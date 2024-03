Congresso Nacional

Supersalários

O Estadão de 14/3 (A6) publicou matéria que diz que Fim dos supersalários economizaria R$ 3,75 bilhões/ano aos cofres públicos. Note-se: ao ano. Segue a matéria dizendo que em janeiro deste ano 1.965 servidores públicos federais receberam um salário maior que o do presidente da República; que no mesmo mês 77 funcionários da Câmara dos Deputados tiveram um contracheque maior que o do presidente do Congresso; e que no mesmo mês 15.704 juízes ganharam mais do que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). E continua: em 2023, 6.320 servidores federais receberam acima do teto, ou seja, receberam um salário cujo valor é maior que o do presidente da República; e nos Estados e municípios há casos idênticos. Importante: o teto salarial em janeiro foi de R$ 41.650,92 (salário de Lula, Rodrigo Pacheco e Luís Roberto Barroso). Há, porém, um projeto de lei que prevê acabar com os supersalários e tramita no Congresso desde 2016, mas está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Quem sabe um dia seja aprovado. Conforme o jornal, o total que seria economizado com estes supersalários em um ano daria para fazer o seguinte: financiar todas as ações do Ministério do Meio Ambiente, incluindo a fiscalização ambiental nos biomas brasileiros; e incluir 500 mil famílias no programa Bolsa Família. Há mais informações na matéria que nos deixam pasmos, mas, para não me alongar, acho que os dados que citei aqui já nos dão uma visão de para onde está indo o nosso dinheiro. Trabalhamos para sustentar isso tudo e, ainda, para pagar falcatruas. Enquanto isso, a fome se vê por toda a Nação. Incrível.

José Carlos

São Paulo

*

PL dos supersalários

Projeto de lei tramita desde 2016 e está parado no Senado? Sabem quando vai ser votado? Nunca.

Ariovaldo J. Geraissate

São Paulo

*

Fim de privilégios

Cumprimento o jornal pela reportagem sobre a economia possível com o fim dos supersalários (14/3, A6). Eis um excelente exemplo de como a imprensa pode ser um motor da modernização da sociedade. Mas, é importante destacar, os supersalários são apenas uma parte do dispêndio absurdo com alguns privilegiados do setor público, que precisa ser debelado o quanto antes. Igualmente, é preciso acabar com regimes diferenciados de aposentadoria para os servidores públicos, em geral deficitários e que pagam aposentadorias acima do teto válido para todos os cidadãos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. A aposentadoria não pode ser uma punição para algumas categorias privilegiadas, mesmo quando incorrem em desvios; não pode haver mais do que 30 dias de férias para nenhuma categoria específica; e as decisões judiciais precisam ser vinculadas, para que a Justiça seja aplicada de forma mais homogênea. O Estado de Direito, com direitos e deveres que são válidos para todos, sem exceção, tem de prevalecer sobre um sistema jurídico de privilégios. A economia para o País seria muito superior, mas, além disso, haveria paz para os cidadãos e o sentimento de justiça se instauraria novamente na Pátria.

Airton Reis Júnior

São Paulo

*

Política econômica

O preço dos alimentos

Lula chama cinco setores do agro para reunião em momento de alta da inflação de alimentos (Coluna do Estadão, 14/3). Além de interferir nos preços dos alimentos, na Petrobras e na Vale, o presidente Lula precisa interferir nos preços dos medicamentos, da energia elétrica, da água, do gás e, se não for pedir muito, nos seus gastos pessoais e turísticos, nos dos ministros, de todos os políticos, nas obras paradas e inviabilizadas e nas taxas abusivas dos bancos. Não deveria, mas gostaria que interferisse também no preço da cerveja, para que a classe média não gaste tanto quanto ele diz que gasta e se preocupa.

Carlos Gaspar

São Paulo

*

José Dirceu

Demonstração de poder

A comemoração do aniversário de José Dirceu (Estadão, 15/3, A8) buscou demonstrar sua força para voltar ao comando do PT. Não há dúvida de que se trata de uma reabilitação temerária tanto para o governo como para o PT. Certamente, ele vai contribuir para piorar ainda mais a avaliação do governo Lula, que já anda capenga. Dirceu foi condenado e preso no mensalão e na Lava Jato. Fica a pergunta: será que ele não vai protagonizar mais um escândalo de corrupção no País? Expertise para isso não lhe falta.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

*

GOVERNO LULA 3

O Brasil se lembra muito bem da época em que o PT nadava de braçada nas empresas estatais. Todo mundo se lembra das lambanças da madame ex-presidente Dilma Rousseff, que quase quebraram a Petrobras e a Eletrobras. O País todo se lembra de cor e salteado da Operação Lava Jato, das confissões dos diretores petistas, das prisões, do dinheiro roubado sendo devolvido. O Brasil e o mundo se lembram de o presidente Lula da Silva estrebuchando antes de finalmente se render e ir para a prisão. Ninguém esqueceu e Lula não vai descansar enquanto não reprisar esse filme. Todo mundo sabe como vai terminar o Titanic do Lula 3.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

VISÃO MÍOPE DE LULA

A visão míope do sr. Lula da Silva é de estarrecer. Como era de se esperar, a retenção dos dividendos da Petrobras provocou queda de suas ações na bolsa, e causou enorme prejuízo ao País. Se as ações caem, por óbvio, afugenta os investidores, e se ninguém compra mais suas ações, a empresa não cresce e não terá recursos para investir. Não tendo dinheiro para tocar seus projetos, deixará de gerar emprego e renda ao País. Foi o caminho trilhado pela PDVSA da Venezuela, uma das maiores petroleiras do mundo, que hoje virou sucata. A Petrobras, para sobreviver numa economia de mercado, precisa e muito pensar nos acionistas. Mas parece que o sr. Lula quer mesmo é destruí-la para recomprar barato suas ações e transformá-la 100% em companhia estatal. É o seu sonho de consumo.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

*

DIVIDENDOS DA PETROBRAS

Gostaria que o sr. Jean Paul Prates e conselheiros indicados pelo governo do PT explicassem, após decisão de não pagarem dividendos, o que irão fazer com os R$ 49,3 bilhões não distribuídos. Essa retenção causou uma perda de R$ 55,3 bilhões. E a Previ, concorda?

Tania Tavares

São Paulo

*

SENSAÇÃO DE DESCONFORTO

É uma sensação de grande desconforto. Estamos falando da maior empresa do País que, contrariamente a outras grandes empresas, não definiu sua política de dividendos em seu estatuto. Decide pagar seu dividendo anual de forma que surpreende o mercado e perde 10% de seu valor. Um senhor que foi eleito para chefiar o Poder Executivo e que não tem nada a ver com a administração dessa grande empresa dá uma série de pitacos. Seu partido que tem menos ainda a ver com essa empresa começa a discutir a troca do presidente daquela empresa. O mesmo chefe do Executivo não gosta da lei que privatizou a Eletrobras e consegue atrapalhar não aceitando essa lei. O mesmo senhor também não gosta de uma lei que abriu o mercado de saneamento básico ao capital privado e faz o possível para atrapalhar, e consegue. Ele tem um amigo que já fez muito estrago na economia colaborando com a maior crise da economia da história do Brasil, mas como ele gosta muito dele, tenta nomeá-lo para a presidência de outra grande empresa, pouco importando se é incompetente. A Lei das Estatais, que as protege do assalto de políticos, é alterada para permitir esses assaltos. É duro olhar nossos filhos e netos e sonhar que eles terão um futuro risonho. Haja coração!

Aldo Bertolucci

São Paulo

*

LULA FAZ MAL AO BRASIL

No editorial Lula é isso aí (13/2, A3), já quase ao final, uma frase é marcante no meu entendimento: “O fato de que isso esteja acontecendo (interferência do governo) a olhos vistos nas duas maiores empresas do País, que não apenas possuem o maior peso na Bolsa de Valores, como sustentam a balança comercial brasileira, revela o mal que faz Lula ao Brasil”. É isso, Lula faz mal ao Brasil. Eu já fiz um exercício criativo tentando imaginar o que seria um Brasil sem Lula, livre desse populismo barato e dessa enganação que é se vender como o pai dos pobres, quando ele é na verdade o algoz dos pobres. Lula faz mal ao Brasil, fez mal ao Brasil nos dois primeiros mandatos, está fazendo um mal pior neste terceiro, e espero que o povo brasileiro esteja atento para que não faça ainda pior com um quarto mandato. O Brasil não suporta mais o mal chamado Lula.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

FOME ZERO

Lula perguntou se o mercado não tem pena de quem passa fome. Pergunta estranha, pois após 20 anos do lançamento do programa Fome Zero, por ele mesmo, era de se esperar o fim da fome. Se ainda há gente passando fome Lula, o problema são os seus programas, e não a Petrobras ou o mercado.

Ely Weinstein

São Paulo

*

POLÍTICAS SOCIAIS

As constantes interferências do sr. Lula da Silva na gestão das empresas Petrobras e Vale desrespeita a lei das SAs como também a relação das empresas com os seus acionistas, que investem contando com gestões eficientes, responsáveis, profissionais e consequentemente lucrativas. Tentar colocar as carências das populações de rua e a ausência de políticas públicas para famílias carentes na expectativa de justiçar a sua interferência direta nos rumos dessas empresas é totalmente incoerente e desastroso. O sr. Lula da Silva se diz tão preocupado com os moradores de rua e as carências da população pobre porque mesmo após cinco gestões do PT na Presidência ainda mantém principalmente nos Estados do Nordeste, seu berço eleitoral, o maior números de famílias vivendo às custas do Bolsa Família. Será que para o sr. Lula é mais conveniente manter essas pessoas na linha de pobreza, na carência e vivendo de esmola do seu governo em troca de votos? Trabalhe efetivamente e foque nas carências dessas regiões pobres, em vez de investir nos países dos seus camaradas, propiciando a essa população educação, habitação, saneamento, saúde e infraestrutura adequada.

Carlos Sulzer

Santos

*

CREDIBILIDADE DO IBGE

Ao consultar o site do IBGE na terça, 12/3, a manchete informava que a inflação do mês de fevereiro foi de 0,83%, alardeando que esse valor era 0,41% inferior ao do mês anterior de janeiro. Gostaria de retificar essa última informação, já que na realidade o valor da inflação de fevereiro foi superior 0,41% à do mês de janeiro. Depois que o economista Marcio Porchman foi nomeado presidente do IBGE, estranhos acontecimentos desse tipo vêm se repetindo no que costumava ser o órgão mais confiável do Estado brasileiro. Já se começa a sentir os efeitos da “contabilidade criativa” do dr. Porchman. A ministra Simone Tebet deveria ficar mais atenta.

Luigi Petti

São Paulo

*

PREFEITURA DE SÃO PAULO

A oito meses das eleições para a Prefeitura paulistana, o que se vê no horizonte na disputa pela cadeira da quarta maior metrópole do planeta, a mais importante e rica capital do Hemisfério Sul, é a deletéria polarização entre o bolsonarismo e o lulopetismo, como uma espécie de “terceiro turno” da eleição presidencial de 2022, como relata o editorial Azar dos paulistanos (13/3, A9). Assim como fez grande falta nas eleições presidenciais uma terceira via equidistante dos extremismos radicais de esquerda e de direita, o mesmo se dá na corrida pela Prefeitura. Pobre São Paulo.

J. S. Decol

São Paulo

*

ELEIÇÕES EM PORTUGAL

Os portugueses têm toda razão e todo direito de estarem fartos de corrupção e de rejeitarem todos os que a representem. O combate à corrupção é uma causa internacional. A amizade entre Brasil e Portugal continuará forte e inabalável seja quem for que vierem a eleger.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

DONALD TRUMP

O crescimento da candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos tem sido associada a uma deterioração da democracia americana. No entanto, sua possível reeleição pode na realidade sinalizar a solidez da democracia americana, em que a própria indicação do candidato presidencial é precedida por prévias realizadas em cada Estado, mediante processo de escolha de que participam delegados com militância no partido. Diferentemente do que acontece quando candidaturas são definidas por caciques da agremiação, e as alianças podem até contrariar o programa e as expectativas da militância. Digno de nota que lá o candidato pode concorrer mesmo se estiver preso, desde que a candidatura corresponda à vontade da maioria de seus correligionários. E pode ser eleito, caso corresponda ao desejo da maioria do eleitorado, de acordo com o voto por cada um depositado na urna. Agora, se a preferência por Trump sinalizaria uma crise no seio da sociedade americana, isso já é outra história, a ser estudada à luz de exemplos semelhantes de crescimento da direita, como recentemente verificado em Portugal.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

*

SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DE ISRAEL

O serviço de inteligência militar de Israel constatou que o grupo terrorista do Hamas construiu na Faixa de Gaza mais de 500 quilômetros de túneis sob igrejas, prédios, hospitais, escolas, casas, alguns com mais de 2 metros de largura e até 18 metros de profundidade, e que depois de descobertos foram invadidos pelas forças israelenses, inclusive com a morte de chefes do Hamas. É inexplicável, inadmissível, impensável como esse mesmo serviço de inteligência, sempre eficiente, preparado, comprometido, praticamente infalível, não tenha descoberto e se antecipado aos ataques de 7 de outubro passado e, o que é ainda pior, não tenha percebido, localizado e acompanhado a construção desses túneis que levaram muitos anos para serem construídos. O sr. Benjamim Netanyahu deve essas explicações ao povo israelense, mas em especial a todos os que tiveram seus familiares sequestrados e mortos, bem como a todos que ainda estão com seus familiares sendo feitos reféns do Hamas.

Mario Miguel Rua Zuferey

Jundiaí

*

TIKTOK

A aprovação no Congresso dos Estados Unidos obrigando o TikTok chinês a vender suas atividades em solo americano para uma empresa local, de capital americano, pode abrir um precedente, e o Facebook, o X, o LinkedIn e outros podem ser obrigados a vender suas atividades, no Brasil, para empresas brasileiras. Uma ótima iniciativa. Vai ser uma briga muito boa.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

PREOCUPAÇÃO SOCIAL

Parabéns ao advogado Nicolau da Rocha Cavalcanti pelo artigo ‘Non ducor, duco’ (13/3, A4). Artigo bastante animador e estimulante para que possamos tomar as rédeas de nossa preocupação comunitária e social. O importante é não ser influenciado por tantas coisas negativas que vemos todos os dias, mas sim transformar o ambiente de forma positiva.

Marco Lima

São Paulo