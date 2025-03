Congresso Nacional

A ‘boiada’ passando

Congresso aprova novas regras para emendas parlamentares; falta de transparência é alvo de críticas (Estadão, 13/3). Já virou rotina: mais uma vez a sociedade brasileira, tão ciosa de seus valores futebolísticos e carnavalescos, vê a “boiada” passar pela passarela do Congresso Nacional. Refiro-me à incansável saga dos senhores parlamentares para ludibriar, com seus arrazoados e jabutis (estes também carnavalescos), as determinações do Supremo Tribunal Federal (STF), em especial do ministro Flávio Dino, sobre a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares orçamentárias. Unindo as bancadas de esquerda e de direita num objetivo apartidário, único e de grande interesse particular – não interesse social, nacional ou mesmo humano –, os senhores parlamentares não se vexam de, escancaradamente, manter seu firme propósito de se assenhorear de bilhões do dinheiro público quando, então, milhões de respingos dessa manipulação deverão molhar e irrigar interesses não tão democráticos, aliás, como se tem visto repetidamente. E, sim, não há regime político melhor que a democracia, mas os chamados democratas, estes sim, poderiam tentar se aprimorar e evoluir espiritual e humanamente.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

Caótico

Acompanhando o noticiário brasileiro, vê-se o Poder Executivo sem rumo definido; o Supremo Tribunal Federal anulando, em decisões individuais, condenações de réus confessos; e o Congresso Nacional mantendo o segredo nas emendas ao Orçamento, entre outras coisas. Assim cheguei à conclusão de que “nunca antes na história deste país” houve uma administração pública tão caótica!

Carlos Tullio Schibuola

São Paulo

Inflação

Capotamento

Fevereiro registrou a maior alta de inflação nos últimos 22 anos. De nada adianta o Banco Central pisar no freio do consumo aumentando a taxa básica de juros da economia, se o governo vai na contra mão e pisa no acelerador dos gastos. É o que acontecerá com a liberação do crédito consignado para o setor privado: vai gerar mais consumo e, por consequência, mais inflação. Quando um pisa no freio e o outro acelera, o risco de capotamento é iminente. É o que está preste acontecer com o País.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

Plano golpista

Julgamento marcado

Foi emblemático o ministro Cristiano Zanin, do STF, marcar para 25 de março o início do julgamento de Jair Bolsonaro e de outros acusados formalmente de tramarem um golpe de Estado. A data, que nomeia importante rua do comércio paulistano, é a da nossa primeira Constituição, de 1824, outorgada por Dom Pedro I. Que reforcemos a efeméride na memória e na prática.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

‘O mundo está atento’

Em 25 de março será dado o start para o julgamento de Jair Bolsonaro. A 1.ª turma do STF se reunirá para decidir se recebe ou não a denúncia elaborada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. A saga começou e “o mundo está atento ao que acontece no Brasil”, como postou o ex-presidente Bolsonaro em suas redes sociais após ler a longa denúncia. Ele só não esclareceu que a atenção do mundo está, isso sim, sobre o desenrolar da sua trama golpista. Seu destino está traçado, com ou sem a ajuda de Donald Trump e Elon Musk. A isso, sim, o mundo está atento.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

Educação

Cadê o nosso socorro?

A propósito do editorial É hora de acabar com o Perse (Estadão, 14/3, A3), como professor da rede pública de ensino, pergunto: quando virá o socorro financeiro a nós, docentes, para realizarmos eventos nas escolas? Cansei de tirar do próprio bolso o recurso para ter o prazer profissional e pessoal de ver um evento realizado e transformado em modo de aprendizagem.

Ricardo Machado da Silva

São Paulo

Fórmula 1

O Brasil está de volta

A estreia de Gabriel Bortoleto neste fim de semana constrói bases para um novo capítulo do Brasil na Fórmula 1. Ele será o 33.º representante do País na categoria. Depois de sete temporadas, voltamos a ter um brasileiro lá!

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília

ÁGUAS DE MARÇO

Se é fato que a justiça tarda, mas não falha, o Supremo Tribunal Federal (STF) surpreende positivamente e deve acelerar já neste mês o julgamento dos supostos golpistas de 8/1/2023. A partir de 25 de março, certamente serão turvas as águas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 denunciados, que podem na decisão do Supremo se tornar ou não réus. Mas, pelas evidências tornadas públicas desta investigação, o mais provável é que se tornem réus e condenados à prisão até o mês de setembro. A nossa sociedade espera que os denunciados sejam julgados e condenados implacavelmente à luz da nossa Constituição. Que sirva de lição para os fascistas e anarquistas de plantão: neste Brasil democrático, não há lugar para golpe de Estado.

Paulo Panossian

São Carlos

CREDIBILIDADE DO JUDICIÁRIO

Uma novela antiga ficou famosa e mobilizou a opinião pública com a seguinte questão: quem matou Odete Roitman? No último capítulo, claro, o crime foi desvendado. Pois bem, uma outra novela, esta na vida real, está mobilizando ou, pelo menos, devia mobilizar os cidadãos de bem: quem está matando a nossa crença na Justiça brasileira? O editorial Ainda há Ministério Público em Brasília (Estadão, 13/3, A3) é sobre isso. Um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), investido de poderes, não se sabe delegados por quem, está sendo questionado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet por “desmantelar integral e definitivamente a Operação Lava Jato”, como bem frisou o editorial. Um ministro. Uma caneta. Um estrago monumental. E, até agora, um silêncio absoluto e ensurdecedor por parte da Corte. Como diz o Estadão: “Espera-se que o Supremo, cioso de sua responsabilidade, reforme uma decisão monocrática, que atropela a lógica, os fatos e a própria crença da sociedade no sistema de Justiça”. Se o brasileiro deixar de acreditar na Justiça do seu país – e não estamos longe disso, basta ver os índices negativos atribuídos a todos os 11 ministros do STF – em que nós vamos acreditar?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

INSEGURANÇA JURÍDICA

Parabéns ao procurador-geral da República, Paulo Gonet que resolveu recorrer das decisões esdrúxulas e descabidas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli que, acintosamente, derrubou todos os andamentos processuais e investigatórios sobre o réu confesso Antonio Palocci, na operação Lava Jato. Toffoli fulminou todo o processado condenatório com base na (des)condenação do ex-presidiário Lula da Silva. Nessa esteira de benesses toffolistas, também conseguiram salvo conduto Marcelo Odebrecht, Raul Schmidt, Léo Pinheiro e o ex-governador Beto Richa, dentre outros felizardos da farra judiciária. É o STF dando o tom de quão grande é a insegurança jurídica no País.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

ELEMENTAR E ÓBVIO

Diante da crescente espiral inflacionária, o ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, Reinaldo Le Grazie, resumiu em uma única frase a grave situação do Brasil sob o (des)governo Lula 3: “O juro é alto no Brasil porque a dívida é alta, assim como o déficit é alto”. Elementar e óbvio, pois não?

J. S. Vogel Decol

São Paulo

NOVO CONSIGNADO

O governo, com criatividade, inventa um empréstimo consignado em que a garantia é o FGTS do tomador do empréstimo. Ora, não seria mais justo liberar o valor do empréstimo para saque no FGTS, sem juros e burocracias? O banco vai lucrar emprestando o seu dinheiro pra você mesmo e você, obviamente, é o trouxa do negócio. Genial.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

INFLAÇÃO

A inflação é teimosa (Estadão, 13/3, A3), mas o imortal e genial Carlos Drummond de Andrade deixou firmado que “a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade, não sente esta sede”. Isto posto, o Ministério da Economia, antes de falar o que andou dizendo atinente à inflação, deveria ler sobre os feitos e obras dos extraordinários Roberto de Oliveira Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, e colocá-los em prática. Estes conseguiram reduzir drasticamente a inflação deixada pelo, para dizer o menos, medíocre João Goulart. Summa observantia e com a devida vênia, ficam as modestas sugestões supracitadas. Então, posta em prática as lições dos citados economistas, voltaremos a ter uma inflação mínima.

Fernando de Oliveira Geribello

São Paulo

COMIDA NA MESA

Segundo pesquisa da Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo atual para suprir as necessidades do brasileiro deveria ser acima de R$ 7 mil. Com a palavra, o presidente que tem os pobres como prioridade desde quando entrou na política e nunca passou dos discursos.

Luiz Frid

São Paulo

INTERESSES DO ESTADO

A indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara revela uma preocupante subversão dos princípios republicanos que orientam a diplomacia brasileira. Em tempos de fragilidade institucional, tal escolha compromete a defesa da soberania nacional, submetendo os interesses do Estado brasileiro a uma lógica de vassalagem ideológica. A submissão incondicional ao governo de Donald Trump – cujas condutas afrontam valores essenciais da convivência internacional – coloca em risco a dignidade da Nação, reduzindo a política externa a mero reflexo de agendas personalistas. A tradição diplomática do Brasil, fundada no respeito à autodeterminação dos povos e na busca da paz, não pode ser deformada por vínculos familiares ou ambições sectárias. A prevalência desses fatores mina o papel do País como ator relevante no cenário global, expondo-nos à humilhação histórica de sermos coadjuvantes de interesses alheios à nossa própria identidade constitucional.

Luciano de Oliveira e Silva

São Paulo

AUSTERICÍDIO

A indicação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais não seria um austericídio ministerial?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

‘SINCERICÍDIO’

No discurso desastrado de 14 de março, durante evento em Sorocaba, a respeito do elevado preço do ovo de galinha, omisso sobre o preço dos ovos de Páscoa, igualmente elevado, Lula disse: “Alguém está sacaneando as galinhas. Essas galinhas que botam ovo, elas ficam trancadas, coitadas, ficam pondo três ovos por dia. Só comendo, bebendo água, pondo ovo. Não deixam a coitada descansar. Um ladrão passou a mão no direito de comer ovo do povo brasileiro”, arrematou o confuso presidente, em franco sincericídio. Desnecessário transcrever outras aleivosias e agonias, em respeito ao leitor. Híbridas ou não, indago: O que bebem e comem as coitadas e coitados do Planalto? Onde estão os seus ovos? Dá-lhe, Sidônio!

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

ELEIÇÕES 2026

O péssimo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está articulando nos bastidores para ser candidato a governador de SP em parceria com o atual governador, Tarcísio de Freitas, que disputaria a presidência do Brasil em 2026. Deus nos livre e guarde. Já tivemos, no passado, a lamentável dupla Bolsonaro e Dória, e vimos o imenso estrago que foi feito para SP e o Brasil. É preciso aprender com os erros e não repeti-los. A extrema direita é um verdadeiro câncer que está destruindo o mundo, com sua ideologia ultra reacionária, conservadora e antidemocrática, de destruição ambiental, concentração de renda, fim de direitos sociais e humanos. Para eles, é tudo para os ricos e nada para o povo. Temos de acabar com a extrema direita antes que ela acabe com o planeta.

Renato Khair

São Paulo

SEGURANÇA PÚBLICA

A violência e a insegurança nas cidades brasileiras obrigam os moradores a estarem sempre atentos contra roubos e assaltos de bandidos desconhecidos que surgem do nada. Assim, não sobra tempo e paciência para a população lutar contra os bandidos conhecidos de Brasília que surgem dos votos ou dos conchavos.

Carlos Gaspar

São Paulo

EDUARDO SUPLICY

O petista Eduardo Suplicy, deputado estadual por São Paulo e político há décadas, agora lança a brilhante ideia de criar um lugar seguro para usuários de drogas. O PT está sempre na vanguarda de proteger o ilegal. Deveria, sim, se preocupar para que os viciados tenham vida digna e não continuem como zumbis, deixando as famílias desesperadas. Suplicy, na boa, se aposenta.

Antonio Jose Gomes Marques

São Paulo

CRIMINALIDADE

Quando há acordo ou trato com a criminalidade, o que ocorreu em épocas pretéritas, não se mexe com ele. Nesse atual governo do Estado do Rio de Janeiro, isso não ocorre. A megaoperação empreendida pela Secretaria de Segurança Pública, na qual prendeu mais de 600 suspeitos de roubo e tráfico, vem corroborar tal assertiva.

Luiz Felipe Schittini

Rio de Janeiro

JUÍZO E FOCO

Neymar quebra o silêncio e diz que sentiu lesão 2 dias após virar madrugada na Sapucaí no Carnaval (Estadão, 10/3). Neymar, sem dúvida alguma, em forma e com a bola nos pés, é um grande talento – um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas, infelizmente, nunca teve o mesmo juízo e foco que permitiram que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi fossem maiores que ele. Ao participar do Carnaval lesionado, às vésperas de uma semifinal contra o Corinthians, demonstra pouco comprometimento com o clube e com a torcida que o recebeu de braços abertos. A vida pessoal de uma pessoa deve ser respeitada, desde que não interfira com a produtividade profissional, situação que deve ser aplicada a atletas de alto nível.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto