer que seja ele, esteja sendo julgado, e até condenado por muitos, por utilizar uma camisa com a bandeira nacional. Como se isso fosse um direito exclusivo de uma parcela menor da população e não o direito de todos os brasileiros. Triste polarização que nos priva do uso das lindas cores do nosso Brasil.

José Teodoro de Souza Junior

jtsj2002@hotmail.com

São Paulo

*

CLIMA DE BARATAS TONTAS

Eliane Cantanhêde chamou de clima de baratas tontas as discussões entre economistas sobre metas de inflação e taxas Selic que estão nas manchetes dos jornais e noticiários desde que Lula atacou as diretrizes do Banco Central (Estado, 14/2, A8), apontadas por Roberto Campos Netto, que carrega o peso do nome do avô, o economista ultraliberal apelidado de Bob Field, por sua fidelidade ao pensamento de Wall Street, nos tempos da ditadura. Muita água e muitos anos se passaram, mas o debate continua sobre como conduzir a economia, equilibrada entre seus postulados clássicos e as demandas sociais num país em crescimento. Caminhamos em zigue-zague, sem uma diretriz baseada no bom senso, voltada aos interesses de toda a Nação, sem ranço ideológico e concurso de beleza entre economistas.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

PALANQUE DA VILA EUCLIDES

Direto e consistente o raciocínio de Rolf Kuntz (Lula 3, o Banco Central e o velho palanque, 12/2, B4), em que identifica no presidente os mesmos arroubos do nascente sindicalista de mais de quatro décadas atrás. Nós, que assistimos a tudo aquilo, lembramos que, acertando ou não, seu ativismo de então não trazia consequências, diferente de hoje, quando o governo do País está em suas mãos. O que o líder sindical dos anos 1970 ousava dizer impunemente poderá desencadear a crise e o caos se dito hoje pelo chefe do governo. Ainda mais: Lula precisa compreender que, na sua idade, não terá mais tempo para reverter enganos que vier a cometer; aí, adeus ao projeto de reeditar no Brasil a volta por cima dada por Nelson Mandela na África do Sul. Melhor esquecer Vila Euclides.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

JEITO LULA DE GOVERNAR

Na festividade de comemoração dos 43 anos da fundação do PT, Lula discursou, chorou, elogiou José Dirceu e disse que voltou para governar do seu jeito. O jeito de Lula governar já é conhecido e quem fez o “L” vai se arrepender amargamente.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

EXPECTATIVAS

Não concordo com o leitor Arcangelo Sforcin Filho (Fórum dos Leitores, 15/2, A4), porque não é um desenho que vai fazer o presidente Lula e seus conselheiros entenderem a real situação do País. Temos que admitir que Lula superou as expectativas de quem nele votou para tirar Bolsonaro do poder. Está sendo muito pior do que imaginávamos.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

AVISEM QUE ELE GANHOU

Está passando da hora de algum petista mais equilibrado dizer a Janjo que a eleição já foi decidida; avisem que ele ganhou. Precisa começar a governar com a cabeça e não com o fígado. Esse cara não vai concluir o seu mandato, percebe-se que ele está descontrolado, parece mais um aloprado ambulante. Vai mais viajar que governar.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

JUDICIÁRIO REMOTO

Que o Poder Judiciário brasileiro é lento, burocrático, cheio de mordomias, etc., disso todo brasileiro já sabia. Que eles querem receber o salário sem trabalhar, aí, já é novidade. O Judiciário é o único setor em que a epidemia ainda não acabou.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

RAINHA DO ROCK VERDE-AMARELO

Depois da rara aparição de Rita Lee em foto de Roberto de Carvalho, no Instagram, informando que está curada do câncer de pulmão descoberto em 2021, seus milhões de fãs, aliviados com a boa nova, enviam vivas, votos de boa saúde e longa vida à rainha do rock verde-amarelo. E uma sonora vaia ao câncer.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO

A crônica de Ignácio de Loyola Brandão (Viver sem ela?, 12/3, C9) também mexeu comigo. Rosa, que trabalha em casa há 32 anos, esteve conosco nos momentos alegres e tristes, e nós com ela em momentos importantes da vida dela. Ela me manda mensagem para saber se está tudo bem, se tomei os remédios, etc., sempre com muito carinho e atenção.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

‘REINO QUÂNTICO’

O cinema se volta ao “reino quântico” em filme da Marvel com o Homem-Formiga (Estado, 14/2, C1). Entretenimento à parte, vamos ver o quanto a película contribuirá para esclarecer ou confundir ainda mais o que a dimensão quântica tem (e não tem) a ver com o mundo macroscópico em que vivemos. Em tempos de “coach quântico”, qualquer ficção parece se tornar realidade.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas