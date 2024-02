Segurança pública

Não deverá ser difícil descobrir quem facilitou a fuga de dois detentos ligados ao Comando Vermelho de uma prisão de segurança máxima do Rio Grande do Norte. Deve haver ao menos um responsável pela vigilância registrado no dia e na hora da fuga. Saíram pela porta? Pularam a janela? Serraram as grades? Como foi, mesmo, que conseguiram fugir? É óbvio que a fuga deve ter tido a participação de agentes internos. Contudo, o mais importante não parece ser a fuga em si, que não é extraordinária. Inusitado é o destaque que o caso vem recebendo nos meios de comunicação, coincidente com a recente aprovação, na Câmara dos Deputados, de proposta que extingue as “saidinhas”, em trâmite agora para votação no Senado. A referida fuga acontece em meio à pressão de vários setores por endurecimento de penas e liberação do porte de armas, vocalizada no Parlamento pela chamada bancada da bala. Já a nomeação de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça decerto contraria esse movimento, por sua abordagem socialmente progressista e pelo perfil dos auxiliares mais próximos que escolheu. Daí por que soam tendenciosos certos comentários que buscam associar o episódio da fuga a uma suposta desestabilização do ministro.

Fuga de presídio federal

Bem-vindo, ministro Ricardo Lewandowski, aos noticiários de todo o Brasil.

Lula no Egito

Vergonha para o Brasil

O insuspeito presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em viagem ao Egito ontem, disse que “o Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque de Israel e ao sequestro de centenas de pessoas”. Mentira. O governo brasileiro e Lula da Silva demoraram a tratar o Hamas como grupo terrorista e só o fizeram por causa das críticas que receberam depois do atentado de 7 de outubro em Israel. Lula disse, ainda, que “não tem nenhuma explicação o comportamento de Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, estar matando mulheres e crianças”. De onde ele tirou essa informação? Israel está se defendendo de uma facção que tem por finalidade extinguir o povo judeu. Por que o sr. Lula da Silva não diz que o seu amigo Vladimir Putin está matando mulheres e crianças na Ucrânia pelo simples capricho de anexar terras ao seu território? Alguém ouviu alguma palavra do sr. Lula da Silva recriminando o seu colega de “democracia relativa”? Lula se especializou em ir para o exterior e envergonhar o País com suas declarações estapafúrdias.

Ataque a navio

Na segunda-feira (12/2), um navio pertencente a uma empresa grega que transportava milho produzido no Brasil com destino ao Irã – país patrocinador de terroristas e aliado do governo Lula – foi atacado pelo grupo rebelde Houthis no Estreito de Bab al-Mandab (“portão das lágrimas”), que une o Mar Vermelho ao Golfo de Áden. Certamente, o presidente Lula deve ignorar o fato ou minimizar a questão, já que os terroristas Houthis, do Iêmen, são inimigos ferrenhos de Israel e o Irã, um país amigo e, agora, integrante do Brics.

Orçamento

Mal-estar social

Muito instrutivo o artigo de Roberto Macedo Brasil: o Estado do bem e do mal-estar social (15/2, A4). Orçamento é tudo, em termos de finanças públicas. Há que buscar as causas do mal-estar! O “bem-estar” vem do populismo nativo e “despesa obrigatória” do nosso colonial patriarcalismo. A única saída é uma ampla reforma política, mas esta já é uma outra história.

Amazônia

Ponto de não retorno

A informação de cientistas de que a Amazônia pode estar perto de sofrer transformações irreversíveis, com sérios efeitos para o clima mundial, é assustadora (Estadão, 15/2, A15). Cabe a nós, a geração que vive hoje este momento complicado, tomar providências para que nossos descendentes não sofram os impactos terríveis dessa mudança.

FUGA DE PRESOS

Penitenciária federal classificada como de segurança máxima permite a fuga de dois condenados do CV. A criminalidade no Brasil só será resolvida quando os governantes adotarem a estratégia implantada por Nayib Bukele, em El Salvador, ou a tolerância zero do ex-prefeito Rudolph Giuliani, de Nova York.

SEGURANÇA MÍNIMA

A falência da segurança pública no Brasil é tão grande que até em presídio de segurança máxima a segurança é mínima. Socorro!

CRIME ORGANIZADO

Achei muito prática a instalação da prisão federal de segurança máxima: era só escalar umas cerquinhas de arame e ir para a rua. Certamente não houve corrupção, os guardas devem ter ido desfilar em algum bloquinho e só voltaram depois. Piadas à parte, é muito ruim ver que para qualquer lado que se olhe tudo tem que ser refeito. Presídios que estão formando os futuros participantes do crime organizado, um Judiciário que custa muito e julga pouco, juízes e promotores que participaram da Lava Jato sendo condenados por erros que fizeram e os réus, soltos, escolas públicas de má qualidade garantindo que pobres e pretos continuem pobres para que a classe dominante continue com todas as regalias. No nosso país o túnel não tem luz no seu fim.

TENTATIVA GOLPISTA

Eles gritavam com aquele ódio fabricado: os comunistas estão chegando, ganharão por urnas fraudadas. Brasileiros incautos acreditaram, amedrontaram-se, juntaram-se. E, em gestos tresloucados, aquele governo, do qual faziam parte também militares de alta patente, ameaçava, se reunia e organizava atos, fatos, minutas, infiltrações planejando um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Mas nem todo o comando das Forças armadas estava de acordo e nada saiu antes das eleições, como o planejado. Ainda houve uma tentativa golpista em 8/1, mas instituições e governadores se uniram em torno da democracia: não à ditadura!

TRAJETÓRIA ANTIDEMOCRÁTICA

Concordo plenamente com o editorial A semântica do golpe (15/2, A3), uma vez que, se o golpe fosse consumado, não estaríamos aqui discutindo a questão. Da mesma forma que não pudemos punir devidamente os que deram o golpe em 1964, pois a lei da anistia (Lei 6.683, de 1979) foi-nos imposta pelos criminosos ainda no poder. E o texto faz muito bem ao recordar a trajetória antidemocrática de Jair Bolsonaro, desde os primórdios de sua aparição pública, com planos de atentado com bombas a quartéis e sistema de abastecimento de água de Guandu. Importante será, se houver mesmo manifestações no dia 25 de fevereiro, que tais “apoiadores” sejam devidamente identificados, potenciais criminosos que também são.

A HORA DA VERDADE PARA BOLSONARO

Na década de 1980 o então capitão do Exército Jair Bolsonaro elaborou um plano para explodir uma adutora de águas no Rio de Janeiro, com croqui desenhado de próprio punho. Descoberto e levado a julgamento militar, levou apenas uma pena leve de expulsão da instituição. Na década de 1990 afirmou que o presidente Fernando Henrique Cardoso deveria ser fuzilado e que deviam matar 30 mil brasileiros. Nada aconteceu contra ele. Como deputado federal disse as maiores barbaridades em plenário, chegando a quase agredir fisicamente uma deputada petista. Novamente passou ileso de punição. Na votação de impeachment de Dilma Rousseff homenageou o torturador da ex-presidente. Ninguém o condenou pela fala infame. Em 2018 chegou à Presidência, no pior capítulo da história democrática nacional. Sua gestão, além de caótica e patética, se caracterizou por todo tipo de delinquências e torpezas. Quase todos os dias criava casos, fazia desaforos e abdicava de governar. O ápice da sua irresponsabilidade foi na pandemia, quando trabalhou em favor do vírus e contra a ciência, a vacina e a vida, resultando na pior tragédia da nossa história, com mais de 700 mil óbitos. Mais uma vez, nada lhe foi imputado. Agora, quando o Brasil vê estarrecido a sua conduta criminosa em reuniões ministeriais, tramando um golpe de Estado, ainda há quem queira livrá-lo novamente de responsabilidade. Basta! Chegou a hora da verdade para Jair Bolsonaro. Prisão é o que ele merece.

IVES GANDRA MARTINS

Na entrevista com o renomado advogado Ives Gandra Martins (Estado, 6/2), ao ser perguntado sobre o 8 de Janeiro, ele respondeu: não foi golpe de Estado, porque além de não ter armas, não houve a participação das Forças Armadas. Foi, segundo ele, uma baderna semelhante ao que o PT e o MST fizeram na Câmara dos Deputados com destruição de dependências e punições próprias de uma baderna, e que a insistência do Supremo Tribunal Federal (STF) de que foi um golpe fracassado não resiste aos fatos. Não querendo puxar para um lado ou outro, coloco-me na condição de espectadora dos fatos, e o que vejo é seletividade dos fatos tendo em vista o governo que por ora impera e que sempre foi partidário de invasões e violências. Como cidadã não apoio invasão e muito menos atos violentos, mas tenho visto que o advogado antes respeitado por suas posições hoje é sufocado pela esquerda. Lamentável.

‘ITER CRIMINIS’

A reunião ministerial do governo Bolsonaro realizada em 5/7/2022 vem sendo amplamente debatida, tendo sido rotulada por muitos como “golpista”. No entanto, uma análise jurídica mais aprofundada revela nuances importantes sobre o assunto. Os estudantes aprendem nas faculdades de Direito que, para a configuração de um delito, é seguido o caminho do crime, o “iter criminis”, que abrange as etapas de cogitação, preparação, execução e consumação. Pelo que se observa da referida reunião ministerial, é possível constatar que as manifestações ali presentes permaneceram na fase da cogitação ou, no máximo, na etapa de preparação. No entanto, de acordo com o Direito Penal, tais fases não configuram crime. Ademais, a apócrifa “minuta golpista”, além de não possuir validade jurídica, representa, quando muito, uma tentativa que, por sua natureza, não é passível de punição penal, uma vez que não houve execução. É importante ressaltar que questionamentos morais e éticos contidos na reunião podem e devem ser debatidos, mas essa é outra discussão.

OPERAÇÃO LAVA JATO

Sem estar viajando nas galáxias acompanho os fatos diuturnamente deste solo pátrio, inclusive pelos bons artigos do professor Denis Rosenfield. Entendo que o artigo O Brasil ao avesso (12/2) sugere haver um revisionismo injustificável da “salvífica” ação anticorrupção da Lava Jato, levado a cabo pelos superiores poderes do Judiciário em favor dos setores empresariais e políticos envolvidos. Os fatos que vieram à tona desmentem tal “narrativa”, pois que a infinidade de crimes processuais e legais cometidos pelos juízes e promotores dessa operação levaram à desmoralização do sistema judiciário além da derrocada de importante setor empresarial. Quem colocava, como eu, suas esperanças na ação regeneradora do nosso sistema judiciário sobre a política, teve a oportunidade de ser avisado do esquema deletério da Lava Jato pelo jornalista Reinaldo Azevedo, que, já em 2014, apontava para a instrumentalização política e ilegalidades da Lava Jato. É inconsequente centrar-se na “lacração” de ladrões sem focar no nosso sistema político e eleitoral, que, pela ausência da representatividade social (substituição do voto majoritário pelo distrital), fomenta um presidencialismo do achaque, catapultando ao espaço sideral os esquemas de chantagem e corrupção – R$ 53 bilhões de emendas anuais –, levando à ingovernabilidade e tensão entre os Poderes, na disputa por nacos cada vez maiores de poder e recursos, ao abrigo da responsabilização dos envolvidos.

COMBATE À DENGUE

Gostaria de parabenizar a Secretaria de Saúde de São Paulo pelos esforços no combate à dengue. Na manhã de quinta-feira, 15/2, fui à farmácia do bairro a pé e, na volta, me deparei com carro do SUS espalhando o fumacê para o combate ao mosquito causador da dengue, mas a fumaça veio em cima de mim e tive que fechar o nariz para respirar o veneno tóxico o menos possível. Sugiro realizarem esse fumacê em horários em que a população não circula pelas ruas durante o dia, escolhendo, por exemplo, da madrugada até as 6h para esse lindo trabalho, e avisarem a população para prevenir a exposição ao veneno nos horários do fumacê.

