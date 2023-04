Lula na China

Do arrogante ao pretensioso

Primeiro, nós, brasileiros, viramos chacota mundial com um presidente da República arrogante, boca suja e inconsequente que buscou trocar nossa democracia por uma tirania. Agora, novamente, seremos motivo de escárnio diante das declarações do presidente Lula da Silva, ao dizer publicamente em Xangai que perde horas de sono buscando entender por que os países usam o dólar como referência monetária no comércio internacional. Se Lula conhecesse um mínimo do sistema monetário internacional e as razões da predominância da moeda americana, não falaria tamanha bobagem. Não satisfeito, negocia que o comércio e investimentos entre Brasil e China sejam lastreados em real e yuan, mais uma vez demonstrando ignorância dos pré-requisitos funcionais de moedas para esse tipo de transação. E, enquanto o presidente Lula pretende um protagonismo mundial, o Brasil vive a realidade da fome, as vagas de trabalho escasseiam no País e o atendimento à saúde e a educação continuam precários como sempre. Tirania e empáfia à parte, continuamos aguardando um estadista que nos devolva a esperança.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Recado ao Brasil

Qual é a justificativa da presença do sr. João Pedro Stédile na comitiva oficial brasileira que foi à China? Em que contribuiu? O recado é para o Brasil: o governo optou por apoiar invasões de terras.

Maria Isabel Petrilli

mpetrilli@uol.com.br

São Paulo

*

Questão fundiária

Invasões do MST

O “Abril Vermelho” chegou, e os produtores rurais brasileiros estão preocupados com as invasões do MST. Muitos estão contratando engenheiros agrônomos para aferir a produtividade de seus imóveis, gerando com isso gastos desnecessários. Em afronta ao Estado Democrático de Direito, Lula disse certa vez que o MST até fazia um favor ao governo de invadir, porque assim facilitava o trabalho do Incra para desapropriar a terra. Esta é a contribuição de Lula e do Partido dos Trabalhadores para o agronegócio brasileiro: insegura jurídica. O MST não só reivindica terras para a reforma agrária, mas está se valendo das invasões para pressionar o governo por cargos no Incra, justamente o órgão encarregado das desapropriações. Não será, portanto, surpresa para ninguém se o presidente Lula indicar algum líder deste movimento para fazer parte de seu governo. Com efeito, estará levando para dentro dele o crime.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

Reforma tributária

Modelo injusto

As propostas de reforma em tramitação atualmente tratam da forma de tributação, e seus arautos proclamam a necessária simplificação da taxação do consumo. No entanto, é fundamental que, antes disso, se decida o que tributar. De fato, cerca de 70% da carga tributária atual recai sobre o consumo, ou seja, sobre 100% da renda do trabalhador. Sobre importações e exportações, mal chega a 3%; sobre a propriedade imobiliária, a 7%; e diretamente sobre a renda das pessoas, a 20%, visto que o Imposto de Renda sobre dividendos é cobrado das empresas (o Imposto de Renda Pessoa Jurídica), que, por sua vez, o incluem em seus preços. Afinal, queremos manter esse modelo altamente regressivo e injusto?

Antonio Augusto d’Avila

avilapoa@uol.com.br

Porto Alegre

*

Justiça e segurança

Os bens de André do Rap

Eu nunca imaginei que viveria um dia no Brasil tamanha decadência ética, moral, cívica e jurídica. Se não bastasse o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello ter libertado o narcotraficante André do Rap, mesmo ele tendo uma ficha corrida quilométrica, apontado como um dos líderes do PCC, agora a Justiça determinou que sejam devolvidos a ele um helicóptero, uma embarcação de 60 pés, dois luxuosos imóveis em Angra dos Reis, um Porsche 2016, quatro jet-skis, quatro computadores e 33 telefones celulares, tudo adquirido com o lucro do narcotráfico. Resta saber se, para receber os bens de volta, o proprietário deverá se apresentar. Será uma ótima oportunidade para prendê-lo novamente, já que está foragido.

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PARA VIRAR A PÁGINA DA DESTRUIÇÃO AMBIENTAL

O Brasil deveria convidar a China para participar dos esforços para salvar a Floresta Amazônica. A China agrediu muito seu meio ambiente durante muito tempo, mas já começou a reverter essa situação. O Brasil ainda precisa virar a página da destruição ambiental em nome do progresso para o desenvolvimento sustentável. A China poderia compensar a falta de generosidade dos Estados Unidos e fazer um grande aporte de recursos no Fundo Amazônia. E poderia também investir na implantação de estações de tratamento de esgoto.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

PROMESSAS DE PALANQUE

Basta criar uma comissão quando não se quer resolver uma situação, como dizia um falecido político e meu parente. Pois não é que após o ataque de Blumenau por um maluco, que deveria estar em tratamento, o governo federal se propôs a criar uma comissão que, acreditem, em 90 dias irá elaborar um plano de atuação com reuniões semanais? E a questão do desmatamento na Amazônia, que só aumenta? E observem que estamos em época de chuvas no Cerrado. Onde está o plano de governo para seu combate? O desmatamento está intimamente ligado ao crime organizado, e igualmente não existe um plano de governo para o seu combate. Como pode o governo pretender ser o pacificador da guerra entre a Ucrânia e a Rússia quando não se tem um plano de governo para pacificar as favelas e o tráfico de drogas, combater o contrabando de madeira ilegal e a extração ilegal de ouro e pedras preciosas, bem como tratar a questão social que envolve o povo ribeirinho que lá está? E sem segurança não temos turismo. Um recurso maravilhoso para um país repleto de atrações turísticas que não se pode explorar. Pois é, enquanto o trem da alegria passeia pela China, com Marina Silva, constatamos que tudo não passou de promessa de palanque.

Jose Rubens de Macedo Soares

joserubens@jrmacedoadv.com.br

São Paulo

*

‘FOLLOW THE MONEY’

Acompanhamos o descalabro em que está nossa floresta devido ao desgoverno que se encerrou em 31/12/2022. Nas ações de destruição dos equipamentos pesados e aeronaves (aviões e helicópteros) encontrados no garimpo ilegal, precisa usar inteligência, levantar o número de chassis de cada equipamento e percorrer o caminho de volta até o fabricante. Com isso estará sendo aplicada a máxima “follow the money”. Só assim teremos o combate efetivo aos descalabros tão fartamente veiculados pela mídia.

Márcio Marcelo Pascholati

marcio.pascholati@gmail.com

São Paulo

*

CADEIRA DA PRESIDÊNCIA

Alckmin evita sentar na cadeira de Lula ao assumir a Presidência pela terceira vez (Estado, 14/4). Tem coluna dorsal, muito elegante.

Mariley Sant’Anna

marileysantanna@gmail.com

São Paulo

*

MÓVEIS PARA O LAR

Se o Brasil ficou indignado com o sofá de R$ 65 mil e com a cama de R$ 42 mil que a impulsiva primeira-dama, Janja, comprou para o seu lar, saiba que na mesma lista constava a compra de uma mesa de R$ 200 mil, segundo colunista do UOL. Na luta do rochedo com o mar, Rui Costa, ministro da Casa Civil, argumentou que o valor alto de móveis poderia repercutir mal para o governo. Em contraponto, a perdulária Janja, tal qual Pilates (ou “joão-sem-braço”?), disse que “os móveis passariam a ser do acervo do Palácio”. Janja, “quem nunca comeu melado, quando come se lambuza”. Calce as sandálias da humildade. “Ainda que a compra obedeça o devido processo licitatório, isso é uma vergonha, é imoral!”, está a gritar o brasileiro assalariado, dono dessa terra, o rei no meio dessa gente tão modesta. A mesa está posta. Compra ou não compra? Voto pelo indeferimento do pedido, por total insensatez.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DILMA NO BANCO DO BRICS

Dilma Rousseff, na solenidade de sua posse como presidente do Banco dos Brics, parecia não acreditar no que estava acontecendo. Dava para notar no seu rosto que ela estava meio atordoada. É muito provável que pela sua cabeça passou a seguinte pergunta: “Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?”. O seu discurso parecia discurso de alguém que recebe a missão de administrar uma cooperativa de crédito. Eu acredito que ela jogará o chapéu brevemente. Tomara que ela consiga driblar pelo menos uns cinco meses, dá para trazer um dinheirinho bom. O salário compensa. É um negócio da China.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Brasília

*

TAXA SELIC

Em relação a Roberto Campos Neto, Lula age como cão bravo que ladra preso à coleira. Deveriam Roberto Campos e sua equipe perguntar explicitamente a Lula qual o valor da taxa de juros este deseja. E aplicá-la.

Pedro Barbosa

pedro.barbosa320@gmail.com

São Paulo

*

INCERTEZAS POLÍTICAS

A criação de dois blocos, ou superblocos, como queiram, em nada, para variar, vai nos beneficiar, portanto tanto faz como tanto fez. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, não foi com a intenção de “chantagear o governo”, e ele disse que se diverte com as narrativas criadas. Enquanto Lira se diverte, a angústia toma conta de uma nação “descontente”, porém amordaçada após as prisões de 8/1. Nessa hora de apreensão, de incertezas políticas e se “pelando” de medo da Justiça, ficamos a pé e sem rumo, à mercê da própria sorte. Espero que um dia, não muito distante, passamos fazer valer o ditado popular de que “quem ri por último ri melhor”.

Sergio Dafré

Sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

LEWANDOWSKI APOSENTADO

“Tchau, querido!”

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

ANTISSEMITISMO

Sobre o texto Antissemitismo em alta une radicais de todas as direções (14/4, C6-C7), é bom que se diga que os movimentos da extrema direita radical dos supremacistas brancos ao redor do mundo, responsáveis em grande parte pelo recrudescimento do abominável e condenável preconceito, são compostos em sua maioria por cristãos seguidores de Jesus, um judeu. Que ironia!

Vicky Vogel

vogelvick7@gmail.com

Rio de Janeiro

*

RACISMO

‘Sou uma ameaça?’; professora acusa segurança de racismo e tira a roupa em mercado como protesto (Estado, 14/4). É preciso mais que coragem para tomar uma atitude como a da professora Isabel Oliveira contra o racismo que ainda assola o País, insultando pessoas que trabalham para ter o próprio ganha-pão a duras penas. Ofensa que atinge todos nós, mas que coloca a vida desses cidadãos de bem em permanente risco. Estresse também mata, não apenas socos e armas. Os empresários que contratam seguranças para perseguirem simples cidadãos que fazem suas compras como qualquer outro em seus estabelecimentos comerciais devem ser punidos pela Justiça, pois a diretriz para essa ignomínia parte deles. Professora Isabel Oliveira, a senhora tem o meu total apoio, como também o da parte de todos os brasileiros que andam fartos dessa explosão de ignorância que vem crescendo ultimamente na sociedade.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

JORNADA CONTRA O BULLYING

Os últimos ataques a escolas – o de São Paulo e o de Blumenau (SC) – causam intranquilidade na população. Felizmente, os governos federal e estaduais e o Ministério Público realizam ações para acabar com esses atos criminosos e desumanos. Não basta, porém, a ação governamental. Mais do que nunca se faz necessário a atitude dos professores e da família, não para suplementar a ação estatal, mas para tratar do problema de forma humana e civilizada. Só o professor com sua vocação e treinamento é capaz de convencer o alunado de que não pode e nem deve achincalhar ou ofender os diferentes. O mestre também é capaz de transmitir essa mesma cultura aos pais (nas reuniões de pais e mestres) para que estes orientem a partir de casa seus filhos a não cometerem a crueldade de ofender o diferente que não teve escolha e nem é culpado de sua diversidade, mas que, ofendido, pode explodir como uma bomba de alta potência. Por mais eficientes que sejam as medidas governamentais, é preciso compreender que elas só surtirão efeitos se conjugadas com a ação dos professores e da família na jornada contra o bullying.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

MERENDA ESCOLAR

Em relação às mazelas educacionais do País, há forte diálogo entre os que defendem melhor nutrição para os educandos e os que denunciam a enorme desigualdade existente. Porém, as diferenças sociais que permitem ou não colocar alunos em boas escolas privadas contrastam com a necessidade alimentar, deficitária nas escolas públicas por ser fornecida pelo Estado, mediante compras em grandes volumes. Os valores necessários por aluno não são obstáculo, mas, sim, a forma como tal recurso pode e deve ser usado. As licitações para aquisição de lanches e material escolar seguem os mesmos ditames daquela para construção de grandes obras, inviabilizando qualquer versatilidade e dinamismo.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

DENGUE

Pesquisas mostram que em torno de 70% dos casos de dengue ocorrem dentro de casa. E, pasmem, pode surgir até na água atrás da geladeira. É vital, fundamental, que essa verificação seja feita mais regularmente, afinal, somos atingidos por algo que podemos resolver facilmente.

Antônio José Gomes Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo