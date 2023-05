STF

Cristiano Zanin

O editorial A construção de um mau caminho (Estado, 15/5, A3) aponta, de modo certeiro e objetivo, as incertezas que pairam sobre a possível indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF). De fato, faltam no debate público argumentos acerca da notoriedade jurídica que aproximem Zanin da cadeira da mais alta corte de justiça do País. Tal como disse o Estadão, ignorando sua atuação na defesa do presidente muito pouco se sabe sobre ele, seu pensamento e sua posição diante de tantos embates e problemas jurídicos e constitucionais. Em suas obras bibliográficas, muito pouco que vai além do caso Lula. Assim, longe de desmerecer a reputação do notório talentoso advogado, o desconhecimento público do seu “notório saber jurídico” pode aumentar ainda mais o estereótipo e a falta de crédito que boa parte da população dá ao Supremo Tribunal Federal.

Marcelo Melo Ramos

Marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

*

Carro popular

Melhoria nos portos

Ao tentar reduzir o preço dos carros, a solução mágica do governo parece ser impor aos brasileiros um retrocesso tecnológico – aliás, já presente, se compararmos os mesmos modelos das montadoras no Brasil e na Europa. Que tal começar com a modernização dos portos e a otimização das rotinas alfandegárias, que aumentam os custos de importação de insumos, invariavelmente repassados ao consumidor final? Num porto moderno de qualquer país desenvolvido, os bens chegam, são inspecionados e liberados em horas, enquanto aqui, no Brasil, isso leva dias, com os consequentes custos de permanência em área portuária. Isso é só um pequeno exemplo do tal custo Brasil, já que o governo entra em pânico se alguém falar em redução de impostos.

Marco Antonio Caffé

marco_caffe@hotmail.com

São Paulo

*

Bancos

Juros altos

Como economista e industrial, acompanho com atenção o assunto dos juros no Brasil. Concordo plenamente que não seria necessária uma alta tão contundente dos juros primários para conter a inflação. Acho, também, que a meta de inflação foi definida de modo otimista. Mas temos um outro lado dos custos financeiros que tem de ser atacado: o dos bancos, que continuam praticando uma espécie de agiotagem institucionalizada. Mesmo com as alegações dessas instituições sobre custos de captação, depósitos compulsórios e inadimplência, não há nada que possa justificar o spread praticado por eles. O que justifica o cheque especial a mais de 200% ao ano, o cartão de crédito acima de 400% ao ano, partindo de um juro básico e de captação de pouco mais de 13% ao ano?

Joaquim Antônio Pereira Alves

metaexport@hotmail.com

Santos

*

Comportamento

‘Vício’ em rever

Sobre a matéria publicada na edição de domingo do Estadão Por que nos dá tanto prazer e conforto rever filmes e séries? (14/5, C1), concordo com o psiquiatra Daniel Martins de Barros. É, mesmo, uma relação de prazer rever a mesma coisa. Assisti 16 vezes ao filme Deu a louca no mundo, do diretor Stanley Kramer, e continuo rindo do início ao fim. Se tiver oportunidade, eu o revejo outras 16 vezes.

Anderson Fazoli

anderfaz@uol.com.br

São Paulo

*

O conforto do passado

A reportagem Por que nos dá tanto prazer e conforto rever filmes e séries? (14/5, C1) me fez pensar sobre a busca permanente do ser humano pelo passado. Talvez isso ocorra por ser um lugar conhecido. O presente nos traz insegurança, por ser incerto, e o futuro, de certo modo, aponta com esperanças, mas que podem não ser realizadas. Portanto, o que já se viveu pode ser o melhor lugar para estar.

Luisa Pereira

luisapereira1@yahoo.com

São Paulo

*

Saúde pública

Vacinação em baixa

A meu ver, falta divulgação correta da vacinação contra influenza, que começou no dia 10/4 em São Paulo. Grande parte da população passa o dia ao celular, no ônibus, nas filas, em consultórios, no carro, e é bombardeada por informações. A campanha de vacinação poderia ser mais bem divulgada e lembrada neste meio.

Maria Veronika Keri

marika.keri@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

APOSTAS ESPORTIVAS

O Brasil é o império da corrupção, por isso ninguém nem pensa na hipótese de suspender os canais de apostas esportivas que estão causando a manipulação dos resultados dos jogos de futebol. O máximo que farão é regulamentar um pouco mais essa roubalheira generalizada, que não envolve dinheiro público. Lamentável.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.b

São Paulo

*

REGULAMENTAÇÃO NECESSÁRIA

As irregularidades com os resultados de apostas no Brasil demonstram que a regulamentação das apostas é necessária para proteger tanto os esportes quanto os apostadores. Ao estabelecer regras claras e transparentes, os apostadores são menos propensos a cair em armadilhas de jogos de azar ilegais ou manipulados, garantindo assim a integridade das apostas e a segurança financeira dos participantes. A regulamentação permite ainda que os governos arrecadem receitas significativas por meio de impostos e licenças. Esses recursos podem ser direcionados para programas de saúde, educação e outros serviços públicos, beneficiando a sociedade como um todo. Não se pode esquecer de que a regulamentação torna possível implementar medidas de controle e prevenção do vício em jogos de azar. Isso inclui a criação de programas de conscientização, apoio e tratamento para apostadores problemáticos, minimizando os impactos negativos que o jogo descontrolado pode ter nas vidas das pessoas e suas famílias.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

HOMOFOBIA NO ESTÁDIO

Tempos incompreensíveis. Com tanta campanha ostensiva contra homofobia, racismo, xenofobia e diversos outros preconceitos, foi deplorável o que aconteceu no jogo Corinthians x São Paulo neste domingo, 14/5, em que parte da torcida entoou gritos homofóbicos debochando do adversário. Não há mais espaço para atribuir a esse comportamento a justificativa de “mera brincadeira”, pois brincadeiras dessa natureza carregam sempre um menosprezo enrustido. A sociedade precisa evoluir, toda ela, não somente uma parte. Seria interessante se os próprios torcedores repudiassem publicamente seus pares.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

STASI TUPINIQUIM

Lendo como a poesia ajudou espiões na Alemanha Oriental (Estado, 15/5, C6-C7), fiquei me perguntando se não caminhamos para um Estado totalitário. Com este Projeto de Lei (PL) da censura, tudo é possível na bacia das almas e no troca lá da cá. Tempos sombrios, eu diria. George Orwell em Um Pouco de Ar, por Favor.

João Camargo

inteligencianomundo@hotmail.com

Penha

*

ATIVISMO JUDICIAL INDIVIDUAL

Perfeito o texto do professor Carlos Alberto Di Franco, em defesa do Direito, da razão, do bom julgamento e, claro, do fim do ativismo judicial individual (STF e o sr. Moraes – autocrítica necessária, 15/5, A6). E pergunto: efetivamente, para que servem os outros dez ministros?

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

‘GRANDE ARTICULADOR’

Havia alguma dúvida de que o partido do mensalão e do petrolão faria algo diferente da compra de votos no atacado e no varejo (Presidencialismo de comercialização, 14/5, A3)? Com as chaves do cofre nas mãos até uma criança esperta posa de “grande articulador”.

Celso Francisco Álvares Leite

celsoleite932@gmail.com

Limeira

*

‘MECANISMOS DE APOIO’

Em relação ao editorial Política industrial para os novos tempos (14/5, A3), para infelicidade geral da Nação, provavelmente poucos industriais o lerão e, possivelmente, menos ainda o compreenderão. O antiquado modelo de concessão de benesses como subsídios, isenções, crédito fácil e os agora chamados eufemisticamente “mecanismos de apoio” a quem bate às portas de Brasília não funciona mais no mundo contemporâneo, que é moderno, internacionalizado e competitivo, ao contrário de grande parte das indústrias nacionais. Entender as profundas causas do declínio do setor industrial brasileiro e propor políticas consistentes com os novos tempos, e que não levem a mais uma farra de desperdício do cada vez mais escasso dinheiro público, é obrigação dos nossos governantes, mas será que estão fazendo direito a lição de casa? Quem perde são os consumidores brasileiros, que ao invés de serem cativados são mantidos cativos nesse cenário de baixa produtividade e inovação, bem como as novas gerações que, se nada mudar, terão um futuro cada vez mais difícil pela frente.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

TRANSFERÊNCIA DE RENDA

O editorial Transferência de renda não faz milagre (13/5, A3) ilustra bem a situação que vive nosso país. Governo bom não é aquele que aumenta o número de assistidos pelos programas de transferência de renda, como se gaba Lula da Silva. Governo bom é aquele que emancipa os miseráveis, inserindo-os no mercado de trabalho. O Brasil entrou num círculo vicioso: na caça pelo voto, em época de eleição, governo e oposição travam uma competição sobre quem distribuirá mais renda. É aí que mora o perigo: inverte-se a lógica – ao invés de investirem em reformas estruturantes e modernizantes, para propiciar criação de emprego e renda pela iniciativa privada, envereda-se pelo caminho do assistencialismo que, em larga escala, drena os recursos públicos e só contribui para o aumento da pobreza. Em vez de dar o peixe o melhor mesmo é ensinar a pescar.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

CRÉDITO CARO

A respeito da interminável, injustificada e descabida guerra declarada do presidente Lula, de seus ministros e da direção do PT contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por causa da alta taxa de juros do País, de 13,75% ao ano, cabe lembrar da célebre questão milenar: “Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?”. Diante da declaração dada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, de que “é uma opção da autoridade monetária manter juros altos para impedir o crescimento do País”, cabe citar a resposta de Roberto Campos Neto: ”A culpa do crédito caro é do governo, que deve muito, e não da autoridade monetária. Se a dívida do governo fosse baixa, o custo do dinheiro seria baixo. Os juros não são causa e, sim, consequência de um problema. A meta de inflação é determinada pelo governo e não pelo BC”. Diante do exposto, cabe perguntar se ficou claro ou se será necessário desenhar para que Lula e seus ministros entendam de uma vez por todas a questão. Francamente!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

A LADAINHA DOS JUROS ALTOS

Agora não é só Lula da Silva, mas também seus ministros que resolveram atacar os juros altos mantidos pelo Banco Central. Todavia, o governo federal não consegue, há quase cinco meses, fazer a lição de casa. Não acaba com o orçamento secreto e muito menos dá importância ao “calabouço”, digo, arcabouço fiscal de Fernando Haddad, só restando, portanto, colocar a culpa nos juros para justificar aos brasileiros que a culpa não é dele por descumprir as promessas de campanha, mas sim na única ferramenta hábil – os juros – que o Brasil dispõe para que não se torne uma Argentina. E ainda tem gente que acredita nas promessas do demiurgo de Garanhuns, com seus insistentes ataques aos juros altos. Fracamente!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

NOBEL DA PAZ

Se Lula almeja o premio Nobel da paz, precisa mudar urgentemente de postura.

Robert Haller

São Paulo

*

AMANTES DA SÉTIMA ARTE

Interessante a reportagem de Danilo Casaletti (Por que nos dá tanto prazer e conforto rever filmes e séries?, 14/5, C1). Descubro que estou longe de ser o único que assiste repetidamente aos mesmos filmes e séries. Que bom! Isso justifica também a coleção de DVDs para revê-los a qualquer momento, não dependendo de estarem no streaming (e pagar por isso) ou entrarem na programação da TV. Sem esquecer os sites que compilam erros dos filmes, um estímulo a mais para os amantes da arte reverem e prestarem mais atenção em busca daquela pecinha fora de lugar ou erro de continuidade que ninguém ainda viu.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

CLÁSSICOS DO CINEMA

Na matéria sobre o hábito de pessoas de rever filmes, não foi analisado o motivo mais importante para assistir mais de uma vez a um filme: a qualidade artística de um grande clássico do cinema. Revi várias vezes Cidadão Kane, de Orson Welles, 2001, de Stanley Kubrick, Quanto Mais Quente Melhor, de Billy Wilder, O Leopardo, de Luchino Visconti, Rashomon, de Akira Kurosawa, A Doce Vida, de Federico Fellini, Acossado, de Jean Luc Goddard, Morangos Silvestres, de Ingmar Bergmam, e centenas de outras obras-primas do cinema, que também tenho em DVD, como os livros clássicos da literatura e os discos das melhores músicas. Revejo pela prazer extraordinário da fruição de uma obra de arte.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

HOMENAGEM AOS ‘PÃES’

Homenagem mais do que merecida (É ‘Dia das Mães’, no plural, 14/5, A17)! No entanto, assim como no Dia dos Pais muitas mães é que merecem as loas por terem criado seus filhos sozinhas, alguns pães, bem poucos, na verdade, merecem as honras; eu mesmo já recebi até uma rosa.

Albino Bonomi,

autor de Como Criei Filhos Fortes e Felizes

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

CIDADE ABANDONADA

Só uma pergunta. A cidade de São Paulo tem um prefeito? Quem anda nos bairros vê claramente que a cidade está abandonada. Na via só buracos, nas calçadas, lixos, e nas áreas verdes, matos. Lamentável.

Maurício Lima

mapeli@uol.com.br

São Paulo